3 отзыва оставили туристы

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Здравствуй, Нижний Новгород!

Погулять по старинному Кремлю и его живописным окрестностям и раскрыть местные тайны и легенды

5
3 отзыва
Елена
Елена – Гид из Нижнего Новгорода
За 800 лет Нижний Новгород накопил множество удивительных историй — я отобрала для вас самые-самые интересные! Вы погрузитесь в богатое прошлое города, расшифруете его разнообразную архитектуру и насладитесь потрясающими видами на заволжские дали.

А также получите полезные рекомендации местного жителя и поймете, чем же Нижний отличается от других русских городов.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-12 человек

  • 2 400 ₽ за экскурсию

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Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!

Что вас ожидает

Нижегородский Кремль: захватывающее путешествие во времени
Вы узнаете, что скрывают таинственные письмена на каменных плитах Кремля, чем закончился самый крупный скандал на Руси 14 века и как счастливая любовь Дмитрия Донского и Евдокии Нижегородской примирила Москву и наш город 🏙️. Кроме того, я раскрою, какую тайну хранит последняя восстановленная башня Кремля, куда ведет подземный ход от Тайницкой башни и чье коромысло дало название башне Коромысловой.

Чарующие виды и местные секреты
Нижний Новгород — очень живописный город. Вы побываете на трех обзорных площадках с потрясающими видами на Стрелку Оки и Волги и Старый город. Пройдете по аллее Влюбленных и узнаете, где продают отличный кофе и мороженое как в детстве. А также увидите самый маленький и романтичный памятник города — нижегородского Чижика-Пыжика.

Прогулка по старинным улицам
От Нижегородского Кремля отходят несколько улиц Старого города, почти не тронутых временем. На Верхне-Волжской набережной вы оцените купеческие дворцы и парящий над Волгой террасный парк 🌳. Большая Покровская удивит вас разнообразием архитектурных стилей и потрясающими историями. А Рождественская улица поможет погрузиться в деловую жизнь старинного города. Кроме того, вы погуляете по «Нижегородскому Беверли Хиллс» и древнему району Започаинье, обожаемому современными кинематографистами.

Организационные детали

Возможно проведение экскурсии 🧭 на транспорте. Детали уточняйте в личном сообщении.

Начало и место завершения
🚩 у памятника Чкалову
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!
Здравствуй, Нижний Новгород!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!
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3 отзыва оставили туристы

29 августа 2020
Елена отлично провела экскурсию, было интересно слушать, всем рекомендую
26 августа 2020
Елена не смогла провести экскурсию, заранее позвонила и предложила свою коллегу. Наше первое знакомство с Нижним с гидом Татьяной прошло увлекательно и на одном дыхании. Спасибо!
16 августа 2020
Экскурсия очень понравилась! Елена приятный и интересный рассказчик. Экскурсия составлена четко и грамотно. Нас было трое: двое взрослых и подросток 13 лет, интересно было всем) Елена отвечает на все вопросы содержательно и со знанием материала, чувствуется любовь к городу! Сориентировала нас по дальнейшим передвижениям по городу. Елена, спасибо большое!

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