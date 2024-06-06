1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Мы будем изучать кремль и окрестности небольшой группой до 20 человек»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
«А у Часовой башни полюбуетесь прекрасным видом на подгорный участок кремля и узнаете, как строителям удалось возвести надежную крепость на таком сложном рельефе»
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
«Перед вами предстанет единственный сохранившийся храм кремля (остальные снесены или новоделы) — собор Архангела Михаила 17 века»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
«Пройдете по боевому ходу кремлевской стены и насладитесь потрясающими панорамами Волги»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
«Эта историческая игра-квест посвящена Нижегородскому кремлю и главному герою Кузьме Минину»
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
«Кремль — душа и сердце любого крупного древнерусского города»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670₽ за всё до 6 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
«кем, когда и из чего был построен Кремль»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
«Кремль — шедевр фортификационного искусства»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«Шаг за шагом узнаете, как кремль переживал различные исторические периоды»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Экскурсия по Нижегородскому кремлю»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Прогулка по «Арбату» и фото-паузы у кремля и Рождественской церкви»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Нижегородский Кремль: захватывающее путешествие во времени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
««Начинается земля, как известно, от Кремля» — на экскурсии вы побываете в самом сердце города и узнаете главное из пятивековой истории цитадели»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
«Место, где можно заглянуть в прошлое и увидеть основу кремля: его фундамент и стены»
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
«По сюжету экскурсии познакомитесь с Аней и Димой, студентами-историками, которые пишут проект о башнях Нижегородского кремля»
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Плац-парадную площадь — сердце Нижегородского кремля»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«посетим древний Нижегородский Кремль, где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом
«Нижегородский кремль снаружи и изнутри»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 340₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
«Главный символ Нижнего — старинный неприступный кремль»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Отправляемся в Нижегородский кремль, чтобы открыть:»
11 июня в 12:30
12 июня в 08:30
2 350₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
«Нижегородский кремль — колыбель города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
«Я расскажу, сколько холмов в Нижегородском кремле, какого размера он был изначально и сколько раз его осаждали враги в первые 300 лет существования»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
«Приглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию по Кремлю и площади Минина и Пожарского»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Всякая земля начинается от кремля
Вспомнить всю историю Нижнего Новгорода на прогулке по его центру
Начало: у памятника Минину
«Мы прогуляемся от памятника Чкалову вдоль Кремлёвского бульвара и поговорим об истории города, которая неразрывно связана с историей Нижегородского кремля»
12 июня в 16:00
14 июня в 10:00
3 100₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
2 часа
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«Нижегородский кремль — это прекрасное место, чтобы познакомиться со всей историей Нижнего Новгорода»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по Нижегородскому Кремлю
Начало: Кремль, Нижний Новгород
«Тайны красных стен — игра-квест про главных героев нижегородской древности, самое древнее здание — Кремль и самого знаменитого нижегородца — Козьму Минина»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижегородского Кремля
Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)
«Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты»
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час 42 минуты
Код Да Винчи - тайны Нижегородского Кремля
Начало: Площадь Минина и Пожарского, у памятника Чкалову
«зачем Александр Дюма отец часто бывал в Нижегородском кремле»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник К. Минину
«Это экскурсия о Нижегородском Кремле, которому почти 800 лет»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
«Лучше всего это сделать во время обзорной автобусной экскурсии по Нижнему Новгороду и Нижегородскому Кремлю»
Расписание: Ежедневно в 12:00
900₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Нижегородский кремль: оживляя памятник
По-новому взглянуть на главную достопримечательность Нижнего Новгорода и раскрыть её тайны
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Здания в кремле меняли свою функцию, да и сам кремль имел разное значение — большую часть своего существования он, на самом деле, не был оборонной крепостью»
1 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
«Кремль — сердце Нижнего Новгорода (2 часа)»
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина6 июня 2024Очень понравилась экскурсия по вечернему городу! Отличный гид! Спасибо ей большое за интересный рассказ! Показаны все самые главные,значимые и красивые места. Советую всем,кому интересна история Нижнего Новгорода.
- ААнна5 июня 2024Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
- ААнастасия4 июня 2024Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
- ЮЮлия3 июня 2024Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
- ЮЮлия3 июня 2024Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))
- ДДмитрий2 июня 2024Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь
- ГГалина2 июня 2024Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
- ЕЕлена2 июня 2024Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
- ННаталья2 июня 2024Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Кремль»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Кремль" можно забронировать 33 экскурсии от 690 до 8 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 3015 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 33 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Кремль», 3015 ⭐ отзывов, цены от 690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август