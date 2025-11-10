Мрачный Новгород На нашей экскурсии-прогулке мы пройдем по центральной части города и посмотрим на знакомые места с нового ракурса. Поговорим о том, о чем на экскурсиях рассказывать не принято: о страницах истории, наполненных мраком и ужасом, о мистике, леденящих душу легендах и прочих таинственных вещах, пугающих, но влекущих. Но стоит помнить, что иногда реальные события страшнее любых фильмов ужасов. Увлекательные страшные истории Я расскажу о нижегородском Джеке Потрошителе, маньяке-людоеде, коллекционировавшем человеческие носы. Вы узнаете о настоящих исчадиях ада, которые много веков назад уничтожили почти всех жителей нашего города. Я покажу место, где в Нижнем Новгороде и секли, и жгли, и морозили, и вешали, и головы рубили. А еще вы узнаете: почему ходили слухи, что в городе людей живьем хоронят, где в Нижнем Новгороде находятся костницы, зачем в 18 веке отрезанные части тела украшали бусинами и кружевами, правда ли, что главный советский писатель продал душу дьяволу. И многое другое… Важная информация:

Экскурсия возможно только для лиц 18+.