70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Из Кремля открывается потрясающий вид на Волгу и на заволжские дали. На территории Кремля большое количество памятников истории и культуры. Здесь мы посетим самый древний храм Нижнего Новгорода — собор Архангела Михаила (17 век) и могилу Козьмы Минина в нем.

Увидим Арсенал и Дом генерал-губернатора, возведенные при участии Николая Первого. Кадетский корпус графа Аракчеева. Памятник конструктивизма в виде самолета — Дом Советов. Выставку военной техники времен Великой Отечественной войны, произведенной в Горьком, и Вечный огонь.

Также в экскурсию входит прогулка по двум прекрасным улицам Нижнего Новгорода — памятникам купеческого Нижнего 19 — начала 20 веков. Это “нижегородский Арбат” — улица Большая Покровская — где мы увидим такие шедевры, как Госбанк, открытый к 300-летию семьи Романовых самим Николаем Вторым, и Драмтеатр, который открылся выступлением Федора Шаляпина к Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года, крупнейшей в мире. И Верхне-Волжская набережная, одно из главных прогулочных мест города. Также мы выйдем на Чкаловскую лестницу, одну из самых красивых видовых площадок Нижнего Новгорода.