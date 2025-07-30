Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по теневой стороне Нижнего Новгорода. Узнайте о запретных романах купцов, преступлениях и наказаниях, тайных обществах и призраках.



Посетите Миллионку, самый криминальный район, и откройте для себя места, где происходили невероятные события. Погрузитесь в атмосферу прошлого и почувствуйте дух времени. Это путешествие обещает быть незабываемым и полным открытий

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии без погодных ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и возможные ограничения.

Сейчас сентябрь — это идеальное время.