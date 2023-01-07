Найдено 3 экскурсии в категории « Новогодние 2025 » в Нижнем Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 5 отзывов 4 часа Групповая «Хрупкие мечты»: магия ёлочных игрушек и фарфоровых кукол Погрузитесь в мир новогоднего волшебства, создавая свою ёлочную игрушку на фабрике «Ариэль» Начало: Улица М. Горького, д. 115, Нижний Новгород «Фабрика елочных игрушек Во время экскурсии вас ожидает увлекательное новогоднее путешествие в сказочный мир» Расписание: По субботам в 10:00 + праздничные даты 3 950 ₽ за человека Пешая 3 часа Индивидуальная до 10 чел. Нижегородские купола - история храмов и святых Погрузиться в православную историю старинного русского города Начало: У Нижегородского кремля «Также можем зайти в Успенский храм, церковь Илии Пророка и Храм Рождества Иоанна Предтечи по желанию» 3 500 ₽ за всё до 10 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Честное купеческое Прогуляться по самой купеческой улице Нижнего Новгорода и поговорить о бизнесе по-нижегородски Начало: На Рождественской улице «Храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора Нижегородского ополчения 1612 года» 4 500 ₽ за всё до 10 чел. Другие экскурсии Нижнего Новгорода Последние отзывы на экскурсии М Мария «Хрупкие мечты»: экскурсия на фабрику ёлочных игрушек в Нижнем Новгороде Хорошо и с пользой провели время всей семьей, окунулись в сказку, насладились красотой и понаблюдали за мастерством профессионалов. Спасибо за хорошо подготовленную экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Новогодние 2025»

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