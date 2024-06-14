Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) — популярный вид развлечений знакомый по фильмам и сериалам.
Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой веселой компанией.
Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой веселой компанией.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждет: Прогуляемся по барной улице Нижнего Новгорода и заглянем в 4 самых интересных ее баров/клубов, и в каждом вас будет ждать приветственный шот. Наш гид-ведущий приготовил для вас веселую барную игру, победители которой обязательно получат призы. Ну и, конечно, сделаем множество веселых фотографий на память. Важно знать:
Строго 18+ • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- 4 бара/клуба
- Гид-ведущий
- Приветственный шот в каждом баре
- Барная игра
- Призы для победителей
- Фотки на память
Что не входит в цену
- Дополнительные траты в баре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар
Завершение: Финальный бар/клуб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Строго 18+
- Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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