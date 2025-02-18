История страны и города скрыта на Рождественской — в этом музее под открытым небом. На экскурсии обсудим судьбу старейшего района Нижнего — от основания города и до наших дней. Завершим прогулку в пабе, где подают местное пиво: вы пригубите несколько сортов и поделитесь впечатлениями.

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Ваш гид в Нижнем Новгороде

Алексей Ваш гид в Нижнем Новгороде

Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Экскурсия (2 часа)

Вы увидите:

Городские усадьбы Строгановых и Голицыных — дома аристократических семейств, известных всей стране

— дома аристократических семейств, известных всей стране Церковь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановскую церковь) — уникальный памятник архитектуры 18-го века, один из пяти сохранившихся храмов в стиле «строгановского барокко»

(Строгановскую церковь) — уникальный памятник архитектуры 18-го века, один из пяти сохранившихся храмов в стиле «строгановского барокко» Площадь Маркина с памятником Волжской военной флотилии

с памятником Волжской военной флотилии Блиновский пассаж — первый в истории торговый пассаж в архитектуре провинциальных городов России

— первый в истории торговый пассаж в архитектуре провинциальных городов России Здание бывшей Соляной конторы и атмосферные дворы-колодцы

и атмосферные дворы-колодцы Площадь Народного Единства с памятником Минину и Пожарскому и ночлежным домом Бугрова

с памятником Минину и Пожарскому и ночлежным домом Бугрова Часы на башне Кремля — единственные в стране действующие часы в русском (византийском) стиле, воссозданы по образцу древних часов Московского кремля

— единственные в стране действующие часы в русском (византийском) стиле, воссозданы по образцу древних часов Московского кремля Кремлёвский фуникулёр — новая достопримечательность Нижнего Новгорода, построенная на месте исторического фуникулёра 1896 года

Дегустация (30 минут)

Завершим прогулку познавательной дегустацией от локальной пивоварни. Вы попробуете шесть сортов местного пива с разными закусками, услышите историю их создания и научитесь разбираться в нюансах приготовления пенного напитка.

Если вы не употребляете пиво и аналогичные напитки, вам предложат альтернативные варианты.

Организационные детали