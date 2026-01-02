Экскурсия предлагает уникальную возможность увидеть Нижний Новгород с новой стороны.



Посетители смогут насладиться панорамными видами из парка «Швейцария», исследовать дендрарий с редкими растениями и окунуться в атмосферу римских терм.



Программа включает исторические рассказы о временах основания города и особенностях традиционных верований народов Поволжья.



Завершает экскурсию посещение термального комплекса, где гости смогут расслабиться и насладиться оздоровительными процедурами

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В это время парк особенно красив, а термы доступны круглый год. В зимние месяцы, с декабря по февраль, термы предлагают уникальную атмосферу, создавая контраст с холодной погодой. Остальные месяцы также подходят для посещения, но стоит учитывать погодные условия.

Сейчас август — это идеальное время.