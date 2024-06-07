🚤 На катере Индивидуальная 1 час 79 отзывов Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления Начало: В яхт-клубе Лето 5 890 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 227 отзывов Исторический Нижний: путеводитель по векам Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю Начало: На пл. Минина и Пожарского 4 700 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 54 отзыва Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда от 8 000 ₽ за всё до 35 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 163 отзыва Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12 6 600 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 134 отзыва Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды Начало: На улице Рождественская от 5 800 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 39 отзывов Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием Начало: Ул Большая Покровская от 5 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 542 отзыва Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны Начало: Ул. Большая Покровская 5 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 13 отзывов О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку Начало: По договорённости 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 29 отзывов Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории Начало: На Верхне-Волжской набережной от 5 800 ₽ за всё до 15 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом Начало: Пл. Минина и Пожарского 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2.5 часа 13 отзывов На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы Начало: В районе остановки «пл. Ленина» 24 000 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 11 отзывов По Нижнему Новгороду на мотоцикле Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Московского вокзала 2 700 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Фотопрогулка 1.5 часа 43 отзыва Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом Начало: На площади Минина и Пожарского 6800 6 120 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги Начало: На площади Народного единства от 5 340 ₽ за всё до 25 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Вечерняя прогулка на яхте для двоих Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото Начало: На остановке Стрелка 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Популярное предложение Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру от 5 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам Начало: На Большой Покровской 5 500 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 20 отзывов Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства от 7 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида Начало: На улице Рождественской от 8 500 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час 1 отзыв О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге Начало: У Сенной площади 3 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись Начало: На Малой Покровской от 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Групповая 4 часа 16 отзывов Тур по барам Нижнего Новгорода Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии Начало: В «Рюмочной у Строганова» 2500 2 250 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Нижний Новгород изнутри Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 1 час 13 отзывов Мастер-класс по управлению парусной яхтой Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана Начало: У нашего яхт-клуба 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке Представить, как это было Начало: В Ярмарочном проезде 5 340 ₽ за всё до 10 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами Начало: у главного ярмарочного дома 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории Начало: Вокзал станции Ветлужская 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями от 8 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 96 отзывов Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода Начало: Нижневолжская набережная, 1Б Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье 1 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Започаинье с любимыми детьми Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида Начало: у церкви Жён-Мироносиц 5 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Квест 1 час 24 минуты 20 отзывов Тайна наследства Нижегородской ярмарки: квест-расследование Начало: Улица Совнаркомовская, 13 Расписание: Ср, сб, вс по расписанию, по запросу индивидуальное время от 1 100 ₽ за человека

🛥 На яхте Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй 22 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Колорит Вечернего Нижнего Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового) Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30 8 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 56 отзывов «Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма Начало: Ул. Максима Горького, 262 Расписание: По договоренности от 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов Путешествие по Березополью Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Групповая 4 часа Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Город женщин Узнать истории знаменитых жительниц Нижнего Новгорода Начало: На Большой Покровской улице от 5 800 ₽ за всё до 10 чел.

Индивидуальная 2 часа Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком от 5 340 ₽ за всё до 20 чел.