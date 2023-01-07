Встречаем Новый Год 2025 в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Нижнем Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
«Хрупкие мечты»: экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Нижнем Новгороде
На автобусе
5 отзывов
4 часа
Групповая
«Хрупкие мечты»: магия ёлочных игрушек и фарфоровых кукол
Погрузитесь в мир новогоднего волшебства, создавая свою ёлочную игрушку на фабрике «Ариэль»
Начало: Улица М. Горького, д. 115, Нижний Новгород
«Фабрика елочных игрушек Во время экскурсии вас ожидает увлекательное новогоднее путешествие в сказочный мир»
Расписание: По субботам в 10:00 + праздничные даты
28 дек в 09:45
4 янв в 09:45
3 950 за человека
Нижегородские купола - история храмов и святых
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородские купола - история храмов и святых
Погрузиться в православную историю старинного русского города
Начало: У Нижегородского кремля
«Также можем зайти в Успенский храм, церковь Илии Пророка и Храм Рождества Иоанна Предтечи по желанию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Честное купеческое
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Честное купеческое
Прогуляться по самой купеческой улице Нижнего Новгорода и поговорить о бизнесе по-нижегородски
Начало: На Рождественской улице
«Храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора Нижегородского ополчения 1612 года»
Завтра в 08:00
21 окт в 08:00
4 500 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. «Хрупкие мечты»: экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Нижнем Новгороде
  2. Нижегородские купола - история храмов и святых
  3. Честное купеческое
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Рождественская улица
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Кремль
  7. Набережная
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в октябре 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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