История страны и города скрыта на Рождественской — в этом музее под открытым небом. На экскурсии обсудим судьбу старейшего района Нижнего — от основания города и до наших дней.
Завершим прогулку в пабе, где подают местное пиво: вы пригубите несколько сортов и поделитесь впечатлениями.
Завершим прогулку в пабе, где подают местное пиво: вы пригубите несколько сортов и поделитесь впечатлениями.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Экскурсия (2 часа)
Вы увидите:
- Городские усадьбы Строгановых и Голицыных — дома аристократических семейств, известных всей стране
- Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановскую церковь) — уникальный памятник архитектуры 18-го века, один из пяти сохранившихся храмов в стиле «строгановского барокко»
- Площадь Маркина с памятником Волжской военной флотилии
- Блиновский пассаж — первый в истории торговый пассаж в архитектуре провинциальных городов России
- Здание бывшей Соляной конторы и атмосферные дворы-колодцы
- Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому и ночлежным домом Бугрова
- Часы на башне Кремля — единственные в стране действующие часы в русском (византийском) стиле, воссозданы по образцу древних часов Московского кремля
- Кремлёвский фуникулёр — новая достопримечательность Нижнего Новгорода, построенная на месте исторического фуникулёра 1896 года
Дегустация (30 минут)
Завершим прогулку познавательной дегустацией от локальной пивоварни. Вы попробуете шесть сортов местного пива с разными закусками, услышите историю их создания и научитесь разбираться в нюансах приготовления пенного напитка.
Если вы не употребляете пиво и аналогичные напитки, вам предложат альтернативные варианты.
Организационные детали
- Мероприятие строго 18+
- В стоимость экскурсии включён дегустационный сет (6 сортов пива по 0,2 л, 3 закуски-канапе)
- Другие заказы (при желании) оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Благовещенской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 210 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий. Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнатьЗадать вопрос
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