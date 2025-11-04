Мои заказы

Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия

Открыть для себя красоту города, прокатиться по канатной дороге и посететить Печерский монастырь
За один день вы познакомитесь с основными достопримечательностями Нижнего Новгорода — изучите центр города, увидите важные исторические памятники, погуляете по территории Вознесенского Печерского монастыря. Исследуете Нижегородский кремль, полный тайн и легенд. И даже полетаете над Волгой по одной из самых длинных канатных дорог Европы!
4.9
37 отзывов
Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия© Анна
Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия© Анна
Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия© Анна
Ближайшие даты:
14
ноя21
ноя28
ноя5
дек12
дек19
дек26
дек
Время начала: 11:00, 11:30

Описание экскурсии

Канатная дорога

  • Вы прокатитесь по канатной дороге над рекой (длина — 3,6 км).
  • В «полёте» насладитесь потрясающим видом на окрестности.
  • Разглядите с высоты знаменитый Печерский монастырь.

Вознесенский Печерский монастырь

  • Вы пройдёте по территории монастыря, история которого началась в далёком 1330 году.
  • И увидите надвратную церковь, храмы и соборы, а ещё — уникальную колокольню с необычным центром тяжести.

Обзорная автобусная экскурсия

  • За 2 часа вы познакомитесь с главными достопримечательностями Нижнего Новгорода и полюбуетесь потрясающими видами.
  • А мы поделимся с вами множеством интересных фактов из истории одного из старейших городов России.

Нижегородский кремль

  • Вы погрузитесь в увлекательный мир легенд и преданий о знаменитых башнях кремля и его строительстве.
  • Увидите памятник основателям города — Георгию Всеволодовичу и Святителю Симону.
  • Оцените великолепный Михайло-Архангельский собор и обелиск, посвящённый Минину и Пожарскому.
  • Завершим экскурсию прогулкой по аллее военной техники времён Великой Отечественной войны.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входит трансфер на комфортабельном автобусе, поездка по канатной дороге, вход на территорию монастыря.
  • Домашние питомцы на экскурсию не допускаются.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

в будние дни в 11:00 и 11:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 8 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Горького/ Площадь Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00 и 11:30
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 14483 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
33
4
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Olga)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Саблина)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Саблина)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Саблина)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Ольга)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Ольга)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Ольга)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Андрей)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Андрей)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Андрей)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Андрей)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Андрей)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Андрей)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Андрей)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Анастасия)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Анастасия)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Елена)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Елена)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Елена)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Елена)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Елена)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Елена)Нижегородская сокровищница: обзорная экскурсия (Елена)
O
Olga
4 ноя 2025
Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:
1. Печерский монастырь остался на самый конец, было уже темновато и нельзя было так поздно зайти внутрь.
2. ⁠экскурсия долгая и
читать дальше

не предполагает остановок на перекус - было бы здорово, если бы гид предусмотрела бы небольшую лавку по дороге с остановкой на 5 мин
3. ⁠когда другие группы с гидом заходили внутрь наша группа почти всегда слушала рассказ снаружи - сильно замерзли
4. ⁠нам с мужем достались места на третьем ряду за гидом - весь наш вид это занавеска на стенке автобуса и мааленькая часть окна. Места были определены без нашего участия
5. Гид рассказывала без интереса, поэтому к сожалению большая часть информации не запомнилась. Отвечала Мария неохотно, так что больше не хотелось задавать вопросы:)
6. Купите аудио гиды! Группа огромная) система с небольшим динамиком у гида неудобная

Плюсы: очень комфортный автобус, интересный маршрут, как обзорка - шикарно. Понравилось, что с группой прошли без очереди на фуникулер - было приятной неожиданностью. Гид Мария рассказывала все структурировано, основную информацию предоставила. Я увидела все, что хотела и осталась довольна:) рекомендую всем

Совет: в прохладное время берите с собой термос с горячим и что-нибудь перекусить. Одевайтесь тепло. Прям очень тепло. Маршрут вдоль Волги - свежо)

Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:Добрый день! В целом понравилось, но были моменты, которые стоит улучшить:
С
Саблина
24 окт 2025
Все очень понравилось!
Все очень понравилось!Все очень понравилось!Все очень понравилось!
Е
Екатерина
27 сен 2025
Отличная экскурсия для знакомства с городом. Рекомендую посетить по приезду. А после данной экскурсии можно, гулятб самостоятельно!!!)
Нина
Нина
12 сен 2025
Идеальная экскурсия для первого знакомства с городом! Всё самое важное и главное мы увидили, успели сделать много фотографий. Да, длительная по времени и без обеда, но это абсолютно не важно, когда приезжаешь в город всего на несколько дней и хочешь всё успеть.
Ольга
Ольга
11 сен 2025
Экскурсия понравилась. Всего было в меру и очень компактно. Увидели и познакомились практически со всеми основными достопримечательностями Нижнего. После такой экскурсии уже легче самим определиться, с чем познакомиться поближе и где погулять спокойно, без спешки. Очень рекомендую "канатку". Шикарные виды, ну и немножко адреналина.
Экскурсия понравилась. Всего было в меру и очень компактно. Увидели и познакомились практически со всеми основнымиЭкскурсия понравилась. Всего было в меру и очень компактно. Увидели и познакомились практически со всеми основнымиЭкскурсия понравилась. Всего было в меру и очень компактно. Увидели и познакомились практически со всеми основными
М
Михаил
10 сен 2025
Огромная благодарность экскурсоводу Маргарите Ивановне за её тёплое отношение к каждому гостю,за её интересные мифы,легенды,стихи и энциклопедические знания. Очень понравился Нижний Новгород, рекомендую посетить если вы ещё там не были!
Б
Брудзь
9 сен 2025
Прекрасный, знающий гид Сергей, увлекательно вёл экскурсию, 6 часов пролетели не заметно, большое спасибо гиду и организаторам экскурсии, удачи и самые добрые пожелания Сергею!
Л
Любовь
4 сен 2025
Всё было просто замечательно!!!
А
Анастасия
4 сен 2025
Экскурсия очень интересная, материал преподнесён именно живым и понятным языком (даже 6-ти летний ребёнок пересказывала содержание экскурсии цитатами экскурсовода). Маршрут по которому проходило знакомство с городом очаровывает видами и влюбляет в Нижний Новгород с первого взгляда. После экскурсии возникает желание ещё больше углубиться в историю города, его жизнь.
А
Андрей
3 сен 2025
Экскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия была очень интересной и познавательной!!! Спасибо большое!!!
Экскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия былаЭкскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия былаЭкскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия былаЭкскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия былаЭкскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия былаЭкскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия былаЭкскурсия очень понравилась. За шесть часов мы успели посмотреть много красивых и значимых мест. Экскурсия была
Ш
Ширяев
2 сен 2025
В целом экскурсия была интересной и познавательной. Для обзорной экскурсии самое то. Побывали во всех ключевых местах города, узнали основные факты и историю города.
Экскурсовод был интересный, с юмором. Информация подавалась
читать дальше

легко и не перегружалась.
Отдельный плюс, что экскурсия хорошо разбавлялась поездками на автобусе и пешими прогулками. За 6 часов усталость почти не чувствовалась.
Из минусов: маршрут был не до конца просчитан по времени, из-за чего по Кремлю мы скорее бежали, чем гуляли, чтобы успеть на канатную дорогу.

А
Анастасия
28 авг 2025
+ Хорошая обзорная экскурсия. Комфортно, что на автобусе. У нас была прекрасный экскурсовод Галина.
- Теперь к минусам. Естественно, тайминг. Т. к много человек на экскурсии, все люди растягивались в дороге,
читать дальше

обгонять или бежать за экскурсоводом что бы услышать информацию, честно нет желания. Хочется рассмотреть, а не торопится. Но тут надо выбирать. Либо информация, либо виды. Не слышно вообще ничего дальше двух человек от экскурсовода, т. е это буквально первые человек 5-10. Остальные - как повезет. На стрелке я начала терять суть рассказа, слышно было урывками, мое настроение падало. Организаторам нужно приобретать наушники для туристов, что бы модно было насладится и прогулкой и экскурсоводом. Потому что время на осмотр и так мало. А надо заниматься «борьбой» за место, что бы услышать. Ну такое … так же можно выслать по запросу фото место встречи. Я как человек первый раз в городе, теряюсь. Фото и описание человека, кто будет очень помогло. И еще были небольшие нюансы, которые расстроили. Но прям очень сугубо субъективное мнение).

Я бы честно, поставила бы 2 звезды. Но экскурсовода старалась, поэтому твердая четверка) В итоге, как обзорную все же рекомендую. Но прям «вау» эффекта, скорее всего, не будет. Мои ожидания не оправдались.

+ Хорошая обзорная экскурсия. Комфортно, что на автобусе. У нас была прекрасный экскурсовод Галина.+ Хорошая обзорная экскурсия. Комфортно, что на автобусе. У нас была прекрасный экскурсовод Галина.
С
Светлана
28 авг 2025
Гид Анна замечательно провела экскурсию! Осмотрели все заявленные в программе достопримечательности. Также удобно, что на канатной дороге экскурсионные группы проходят без очереди.
Так как экскурсия достаточно продолжительная, детей дошкольного и младшего школьного возраста лучше с собой не брать.
Е
Елена
26 авг 2025
22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и интересно преподносила информацию, которая откладывалась в голове. Посетили значимые места и несмотря на то
читать дальше

что, групповая экскурсия на 40 человек, мы все везде успели. Хорошая организация, проработан маршрут. Внимательный и вежливый водитель. Нам показалось, что маловато времени на Кремль. Гид посоветовала, какие музеи можно посетить самостоятельно. Спасибо всем большое!

22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и22 августа были на экскурсии Нижегородская сокровищница. Экскурсия нам очень понравилась. Гид Маргарита очень грамотно и
Мария
Мария
20 авг 2025
Были на экскурсии 14 августа, с погодой немного не повезло, было прохладно, но на впечатления от экскурсии это совершенно не повлияло. Хорошо, что часть экскурсии проводилась на автобусе, можно было немного передохнуть от пеших прогулок и согреться. Всем советую, для первого знакомства с городом, это великолепный вариант!
Были на экскурсии 14 августа, с погодой немного не повезло, было прохладно, но на впечатления отБыли на экскурсии 14 августа, с погодой немного не повезло, было прохладно, но на впечатления отБыли на экскурсии 14 августа, с погодой немного не повезло, было прохладно, но на впечатления отБыли на экскурсии 14 августа, с погодой немного не повезло, было прохладно, но на впечатления отБыли на экскурсии 14 августа, с погодой немного не повезло, было прохладно, но на впечатления от

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
На автобусе
4.5 часа
54 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Большая обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода на автобусно-пешеходной экскурсии. Откройте для себя архитектурные шедевры и исторические тайны города
Начало: На Большой Покровской улице
Расписание: ежедневно в 12:00
Завтра в 12:00
11 ноя в 12:00
2700 ₽ за человека
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Прокатитесь по канатной дороге в Нижнем Новгороде и узнайте о жизни бурлаков и купцов. Захватывающие виды и интересные истории ждут вас
Начало: У Сенной площади
Сегодня в 20:30
Завтра в 08:00
3800 ₽ за всё до 7 чел.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
7091 отзыв
Групповая
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открыв для себя его историю и культуру через уникальные достопримечательности
Начало: Пл. Минина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 11:00
11 ноя в 11:00
1200 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде