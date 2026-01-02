Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Нижний Новгород с новой стороны.
Посетители смогут насладиться панорамными видами из парка «Швейцария», исследовать дендрарий с редкими растениями и окунуться в атмосферу римских терм.
Программа включает исторические рассказы о временах основания города и особенностях традиционных верований народов Поволжья.
Завершает экскурсию посещение термального комплекса, где гости смогут расслабиться и насладиться оздоровительными процедурами
Посетители смогут насладиться панорамными видами из парка «Швейцария», исследовать дендрарий с редкими растениями и окунуться в атмосферу римских терм.
Программа включает исторические рассказы о временах основания города и особенностях традиционных верований народов Поволжья.
Завершает экскурсию посещение термального комплекса, где гости смогут расслабиться и насладиться оздоровительными процедурами
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Панорамные виды парка
- 🌸 Уникальный дендрарий
- 🏛️ Римские термы
- 📜 Исторические рассказы
- 🛁 Оздоровительные процедуры
Лучшее время для посещения
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сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парк особенно красив, а термы доступны круглый год. В зимние месяцы, с декабря по февраль, термы предлагают уникальную атмосферу, создавая контраст с холодной погодой. Остальные месяцы также подходят для посещения, но стоит учитывать погодные условия.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Парк «Швейцария»
- Дендрарий
- Термальный комплекс
Описание экскурсии
- Панорамные виды из нового парка «Швейцария».
- Дендрарий с выдающейся коллекцией растений, начиная от полусотлетней рощи субтропических хвойников до редких видов Сибири и Востока.
- Термальный комплекс с отделкой в стиле римских терм, сочетающий
— чарующий эффект от купания в горячих источниках, доступных в любую погоду
— негу тёплого морского побережья
— и оздоровительную силу бань, соединивших опыт комфортного прохождения долгой зимы в исполнении разных народов континента.
Историческое содержание экскурсии
- Загадки времён основания Нижнего Новгорода.
- Особенности традиционных верований народов Поволжья.
- Ботаническая история континента — «открытость всем ветрам» как преодолимое испытание.
- Всемирная история бань.
- Реконструкция образа жизни купцов, работавших на пути из варяг в персы.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, до места начала вам нужно добраться самостоятельно.
- Дополнительные расходы: билеты в термы — около 2000 руб. с человека.
- Моё сопровождение в термах длится 1 час (это завершающая часть программы). А продолжительность посещения терм — до 4 часов. То есть, хотя сама экскурсия будет длиться 2,5 часа, общего времени можно выделить до 5,5 часов с момента начала.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Сахарный дол
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 7003 туристов
С увлечением занимаюсь историей (университетская степень). Честь для меня — представить свой родной город, один из ключевых пунктов и самый большой речной перекрёсток на торговом маршруте «из варяг в персы». Располагая
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Материал экскурсии познавательный (исторические экскурсы по теме) и полезный (касательно как не "упариться" в термах), маршрут хороший.
Чуть больше структурированности материала, и будет отлично.
В целом экскурсия понравилась; спасибо гиду!
Чуть больше структурированности материала, и будет отлично.
В целом экскурсия понравилась; спасибо гиду!
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Хорошо поставленная речь и приятный голос экскурсовода Петра сразу погружают тебя в ту информацию, которую он даёт. Очень нестандартная экскурсия! В парке очень понятно и неразмыто рассказал об истории парка,
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Е
Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!
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Парк просто шикарный. Спасибо Петру, что показал нам это место. Узнали интересные факты и наблюдения про Нижний Новгород и его жителей сквозь века. Экскурс по баням разных народов так же был интересным и приятным.
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О
Добрый день. Мы были с мужей в 2 ем. На очень понравилось.
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В
Большое спасибо! Очень понравилось! Интересно!
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