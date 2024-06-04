1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион»»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
«Его главные герои предстанут перед вами в виде мультяшных персонажей Чипа и Дейла, притаившихся рядом с домом Рукавишниковых»
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
«Вы увидите помпезный дом Рукавишниковых, украшенный статуями и барельефами, пройдете мимо одного из красивейших городских банков, рассмотрите нижегородские театры и другие памятники купеческой эпохи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
скидка
40%
Групповая
2 часа
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
«Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду»»
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«Полюбуетесь великолепной усадьбой купцов Рукавишниковых, примерите на себя «купеческую честь и совесть», посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы и рассмотрите памятники Горькому и Минину»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
«А у доходного дома, где располагался банк купцов Рукавишниковых, поговорим о знаменитом авторе проекта — Федоре Шехтеле»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Знакомьтесь, Нижний Новгород
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«За три часа вы увидите Нижегородский кремль, Благовещенский монастырь, Чкаловскую лестницу, усадьбу Рукавишникова и не только»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
«Посещение музея «Усадьба Рукавишникова» Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри»
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ИИгорь3 июня 2024У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
- ООльга3 июня 2024Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
- ВВасилий1 июня 2024Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
- ЛЛариса1 июня 2024Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
- ССаша1 июня 2024Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
- ККсения28 мая 2024Доброго времени суток! Сегодня (28.05.24) была на экскурсии по Нижнему Новгороду. Предлагают 2 маршрута(синий и красный), они чередуются каждый день между
- MMarina26 мая 2024Прекрасная прогулка по Верхней набережной с отличным рассказчиком.
- ААлександра20 мая 2024Экскурсия очень насыщена информацией. Для первого знакомства с городом это очень хорошо, хотя, конечно, запомнить всё очень сложно. Факты интересные,
- ИИрина20 мая 2024Спасибо, Марине! Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная. Хорошо составлен маршрут. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Усадьба Рукавишниковых»
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