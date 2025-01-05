Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы читать дальше и народных гуляний.



Во время увлекательной экскурсии вы увидите главные достопримечательности в их самом нарядном виде, сделаете незабываемые фотографии на лучших смотровых площадках и ощутите мощь слияния Волги и Оки со Стрелки. Приглашаю вас провести новогодние праздники в Нижнем Новгороде! В декабре и январе город превращается в настоящую зимнюю сказку: улицы и набережные сияют праздничной иллюминацией, а на ярмарках царит атмосфера веселья 5 6 отзывов

Описание экскурсии Новогодняя сказка в Нижнем В декабре-январе в Нижнем Новгороде царит новогоднее настроение. Все главные туристические зоны украшены иллюминацией, в общественных пространствах проходят ярмарки и народные гуляния. Сердце Нижнего Новгорода: от Стрелки до Дятловых гор Во время экскурсии вы сможете насладиться видом главных туристических зон Нижнего Новгорода, украшенных для празднования Нового года. Побываете на самых эффектных смотровых площадках, увидите уникальное природное образование при слиянии Волги и Оки — Стрелку. И, конечно, увидите город с высоты Дятловых гор. Новогодние традиции: от прошлого к настоящему Вы увидите, как нижегородцы отмечают новогодние праздники в наши дни. А также узнаете, как это было в конце XIX — начале XX веков. Вы узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества в дореволюционном Нижнем Новгороде. Я расскажу, как совершались праздничные визиты, чем торговали в праздничное время, какие развлечения предлагали на базарах и многое другое. Загадки и секреты новогодних праздников Вы узнаете, какой праздник главный — Новый год или Рождество, как появился Дед Мороз, давно ли ёлка стала символом Нового года и чем ее украшали до появления современных елочных игрушек, зачем нижегородцы перед праздником доставали паука и причем здесь мухи. И это только начало!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Стрелка

Собор Александра Невского

Стадион «Нижний Новгород»

Благовещенский монастырь

Нижневолжская набережная

Рождественская церковь

Речной вокзал

Блиновский пассаж

Кремль Что включено Услуги гида Что не входит в цену Экскурсия проводится на транспорте заказчика

Парковка на платных стоянках, если их выбирают гости за пределами бесплатных стоянок для транспорта

Сувениры и др. личные расходы

Возможна организация экскурсии для группы до 40 чел, расчет стоимости по запросу Где начинаем и завершаем? Начало: Нижний Новгород Завершение: В историческом центре в зависимости от окончания маршрута Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.