Нижегородская Швейцария и римские термы
Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе

В основе программы лежит задумка показать своеобразие Нижнего Новгорода — и сделать это необычно.

Экскурсия совмещает насыщенный исторический материал; захватывающие ландшафтные виды, доступные прямо в городе-милионнике; знакомство с удивительным ботаническим миром и оздоровительный отдых с предварительным обзором мировой банной истории.
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Нижегородская Швейцария и римские термы
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
25
дек
26
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даты

Описание

Что вас ожидает

  • Панорамные виды из нового парка «Швейцария».
  • Дендрарий с выдающейся коллекцией растений, начиная от полусотлетней рощи субтропических хвойников до редких видов Сибири и Востока.
  • Термальный комплекс с отделкой в стиле римских терм, сочетающий
    — чарующий эффект от купания в горячих источниках, доступных в любую погоду
    — негу тёплого морского побережья
    — и оздоровительную силу бань, соединивших опыт комфортного прохождения долгой зимы в исполнении разных народов континента.

Историческое содержание экскурсии

  • Загадки времён основания Нижнего Новгорода.
  • Особенности традиционных верований народов Поволжья.
  • Ботаническая история континента — «открытость всем ветрам» как преодолимое испытание.
  • Всемирная история бань.
  • Реконструкция образа жизни купцов, работавших на пути из варяг в персы.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, до места начала вам нужно добраться самостоятельно.
  • Дополнительные расходы: билеты в термы — около 2000 руб. с человека.
  • Моё сопровождение в термах длится 1 час (это завершающая часть программы). А продолжительность посещения терм — до 4 часов. То есть, хотя сама экскурсия будет длиться 2,5 часа, общего времени можно выделить до 5,5 часов с момента начала.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Сахарный дол
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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