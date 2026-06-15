70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Уникальные памятники архитектуры на пешеходной экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
На этой прогулке вы увидите две главные достопримечательности Нижнего Новгорода — оживлённую Большую Покровскую и древний кремль. На главной городской улице вы оцените её архитектурное разнообразие и узнаете торговые хроники. А за стенами кремля увидите административные здания и храм 17 века. Полюбуетесь панорамой и в итоге составите ясное первое впечатление о Нижнем.
Экскурсия начнётся на главной улице Нижнего Новгорода, которая в 19 веке считалась центром богатства и деловой жизни. Город жил торговлей и недвижимостью: гостиницы, рестораны, театры — всё приносило доход. Можно сказать, весь Нижний тогда был одним большим доходным домом.
Мы с вами зайдём в здание Госбанка (1913 год) — один из красивейших банков России, построенный в неорусском стиле, и «возьмём кредит», чтобы отправиться строить собственный доходный дом.
Вы узнаете:
кто были застройщики и девелоперы прошлого
как менялась архитектура Покровки от классицизма до эклектики, а затем до конструктивизма и сталинского ампира
где находится самый популярный памятник Нижнего
какие великие нижегородцы оставили след в истории страны — от государственных деятелей и революционеров до писателей, актёров и современных «звёзд»
где работает крупнейшая местная барахолка и почему на главной улице города сохранился уникальный средневековый рынок
Нижегородский кремль
Вторая часть экскурсии пройдёт по самому древнему памятнику города, которому более 500 лет. Я расскажу об истории его строительства и превращения в центр власти.
Внутри кремля вы увидите:
присутственные места времён Екатерины II
дом военного губернатора и арсенал времён Николая I
Дом Советов — образец конструктивизма в форме самолёта
здание обкома КПСС, символ советской эпохи
Особое внимание уделим собору Архангела Михаила — единственному сохранившемуся храму кремля. У Вечного огня вы полюбуетесь стрелкой Оки и Волги, осмотрите военную технику времён Великой Отечественной войны и узнаете, почему Горький называли кузницей оружия Победы.
В завершение я подскажу, какие музеи можно посетить самостоятельно и где лучше всего подняться на стену кремля, чтобы увидеть город с высоты.
Организационные детали
Экскурсия для путешественников 12+
Протяженность маршрута — 3 км. Окончание маршрута на Верхне-Волжской набережной, у памятника Чкалову
При температуре ниже -20°C экскурсия не состоится
С 13 до 14 часов — нерабочее время у гида. Пожалуйста, не бронируйте экскурсию на это время
Экскурсию для вас проведу я или один из из гидов моей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 7615 туристов
Экскурсии веду я — дипломированный гид, журналист и активист Сергей — и гиды из моей команды, если я занят. Наши экскурсии насыщены историей, архитектурой, искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои гости должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 205 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
184
4
15
3
2
2
3
1
1
Сергей
Пожалуй самая лучшая экскурсия в нашей поездке! Во избежании наложений материалов двух экскурсия Ольга по нашей просьбе скорректировала содержание: убрала Кремль и включила Рождественку. У нас получился маршрут: Покровка - наб. Федоровского - Рождественка. Такой вариант хорошо дополняет экскурсии с маршрутами Кремль-Верхневолжская наб. Все было достаточно ярко и интересно! Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Илья
Хорошая экскурсия. Спасибо Регине за обстоятельный и, при этом, не навящивый рассказ о Нижнем. Приятная прогулка по городу с очень интересными комментариями о местах и исторических событиях.
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Юлия
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место встречи, что мы не ставали и просили упрощать маршрут в течение самой экскурсии. Безусловно, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наталья
Замечательная прогулка по Нижнему! Конечно рекомендую. Во-первых, Сергей быстро ответил на запрос, подтвердил экскурсию день в день, да ещё и согласился нас подождать. Клиентоориентирован!!! Ни минуты не было скучно или неинтересно. Мнение подростка: «мне было все понятно!» А это дорогого стоит)
Вам был полезен этот отзыв?
Р
Роман
Очень четко, внятно и интересно! Замечательно раскрыта тема, подобран маршрут и достопримечательности города. Большое спасибо Сергею!
Вам был полезен этот отзыв?
Irina
Сегодня побывали на экскурсии по Большой Покровской и Кремлю с гидом Светланой. Нас было 10 человек. Две семьи с детьми. Светлана заинтересовала всех. Очень интересно рассказывает. При том, что мы читать дальшеуменьшить
были не первыми у неё за день, да ещё попали в самые загруженное туристические дни с 23 по 26 февраля, Светлана не комкала, не бежала, останавливалась на каждом событии, нюансе, исторической личности. Вообщем, было интересно, хоть и холодно.