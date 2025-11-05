Нижний Новгород — город с великой историей и богатой культурой. Мы проедем по его знаковым достопримечательностям на минивэне. По желанию сделаем остановки для прогулок и фото в интересных вам местах. По пути я поделюсь нескучными фактами о городе, при этом не буду перегружать вас лишними датами.
Описание экскурсии
Вы увидите главные места города:
- Площади Минина, Горького и Народного единства
- Набережную Федоровского и памятник Жюль Верну
- Стрелку слияния Волги и Оки и пакгаузы
- Собор Александра Невского
- Новую ледовую арену и футбольный стадион
- Главный ярмарочный дом
- Старинные улицы Ильинская и Рождественская
- Памятник Минину и Пожарскому
- Домик Каширина и ночлежку Бугрова
- Кремль и Чкаловскую лестницу
- Парки Победы и Александровский
- Нижегородскую канатную дорогу
- Красные казармы и памятник Петру I
- Смотровые площадки
Я расскажу историю возникновения города, а также о его жизни и развитии в разные годы. Экскурсия проводится в формате интерактивного общения — с радостью отвечу на ваши вопросы.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном минивэне Kia Carnival. Детское кресло предоставляется с доплатой (для детей до 7 лет или ростом менее 150 см)
- Все объекты осматриваем снаружи
- Программа может быть сокращена или увеличена по вашему желанию
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 701 туриста
Меня зовут Антон. Я люблю путешествовать, люблю Нижний Новгород, люблю общение с гостями нашего города. Экскурсии провожу на личном авто. Всегда открыт к вашим индивидуальным пожеланиям.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
5

Основано на последних 30 из 68 отзывов
Фотографии от путешественников
С
Светлана
5 ноя 2025
Были семьёй, я с мужем и дети 10, 7 и 3,5 года. Нам очень понравилась экскурсия с Антоном. Все комфортно разместились в машине и начался увлекательный рассказ о Нижнем Новгороде.
Наталья
4 ноя 2025
Экскурсия на 12 баллов по 5 бальной шкале!!! Благодаря ей город открылся и запомнился. Посетили и посмотрели множество разных объектов. Заказывайте, не пожалеете точно!!!
В
Виктория
4 ноя 2025
Большое спасибо за экскурсию, нам все понравилось: подача и изложение материала (все важное и интересное), комфорт и удобство (увлекательные рассказы во время поездки, где-то замедлялись, чтобы можно было все рассмотреть,
А
Алешина
1 ноя 2025
Все отлично
А
Алексей
12 окт 2025
Отличная удобная экскурсия для знакомства с Нижним Новгородом на комфортном автомобиле. Побываете на всех главных местах для осмотра города и послушаете рассказ по истории этих мест. Спасибо!
И
Иван
7 окт 2025
Замечательная обзорная экскурсия, познавательно, наглядно и интересно в сочетании с комфортабельным автомобилем и аккуратным вождением!
Ю
Юлия
6 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!
Гид пунктуальный, на комфортабельном автомобиле, интересно рассказывает, читает стихи, комфортно водит. Для каждого члена нашей группы даже бутылочка воды была подготовлена. Казалось бы, мелочь, а мы оценили. Определенно рекомендую!
Ю
Юрий
23 сен 2025
Спасибо большое Антону! Все прошло на ура.
А
Анна
16 сен 2025
Спасибо. Общее впечатление о городе сложилось.
Р
Роман
10 сен 2025
Благодарим Антона за сбалансированный обзор Нижнего Новгорода и лаконичный рассказ о его достопримечательностях. Крайне интересными оказались виды города с ракурсов фотографий столетней давности - полное ощущение взгляда из машины времени. Особенно когда эта машина - комфортабельный и чистый микроавтобус под деликатным управлением Антона. Спасибо!
А
Аркадий
7 сен 2025
Всё прошло просто отлично! Отличный гид (пунктуальный, вежливый, знающий), отличное авто (комфортный Kia Karnival, даже бутылочки с водой в дверных кармашках), отличная программа (все ключевые исторически значимые места). Спасибо. Рекомендую всем, кто ценит комфорт и не любит много ходить пешком).
Елена
20 авг 2025
Всё чётко и по материалу, и по таймингу. Для первого знакомства с таким большим городом - самое то. Мы довольны. И порадовал сувенир в конце экскурсии))) Однозначно рекомендуем.
Ольга
19 авг 2025
Прекрасная речь, шикарная подача материала, великолепно продуманный маршрут, чистейшая и очень комфортабельная машина и манера вождения, идеальный тайм менеджмент. Большое спасибо за чудесную экскурсию, Антон!
Марина
18 авг 2025
Экскурсия нам очень понравилась. Очень было удобно за такое маленькое количество времени получить максимум информации и закрепить информацию полученную от других гидов. Это был наш последний день в Нижнем,и было
Варвара
16 авг 2025
Большое спасибо. Все очень понравилось
