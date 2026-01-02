Мои заказы

Нижегородская Швейцария и римские термы

Увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду: от панорамных видов парка «Швейцария» до римских терм, сочетающих историю и оздоровление
Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Нижний Новгород с новой стороны.

Посетители смогут насладиться панорамными видами из парка «Швейцария», исследовать дендрарий с редкими растениями и окунуться в атмосферу римских терм.

Программа включает исторические рассказы о временах основания города и особенностях традиционных верований народов Поволжья.

Завершает экскурсию посещение термального комплекса, где гости смогут расслабиться и насладиться оздоровительными процедурами
4.5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Панорамные виды парка
  • 🌸 Уникальный дендрарий
  • 🏛️ Римские термы
  • 📜 Исторические рассказы
  • 🛁 Оздоровительные процедуры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парк особенно красив, а термы доступны круглый год. В зимние месяцы, с декабря по февраль, термы предлагают уникальную атмосферу, создавая контраст с холодной погодой. Остальные месяцы также подходят для посещения, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы

Что можно увидеть

  • Парк «Швейцария»
  • Дендрарий
  • Термальный комплекс

Описание экскурсии

  • Панорамные виды из нового парка «Швейцария».
  • Дендрарий с выдающейся коллекцией растений, начиная от полусотлетней рощи субтропических хвойников до редких видов Сибири и Востока.
  • Термальный комплекс с отделкой в стиле римских терм, сочетающий
    — чарующий эффект от купания в горячих источниках, доступных в любую погоду
    — негу тёплого морского побережья
    — и оздоровительную силу бань, соединивших опыт комфортного прохождения долгой зимы в исполнении разных народов континента.

Историческое содержание экскурсии

  • Загадки времён основания Нижнего Новгорода.
  • Особенности традиционных верований народов Поволжья.
  • Ботаническая история континента — «открытость всем ветрам» как преодолимое испытание.
  • Всемирная история бань.
  • Реконструкция образа жизни купцов, работавших на пути из варяг в персы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, до места начала вам нужно добраться самостоятельно.
  • Дополнительные расходы: билеты в термы — около 2000 руб. с человека.
  • Моё сопровождение в термах длится 1 час (это завершающая часть программы). А продолжительность посещения терм — до 4 часов. То есть, хотя сама экскурсия будет длиться 2,5 часа, общего времени можно выделить до 5,5 часов с момента начала.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Сахарный дол
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 7003 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы». Располагая
читать дальшеуменьшить

опытом парусных путешествий по рекам Восточной Европы, пеших и конных маршрутов по Шёлковому пути, я уделил внимание взглядам и образу жизни купцов, рассказываю не только о торговцах 19 века, но и ранних периодов истории. Показываю, какую роль в возникновении и развитии Нижнего Новгорода сыграло это сословие. Интересующихся историей путешественников не оставляет равнодушными наглядное и выразительное применение причинно-следственных связей к реальным объектам городской среды. Любителей впечатлений привлекает подборка видовых точек по маршруту и пункты движения с выходом к огромным городским холмам.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
2
3
1
2
1
К
Материал экскурсии познавательный (исторические экскурсы по теме) и полезный (касательно как не "упариться" в термах), маршрут хороший.
Чуть больше структурированности материала, и будет отлично.
В целом экскурсия понравилась; спасибо гиду!
Вам был полезен этот отзыв?
Оксана
Хорошо поставленная речь и приятный голос экскурсовода Петра сразу погружают тебя в ту информацию, которую он даёт. Очень нестандартная экскурсия! В парке очень понятно и неразмыто рассказал об истории парка,
читать дальшеуменьшить

кратко о нынешнем городе и его недалёком прошлом. В акварарке Океанис провел ознакомительный экскурс по территории Терм. Было здорово и очень познавательно! Самостоятельно вряд ли кто-то способен понять, для чего каждая баня и бассейн. Экскурсия заняла больше времени, чем было заявлено, из-за нашего интереса к некоторым деталям. Но на стоимость услуги это никак не повлияло. Очень рекомендую всем данную экскурсию

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!
Вам был полезен этот отзыв?
Олег
Парк просто шикарный. Спасибо Петру, что показал нам это место. Узнали интересные факты и наблюдения про Нижний Новгород и его жителей сквозь века. Экскурс по баням разных народов так же был интересным и приятным.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Добрый день. Мы были с мужей в 2 ем. На очень понравилось.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Большое спасибо! Очень понравилось! Интересно!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Нижегородская Швейцария и римские термы»

Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
На катере
1 час
185 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Проведите незабываемый день на катере Аргонавт. Виды на Кремль, мосты и набережные подарят вам новые впечатления и эмоции
Начало: В яхт-клубе Лето
Завтра в 14:00
13 авг в 10:15
от 6890 ₽ за всё до 7 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге и Оке
На яхте
2 часа
37 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге и Оке
Полюбоваться Нижним Новгородом и отдохнуть на волнах
Начало: На площади Ленина
Завтра в 00:00
13 авг в 00:00
от 15 890 ₽ за всё до 5 чел.
Нижний Новгород на большом катере: мосты, набережные, панорамы
На автобусе
На катере
1 час
32 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Нижний Новгород на большом катере: мосты, набережные, панорамы
Отдохнуть, расслабиться и оценить виды города с воды
Завтра в 12:00
13 авг в 12:30
от 11 500 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
На яхте
Сплавы и рафтинг
1 час
-
55%
194 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка на яхте - видовая или с купанием у острова
Пройти на парусной яхте вдоль достопримечательностей Нижнего Новгорода и отдохнуть
Начало: Набережная Гребного Канала, 109с1
Сегодня в 21:00
Завтра в 06:30
от 8998 ₽19 995 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 7000 ₽ за экскурсию