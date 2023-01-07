4 часа
Групповая
«Хрупкие мечты»: магия ёлочных игрушек и фарфоровых кукол
Погрузитесь в мир новогоднего волшебства, создавая свою ёлочную игрушку на фабрике «Ариэль»
Начало: Улица М. Горького, д. 115, Нижний Новгород
«Фабрика елочных игрушек Во время экскурсии вас ожидает увлекательное новогоднее путешествие в сказочный мир»
Расписание: По субботам в 10:00 + праздничные даты
28 дек в 09:45
4 янв в 09:45
3 950₽ за человека
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородские купола - история храмов и святых
Погрузиться в православную историю старинного русского города
Начало: У Нижегородского кремля
«Также можем зайти в Успенский храм, церковь Илии Пророка и Храм Рождества Иоанна Предтечи по желанию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Честное купеческое
Прогуляться по самой купеческой улице Нижнего Новгорода и поговорить о бизнесе по-нижегородски
Начало: На Рождественской улице
«Храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора Нижегородского ополчения 1612 года»
Завтра в 08:00
21 окт в 08:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария7 января 2023Хорошо и с пользой провели время всей семьей, окунулись в сказку, насладились красотой и понаблюдали за мастерством профессионалов. Спасибо за хорошо подготовленную экскурсию.
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Новогодние 2025»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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