Приглашаем вас на интересную и увлекательную экскурсию для самых бесстрашных и любознательных.
На нашей прогулке мы увидим Нижний Новгород с другого ракурса, наполненный мрачными, мистическими, а порой и ужасающими историями и событиями, леденящих душу.
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Описание экскурсии
Мрачный Новгород На нашей экскурсии-прогулке мы пройдем по центральной части города и посмотрим на знакомые места с нового ракурса. Поговорим о том, о чем на экскурсиях рассказывать не принято: о страницах истории, наполненных мраком и ужасом, о мистике, леденящих душу легендах и прочих таинственных вещах, пугающих, но влекущих. Но стоит помнить, что иногда реальные события страшнее любых фильмов ужасов. Увлекательные страшные истории Я расскажу о нижегородском Джеке Потрошителе, маньяке-людоеде, коллекционировавшем человеческие носы. Вы узнаете о настоящих исчадиях ада, которые много веков назад уничтожили почти всех жителей нашего города. Я покажу место, где в Нижнем Новгороде и секли, и жгли, и морозили, и вешали, и головы рубили. А еще вы узнаете: почему ходили слухи, что в городе людей живьем хоронят, где в Нижнем Новгороде находятся костницы, зачем в 18 веке отрезанные части тела украшали бусинами и кружевами, правда ли, что главный советский писатель продал душу дьяволу. И многое другое… Важная информация:
Экскурсия возможно только для лиц 18+.
Ежедневно, кроме субботы, с 11:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Минина
- Верхне-Волжская набережная
- Кремль
- Улица Рождественская
- 2 смотровые площадки на Стрелку
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Минина и Пожарского у памятника К. Минину
Завершение: Ул. Рождественская, д. 33
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме субботы, с 11:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия возможно только для лиц 18+
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
