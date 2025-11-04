читать дальше

обгонять или бежать за экскурсоводом что бы услышать информацию, честно нет желания. Хочется рассмотреть, а не торопится. Но тут надо выбирать. Либо информация, либо виды. Не слышно вообще ничего дальше двух человек от экскурсовода, т. е это буквально первые человек 5-10. Остальные - как повезет. На стрелке я начала терять суть рассказа, слышно было урывками, мое настроение падало. Организаторам нужно приобретать наушники для туристов, что бы модно было насладится и прогулкой и экскурсоводом. Потому что время на осмотр и так мало. А надо заниматься «борьбой» за место, что бы услышать. Ну такое … так же можно выслать по запросу фото место встречи. Я как человек первый раз в городе, теряюсь. Фото и описание человека, кто будет очень помогло. И еще были небольшие нюансы, которые расстроили. Но прям очень сугубо субъективное мнение).



Я бы честно, поставила бы 2 звезды. Но экскурсовода старалась, поэтому твердая четверка) В итоге, как обзорную все же рекомендую. Но прям «вау» эффекта, скорее всего, не будет. Мои ожидания не оправдались.