Нижний Новгород многогранен, с ним можно познакомиться разными способами. Я предлагаю вам не самый стандартный, зато уж точно незабываемый и погружающий в нетуристическую атмосферу живого города — рейд по барам в самом сердце Нижнего. Пивной, винный, коктейльный или настоечный тур — выбирать вам. Я проработала 10 лет в сфере общепита и знаю, чем вас удивить и порадовать:)

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Описание

Что вас ожидает

Алкопреференции

Эта экскурсия максимально гибкая. Вы выберете её наполнение, а я как человек с большим опытом расскажу про интересные сочетания, объясню, почему нужно пить Каберне с картошкой-фри, а тёмное пиво с чизкейками. Вы услышите про старейшее производство пива в городе и Нижегородское вино, произведённое в Италии; откроете секреты приготовления лучших настоек дома. Итак, каковы же варианты нашего путешествия?

🍷 Винный тур. Дегустация вин по странам и регионам с интересными вкусовыми сочетаниями.

🍺 Пивной тур. Побываем в гастропабе главной пивоварни Нижнего, где попробуем пиво прямо из бочек. Вы оцените местное пиво из Афонино — Китежбрау, посетите частную пивоварню — Батч&Датч — и старейшую пивоварню города. Также немного зацепим область — попробуем Лысковское пиво. А ещё вас ждет пиво в немецком и в бельгийском стиле и несколько крафтовых сортов от местных пивоваров.

🍸 Коктейльный тур. Оцениваем подачу и разгадываем комбинации вкусов. В этом туре не место классическим коктейлям — только особенные вкусовые сочетания.

🍒 Ура, настойки! Все они будут на местных ягодах, а иногда даже на овощах. Что-то будет традиционным, что-то — полётом фантазии от наших барменов.

А для тех, кто любит эксперименты (протестированные мной, разумеется), есть вариант всё замиксовать. Единственное, что мы не мешаем — это пиво с вином. В остальном я развею мифы о понижении и повышении градусов 😉

В рамках каждого тура мы посетим 4-5 баров/ресторанов и будем, конечно, не только пить, но и есть. Вы сможете отведать нетривиальные закуски. Для пивного тура — несколько видов традиционных нижегородских пирогов, волжская рыба и мясо с наших ферм, сыр локального производства. Для остальных вариантов — современные фингер-закуски от наших шеф-поваров, в интересной подаче и со свежими вкусовыми сочетаниями.

Алкогольные мекки Нижнего

Все они находятся в центре города, поэтому вы увидите не только интерьеры питейных заведений, но и добрую часть того, что показывают на обзорных экскурсиях. Я избавлю вас от скучной информации, расскажу только самое любопытное о прошлом и настоящем города. Мы пройдём по самой «движовой» улице — Рождественской, увидим многие арт-объекты от проекта уличного искусства «Место», осмотрим особняки 18-19 вв., в которых как раз и расположились многие бары и рестораны, проветримся на набережной и посмотрим на вечерний город с холма. Но вернёмся к интерьерам: они очень атмосферны и интересны своим дизайном, а в некоторых можно увидеть выставки местных художников!

Организационные детали