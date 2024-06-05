1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Лестница «восьмеркой» и барочная Рождественская церковь»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Завершится прогулка на пышной улице Рождественской, в старинном деловом центре города»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком
Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Минина и Пожарского
«У храма Рождества Богородицы я раскрою особенности строгановского барокко»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 288₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия
Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
«Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю
Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода
«Рождественскую церковь, которую иногда называют одной из самых красивых церквей России и вряд ли это большое преувеличение»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:00
от 8 270₽ за всё до 9 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа
Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать
Начало: На пл. Минина и Пожарского
«Кроме того, будут легенды о самой красивой церкви Нижнего — знаменитой Рождественской»
11 июня в 07:00
14 июня в 07:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Ярмарка, купцы и Рождественская улица»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего
Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города
Начало: На площади Народного единства
«Рождественская улица часто входит в исторические маршруты по городу, это нижегородский «бизнес-центр» 19 века и образцовые декорации для рассказов о купечестве»
12 июня в 08:00
13 июня в 17:00
2 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города
Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд»
Начало: На Большой Покровской улице
«Рождественская улица с купеческим прошлым — настоящий музей под открытым небом»
22 июня в 10:30
23 июня в 10:30
5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия
Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути
Начало: Площадь горького
«Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2 часа
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
«Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500₽ за человека
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
«Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком
Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу
Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская»
«Пешеходная часть — Рождественская улица-музей»
Расписание: в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
3 часа
Историческое путешествие по Нижнему Новгороду
Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии
Начало: На ул. Большая Покровская
«От главной площади Минина и Пожарского мы проедем по старинным улочкам, сохранившим былую роскошь: Малой Покровской, Ильинской и Рождественской, по Верхне- и Нижне-Волжской набережным»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«В группе до 30 человек вы объедете ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода — от Стрелки до нарядной Рождественской церкви»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду
Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании
Начало: ул. Большая Покровская д1
«Прогулка по «Арбату» и фото-паузы у кремля и Рождественской церкви»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Здравствуй, Нижний Новгород
Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: У памятника Чкалову
«А Рождественская улица поможет погрузиться в деловую жизнь старинного города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 200₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода
«Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
от 30002 700₽ за всё до 20 чел.
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Мы покажем сохранившиеся дворянские и купеческие особняки, доходные дома и Рождественскую церковь с яркими куполами»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
«Окажемся на улице Рождественской, где располагались лавки, доходные дома и особняки миллионеров»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес
Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город
Начало: На улице Добролюбова
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами
Начало: Остановка «Речной вокзал»
«Проедем всю старинную, богатую памятниками архитектуры улицу Рождественскую и Благовещенский монастырь»
Сегодня в 17:00
Завтра в 14:00
5 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
«Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Групповая
3 часа
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«Пешком по улице Рождественская»
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
«В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской»
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
«Главные и тайные места Рождественской»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
«Этот квест является своеобразным продолжением Исторического квеста в Нижегородском Кремле и Загадки улицы Рождественской, и одновременно завершает историю нашего города»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«На улице Рождественской услышите, где и как был запущен первый трамвай в стране»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Мы пройдём по самой «движовой» улице — Рождественской, увидим многие арт-объекты от проекта уличного искусства «Место», осмотрим особняки 18-19 вв»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
«вариант без кремля, но с тусовочной улицей Рождественская»
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
«Вечерняя прогулка по музею под открытым небом- старинной улице Рождественской»
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900₽ за человека
Групповая
3 часа
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
«Что вас ждет Пешком по Рождественской 13:30 Встреча с экскурсоводом на пл»
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде
Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи
«Рядом с Рождественской церковью услышите, как это место связано с флотом, царём и знаменитым механиком-самоучкой»
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рождественская - музей под открытым небом
Начало: Площадь Народного Единства, Нижний Новгород
«Рождественской стороной звали это место по имени её главной улицы — Рождественской»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 600₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Душа Рождественской
Начало: Площадь Народного Единства
«Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице города – улице Рождественской»
Расписание: По договорённости
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
Начало: Ул. Большая Покровская д. 2 - пл. Минина
«Рождественская — это улица, где в 19 веке располагались банки, доходные дома, пароходные и нотариальные канторы»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN
Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар
Начало: На площади Минина
«В нашей программе: кремль, площади Минина, Маркина и Рождественская, улицы Большая Печерская, Семашко, Белинского и Ильинская, Верхне- и Нижне-Волжская набережные, метромост, ярмарка, а также памятник Жюлю Верну»
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день
Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара
«Не стоит пренебрегать возможностью прокатиться на настоящем фаэтоне (летом) или санях (зимой) по дворянской усадьбе»
Сегодня в 20:00
Завтра в 18:00
30 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду
Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского
«Ресторан № 2 на Рождественской улице — супы»
Завтра в 18:00
10 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Конфессии Нижнего Новгорода
Познакомиться с религиозной стороной города
«Вы узнаете о «строгановском барокко» и о церкви Собора Пресвятой Богородицы, более известной как «Рождественская Строгановская», одной из красивейших церквей России»
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
4 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ИИрина3 июня 2024Прекрасная экскурсия, насыщенная историческими фактами, но в тоже время не перегруженная, что позволило и моему 9-летнему сыну узнать много интересного
- ООльга1 июня 2024осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
- ЕЕлена1 июня 2024Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
- KKarima1 июня 2024Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
- ВВсеволод31 мая 2024Пешая прогулка по старому городу с экскурсоводом Артёмом. Очень повезло. Интересные истории, яркие образы, шутки, анекдоты, детали архитектурных стилей, едва
- ВВсеволод31 мая 2024Автобусная экскурсия от Tripster с экскурсоводом Ольгой Викторовной Бондаренко. 3 часа пролетели незаметно. Очень приятным голосом, с неиссякаемым вдохновением, Ольга
- ММария30 мая 2024Спасибо огромное Кристине за экскурсию . Больше двух часов мы провели прекрасную прогулку. Кристина профи, время пролетело незаметно. Столько интересного
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Зимние»
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