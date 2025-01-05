Приглашаю вас провести новогодние праздники в Нижнем Новгороде! В декабре и январе город превращается в настоящую зимнюю сказку: улицы и набережные сияют праздничной иллюминацией, а на ярмарках царит атмосфера веселья
Описание экскурсииНовогодняя сказка в Нижнем В декабре-январе в Нижнем Новгороде царит новогоднее настроение. Все главные туристические зоны украшены иллюминацией, в общественных пространствах проходят ярмарки и народные гуляния. Сердце Нижнего Новгорода: от Стрелки до Дятловых гор Во время экскурсии вы сможете насладиться видом главных туристических зон Нижнего Новгорода, украшенных для празднования Нового года. Побываете на самых эффектных смотровых площадках, увидите уникальное природное образование при слиянии Волги и Оки — Стрелку. И, конечно, увидите город с высоты Дятловых гор. Новогодние традиции: от прошлого к настоящему Вы увидите, как нижегородцы отмечают новогодние праздники в наши дни. А также узнаете, как это было в конце XIX — начале XX веков. Вы узнаете о традициях празднования Нового года и Рождества в дореволюционном Нижнем Новгороде. Я расскажу, как совершались праздничные визиты, чем торговали в праздничное время, какие развлечения предлагали на базарах и многое другое. Загадки и секреты новогодних праздников Вы узнаете, какой праздник главный — Новый год или Рождество, как появился Дед Мороз, давно ли ёлка стала символом Нового года и чем ее украшали до появления современных елочных игрушек, зачем нижегородцы перед праздником доставали паука и причем здесь мухи. И это только начало!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Стрелка
- Собор Александра Невского
- Стадион «Нижний Новгород»
- Благовещенский монастырь
- Нижневолжская набережная
- Рождественская церковь
- Речной вокзал
- Блиновский пассаж
- Кремль
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Экскурсия проводится на транспорте заказчика
- Парковка на платных стоянках, если их выбирают гости за пределами бесплатных стоянок для транспорта
- Сувениры и др. личные расходы
- Возможна организация экскурсии для группы до 40 чел, расчет стоимости по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород
Завершение: В историческом центре в зависимости от окончания маршрута
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Иван
5 янв 2025
Подарили себе эту экскурсию на Рождество и не пожалели! Прогулка была очень душевной и познавательной. Особенно впечатлили истории о дореволюционных ярмарках и праздниках. Ощутили связь времен. Очень тепло и по-новогоднему.
А
Андрей
3 янв 2025
Интересный маршрут, идеально сочетающий панорамы и историю. Узнал много необычных фактов, например, про паука и мух! Иллюминация города создавала волшебную атмосферу. Прекрасный способ познакомиться с праздничным Нижним.
А
Анна
30 дек 2024
Прекрасная экскурсия! Узнали не только об архитектуре, но и о том, как жил и праздновал город сто лет назад. История про ёлочные игрушки и Деда Мороза увлекла даже детей. Праздничный Нижний покорил!
О
Ольга
28 дек 2024
Коротко: великолепные виды, отличный гид, море праздничных эмоций. Ответили на все «почему» про Новый год и Рождество. Спасибо за сказку!
М
Мария
22 дек 2024
Отличная экскурсия для погружения в праздничную атмосферу! Вид на огни города с Дятловых гор и сияющая Стрелка - это невероятно красиво. Экскурсовод интересно рассказала о старинных рождественских традициях. Очень рекомендую для создания новогоднего настроения!
Д
Дмитрий
18 дек 2024
Отличный формат для зимнего визита в город. Увидели все главные точки в праздничном убранстве без утомительных переходов. Гид с юмором раскрыл тему новогодних традиций. Вид на Стрелку в сумерках - просто фантастика!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний Новгород: обзорная экскурсия на авто
Познакомиться с главными местами города в комфортном непринуждённом формате
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия
Открыть для себя красоту города, прокатиться по канатной дороге и посететить Печерский монастырь
Начало: Площадь Горького/ Площадь Ленина
Расписание: в будние дни в 11:00 и 11:30
19 дек в 11:00
26 дек в 11:00
2650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
«Арзамас-городок» - обзорная экскурсия из Нижнего Новгорода
Увидеть храмы столичного масштаба, изучить архитектуру и услышать славную история города
14 дек в 08:00
15 дек в 08:00
16 000 ₽ за всё до 5 чел.