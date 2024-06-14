Что вас ждет: Прогуляемся по барной улице Нижнего Новгорода и заглянем в 4 самых интересных ее баров/клубов, и в каждом вас будет ждать приветственный шот. Наш гид-ведущий приготовил для вас веселую барную игру, победители которой обязательно получат призы. Ну и, конечно, сделаем множество веселых фотографий на память. Важно знать:

Строго 18+ • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.