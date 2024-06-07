Ночные прогулки и экскурсии Нижнего Новгорода

Найдено 41 экскурсия в категории «Ночные» в Нижнем Новгороде, цены от 1 100 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
79 отзывов
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
227 отзывов
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700 за всё до 4 чел.
Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
54 отзыва
Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
от 8 000 за всё до 35 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
163 отзыва
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород - «город грехов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
39 отзывов
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
542 отзыва
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600 за всё до 5 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
29 отзывов
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800 за всё до 15 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670 за всё до 10 чел.
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000 за всё до 6 чел.
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
43 отзыва
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340 за всё до 25 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340 за всё до 6 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 50 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7 000 за всё до 30 чел.
Крафтовый Нижний Новгород: экскурсия с дегустацией пива
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500 за всё до 10 чел.
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Индивидуальная
1 час
1 отзыв
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге
Начало: У Сенной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
3 500 за всё до 7 чел.
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись
Начало: На Малой Покровской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Тур по барам Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
16 отзывов
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250 за человека
Нижний Новгород изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
Представить, как это было
Начало: В Ярмарочном проезде
Завтра в 15:30
10 июня в 11:30
5 340 за всё до 10 чел.
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 30 чел.
Истории и загадки Рождественской: иммерсивная прогулка с фонарщиком
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
96 отзывов
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900 за человека
Започаинье с любимыми детьми
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Започаинье с любимыми детьми
Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Начало: у церкви Жён-Мироносиц
Завтра в 14:30
11 июня в 14:00
5 500 за всё до 10 чел.
Тайна наследства Нижегородской ярмарки: квест-расследование
🚶 Пешая
Квест
1 час 24 минуты
20 отзывов
Тайна наследства Нижегородской ярмарки: квест-расследование
Начало: Улица Совнаркомовская, 13
Расписание: Ср, сб, вс по расписанию, по запросу индивидуальное время
12 июня в 19:30
15 июня в 14:30
от 1 100 за человека
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Колорит Вечернего Нижнего
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Колорит Вечернего Нижнего
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового)
Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
8 500 за всё до 4 чел.
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
56 отзывов
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
Начало: Ул. Максима Горького, 262
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500 за всё до 2 чел.
Путешествие по Березополью
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Березополью
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
17 июня в 06:00
18 июня в 06:00
6 500 за всё до 3 чел.
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
2 500 за человека
Город женщин
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Город женщин
Узнать истории знаменитых жительниц Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800 за всё до 10 чел.
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Начало: на улице Ульянова
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Все понравилось. Мы в Нижнем впервые, с детьми 5 и 9 лет. Отличная интересная альтернатива пешим экскурсиям. Узнали про основые достопримечательности, прокатились на комфортном катере, сделали классные фото. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный, интересный человек и хороший рассказик. Потренировал нашу память задавая вопросы. Всем рекомендую. Столица закатов теперь будет нашим городом для выходного дня!
    Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивныйПрекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
  • О
    Ольга
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
    Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональнаяСпасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
    6 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
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    отвечала на все наши вопросы. Время пролетело незаметно. С учетом холодной погоды экскурсия была проведена очень грамотно и и интересно. Нам очень понравился Нижний Новгород. Дарья, спасибо огромное!

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Нижний Новгород - первое знакомство
    Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
  • I
    Irina
    2 июня 2024
    Нижний Новгород - «город грехов»
    Интересная экскурсия с перчинкой)
  • О
    Ольга
    1 июня 2024
    Нижний Новгород сквозь века
    осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
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    человек может хоть как-то это своими знаниями дополнить и сделать логический ряд, то подросткам такое не под силу. приятного послевкусия, как обычно бывает от отличных экскурсий, в данном случае нет.

  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
  1. Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
  2. Нижний Новгород сквозь века
  3. Тематический гастротур по Нижнему Новгороду
  4. Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
  5. Нижний Новгород - «город грехов»
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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