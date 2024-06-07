1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический Нижний: путеводитель по векам
Откройте для себя уникальную историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улицам и кремлю
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
4 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Гастрономическое путешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в атмосферу настоящего гастрономического района, открывая лучшие местные заведения и блюда
Сегодня в 03:30
Завтра в 00:30
от 8 000₽ за всё до 35 чел.
Индивидуальная
2 часа
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Откройте для себя Нижний Новгород на индивидуальной экскурсии: автомобильное путешествие по знаковым местам города. Узнайте о ярмарке, Кремле и легендах города
Начало: На площади Ленина, по адресу улица Советская, 12
11 июня в 00:00
13 июня в 00:00
6 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 5 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свою уникальную историю и тайны
Начало: Ул. Большая Покровская
12 июня в 13:30
18 июня в 20:30
5 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Захватывающий Нижний: от спиритических сеансов Даля до соляных афер
Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: На Верхне-Волжской набережной
Завтра в 08:00
10 июня в 08:30
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
3 часа
Стрит-арт Нижнего Новгорода: герои и злодеи
Неформальная прогулка с художницей в поисках объектов уличного искусства
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
от 7 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
3 часа
Крафтовый Нижний: путешествие по пивным барам
Погрузитесь в мир крафтового пива Нижнего Новгорода, открывая исторические тайны каждого бара в компании опытного гида
Начало: На улице Рождественской
Сегодня в 17:00
Завтра в 18:00
от 8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
О Нижнем Новгороде - в небе над Волгой
Поговорить о купцах, бурлаках и лоцманах во время поездки по канатной дороге
Начало: У Сенной площади
Завтра в 08:00
10 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись
Начало: На Малой Покровской
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур по барам Нижнего Новгорода
Узнать барные традиции и повторить их на групповой экскурсии
Начало: В «Рюмочной у Строганова»
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
25002 250₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Импровизированный шопинг на Нижегородской ярмарке
Представить, как это было
Начало: В Ярмарочном проезде
Завтра в 15:30
10 июня в 11:30
5 340₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Велопрогулка вокруг Нижегородской ярмарки и Мещерского озера
Исследовать самобытные районы старинного города и полюбоваться волжскими пейзажами
Начало: у главного ярмарочного дома
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку
Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории
Начало: Вокзал станции Ветлужская
23 июня в 08:00
5 авг в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Групповая
1.5 часа
Истории и загадки Рождественской: увлекательная прогулка-спектакль
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее путешествие в прошлое с легендами и историями Нижнего Новгорода
Начало: Нижневолжская набережная, 1Б
Расписание: Вторник, пятница, суббота, воскресенье
Сегодня в 17:00
Завтра в 19:30
1 900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Започаинье с любимыми детьми
Раскрыть тайны старейшего района Нижнего Новгорода в компании увлечённого гида
Начало: у церкви Жён-Мироносиц
Завтра в 14:30
11 июня в 14:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
1 час 24 минуты
Тайна наследства Нижегородской ярмарки: квест-расследование
Начало: Улица Совнаркомовская, 13
Расписание: Ср, сб, вс по расписанию, по запросу индивидуальное время
12 июня в 19:30
15 июня в 14:30
от 1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Колорит Вечернего Нижнего
Начало: Площадь Минина и Пожарского, 2 (у Городового)
Расписание: Ежедневно с 16:30 до 21:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
Начало: Ул. Максима Горького, 262
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 5 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по Березополью
Насладиться живописными пейзажами и погрузиться в атмосферу былых веков, исследуя Нижегородский край
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород: трансфер из аэропорта и первое знакомство с городом
С комфортом доехать до отеля, увидеть главные городские локации и узнать об истории районов
17 июня в 06:00
18 июня в 06:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Тур по 4 барам Нижнего Новгорода с welcome шотами
Начало: Первый бар. Гид заранее собщит какой именно бар
Сегодня в 20:00
14 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Город женщин
Узнать истории знаменитых жительниц Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кухня Нижнего: гастрономическая лекция в дружеском формате
Раскрыть кулинарные секреты города с 19 века до наших дней с фудблогером и ресторанным критиком
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Начало: на улице Ульянова
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Все понравилось. Мы в Нижнем впервые, с детьми 5 и 9 лет. Отличная интересная альтернатива пешим экскурсиям. Узнали про основые достопримечательности, прокатились на комфортном катере, сделали классные фото. Однозначно рекомендую.
- ООльга6 июня 2024Прекрасно провели время экскурсии с Виталием. Нам повезло с погодой. Гуляли в удовольствие. Виталий очень позитивный, интересный человек и хороший рассказик. Потренировал нашу память задавая вопросы. Всем рекомендую. Столица закатов теперь будет нашим городом для выходного дня!
- ООльга5 июня 2024Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
- ООльга4 июня 2024Спасибо большое, Виталию, за возможность прочувствовать атмосферу Нижнего Новгорода. Его экскурсия очень насыщенная, познавательная и эмоциональная. Очень рекомендую!
- ААнна4 июня 20246 мая были на экскурсии с Дарьей. Пешеходно-автомобильная экскурсия. Посетили основные достопримечательности. Дарья - очень интересная, приветливая девушка, увлекательно рассказывала,
- ЕЕвгения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия, Виталий знаток своего дела, рекомендую всем
- ИИрина3 июня 2024Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
- IIrina2 июня 2024Интересная экскурсия с перчинкой)
- ООльга1 июня 2024осталось странное впечатление от экскурсии. нет ощущения полной картины, связующих ниточек истории и разных мест. ощущение" исторического винегрета". если взрослый
- ННаталья1 июня 2024Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Ночные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Ночные" можно забронировать 41 экскурсию от 1 100 до 24 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1669 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 41 экскурсии в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Ночные», 1669 ⭐ отзывов, цены от 1100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август