Еще несколько необычных экскурсий в Нижнем Новгороде

Знакомство с Нижним Новгородом Пожалуй, главная «изюминка» Нижнего Новгорода — разнообразие шикарных панорам. Вы насладитесь захватывающими видами на Стрелку Волги и Оки, оцените необычную Чкаловскую лестницу в виде восьмерки и увидите купеческие палаты допетровского времени. А также посетите старинный нижегородский кремль, рассмотрите величественный собор Александра Невского и знаменитую церковь ⛪ собора Пресвятой Богородицы, выдержанную в эстетике «строгановского барокко».
История и легенды города Нижний Новгород — город 🏙️ с богатой историей 📖. Я расскажу, когда и кем он был основан и как ему удалось стать центром Великого княжества Суздальско-Нижегородского. А также поделюсь интересными фактами о Великой Смуте XVII столетия, освобождении Москвы от польско-литовских интервентов и народном ополчении Минина и Пожарского. Поясню, почему Нижний Новгород именовали «карманом России» и как с этим фактом связана Макарьевская ярмарка.
Организационные детали
Я открыт к любым вашим предложениям и пожеланиям
Экскурсия автомобильная, но по территории Кремля мы будем ходить пешком
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, меня зовут Станислав. Если вы собираетесь к нам в гости впервые, я просто покажу Нижний Новгород таким, каким люблю его сам. Уже приезжали раньше? Отлично! Тогда поедем неизведанными дорогами, ведь у нашего города множество лиц. Охотно стану вашим проводником и по другим интересным местам Нижегородской области: Арзамас, Балахна, Городец и Семёнов. На экскурсиях я с радостью отвечу на любые вопросы. Выражений из разряда «все мы, конечно, читали» или «каждый должен знать» вы от меня не услышите!