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Обзорная по Нижнему Новгороду — «пазл»

5
4 отзыва
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Приглашаю на увлекательную обзорную пешеходную экскурсию ⛳ по Нижнему Новгороду.

Постараюсь совершить почти невозможное — показать всё самое главное и рассказать обо всём самом интересном.

Ну и конечно, вас ждут самые лучшие смотровые площадки города, где кружится голова от упоительных необозримых далей, где можно захлебнуться от восхищения.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 3 200 ₽ за экскурсию

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Обзорная по Нижнему Новгороду — «пазл»
Обзорная по Нижнему Новгороду — «пазл»

Что вы увидите

  • Большая Покровская
  • Нижегородский Кремль
  • Рождественская
  • Започаинье
  • Рождественская
  • Верхне-Волжская набережная
Специально для вас я сконструировал несколько маршрутов, состоящих из жемчужин Нижнего Новгорода. Предлагаю Вам самим выбрать свой — «пазл» города, содержащий комбинацию лучших пешеходных прогулок.
Маршруты на выбор:№1 Большая Покровская + Нижегородский Кремль
№2 Большая Покровская + Рождественская
№3 Большая Покровская + Започаинье
№4 Нижегородский Кремль + Рождественская
№5 Нижегородский Кремль + Започаинье
№6 Започаинье + Рождественская
№7 По 7 холмам Дятловых гор: Верхне-Волжская набережная + Нижегородский Кремль + Започаинье
Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Маршрут может меняться в зависимости от погодных условий и пожеланий группы.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало и место завершения
🚩 По договорённости
Обзорная по Нижнему Новгороду — «пазл»
Обзорная по Нижнему Новгороду — «пазл»
Обзорная по Нижнему Новгороду — «пазл»
Обзорная по Нижнему Новгороду — «пазл»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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4 отзыва оставили туристы

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