Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

  1. Россия
  2. Экскурсии

По Нижнему Новгороду на автомобиле!

Самые интересные места и лучшие панорамы города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

Станислав
Станислав – Гид из Нижнего Новгорода
Вы погрузитесь в богатую историю 📖 Нижнего Новгорода и увидите его «визитные карточки»: кремль, Чкаловскую лестницу, Стрелку, купеческие палаты и собор Александра Невского.

Я раскрою местные секреты, поделюсь занимательными фактами и сделаю все, чтобы вы полюбили наш чудесный город!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 4 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
По Нижнему Новгороду на автомобиле!
По Нижнему Новгороду на автомобиле!

Что вас ожидает

Знакомство с Нижним Новгородом
Пожалуй, главная «изюминка» Нижнего Новгорода — разнообразие шикарных панорам. Вы насладитесь захватывающими видами на Стрелку Волги и Оки, оцените необычную Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и увидите купеческие палаты допетровского времени. А также посетите старинный нижегородский кремль, рассмотрите величественный собор Александра Невского и знаменитую церковь ⛪ собора Пресвятой Богородицы, выдержанную в эстетике «строгановского барокко».

История и легенды города
Нижний Новгород — город 🏙️ с богатой историей 📖. Я расскажу, когда и кем он был основан и как ему удалось стать центром Великого княжества Суздальско-Нижегородского. А также поделюсь интересными фактами о Великой Смуте XVII столетия, освобождении Москвы от польско-литовских интервентов и народном ополчении Минина и Пожарского. Поясню, почему Нижний Новгород именовали «карманом России» и как с этим фактом связана Макарьевская ярмарка.

Организационные детали

  • Я открыт к любым вашим предложениям и пожеланиям
  • Экскурсия автомобильная, но по территории Кремля мы будем ходить пешком
По Нижнему Новгороду на автомобиле!
По Нижнему Новгороду на автомобиле!
По Нижнему Новгороду на автомобиле!
По Нижнему Новгороду на автомобиле!
По Нижнему Новгороду на автомобиле!
По Нижнему Новгороду на автомобиле!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Станислав
Станислав
Добрый день, меня зовут Станислав. Если вы собираетесь к нам в гости впервые, я просто покажу Нижний Новгород таким, каким люблю его сам. Уже приезжали раньше? Отлично! Тогда поедем неизведанными дорогами, ведь у нашего города множество лиц. Охотно стану вашим проводником и по другим интересным местам Нижегородской области: Арзамас, Балахна, Городец и Семёнов. На экскурсиях я с радостью отвечу на любые вопросы. Выражений из разряда «все мы, конечно, читали» или «каждый должен знать» вы от меня не услышите!
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
600
3 часа
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
386 отзывов
Мистика и история Нижнего Новгорода
От 1 800
3 часа
Мистика и история Нижнего Новгорода
352 отзыва
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
От 3 640
3 часа
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
195 отзывов
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
От 3 900
3 часа
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
187 отзывов
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
От 2 599
2 часа
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
98 отзывов
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижегородский Кремль и другие бренды города
От 2 600
2 часа
Нижегородский Кремль и другие бренды города
98 отзывов
История города в его достопримечательностях и знаменитых горожанах — на обзорной прогулке