Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами

Тур по барам (от англ. Pub Crawl, Bar Hopping) — популярный вид развлечений знакомый по фильмам и сериалам.

Это вечеринка, в которой люди из разных городов и стран знакомятся, общаются, танцуют и перемещаются от бара к бару большой веселой компанией.
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00

Описание экскурсии

Что вас ждет: Прогуляемся по барной улице Нижнего Новгорода и заглянем в 4 самых интересных ее баров/клубов, и в каждом вас будет ждать приветственный шот. Наш гид-ведущий приготовил для вас веселую барную игру, победители которой обязательно получат призы. Ну и, конечно, сделаем множество веселых фотографий на память. Важно знать:
Строго 18+ • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • 4 бара/клуба
  • Гид-ведущий
  • Приветственный шот в каждом баре
  • Барная игра
  • Призы для победителей
  • Фотки на память
Что не входит в цену
  • Дополнительные траты в баре
Где начинаем и завершаем?
Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар
Завершение: Финальный бар/клуб
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Строго 18+
  • Формат одежды casual, можно в кроссовках, но без шлепок и маек, а также без спортивных шорт и брюк
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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