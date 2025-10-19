Экскурсия в Макарьевский монастырь, основанный ещё в 1435 году монахом Макарием Желтоводским и окружённый важными достопримечательностями. И поездка в Сергиевскую слободу — религиозно-образовательный центр в г. Бор. Автобусный тур для знакомства со святыми местами и историческим прошлым Нижнего Новгорода.
Описание экскурсииМакарьевский монастырь Экскурсия начинается с посещения Макарьевского монастыря, который был основан в 1435 году монахом Макарием Желтоводским. Монастырь имеет долгую и богатую историю. Вы увидите Свято-Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Макария Желтоводского, Успенскую церковь, церковь Михаила Архангела, настоятельские покои. В настоящее время Макарьевский монастырь является действующим женским монастырем. На территории проживает около 100 монахинь. Монастырь является важным центром паломничества и туризма. Сергиевская слобода По пути мы остановимся у Моховых гор, где находится памятник Горькому и Шаляпину. Излюбленное место встречи нижегородского интеллектуального сообщества. Далее мы прибудем в «Сергиевскую слободу» — это религиозно-образовательный центр в г. Бор. Он основан на землях Знаменского и Сергиевского храмов и включает в себя православную гимназию, посвященную святому князю Дмитрию Донскому, музей Сергия Радонежского, православный садик, детскую игровую площадку и памятник преподобному. До встречи на экскурсии! Важная информация:
- Одежда и обувь по сезону.
- Можно взять с собой воду и перекус.
Экскурсия проводится по воскресеньям (за исключение праздничных дат).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Макарьевский монастырь
- Сергиевская слобода
Что включено
- Трансфер - автобус
- Услуги гида
- Входной билет в храмы монастыря с экскурсией
Что не входит в цену
- Обед - 500р
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Пл. Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится по воскресеньям (за исключение праздничных дат).
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 21 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Одежда и обувь по сезону
- Можно взять с собой воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
19 окт 2025
Хорошая экскурсия все очень понравилось. Спасибо гиду и водителю за прекрасное вождения
Т
Татьяна
19 окт 2025
Замечательная поездка. Комфортабельный автобус, хоть и маленький. Очень удобно. Большое спасибо водителю Саше. Отлично довез туд и обратно. Отдельное спасибо году Владимиру. Рассказывал все очень интересно, к каждому у него индивидуальный подход. Во всем помогал, даже фотографировал нас, выбирал виды поинтереснее. И просто приятный и порядочный человек. Огромное спасибо вашей тур компании
Л
Лапшина
22 сен 2025
Не понравилось в Сергиевской слободе. Обслуживание, отношение сотрудников. Места общего пользования-просто ужас!
Н
Наталья
17 сен 2025
О
Ольга
15 сен 2025
Прекрасная экскурсия! Замечательный гид Ираида, спасибо за интересный рассказ, за внимательное отношение! Понравилось абсолютно всё. Спасибо!
И
Ирина
15 сен 2025
К
Кузнецова
27 авг 2025
Гид супер
И
ИРИНА
14 авг 2025
Поездка по святым местам в Нижегородской области всегда достойны! Данная поездка была интересной, важной и нужной
Отличный экскурсовод, квалифицированный и доброжелательный.
И добавлю об удобстве заказа поездок и организации самой экскурсии. Все вовремя, качественно!
Огромное спасибо!!
Отличный экскурсовод, квалифицированный и доброжелательный.
И добавлю об удобстве заказа поездок и организации самой экскурсии. Все вовремя, качественно!
Огромное спасибо!!
Р
Рязанова
28 июл 2025
Экскурсия понравилось, всё было хорошо, даже не смотря на небольшие неполадки с погодой.
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Владимиру, всё было душевно и интересно.
Хочу выразить благодарность экскурсоводу Владимиру, всё было душевно и интересно.
Н
Наталья
28 июл 2025
Все отлично. Маршрут автобус гид сам монастырь и даже нижегородский ливень в конце пути Борский мост пропустил быстро
У
Утинова
28 июл 2025
Спасибо за отличный тур выходного дня. Поездка очень понравилась. Большое спасибо ГИДУ Владимиру за интересное повествование нашего путешествия, за его знания. Очень понравилось, буду Вашу компанию рекомендовать друзьям и знакомым. До Новых встреч!
О
Оксана
23 июл 2025
Очень рады, что побывали в этом святом месте! Понравилась организация экскурсии. Наталья Андреевна очень подробно рассказывала о всех интересных событиях, исторических личностях и современной жизни региона. Понравился город Бор, пожалели, что не взяли купальники, была чудесная погода и песчаный пляж на Моховых горах. Спасибо за отличный день!
Е
Екатерина
15 июл 2025
С
Сергей
10 мая 2025
Очень понравилось. Отличный экскурсовод. Хороший маршрут. Ненапряжно. По доброму. Мороженное в г. Бор попробовать не получилось. Система "Честный знак "подвисла.
E
Evgeniya
16 авг 2018
От имени врачей Крымской делегации выражаю огромную благодарность турфирме НижегородИнТур за знакомство с историей и культурой Нижегородского края. Огромное спасибо гиду-экскурсоводу Козловой Ирине за блестяще проведенную экскурсию, высокий профессионализм, доброжелательность и увлеченность своим делом. .
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Благовещенской слободы
Узнайте секреты Благовещенской слободы: от древнего монастыря до стрит-арта. Погружение в историю и культуру Нижнего Новгорода ждёт вас
Начало: У Благовещенского монастыря
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
4800 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь
Погрузитесь в историю Макарьевского монастыря с местной монахиней. Узнайте о его восстановлении и насладитесь видами Волги. Подходит для всей семьи
Начало: Большая Покровская, 2
Завтра в 10:00
12 ноя в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
Макарьевский монастырь и Сергиевская слобода
Путешествие в мир истории и культуры: от древних монастырей до живописных пейзажей. Увлекательный тур для всей семьи
Начало: На площади Ленина
Расписание: во вторник и воскресенье в 08:30
23 ноя в 08:30
2 дек в 08:30
2800 ₽ за человека