Нижний Новгород: обзорная экскурсия на авто

Познакомиться с главными местами города в комфортном непринуждённом формате
Нижний Новгород — город с великой историей и богатой культурой. Мы проедем по его знаковым достопримечательностям на минивэне. По желанию сделаем остановки для прогулок и фото в интересных вам местах. По пути я поделюсь нескучными фактами о городе, при этом не буду перегружать вас лишними датами.
Описание экскурсии

Вы увидите главные места города:

  • Площади Минина, Горького и Народного единства
  • Набережную Федоровского и памятник Жюль Верну
  • Стрелку слияния Волги и Оки и пакгаузы
  • Собор Александра Невского
  • Новую ледовую арену и футбольный стадион
  • Главный ярмарочный дом
  • Старинные улицы Ильинская и Рождественская
  • Памятник Минину и Пожарскому
  • Домик Каширина и ночлежку Бугрова
  • Кремль и Чкаловскую лестницу
  • Парки Победы и Александровский
  • Нижегородскую канатную дорогу
  • Красные казармы и памятник Петру I
  • Смотровые площадки

Я расскажу историю возникновения города, а также о его жизни и развитии в разные годы. Экскурсия проводится в формате интерактивного общения — с радостью отвечу на ваши вопросы.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне Kia Carnival. Детское кресло предоставляется с доплатой (для детей до 7 лет или ростом менее 150 см)
  • Все объекты осматриваем снаружи
  • Программа может быть сокращена или увеличена по вашему желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 701 туриста
Меня зовут Антон. Я люблю путешествовать, люблю Нижний Новгород, люблю общение с гостями нашего города. Экскурсии провожу на личном авто. Всегда открыт к вашим индивидуальным пожеланиям.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

С
Светлана
5 ноя 2025
Были семьёй, я с мужем и дети 10, 7 и 3,5 года. Нам очень понравилась экскурсия с Антоном. Все комфортно разместились в машине и начался увлекательный рассказ о Нижнем Новгороде.
читать дальше

Интересно было узнавать и о прошлом времени и событиях уже наших дней, как меняется город, какие проходят мероприятия, что происходит на разных улицах города, откуда любят наблюдать за закатом и где гулять до утра. Несмотря на то, что это автоэкскурсия, мы выходили на Набережной Федоровского и на Стрелке, могли сделать фото и не спеша полюбоваться видами.
Мне особенно запомнилось, как среди рассказа появлялись стихотворные строки. Это добавляло атмосферы и тепла! Спасибо огромное Антону! Благодаря его видению и мы влюбились в этот город и непременно хотим приехать снова и не один раз!
Думаю эта экскурсия подойдет всем. Антон очень приятен в общении и отвечает на любые вопросы об этом прекрасном городе

Наталья
Наталья
4 ноя 2025
Экскурсия на 12 баллов по 5 бальной шкале!!! Благодаря ей город открылся и запомнился. Посетили и посмотрели множество разных объектов. Заказывайте, не пожалеете точно!!!
В
Виктория
4 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию, нам все понравилось: подача и изложение материала (все важное и интересное), комфорт и удобство (увлекательные рассказы во время поездки, где-то замедлялись, чтобы можно было все рассмотреть,
читать дальше

в знаковых локациях комфортные небольшие прогулки), живая дружелюбная коммуникация при вопросах-ответах. Отдельное спасибо за внимательность в прояснении мелочей при согласовании экскурсии. Очень рекомендую для первого знакомства с городом или для тех, кто не очень любит или может длинные пешеходные экскурсии, или погода не располагает.

А
Алешина
1 ноя 2025
Все отлично
А
Алексей
12 окт 2025
Отличная удобная экскурсия для знакомства с Нижним Новгородом на комфортном автомобиле. Побываете на всех главных местах для осмотра города и послушаете рассказ по истории этих мест. Спасибо!
И
Иван
7 окт 2025
Замечательная обзорная экскурсия, познавательно, наглядно и интересно в сочетании с комфортабельным автомобилем и аккуратным вождением!
Ю
Юлия
6 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!
Гид пунктуальный, на комфортабельном автомобиле, интересно рассказывает, читает стихи, комфортно водит. Для каждого члена нашей группы даже бутылочка воды была подготовлена. Казалось бы, мелочь, а мы оценили. Определенно рекомендую!
Ю
Юрий
23 сен 2025
Спасибо большое Антону! Все прошло на ура.
А
Анна
16 сен 2025
Спасибо. Общее впечатление о городе сложилось.
Р
Роман
10 сен 2025
Благодарим Антона за сбалансированный обзор Нижнего Новгорода и лаконичный рассказ о его достопримечательностях. Крайне интересными оказались виды города с ракурсов фотографий столетней давности - полное ощущение взгляда из машины времени. Особенно когда эта машина - комфортабельный и чистый микроавтобус под деликатным управлением Антона. Спасибо!
А
Аркадий
7 сен 2025
Всё прошло просто отлично! Отличный гид (пунктуальный, вежливый, знающий), отличное авто (комфортный Kia Karnival, даже бутылочки с водой в дверных кармашках), отличная программа (все ключевые исторически значимые места). Спасибо. Рекомендую всем, кто ценит комфорт и не любит много ходить пешком).
Елена
Елена
20 авг 2025
Всё чётко и по материалу, и по таймингу. Для первого знакомства с таким большим городом - самое то. Мы довольны. И порадовал сувенир в конце экскурсии))) Однозначно рекомендуем.
Ольга
Ольга
19 авг 2025
Прекрасная речь, шикарная подача материала, великолепно продуманный маршрут, чистейшая и очень комфортабельная машина и манера вождения, идеальный тайм менеджмент. Большое спасибо за чудесную экскурсию, Антон!
Марина
Марина
18 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Очень было удобно за такое маленькое количество времени получить максимум информации и закрепить информацию полученную от других гидов. Это был наш последний день в Нижнем,и было
читать дальше

очень удобно проехать по замечательному городу и посетить места,которые мы видели из далека. Антон очень любезно согласился нас довезти до вокзала. Спасибо ему огромное. Конечно как всегда немного не хватило времени, где в Храм зайти где на стрелке постоять,желание загадать. Но зато есть повод вернуться снова в замечательный и красивый город на Волге.

Варвара
Варвара
16 авг 2025
Большое спасибо. Все очень понравилось

