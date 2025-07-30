Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по теневой стороне Нижнего Новгорода. Узнайте о запретных романах купцов, преступлениях и наказаниях, тайных обществах и призраках.
Посетите Миллионку, самый криминальный район, и откройте для себя места, где происходили невероятные события. Погрузитесь в атмосферу прошлого и почувствуйте дух времени. Это путешествие обещает быть незабываемым и полным открытий
6 причин купить эту экскурсию
- 👻 Уникальные истории о призраках
- 🏛️ Исторические места и здания
- 🔍 Тайны и загадки прошлого
- 🎭 Необычные персонажи и события
- 🕵️♂️ Криминальные хроники
- 🕌 Архитектурные памятники
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии без погодных ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и возможные ограничения.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Двор дома купца Переплетчикова
- Улица Ильинская
- Гостиница Ермолаевых
- Блиновский пассаж
- Публичный дом 19 века
- Особняк Строгановых-Голицыных
Описание экскурсии
Мы погуляем по Миллионке — самому криминальному району Нижнего Новгорода 18-19 веков. Здесь располагались злачные ночлежки, приют для беспризорников и гостиницы для бедняков. Я покажу вам:
- Двор дома купца Переплетчикова, скрывающий привидение его владельца, таинственное надгробие и настоящий постоялый двор 19 века
- Поворот на улицу Ильинская, где бесчинствовали нижегородские ямщики
- Место, где собирались представители таких необычных сект, как хлысты, скопцы и красноподушечники
- Гостиницу Ермолаевых, в которой гостил «зверь 666» — прародитель сатанизма и создатель карт таро
- Памятник Афере века, в которой были замешаны нижегородские купцы-мукомолы Блиновы
- Блиновский пассаж, в арках которого бродит призрак дочери купца Осокина с факелом в руках
- Публичный дом 19 века и церковь, которую закрыл сам Пётр I
- Особняк Строгановых-Голицыных, где обитает призрак пушкинской Пиковой дамы
Организационные детали
Экскурсия понравится путешественникам всех возрастов.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Минину и Пожарскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 712 туристов
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот НижнегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
30 июл 2025
Экскурсия прекрасная, мужу понравились особенно рюмочные с прекрасной дегустацией настоек. Марина профессионал своего дела. Рассказала много интересных фактов, историй и дала рекомендации где и что можно попробовать из старинной кухни Нижнего Новгорода.
