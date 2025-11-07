З Зоя Экскурсия как всегда на высшем уровне🔝. Я уже была в Москве, и на недельку ездила в Нижний, не смогла пройти мимо нового маршрута любимой стендап-экскурсии. Круто, что ведет ее девушка! рассказ очень интересный, а вид на город совсем другой😍

И в ресторане в конце экскурсии таааак атмосферно

Т Тага

А Алексей Было классно. Интересно и не душно. Спасибо ребятам за такой формат знакомства с городом

П Полина Превосходно!

С Светлана Экскурсия очень понравилась! Девушка-гид с юмором рассказала интересные и запоминающиеся факты из жизни известных исторических личностей города Нижнего Новгорода. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за такой формат экскурсии!!!

Г Галина Приятная необременительная экскурсия с весёлой подачей истории города Нижний Новгород через рассказ о знаменитых горожанах и о памятниках архитектуры и зодчества.

П Петр Ну в своём шикарном стиле, легко и познавательно. Всем рекомендую для знакомства с городом

А Аня Экскурсия интересная и увлекательная. Была первый раз на таком виде экскурсии и была в восторге. Смешно,тонко и интересно. Спасибо!

И Ирина Выражаю благодарность за столь интересную экскурсию! Восприятие информации в разы выше, чем в классическом формате.

В Валерия Экскурсия очень классная, динамично и нескучно. Были на таком же мероприятии в Москве на Китай-городе, там понравилось меньше. Девушка-экскурсовод очень приятная и с хорошим чувством юмора. Всего за полтора часа обошли много интересных туристических мест. В конце был приятный бонус (не буду спойлерить). Не пожалели, что сходили, советую!

А Анастасия Была на такой экскурсии впервые, интересный формат подачи через шутки, присутствовало взаимодействие с экскурсантами, не утомительно, факты запоминающиеся!

Н Надежда Экскурсия очень понравилась! Информация была представлена в лаконичной форме, с элементами юмора, без пошлости и курьезов. Узнала много нового о Нижнем Новгороде, хотя до этого посещала другие «стандартные» экскурсии. Очень рекомендую такой формат.