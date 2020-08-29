3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Нижегородский Кремль: захватывающее путешествие во времени

Вы узнаете, что скрывают таинственные письмена на каменных плитах Кремля, чем закончился самый крупный скандал на Руси 14 века и как счастливая любовь Дмитрия Донского и Евдокии Нижегородской примирила Москву и наш город 🏙️. Кроме того, я раскрою, какую тайну хранит последняя восстановленная башня Кремля, куда ведет подземный ход от Тайницкой башни и чье коромысло дало название башне Коромысловой.

Чарующие виды и местные секреты

Нижний Новгород — очень живописный город. Вы побываете на трех обзорных площадках с потрясающими видами на Стрелку Оки и Волги и Старый город. Пройдете по аллее Влюбленных и узнаете, где продают отличный кофе и мороженое как в детстве. А также увидите самый маленький и романтичный памятник города — нижегородского Чижика-Пыжика.

Прогулка по старинным улицам

От Нижегородского Кремля отходят несколько улиц Старого города, почти не тронутых временем. На Верхне-Волжской набережной вы оцените купеческие дворцы и парящий над Волгой террасный парк 🌳. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и потрясающими историями. А Рождественская улица поможет погрузиться в деловую жизнь старинного города. Кроме того, вы погуляете по «Нижегородскому Беверли Хиллс» и древнему району Започаинье, обожаемому современными кинематографистами.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии 🧭 на транспорте. Детали уточняйте в личном сообщении.