За один день вы познакомитесь с основными достопримечательностями Нижнего Новгорода — изучите центр города, увидите важные исторические памятники, погуляете по территории Вознесенского Печерского монастыря. Исследуете Нижегородский кремль, полный тайн и легенд. И даже полетаете над Волгой по одной из самых длинных канатных дорог Европы!
Канатная дорога
- Вы прокатитесь по канатной дороге над рекой (длина — 3,6 км).
- В «полёте» насладитесь потрясающим видом на окрестности.
- Разглядите с высоты знаменитый Печерский монастырь.
Вознесенский Печерский монастырь
- Вы пройдёте по территории монастыря, история которого началась в далёком 1330 году.
- И увидите надвратную церковь, храмы и соборы, а ещё — уникальную колокольню с необычным центром тяжести.
Обзорная автобусная экскурсия
- За 2 часа вы познакомитесь с главными достопримечательностями Нижнего Новгорода и полюбуетесь потрясающими видами.
- А мы поделимся с вами множеством интересных фактов из истории одного из старейших городов России.
Нижегородский кремль
- Вы погрузитесь в увлекательный мир легенд и преданий о знаменитых башнях кремля и его строительстве.
- Увидите памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и Святителю Симону.
- Оцените великолепный Михайло-Архангельский собор и обелиск, посвящённый Минину и Пожарскому.
- Завершим экскурсию прогулкой по аллее военной техники времён Великой Отечественной войны.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автобусе, поездка по канатной дороге, вход на территорию монастыря.
- Домашние питомцы на экскурсию не допускаются.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2650 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Площадь Горького/ Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00 и 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 14483 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
Фотографии от путешественников
O
Olga
4 ноя 2025
Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:
1. Печерский монастырь остался на самый конец, было уже темновато и нельзя было так поздно зайти внутрь.
С
Саблина
24 окт 2025
Все очень понравилось!
Е
Екатерина
27 сен 2025
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Рекомендую посетить по приезду. А после данной экскурсии можно, гулятб самостоятельно!!!)
Нина
12 сен 2025
Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом! Всё самое важное и главное мы увидили, успели сделать много фотографий. Да, длительная по времени и без обеда, но это абсолютно не важно, когда приезжаешь в город всего на несколько дней и хочешь всё успеть.
Ольга
11 сен 2025
Экскурсия понравилась. Всего было в меру и очень компактно. Увидели и познакомились практически со всеми основными достопримечательностями Нижнего. После такой экскурсии уже легче самим определиться, с чем познакомиться поближе и где погулять спокойно, без спешки. Очень рекомендую "канатку". Шикарные виды, ну и немножко адреналина.
М
Михаил
10 сен 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Маргарите Ивановне за её тёплое отношение к каждому гостю,за её интересные мифы,легенды,стихи и энциклопедические знания. Очень понравился Нижний Новгород, рекомендую посетить если вы ещё там не были!
Б
Брудзь
9 сен 2025
Прекрасный, знающий гид Сергей, увлекательно вёл экскурсию, 6 часов пролетели не заметно, большое спасибо гиду и организаторам экскурсии, удачи и самые добрые пожелания Сергею!
Л
Любовь
4 сен 2025
Всё было просто замечательно!!!
А
Анастасия
4 сен 2025
Экскурсия очень интересная, материал преподнесён именно живым и понятным языком (даже 6-ти летний ребёнок пересказывала содержание экскурсии цитатами экскурсовода). Маршрут по которому проходило знакомство с городом очаровывает видами и влюбляет в Нижний Новгород с первого взгляда. После экскурсии возникает желание ещё больше углубиться в историю города, его жизнь.
А
Андрей
3 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия была очень интересной и познавательной!!! Спасибо большое!!!
Ш
Ширяев
2 сен 2025
В целом экскурсия была интересной и познавательной. Для обзорной экскурсии самое то. Побывали во всех ключевых местах города, узнали основные факты и историю города.
А
Анастасия
28 авг 2025
+ Хорошая обзорная экскурсия. Комфортно, что на автобусе. У нас была прекрасный экскурсовод Галина.
С
Светлана
28 авг 2025
Гид Анна замечательно провела экскурсию! Осмотрели все заявленные в программе достопримечательности. Также удобно, что на канатной дороге экскурсионные группы проходят без очереди.
Е
Елена
26 авг 2025
22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и интересно преподносила информацию, которая откладывалась в голове. Посетили значимые места и несмотря на то
Мария
20 авг 2025
Были на экскурсии 14 августа, с погодой немного не повезло, было прохладно, но на впечатления от экскурсии это совершенно не повлияло. Хорошо, что часть экскурсии проводилась на автобусе, можно было немного передохнуть от пеших прогулок и согреться. Всем советую, для первого знакомства с городом, это великолепный вариант!
