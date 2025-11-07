Пешеходная прогулка по центру Нижнего Новгорода позволит вам увидеть основные достопримечательности, такие как Чкаловская лестница, Волжский откос, посетить Нижегородский Кремль, а также насладиться атмосферой Большой Покровской улицы. Вы узнаете о Нижегородской Ярмарке и сможете сделать уникальные фотографии на фоне речных панорам.
Описание экскурсииНижний Новгород: от Кремля до Большой Покровской Пешеходная прогулка по центру Нижнего Новгорода позволит вам увидеть основные достопримечательности города. Начнем у Чкаловской лестницы, сходим в Нижегородский Кремль - настоящий музей под открытым небом. С высоты Волжского берега вы посмотрите, где находилась Нижегородская Ярмарка, а затем посетите центральную пешеходную улицу — Большую Покровскую, где сочетаются история, архитектура 19 века и атмосфера современного города. За одну экскурсию мы постараемся увидеть большинство известных достопримечательностей, включая площадь Минина и Пожарского, а также насладиться атмосферой современного города и архитектурой 19 века. Важная информация: В экскурсию входит посещение Кремля. (Примерно 1 час в Кремле). Прошу вас иметь в виду, что на открытых участках над реками всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее и, если у вас нет капюшонов, берите с собой шапки или платки.
Начало экскурсии 21 октября в 10-30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Чкаловская лестница
- Волжский откос
- Нижегородский Кремль
- Площадь Минина и Пожарского
- Большая Покровская улица
- Памятник Чкалову
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского, Памятник Чкалову
Завершение: Уникальное здание Центрального Банка на ул. Большой Покровской
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии 21 октября в 10-30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
- В экскурсию входит посещение Кремля. (Примерно 1 час в Кремле)
- Прошу вас иметь в виду, что на открытых участках над реками всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее и, если у вас нет капюшонов, берите с собой шапки или платки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 41 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 ноя 2025
Хочу поблагодарить Татьяну, нам было интересно. Татьяна очень приветливая и доброжелательная! Повествование не было банальным или скучным. Рекомендую!
Е
Екатерина
4 ноя 2025
Наша экскурсия началась не со встречи с экскурсоводом, а с пробежки до места встречи - водитель высадил нас не там))
Но спасибо нашему экскурсоводу Татьяне, нас дождались, и дальше всё пошло
Ю
Юлия
30 окт 2025
Экскурсовод ждала всех до последнего и только убедившись, что все доехали - начала. Это огромный плюс, так как все приезжие и город не знают.
Мы прошлись по всем знаковым местам, подробно услышали историю Нижнего Новгорода, кремля, знаменитых людей.
Д
Дмитрий
30 окт 2025
Шикарная экскурсия, увидели все главные достопримечательности города и послушали с удовольствие историю города.
С
Светлана
26 окт 2025
Экскурсия отличная! Для тех, кто первый раз в городе и хочет получить общее представление об истории и основных достопримечательностях, просто идеально! Информации довольно много, но она абсолютно не скучная, хорошо
O
Olga
26 окт 2025
Увидели достопримечательности Нижегородского кремля. Спасибо большое Татьяне за замечательную экскурсию. По больше бы было таких экскурсий
И
Ирина
15 окт 2025
Все хорошо, экскурсия была познавательная и содержательная, успехов и удачи.
Б
Бондаренко
12 окт 2025
Очень интересная экскурсия, все остались под приятным впечатлением от города, все доступно и понятно было))
М
Марина
8 окт 2025
Е
Елена
25 сен 2025
Познавательная экскурсия. Очень понравилась гид Татьяна, отличное знание предмета, прекрасный рассказ о любимом городе, доброжелательность. Спасибо, мы остались довольны.
А
Алина
22 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия: прекрасная экскурсовод интересно рассказала про историю Нижнего Новгорода, остались очень довольны)
Д
Дарья
12 сен 2025
Все супер! Экскурсия мне очень понравилась! Спасибо большое!
О
Ольга
1 сен 2025
Великолепная гид Татьяна. Очень увлекательно, шикарные виды, с большой любовью к городу. Горячо рекомендую.
И
Ирина
26 авг 2025
Нам очень понравилось. Даже непоседливый ребенок 10ти лет внимательно слушал и много запомнил.
С
Салимат
24 авг 2025
