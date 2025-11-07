Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Пешеходная прогулка по центру Нижнего Новгорода позволит вам увидеть основные достопримечательности, такие как Чкаловская лестница, Волжский откос, посетить Нижегородский Кремль, а также насладиться атмосферой Большой Покровской улицы. Вы узнаете о Нижегородской Ярмарке и сможете сделать уникальные фотографии на фоне речных панорам. 4.9 41 отзыв

Татьяна Ваш гид в Нижнем Новгороде
Групповая экскурсия
Оценка и отзывы 41 отзыв
Длитель­ность 2 часа
Размер группы 1-16 человек
Как проходит Пешком
Когда Начало экскурсии 21 октября в 10-30

Описание экскурсии Нижний Новгород: от Кремля до Большой Покровской Пешеходная прогулка по центру Нижнего Новгорода позволит вам увидеть основные достопримечательности города. Начнем у Чкаловской лестницы, сходим в Нижегородский Кремль - настоящий музей под открытым небом. С высоты Волжского берега вы посмотрите, где находилась Нижегородская Ярмарка, а затем посетите центральную пешеходную улицу — Большую Покровскую, где сочетаются история, архитектура 19 века и атмосфера современного города. За одну экскурсию мы постараемся увидеть большинство известных достопримечательностей, включая площадь Минина и Пожарского, а также насладиться атмосферой современного города и архитектурой 19 века. Важная информация: В экскурсию входит посещение Кремля. (Примерно 1 час в Кремле). Прошу вас иметь в виду, что на открытых участках над реками всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее и, если у вас нет капюшонов, берите с собой шапки или платки.

Начало экскурсии 21 октября в 10-30

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Чкаловская лестница

Волжский откос

Нижегородский Кремль

Площадь Минина и Пожарского

Большая Покровская улица

Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Нижний Новгород, площадь Минина и Пожарского, Памятник Чкалову Завершение: Уникальное здание Центрального Банка на ул. Большой Покровской Когда и сколько длится? Когда: Начало экскурсии 21 октября в 10-30 Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек. Важная информация В экскурсию входит посещение Кремля. (Примерно 1 час в Кремле)

Прошу вас иметь в виду, что на открытых участках над реками всегда ветрено, поэтому одевайтесь теплее и, если у вас нет капюшонов, берите с собой шапки или платки