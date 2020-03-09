70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Кремль и Покровка (пешая 2 часа)

Уникальные памятники архитектуры на пешеходной прогулке по историческим местам города

Сергей
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Сергей – представитель гидов
Мы посетим Нижегородский кремль — уникальный памятник истории и архитектуры начала 16 века, один из самых больших в России, единственный с перепадом высот 80 метров.
От 2600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на улице Большой Покровской
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У этой экскурсии70 отзывов
4.89
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)

Что вас ожидает

Из Кремля открывается потрясающий вид на Волгу и на заволжские дали. На территории Кремля большое количество памятников истории и культуры. Здесь мы посетим самый древний храм Нижнего Новгорода — собор Архангела Михаила (17 век) и могилу Козьмы Минина в нем.

Увидим Арсенал и Дом генерал-губернатора, возведенные при участии Николая Первого. Кадетский корпус графа Аракчеева. Памятник конструктивизма в виде самолета — Дом Советов. Выставку военной техники времен Великой Отечественной войны, произведенной в Горьком, и Вечный огонь.

Также в экскурсию входит прогулка по двум прекрасным улицам Нижнего Новгорода — памятникам купеческого Нижнего 19 — начала 20 веков. Это “нижегородский Арбат” — улица Большая Покровская — где мы увидим такие шедевры, как Госбанк, открытый к 300-летию семьи Романовых самим Николаем Вторым, и Драмтеатр, который открылся выступлением Федора Шаляпина к Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года, крупнейшей в мире. И Верхне-Волжская набережная, одно из главных прогулочных мест города. Также мы выйдем на Чкаловскую лестницу, одну из самых красивых видовых площадок Нижнего Новгорода.

Организационные детали

  • Окончание маршрута на Верхне-Волжской набережной, у памятника Чкалову.
  • Протяженность маршрута — 3 км. Схема маршрута — на фото.
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на улице Большой Покровской.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Сергей
Сергей
Экскурсии веду я или мои коллеги (отзывы о них — в моих отзывах). Наши экскурсии плотно насыщены информацией (за 2-3 часа надо рассказать про 800 лет города). До старта путешественники добираются сами. Нижний — пятый город-миллионник, поэтому мы советуем выделять на его осмотр минимум 3 дня: Старый город (кремль и улицы 19 века), Канавино (ярмарка), Сормово (музей завода и деревянное зодчество 19 века), Автозавод (музей завода, Соцгород).
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70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Понравилась гид Ольга, очень терпеливая и внимательная, доходчиво рассказывает. Нам все понравилось
8 марта 2020
Спасибо огромное экскурсоводу Ольге. Было очень комфортно, интересно и доступно, как взрослым, так и детям.
24 февраля 2020
Сегодня побывали на экскурсии. Очень понравилось. Наш гид Елена -замечательный рассказчик. Она рассказала много интересного о городе, напомнила нам важные вехи истории России. Детям 9 и 12 лет тоже было очень интересно. Большое спасибо за организацию! Всем рекомендуем!
22 февраля 2020
Были сегодня на экскурсии, остались под большим впечатлением! Сергей - настоящий профессионал своего дела! Рассказывал очень увлекательно, интересно, познавательно. По завершению эмоции переполяли! Советуем всем, кто первый и не первый раз в Нижнем Новгороде, узнаете город и его историю от коренного нижегородца - Сергея! Браво! Удачи и успехов Вам!
С уважением, семья Спиридоновых.
20 января 2020
Экскурсию провела Светлана. Рекомендую ее, как очень знающего, интересующегося историей Нижнего Новгорода, человека. Экскурсия была проведена великолепно! Светлана умеет заинтересовать слушателя и подать материал таким образом, чтобы было интересно и больше всего запомнилось. У Светланы были ответы на все возникающие вопросы. Вот что значит, что человек увлечен своей работой! Повествование было не в виде отдельных фактов и событий, а будто последовательно разворачивающийся фильм, включающий в себя и судьбы людей, и историю зданий, и даже геологию местности, окружающее пространство, новые события города и рассекреченные документы. Спасибо за экскурсию!
14 января 2020
Экскурсия была довольной интересной и содержательной, экскурсовод Светлана очень подробно рассказала о основных достопримечательностях Нижнего Новгорода и выдающихся личностях, которые оставили свой след в истории России. Единственный недостаток это ветреная погода, которая как выяснилось в здешних краях всегда присутствует, т.к. город расположен на возвышенностях берегов реки Волги.
Оксана
13 января 2020
Экскурсию проводила Анна. Она провела нас по Большой Покровской улице и территории Кремля. Интересно рассказывала и отвечала на все вопросы. Спасибо большое! :)
9 января 2020
Были на экскурсии с супругой 4 января 2020. Огромное спасибо экскурсоводу Елене! На редкость правильно была организована и проведена экскурсия! Узнали массу интересной и полезной информации! И было просто комфортно общаться! Всем рекомендуем! Елена - молодец!!!
4 января 2020
Были в Нижнем Новгороде на новогодние праздник и решили воспользоваться услугами данного сайта. Выбрали " Кремль и Покровка" и не ошиблись. Замечательная гид Екатерина в чтение двух часов очень подробно рассказывала нас обо всем. Мы остались довольны экскурсией. Рекомендую.
3 января 2020
Были на экскурсии Кремль-Покровка 02.01.2020 г. с гидом Сергеем. Несмотря на метель и снежную «кашу» под ногами экскурсия прошла прекрасно. Сергей интересно, с энтузиазмом, рассказал и показал нам Кремль и улицу Покровка. Мы в восторге!
Ещё 60 отзывов

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