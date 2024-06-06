Экскурсии по Кремлю Нижнего Новгорода

Найдено 33 экскурсии в категории «Кремль» в Нижнем Новгороде, цены от 690 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
440 отзывов
Популярное предложение
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Мы будем изучать кремль и окрестности небольшой группой до 20 человек»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 800 за человека
Нижегородский кремль: факты и мифы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
107 отзывов
Нижегородский кремль: факты и мифы
Познакомиться с историей средневековой крепости и раскрыть кремлевские тайны
Начало: На площади Минина
«А у Часовой башни полюбуетесь прекрасным видом на подгорный участок кремля и узнаете, как строителям удалось возвести надежную крепость на таком сложном рельефе»
Завтра в 11:00
11 июня в 09:00
2 670 за всё до 4 чел.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
181 отзыв
Пешая экскурсия по Кремлю и Покровке в Нижнем Новгороде: история и архитектура
За два часа пешей прогулки вы увидите сердце Нижнего Новгорода: Кремль, Покровскую улицу и узнаете их историческое значение
Начало: На улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
«Перед вами предстанет единственный сохранившийся храм кремля (остальные снесены или новоделы) — собор Архангела Михаила 17 века»
Завтра в 17:00
10 июня в 11:00
от 6 670 за всё до 15 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
57 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
«Пройдете по боевому ходу кремлевской стены и насладитесь потрясающими панорамами Волги»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
🚶 Пешая
Квест
2 часа
266 отзывов
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
«Эта историческая игра-квест посвящена Нижегородскому кремлю и главному герою Кузьме Минину»
10 июня в 11:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
123 отзыва
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Начало: Центр города недалеко от Кремля
«Кремль — душа и сердце любого крупного древнерусского города»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 4 670 за всё до 6 чел.
Назови мне своё имя: квест-знакомство с башнями Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
28 отзывов
Квест-знакомство с башнями Кремля: путешествие в историю Нижнего Новгорода
Погрузитесь в увлекательное приключение по башням Нижегородского кремля и раскройте их тайные имена
Начало: Памятник Чкалова на площади Минина и Пожарского
«кем, когда и из чего был построен Кремль»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 800 за всё до 6 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
«Кремль — шедевр фортификационного искусства»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - знакомство со столицей Приволжья
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
512 отзывов
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«Шаг за шагом узнаете, как кремль переживал различные исторические периоды»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900 за человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Экскурсия по Нижегородскому кремлю»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
191 отзыв
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Прогулка по «Арбату» и фото-паузы у кремля и Рождественской церкви»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900 за человека
Здравствуй, Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
280 отзывов
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«Нижегородский Кремль: захватывающее путешествие во времени»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200 за всё до 6 чел.
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
43 отзыва
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
««Начинается земля, как известно, от Кремля» — на экскурсии вы побываете в самом сердце города и узнаете главное из пятивековой истории цитадели»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Тайны Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Тайны Нижегородского кремля
Погулять по итальянской крепости на берегу Волги и раскрыть её секреты
«Место, где можно заглянуть в прошлое и увидеть основу кремля: его фундамент и стены»
17 июня в 10:30
19 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
9 отзывов
Групповая иммерсивная экскурсия «Кремль звучит»
В лёгком динамичном формате погрузиться в прошлое Нижнего Новгорода
Начало: На площади Минина
«По сюжету экскурсии познакомитесь с Аней и Димой, студентами-историками, которые пишут проект о башнях Нижегородского кремля»
Расписание: в субботу в 15:00, в воскресенье в 13:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1 345 за человека
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
7 отзывов
Вечерний Нижегородский кремль с подъёмом на колокольню
Раскрыть тайны древней крепости и полюбоваться городом с высоты в мини-группе
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Плац-парадную площадь — сердце Нижегородского кремля»
11 июня в 18:15
12 июня в 18:15
1 350 за человека
Нижегородский Кремль и другие бренды города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
126 отзывов
Нижегородский Кремль и другие бренды города
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах - на обзорной прогулке
«посетим древний Нижегородский Кремль, где познакомимся с его фортификационными особенностями и его ансамблем»
10 июня в 12:30
15 июня в 13:30
от 3 340 за всё до 12 чел.
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Нижегородский кремль: путешествие по эпохам
Посетить старинную крепость и раскрыть ее богатую историю с профессиональным гидом
«Нижегородский кремль снаружи и изнутри»
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
3 340 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
«Главный символ Нижнего — старинный неприступный кремль»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Отправляемся в Нижегородский кремль, чтобы открыть:»
11 июня в 12:30
12 июня в 08:30
2 350 за всё до 10 чел.
Нижегородский кремль и улица Рождественская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
«Нижегородский кремль — колыбель города»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
История и легенды Нижегородского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
История и легенды Нижегородского кремля: путешествие в прошлое
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуляйтесь по кремлю и узнайте его секреты вместе с опытным гидом
Начало: На улице Большая Покровская
«Я расскажу, сколько холмов в Нижегородском кремле, какого размера он был изначально и сколько раз его осаждали враги в первые 300 лет существования»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 700 за всё до 10 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Кремль - Сердце Нижнего
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
335 отзывов
Кремль - Сердце Нижнего: Путешествие по историческим местам города
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, пройдя по Кремлевскому бульвару и узнав уникальные истории, связанные с этим местом
Начало: Улица Алексеевская, 2
«Приглашаю вас на обзорную пешеходную экскурсию по Кремлю и площади Минина и Пожарского»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 600 за человека
Всякая земля начинается от кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Всякая земля начинается от кремля
Вспомнить всю историю Нижнего Новгорода на прогулке по его центру
Начало: у памятника Минину
«Мы прогуляемся от памятника Чкалову вдоль Кремлёвского бульвара и поговорим об истории города, которая неразрывно связана с историей Нижегородского кремля»
12 июня в 16:00
14 июня в 10:00
3 100 за всё до 5 чел.
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
1 отзыв
Нижегородский Кремль: аудиопрогулка по сердцу Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«Нижегородский кремль — это прекрасное место, чтобы познакомиться со всей историей Нижнего Новгорода»
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека
Квест по Нижегородскому Кремлю
🚶 Пешая
Квест
2 часа
19 отзывов
Квест по Нижегородскому Кремлю
Начало: Кремль, Нижний Новгород
«Тайны красных стен — игра-квест про главных героев нижегородской древности, самое древнее здание — Кремль и самого знаменитого нижегородца — Козьму Минина»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 10 чел.
Тайны Нижегородского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Тайны Нижегородского Кремля
Начало: Кремль, 7А (Информационный центр)
«Кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, но строили его не ради красоты»
Расписание: В любой день, начало экскурсии - в интервале 08:00-18:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Код Да Винчи - тайны Нижегородского Кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час 42 минуты
5 отзывов
Код Да Винчи - тайны Нижегородского Кремля
Начало: Площадь Минина и Пожарского, у памятника Чкалову
«зачем Александр Дюма отец часто бывал в Нижегородском кремле»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
«Начинается земля, как известно, от Кремля» (В.В. Маяковский)
Начало: Площадь Минина и Пожарского, памятник К. Минину
«Это экскурсия о Нижегородском Кремле, которому почти 800 лет»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
Групповая
3 часа
3 отзыва
Нижний Новгород и Нижегородский Кремль
«Лучше всего это сделать во время обзорной автобусной экскурсии по Нижнему Новгороду и Нижегородскому Кремлю»
Расписание: Ежедневно в 12:00
900 за человека
Нижегородский кремль: оживляя памятник
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
Нижегородский кремль: оживляя памятник
По-новому взглянуть на главную достопримечательность Нижнего Новгорода и раскрыть её тайны
Начало: на площади Минина и Пожарского
«Здания в кремле меняли свою функцию, да и сам кремль имел разное значение — большую часть своего существования он, на самом деле, не был оборонной крепостью»
1 350 за человека
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия 2 в 1: прогулка по Нижегородскому кремлю + мастер-класс по керамике
Услышать историю города среди древних стен и сделать сувенир своими руками
Начало: На улице Большая Покровская
«Кремль — сердце Нижнего Новгорода (2 часа)»
Завтра в 10:00
11 июня в 16:00
от 3 600 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    6 июня 2024
    Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
    Очень понравилась экскурсия по вечернему городу! Отличный гид! Спасибо ей большое за интересный рассказ! Показаны все самые главные,значимые и красивые места. Советую всем,кому интересна история Нижнего Новгорода.
  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Огромное спасибо экскурсоводу Ольге!!! Провела отличную экскурсию! Все было очень интересно и познавательно! Маршрут отличный!
  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Отличная подача. экскурсию и гида можно смело рекомендовать
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    История и легенды Нижегородского кремля
    Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Экскурсовод Ольга смогла заинтересовать не только взрослых, но и непоседливых детей разного возраста. Советуем к посещению. Мы приедем к вам снова)))
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Классный гид! Эмоциональный, интересно рассказывающий, рисующий картинки в лицах) отдельное спасибо за удобные наушники и вкусный нижегородский пряник))
  • Д
    Дмитрий
    2 июня 2024
    Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
    Давно так не торопился написать отзыв. Только вернулся из Нижнего и сразу к компу. Признаться, я очень люблю экскурсии и пытаюсь
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    слушать экскурсоводов. И зачастую слушать их невозможно, в силу тех или иных обстоятельств - то скучно, то неточно, то откровенное вранье… Поэтому обычно тщательно выбираю. Но тут не стал выбирать, не было времени. И…. результат превзошел все ожидания! Николай провел великолепнейшую экскурсию, практически интерактивную, погружая нас в прошлое города, постоянно взаимодействуя с группой, вовлекая туристов в процесс. Я узнал много нового для себя и обновил старые знания. Давно не было такого гида. Когда видишь увлеченного человека, который любит свое дело, то все что он рассказывает, воспринимается совершенно по другому. Однозначно буду всем рекомендовать. Да и сам схожу на другую экскурсию Николая когда буду в Нижнем Новгороде или Питере.

  • Г
    Галина
    2 июня 2024
    Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
    Очень крутой квест! Интересно и взрослым и детям! Узнали много нового и весело провели время!!! Уже мечтаем попасть на другие Ваши программы.
  • Е
    Елена
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Чудесная индивидуальная экскурсия. Были с подростками 14ти лет, им так же все понравилось. Информации много, но все достаточно структурировано и не перегружено обилием дат, за что отдельное спасибо экскурсоводу!
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Здравствуй, Нижний Новгород
    Экскурсия отличная! Материал изложен в доступной форме, интересные факты. Два часа прогулки пролетели не заметно, а столько всего интересного увезем с собой в воспоминаниях!!! Экскурсовод Екатерина умничка! Спасибо!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Кремль»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 33
  1. Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
  2. Нижегородский кремль: факты и мифы
  3. Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
  4. Нижегородский кремль: история, факты и предания
  5. Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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