Специально для вас я сконструировал несколько маршрутов, состоящих из жемчужин Нижнего Новгорода. Предлагаю Вам самим выбрать свой — «пазл» города, содержащий комбинацию лучших пешеходных прогулок.
Маршруты на выбор:№1 Большая Покровская + Нижегородский Кремль
№2 Большая Покровская + Рождественская
№3 Большая Покровская + Започаинье
№4 Нижегородский Кремль + Рождественская
№5 Нижегородский Кремль + Започаинье
№6 Започаинье + Рождественская
№7 По 7 холмам Дятловых гор: Верхне-Волжская набережная + Нижегородский Кремль + Започаинье
Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы.