Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

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Знакомство с Нижним Новгородом

Пожалуй, главная «изюминка» Нижнего Новгорода — разнообразие шикарных панорам. Вы насладитесь захватывающими видами на Стрелку Волги и Оки, оцените необычную Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и увидите купеческие палаты допетровского времени. А также посетите старинный нижегородский кремль, рассмотрите величественный собор Александра Невского и знаменитую церковь ⛪ собора Пресвятой Богородицы, выдержанную в эстетике «строгановского барокко».

История и легенды города

Нижний Новгород — город 🏙️ с богатой историей 📖. Я расскажу, когда и кем он был основан и как ему удалось стать центром Великого княжества Суздальско-Нижегородского. А также поделюсь интересными фактами о Великой Смуте XVII столетия, освобождении Москвы от польско-литовских интервентов и народном ополчении Минина и Пожарского. Поясню, почему Нижний Новгород именовали «карманом России» и как с этим фактом связана Макарьевская ярмарка.

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