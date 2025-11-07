Мои заказы

Стендап-экскурсия по Нижнему Новгороду

«Стендап-экскурсия» — это что-то по-настоящему новое и необычное! Экскурсию по Нижнему Новгороду для вас проведёт стендап-комик.

Будет интересно, смешно и максимально непринуждённо! Стендап-комик может превратить в шоу даже историю про поездку в такси. Что же будет, если вооружить его историей целого города? Будь среди первых, кто это увидит!
5
13 отзывов
Описание экскурсии

Шоу-экскурсия по Нижнему Новгороду: об истории непринужденно и с юмором Настоящая стендап-экскурсия теперь и в Нижнем Новгороде! Юмористически-познавательный проект, который уже успешно зарекомендовал себя в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, выходит на улицы (и набережные) «столицы закатов»! История Нижнего крепко связана с самыми выдающимися личностями нашей страны: Минин и Пожарский, Кулибин и Жириновский, Чкалов и Нестеров, Сироткин и Рукавишников, Пешков и Горький! Отважные герои, безбашенные испытатели, успешные купцы и легендарные писатели! Вы услышите факты, которые вам не расскажут на обычных экскурсиях. Наш проект — это отличный способ взглянуть на привычные достопримечательности новым взглядом или впервые познакомиться с Нижним Новгородом, но влюбиться в него навсегда! Важная информация:
  • Чтобы не упустить ни одного факта и не пропустить ни одной шутки, каждому участнику экскурсии выдадут специальный радиогид и наушники.
  • Оплатить остаток суммы за билет можно переводом на месте.
  • В летний период обязательно надевайте головной убор! При высоких температурах берите с собой воду, при дожде — зонт.
  • При сильном дожде сеанс экскурсии отменяется! Информация об отмене появляется не менее чем за час до мероприятия, вам сообщат от отмене на почту, смс или звонком.
  • Если гости находятся в сильном алкогольном опьянении, мы оставляем за собой право не допустить их на сеанс экскурсии.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Памятник Кузьме Минину
  • Нижегородский Кремль
  • Верхне-Волжская набережная
  • Чкаловская лестница (не бойтесь, ходить по ней не будем)
  • Памятники легендарным лётчикам: Чкалову и Нестерову
  • Дом, где бывал Дюма
  • Нижегородская радиолаборатория
  • Купеческие усадьбы Сироткина и Рукавишниковых
  • Дом Горького
  • Речное училище им. Кулибина
  • Остатки второй крепостной стены Нижнего Новгорода
Что включено
  • Прогулка с комиком-экскурсоводом
  • Радиогид
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: «Памятник Кузьме Минину», м. Горьковская/ Площадь Минина и Пожарского
Завершение: Нижний Новгород, улица Пискунова, Дерево-земляной вал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
З
Зоя
7 ноя 2025
Экскурсия как всегда на высшем уровне🔝. Я уже была в Москве, и на недельку ездила в Нижний, не смогла пройти мимо нового маршрута любимой стендап-экскурсии. Круто, что ведет ее девушка! рассказ очень интересный, а вид на город совсем другой😍
И в ресторане в конце экскурсии таааак атмосферно
Т
Тага
3 ноя 2025
А
Алексей
3 ноя 2025
Было классно. Интересно и не душно. Спасибо ребятам за такой формат знакомства с городом
П
Полина
2 ноя 2025
Превосходно!
С
Светлана
2 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Девушка-гид с юмором рассказала интересные и запоминающиеся факты из жизни известных исторических личностей города Нижнего Новгорода. Время пролетело незаметно. Большое спасибо за такой формат экскурсии!!!
Г
Галина
1 ноя 2025
Приятная необременительная экскурсия с весёлой подачей истории города Нижний Новгород через рассказ о знаменитых горожанах и о памятниках архитектуры и зодчества.
П
Петр
31 окт 2025
Ну в своём шикарном стиле, легко и познавательно. Всем рекомендую для знакомства с городом
А
Аня
31 окт 2025
Экскурсия интересная и увлекательная. Была первый раз на таком виде экскурсии и была в восторге. Смешно,тонко и интересно. Спасибо!
И
Ирина
26 окт 2025
Выражаю благодарность за столь интересную экскурсию! Восприятие информации в разы выше, чем в классическом формате.
В
Валерия
26 окт 2025
Экскурсия очень классная, динамично и нескучно. Были на таком же мероприятии в Москве на Китай-городе, там понравилось меньше. Девушка-экскурсовод очень приятная и с хорошим чувством юмора. Всего за полтора часа обошли много интересных туристических мест. В конце был приятный бонус (не буду спойлерить). Не пожалели, что сходили, советую!
А
Анастасия
21 окт 2025
Была на такой экскурсии впервые, интересный формат подачи через шутки, присутствовало взаимодействие с экскурсантами, не утомительно, факты запоминающиеся!
Н
Надежда
12 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Информация была представлена в лаконичной форме, с элементами юмора, без пошлости и курьезов. Узнала много нового о Нижнем Новгороде, хотя до этого посещала другие «стандартные» экскурсии. Очень рекомендую такой формат.
С
Садыкова
1 окт 2025
Легкая непринужденная прогулка. Необычный формат. Понравилось. Рекомендую

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

