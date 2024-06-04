Экскурсии в усадьбу Рукавишниковых в Нижнем Новгороде

Найдено 11 экскурсий в категории «Усадьба Рукавишниковых» в Нижнем Новгороде, цены от 600 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
«Впечатлившись широтой Волги-матушки у памятника Чкалову, поедете в усадьбу Рукавишниковых и рассмотрите знаменитый «дом на миллион»»
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород - столица граффити
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Нижний Новгород - столица граффити
Отыскать самые яркие образцы стрит-арта и узнать интересные факты о городе
Начало: Улица Ковалихинская
«Его главные герои предстанут перед вами в виде мультяшных персонажей Чипа и Дейла, притаившихся рядом с домом Рукавишниковых»
Сегодня в 17:30
13 июня в 12:30
5 500 за всё до 8 чел.
Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Групповая прогулка по историческому Нижнему Новгороду с экспертом
Прогулка по Нижнему Новгороду: кремль, легенды и усадьбы ждут вас на двух маршрутах с местным экспертом
Начало: На Верхне-Волжской набережной
«Увидите дома Сироткина, Рукавишникова и Каменских, Технический университет и экраноплан»
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 200 за человека
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
«Вы увидите помпезный дом Рукавишниковых, украшенный статуями и барельефами, пройдете мимо одного из красивейших городских банков, рассмотрите нижегородские театры и другие памятники купеческой эпохи»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 50 чел.
Мистика Волжского откоса
🚶 Пешая
скидка
40%
Групповая
2 часа
3 отзыва
Мистика Волжского откоса
Отыскать призраков и раскрыть страшные тайны, которые хранят нижегородские особняки (в группе)
Начало: На площади Минина
«Усадьба Рукавишниковых — дворец, принадлежавший «проклятому роду»»
16 июня в 15:00
22 июня в 16:00
1000600 за человека
Весь Нижний за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
136 отзывов
Нижний Новгород: историческое путешествие за день
Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга
Начало: По договорённости
«Полюбуетесь великолепной усадьбой купцов Рукавишниковых, примерите на себя «купеческую честь и совесть», посчитаете ступеньки Чкаловской лестницы и рассмотрите памятники Горькому и Минину»
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский кремль и улица Рождественская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
«А у доходного дома, где располагался банк купцов Рукавишниковых, поговорим о знаменитом авторе проекта — Федоре Шехтеле»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Нижний Новгород
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
30 отзывов
Знакомьтесь, Нижний Новгород
Начало: Площадь Минина и Пожарского
«За три часа вы увидите Нижегородский кремль, Благовещенский монастырь, Чкаловскую лестницу, усадьбу Рукавишникова и не только»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Знакомьтесь - Нижний!»
Начало: Верхне-Волжская набережная, 7
Расписание: Начало в любой день в промежутке с 08:00 до 17:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 4 500 за всё до 4 чел.
Шесть часов по Нижнему Новгороду
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
19 отзывов
Шесть часов по Нижнему Новгороду
Начало: Площадь Ленина
«Посещение музея «Усадьба Рукавишникова» Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри»
Расписание: По пятницам и субботам в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    У нас был экскурсовод Евгений. Он очень хорошо провёл экскурсию. Знание материала отличное, приятное общение и политивный настрой. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Нижний Новгород - столица граффити
    Очень благодарна Виктории за организацию экскурсии. У меня был очень нестандартный запрос, и я не думала, что кто-либо из гидов
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    возьмется его выполнять, а сама я, первый раз в жизни посещая Нижний Новгород, его бы осуществить не смогла. Я написала нескольким гидам, но откликнулась только Виктория - и сделала все именно так, как я бы того хотела. Также очень благодарна Ольге, которая была моим водителем и отчасти гидом - она не только отвезла меня и все мне показала, но также разнообразила экскурсию рассказом и показала другие достопримечательности, которые мы проезжали - мы были в той части города, которая далека от туристических троп, и это было особенно интересно. Она также очень живой, интересный и веселый человек, с которым легко найти общий язык. Ощущение было такое, как будто мы просто с подругой прокатились по городу и отлично провели время - и именно такого эффекта мне и хотелось. Большое спасибо, всем советую!

  • В
    Василий
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Прекрасная сбалансированная экскурсия. Понравилась и мне и сыну. Ребёнок больше слушал про привидения и клады, взрослый про купеческие династии. В итоге все остались довольны. Хочется отметить, что экскурсовод умеет увлечь и обладает прекрасным чувством юмора. Рекомендую
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия шикарная и экскурсовод чудесный! Получила большое удовольствие. Думала будут сомнительные истории про привидения, но экскурсия оказалась значительно глубже. Узнала
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    и много нового про нижегородских купцов. А место проведения просто потрясающее, особенно в такую жару. Ещё раз спасибо! Обязательно посещу и другие экскурсии Юлии.

  • С
    Саша
    1 июня 2024
    Мистика Волжского откоса
    Экскурсия супер! Нам очень понравилось! Было страшно, весело и познавательно. Много интересных фактов. Заслушались даже те, кто скептически относится к экскурсиям. А какие виды на набережной! Юлия, огромное вам спасибо за увлекательный вечер!
  • К
    Ксения
    28 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Доброго времени суток! Сегодня (28.05.24) была на экскурсии по Нижнему Новгороду. Предлагают 2 маршрута(синий и красный), они чередуются каждый день между
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    собой. Я попала на синий маршрут.) Экскурсовод Ольга настоящий профессионал своего дела. Провела замечательную экскурсию, которая длилась 2,5 часа. Доступно и интересно рассказывает, и сразу видно, что человек очень любит свой город. Узнала интересное про Кремль, погуляли по набережной, нам рассказали про усадьбу Рукавишников(и даже заглянули ненадолго внутрь). Самые запоминающиеся места: Особняк Ольги Каменской(+ поведали мистическую историю, связанную с этим домом), а ещё сделали классные фотки; Институт благородных девиц. Ольга, искренне благодарю Вас за такую чудесную экскурсию! Время пролетело незаметно.) Желаю Вам успехов в своей работе и хороших слушателей! С уважением, Ксения(экскурсовод из г. Москва)

  • M
    Marina
    26 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
    Прекрасная прогулка по Верхней набережной с отличным рассказчиком.
  • А
    Александра
    20 мая 2024
    Влюбиться в Нижний
    Экскурсия очень насыщена информацией. Для первого знакомства с городом это очень хорошо, хотя, конечно, запомнить всё очень сложно. Факты интересные,
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    подача материала хорошая, речь экскурсовода Светланы поставлена хорошо и легко воспринимается. Много времени провели на территории кремля, но последняя треть экскурсии проходит уже по улицам города. В целом мы очень довольны, цель экскурсии достигнута:))

  • И
    Ирина
    20 мая 2024
    Весь Нижний за один день
    Спасибо, Марине! Прекрасная экскурсия, интересная, познавательная. Хорошо составлен маршрут. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Усадьба Рукавишниковых»

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  1. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
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  3. Ежедневная прогулка по Нижнему Новгороду
  4. Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
  5. Мистика Волжского откоса
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
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