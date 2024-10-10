Приглашаем вас в сказку, от которой веет стариной. За час мы успеем исследовать территорию Нижегородского кремля, но не успеем замёрзнуть. Вам откроется и история крепости, и прекрасный вид на Волгу, Оку и заволжские дали. В конце познавательной прогулки мы устроим небольшую викторину, чтобы закрепить знания!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:45, 17:30
Описание экскурсии
Отправляемся в Нижегородский кремль, чтобы открыть:
- Кто такой «суровый воин» и в чём его секрет
- Каким цветом были кремлёвские стены до революции
- Какие угрозы отражала крепость на протяжении пяти веков
- Как был организован общественный транспорт в конце 19 века и где в кремле было депо
Также мы:
- Вспомним, почему Новгород назвали нижним
- Полюбуемся великолепными видами кремля и вспомним героическое прошлое города Горького
- Полученные знания закрепим небольшой викториной
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в четверг и пятницу в 17:30, в субботу в 12:45
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|900 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|600 ₽
|Школьники
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и пятницу в 17:30, в субботу в 12:45
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1775 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!Задать вопрос
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Сердце Нижнего: групповая экскурсия в кремль и его окрестности
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода: от древних времен до наших дней. Вас ждет путешествие по кремлю и его окрестностям
Начало: На площади Минина и Пожарского
Сегодня в 15:30
2 окт в 11:00
2 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
2 окт в 13:00
3 окт в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 17:00
Завтра в 12:30
2 334₽ за всё до 10 чел.