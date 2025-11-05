читать дальше

Интересно было узнавать и о прошлом времени и событиях уже наших дней, как меняется город, какие проходят мероприятия, что происходит на разных улицах города, откуда любят наблюдать за закатом и где гулять до утра. Несмотря на то, что это автоэкскурсия, мы выходили на Набережной Федоровского и на Стрелке, могли сделать фото и не спеша полюбоваться видами.

Мне особенно запомнилось, как среди рассказа появлялись стихотворные строки. Это добавляло атмосферы и тепла! Спасибо огромное Антону! Благодаря его видению и мы влюбились в этот город и непременно хотим приехать снова и не один раз!

Думаю эта экскурсия подойдет всем. Антон очень приятен в общении и отвечает на любые вопросы об этом прекрасном городе