Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода

Приглашаю на увлекательную обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду.



Постараюсь совершить почти невозможное — показать всё самое главное и рассказать обо всём самом интересном.



Ну и конечно, вас ждут самые лучшие смотровые площадки города, где кружится голова от упоительных необозримых далей, где можно захлебнуться от восхищения.