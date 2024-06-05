🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского «Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской» 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 «Лестница «восьмеркой» и барочная Рождественская церковь» 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 307 отзывов Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления «Завершится прогулка на пышной улице Рождественской, в старинном деловом центре города» от 5 470 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 153 отзыва Нижний Новгород: путешествие от прошлого к современности на машине и пешком Познайте Нижний Новгород во всех его измерениях: от исторических корней до современных достижений, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии Начало: На площади Минина и Пожарского «У храма Рождества Богородицы я раскрою особенности строгановского барокко» 8 288 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 58 отзывов 8 веков Нижнего Новгорода: обзорная авто-пешеходная экскурсия Как менялся Нижний Новгород за 800 лет? Узнайте на авто-пешеходной экскурсии, охватывающей ключевые достопримечательности и культурные объекты города Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг... «Мы проедем по живописной Нижневолжской набережной и улице Рождественской — настоящему музею под открытым небом, увидим катер «Герой» и Блиновский пассаж» от 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода «Рождественскую церковь, которую иногда называют одной из самых красивых церквей России и вряд ли это большое преувеличение» от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать Начало: На пл. Минина и Пожарского «Кроме того, будут легенды о самой красивой церкви Нижнего — знаменитой Рождественской» 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом «Ярмарка, купцы и Рождественская улица» 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 67 отзывов Рождественская и Кожевенная: контрасты Старого Нижнего Прогулка по Рождественской и Кожевенной улицам Нижнего Новгорода. Истории о купцах, босяках и тайнах города Начало: На площади Народного единства «Рождественская улица часто входит в исторические маршруты по городу, это нижегородский «бизнес-центр» 19 века и образцовые декорации для рассказов о купечестве» 2 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 62 отзыва Нижегородский бомонд: истории, факты и тайны города Пройдитесь по следам нижегородского бомонда, узнайте их истории на экскурсии «Нижегородский бомонд» Начало: На Большой Покровской улице «Рождественская улица с купеческим прошлым — настоящий музей под открытым небом» 5 300 ₽ за всё до 6 чел.

Индивидуальная 12 часов 35 отзывов Сокровенное Дивеево (на вашем авто): индивидуальная экскурсия Посетите Дивеевский монастырь и узнайте его историю. Оцените святыни, такие как Троицкий собор и Казанский собор. Заедьте в Арзамас по пути Начало: Площадь горького «Церковь Рождества Пресвятой Богородицы — именно здесь в 2000-м году была устроена усыпальница для святых мощей преподобных жен Дивеевских Александры, Марфы и Елены» 9 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города Начало: На площади Народного Единства «Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 21 отзыв Загадки улицы Рождественской Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода Начало: Площадь Маркина «Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой» от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 30 отзывов Купеческий Нижний Новгород на автобусе и пешком Узнайте историю Нижнего Новгорода на автобусной и пешеходной экскурсии. Посетите ярмарку, храмы и Рождественскую улицу Начало: УЛ.М. Горького ст. метро «Горьковская» «Пешеходная часть — Рождественская улица-музей» Расписание: в воскресенье в 10:00 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 512 отзывов Историческое путешествие по Нижнему Новгороду Откройте для себя древний Нижний Новгород, его кремль и сакральные сокровища в обзорной экскурсии Начало: На ул. Большая Покровская «От главной площади Минина и Пожарского мы проедем по старинным улочкам, сохранившим былую роскошь: Малой Покровской, Ильинской и Рождественской, по Верхне- и Нижне-Волжской набережным» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00 и 14:00 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 131 отзыв Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина «В группе до 30 человек вы объедете ключевые достопримечательности Нижнего Новгорода — от Стрелки до нарядной Рождественской церкви» 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 191 отзыв Популярное предложение Вечерняя групповая экскурсия по Нижнему Новгороду Получите незабываемые впечатления от вечернего осмотра достопримечательностей Нижнего Новгорода в уютной компании Начало: ул. Большая Покровская д1 «Прогулка по «Арбату» и фото-паузы у кремля и Рождественской церкви» Расписание: ежедневно в 19:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 280 отзывов Здравствуй, Нижний Новгород Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды Начало: У памятника Чкалову «А Рождественская улица поможет погрузиться в деловую жизнь старинного города» 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода «Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке» от 3000 2 700 ₽ за всё до 20 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому «Мы покажем сохранившиеся дворянские и купеческие особняки, доходные дома и Рождественскую церковь с яркими куполами» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги Начало: На площади Народного единства «Окажемся на улице Рождественской, где располагались лавки, доходные дома и особняки миллионеров» от 5 340 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город Начало: На улице Добролюбова 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2.5 часа 25 отзывов Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной» Об истории, людях и достоянии Нижнего на велосипедной экскурсии с прекрасными видами Начало: Остановка «Речной вокзал» «Проедем всю старинную, богатую памятниками архитектуры улицу Рождественскую и Благовещенский монастырь» 5 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам Начало: На Большой Покровской «Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки» 5 500 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 8 отзывов Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды Начало: На пл. Народного Единства «Пешком по улице Рождественская» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида Начало: На улице Рождественской «В нашей дегустационной экскурсии пять баров: три на улице кафе и ресторанов Рождественской, один на купеческой уютной Ильинской и один на более тусовочной Алексеевской» от 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Рождественская - «шкатулка с секретом» Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом Начало: У памятника Минину и Пожарскому «Главные и тайные места Рождественской» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 3 отзыва Исторический квест «Секреты Большой Покровской» Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода Начало: На Театральной площади «Этот квест является своеобразным продолжением Исторического квеста в Нижегородском Кремле и Загадки улицы Рождественской, и одновременно завершает историю нашего города» от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой Начало: На Нижневолжской набережной 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 136 отзывов Нижний Новгород: историческое путешествие за день Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга Начало: По договорённости «На улице Рождественской услышите, где и как был запущен первый трамвай в стране» 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Нижегородский кремль и улица Рождественская Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв Начало: на площади Минина 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов 7 смертных грехов Нижнего Новгорода Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской Начало: На пл. Минина 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Кинопутешествие по Нижнему Новгороду Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями «Мы пройдём по самой «движовой» улице — Рождественской, увидим многие арт-объекты от проекта уличного искусства «Место», осмотрим особняки 18-19 вв» от 8 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Краткий курс нижегородизации Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний «вариант без кремля, но с тусовочной улицей Рождественская» от 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 96 отзывов Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода Начало: Нижневолжская набережная, 1Б «Вечерняя прогулка по музею под открытым небом- старинной улице Рождественской» Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 31 отзыв Рождественская сторона и теплоходная прогулка Начало: Площадь Народного Единства «Что вас ждет Пешком по Рождественской 13:30 Встреча с экскурсоводом на пл» Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва За речкою за Почайною в славном городе Нижнем Новгороде Экскурсия с играми и загадками по Започаинью для всей семьи «Рядом с Рождественской церковью услышите, как это место связано с флотом, царём и знаменитым механиком-самоучкой» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Рождественская - музей под открытым небом Начало: Площадь Народного Единства, Нижний Новгород «Рождественской стороной звали это место по имени её главной улицы — Рождественской» Расписание: Ежедневно, по договоренности от 4 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 24 отзыва Душа Рождественской Начало: Площадь Народного Единства «Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице города – улице Рождественской» Расписание: По договорённости 1 400 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской Начало: Ул. Большая Покровская д. 2 - пл. Минина «Рождественская — это улица, где в 19 веке располагались банки, доходные дома, пароходные и нотариальные канторы» от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 18 отзывов Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар Начало: На площади Минина «В нашей программе: кремль, площади Минина, Маркина и Рождественская, улицы Большая Печерская, Семашко, Белинского и Ильинская, Верхне- и Нижне-Волжская набережные, метромост, ярмарка, а также памятник Жюлю Верну» 6 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов Арзамас и Болдино: литературный трип на целый день Отправиться к местам Пушкина, Горького и Гайдара «Не стоит пренебрегать возможностью прокатиться на настоящем фаэтоне (летом) или санях (зимой) по дворянской усадьбе» 30 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Гастроэкскурсия по Нижнему Новгороду Съесть суп там, где жил Льюис Кэрролл, а десерт - над собором Александра Невского «Ресторан № 2 на Рождественской улице — супы» 9 000 ₽ за всё до 6 чел.