Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
В основе программы лежит задумка показать своеобразие Нижнего Новгорода — и сделать это необычно.
Экскурсия совмещает насыщенный исторический материал; захватывающие ландшафтные виды, доступные прямо в городе-милионнике; знакомство с удивительным ботаническим миром и оздоровительный отдых с предварительным обзором мировой банной истории.
Экскурсия совмещает насыщенный исторический материал; захватывающие ландшафтные виды, доступные прямо в городе-милионнике; знакомство с удивительным ботаническим миром и оздоровительный отдых с предварительным обзором мировой банной истории.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
- Панорамные виды из нового парка «Швейцария».
- Дендрарий с выдающейся коллекцией растений, начиная от полусотлетней рощи субтропических хвойников до редких видов Сибири и Востока.
- Термальный комплекс с отделкой в стиле римских терм, сочетающий
— чарующий эффект от купания в горячих источниках, доступных в любую погоду
— негу тёплого морского побережья
— и оздоровительную силу бань, соединивших опыт комфортного прохождения долгой зимы в исполнении разных народов континента.
Историческое содержание экскурсии
- Загадки времён основания Нижнего Новгорода.
- Особенности традиционных верований народов Поволжья.
- Ботаническая история континента — «открытость всем ветрам» как преодолимое испытание.
- Всемирная история бань.
- Реконструкция образа жизни купцов, работавших на пути из варяг в персы.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, до места начала вам нужно добраться самостоятельно.
- Дополнительные расходы: билеты в термы — около 2000 руб. с человека.
- Моё сопровождение в термах длится 1 час (это завершающая часть программы). А продолжительность посещения терм — до 4 часов. То есть, хотя сама экскурсия будет длиться 2,5 часа, общего времени можно выделить до 5,5 часов с момента начала.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Сахарный дол
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петр — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 2648 туристов
Меня зовут Петр. Я автор трех книг, иронически обыгрывающих альтернативные истории «великого прошлого великого государства». На прогулках по городу я предлагаю путешественникам возможность по-новому взглянуть на историю Нижнего Новгорода. Мои экскурсии — это колоритный стендап в окружении памятников архитектуры, увлекательные сюжеты минувших дней и парадоксальное сочетание фактов и свидетельств.
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