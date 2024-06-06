Г Галина Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний Очень понравилась экскурсия по вечернему городу! Отличный гид! Спасибо ей большое за интересный рассказ! Показаны все самые главные,значимые и красивые места. Советую всем,кому интересна история Нижнего Новгорода.

А Анна Здравствуй, Нижний Новгород Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!

А Анастасия Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать

Ю Юлия История и легенды Нижегородского кремля Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))

Ю Юлия Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))

Д Дмитрий Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности читать дальше слушать экскурсоводов. И зачастую слушать их невозможно, в силу тех или иных обстоятельств - то скучно, то неточно, то откровенное вранье… Поэтому обычно тщательно выбираю. Но тут не стал выбирать, не было времени. И…. результат превзошел все ожидания! Николай провел великолепнейшую экскурсию, практически интерактивную, погружая нас в прошлое города, постоянно взаимодействуя с группой, вовлекая туристов в процесс. Я узнал много нового для себя и обновил старые знания. Давно не было такого гида. Когда видишь увлеченного человека, который любит свое дело, то все что он рассказывает, воспринимается совершенно по другому. Однозначно буду всем рекомендовать. Да и сам схожу на другую экскурсию Николая когда буду в Нижнем Новгороде или Питере. Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь

Г Галина Историческая квест-игра в Нижегородском кремле Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.

Е Елена Здравствуй, Нижний Новгород Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!

Н Наталья Здравствуй, Нижний Новгород Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!