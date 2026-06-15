70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Кремль и Покровка

Уникальные памятники архитектуры на пешеходной экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
На этой прогулке вы увидите две главные достопримечательности Нижнего Новгорода — оживлённую Большую Покровскую и древний кремль. На главной городской улице вы оцените её архитектурное разнообразие и узнаете торговые хроники. А за стенами кремля увидите административные здания и храм 17 века. Полюбуетесь панорамой и в итоге составите ясное первое впечатление о Нижнем.
4.8
205 отзывов
Кремль и Покровка
Кремль и Покровка
Кремль и Покровка

Описание экскурсии

Торговля и архитектура на Большой Покровской

Экскурсия начнётся на главной улице Нижнего Новгорода, которая в 19 веке считалась центром богатства и деловой жизни. Город жил торговлей и недвижимостью: гостиницы, рестораны, театры — всё приносило доход. Можно сказать, весь Нижний тогда был одним большим доходным домом.

Мы с вами зайдём в здание Госбанка (1913 год) — один из красивейших банков России, построенный в неорусском стиле, и «возьмём кредит», чтобы отправиться строить собственный доходный дом.

Вы узнаете:

  • кто были застройщики и девелоперы прошлого
  • как менялась архитектура Покровки от классицизма до эклектики, а затем до конструктивизма и сталинского ампира
  • где находится самый популярный памятник Нижнего
  • какие великие нижегородцы оставили след в истории страны — от государственных деятелей и революционеров до писателей, актёров и современных «звёзд»
  • где работает крупнейшая местная барахолка и почему на главной улице города сохранился уникальный средневековый рынок

Нижегородский кремль

Вторая часть экскурсии пройдёт по самому древнему памятнику города, которому более 500 лет. Я расскажу об истории его строительства и превращения в центр власти.

Внутри кремля вы увидите:

  • присутственные места времён Екатерины II
  • дом военного губернатора и арсенал времён Николая I
  • Дом Советов — образец конструктивизма в форме самолёта
  • здание обкома КПСС, символ советской эпохи

Особое внимание уделим собору Архангела Михаила — единственному сохранившемуся храму кремля. У Вечного огня вы полюбуетесь стрелкой Оки и Волги, осмотрите военную технику времён Великой Отечественной войны и узнаете, почему Горький называли кузницей оружия Победы.

В завершение я подскажу, какие музеи можно посетить самостоятельно и где лучше всего подняться на стену кремля, чтобы увидеть город с высоты.

Организационные детали

  • Экскурсия для путешественников 12+
  • Протяженность маршрута — 3 км. Окончание маршрута на Верхне-Волжской набережной, у памятника Чкалову
  • При температуре ниже -20°C экскурсия не состоится
  • С 13 до 14 часов — нерабочее время у гида. Пожалуйста, не бронируйте экскурсию на это время
  • Экскурсию для вас проведу я или один из из гидов моей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Большая Покровская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 7615 туристов
Экскурсии веду я — дипломированный гид, журналист и активист Сергей — и гиды из моей команды, если я занят. Наши экскурсии насыщены историей, архитектурой, искусством, экономикой, спортом, юмором, поэтому мои гости должны обладать минимальными знаниями в этих областях и, самое главное, интересоваться ими.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 205 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
184
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15
3
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3
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1
Сергей
Пожалуй самая лучшая экскурсия в нашей поездке! Во избежании наложений материалов двух экскурсия Ольга по нашей просьбе скорректировала содержание: убрала Кремль и включила Рождественку. У нас получился маршрут: Покровка - наб. Федоровского - Рождественка. Такой вариант хорошо дополняет экскурсии с маршрутами Кремль-Верхневолжская наб. Все было достаточно ярко и интересно! Огромное спасибо!
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И
Хорошая экскурсия. Спасибо Регине за обстоятельный и, при этом, не навящивый рассказ о Нижнем. Приятная прогулка по городу с очень интересными комментариями о местах и исторических событиях.
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Ю
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место встречи, что мы не ставали и просили упрощать маршрут в течение самой экскурсии. Безусловно, рекомендую!
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место
Прекрасный гид Екатерина! Очень интересно рассказывает, и очень деликатно отнеслась к тому, что мы меняли место
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Н
Замечательная прогулка по Нижнему!
Конечно рекомендую.
Во-первых, Сергей быстро ответил на запрос, подтвердил экскурсию день в день, да ещё и согласился нас подождать. Клиентоориентирован!!! Ни минуты не было скучно или неинтересно. Мнение подростка: «мне было все понятно!» А это дорогого стоит)
Замечательная прогулка по Нижнему!
Замечательная прогулка по Нижнему!
Замечательная прогулка по Нижнему!
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Р
Очень четко, внятно и интересно!
Замечательно раскрыта тема, подобран маршрут и достопримечательности города.
Большое спасибо Сергею!
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Irina
Сегодня побывали на экскурсии по Большой Покровской и Кремлю с гидом Светланой. Нас было 10 человек. Две семьи с детьми. Светлана заинтересовала всех. Очень интересно рассказывает. При том, что мы
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были не первыми у неё за день, да ещё попали в самые загруженное туристические дни с 23 по 26 февраля, Светлана не комкала, не бежала, останавливалась на каждом событии, нюансе, исторической личности. Вообщем, было интересно, хоть и холодно.

Сегодня побывали на экскурсии по Большой Покровской и Кремлю с гидом Светланой. Нас было 10 человек.
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