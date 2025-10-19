Е Елена Хорошая экскурсия все очень понравилось. Спасибо гиду и водителю за прекрасное вождения

Т Татьяна Замечательная поездка. Комфортабельный автобус, хоть и маленький. Очень удобно. Большое спасибо водителю Саше. Отлично довез туд и обратно. Отдельное спасибо году Владимиру. Рассказывал все очень интересно, к каждому у него индивидуальный подход. Во всем помогал, даже фотографировал нас, выбирал виды поинтереснее. И просто приятный и порядочный человек. Огромное спасибо вашей тур компании

Л Лапшина Не понравилось в Сергиевской слободе. Обслуживание, отношение сотрудников. Места общего пользования-просто ужас!

Н Наталья

О Ольга Прекрасная экскурсия! Замечательный гид Ираида, спасибо за интересный рассказ, за внимательное отношение! Понравилось абсолютно всё. Спасибо!

И Ирина

К Кузнецова Гид супер

И ИРИНА Поездка по святым местам в Нижегородской области всегда достойны! Данная поездка была интересной, важной и нужной

Отличный экскурсовод, квалифицированный и доброжелательный.

И добавлю об удобстве заказа поездок и организации самой экскурсии. Все вовремя, качественно!

Огромное спасибо!!

Р Рязанова Экскурсия понравилось, всё было хорошо, даже не смотря на небольшие неполадки с погодой.

Хочу выразить благодарность экскурсоводу Владимиру, всё было душевно и интересно.

Н Наталья Все отлично. Маршрут автобус гид сам монастырь и даже нижегородский ливень в конце пути Борский мост пропустил быстро

У Утинова Спасибо за отличный тур выходного дня. Поездка очень понравилась. Большое спасибо ГИДУ Владимиру за интересное повествование нашего путешествия, за его знания. Очень понравилось, буду Вашу компанию рекомендовать друзьям и знакомым. До Новых встреч!

О Оксана Очень рады, что побывали в этом святом месте! Понравилась организация экскурсии. Наталья Андреевна очень подробно рассказывала о всех интересных событиях, исторических личностях и современной жизни региона. Понравился город Бор, пожалели, что не взяли купальники, была чудесная погода и песчаный пляж на Моховых горах. Спасибо за отличный день!

Е Екатерина

С Сергей Очень понравилось. Отличный экскурсовод. Хороший маршрут. Ненапряжно. По доброму. Мороженное в г. Бор попробовать не получилось. Система "Честный знак "подвисла.