Тёмная сторона Нижнего Новгорода

Узнайте о загадках и тайнах Нижнего Новгорода 18-19 веков. Истории о купцах, маньяках и призраках ждут вас на этой уникальной экскурсии
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по теневой стороне Нижнего Новгорода. Узнайте о запретных романах купцов, преступлениях и наказаниях, тайных обществах и призраках.

Посетите Миллионку, самый криминальный район, и откройте для себя места, где происходили невероятные события. Погрузитесь в атмосферу прошлого и почувствуйте дух времени. Это путешествие обещает быть незабываемым и полным открытий
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 👻 Уникальные истории о призраках
  • 🏛️ Исторические места и здания
  • 🔍 Тайны и загадки прошлого
  • 🎭 Необычные персонажи и события
  • 🕵️‍♂️ Криминальные хроники
  • 🕌 Архитектурные памятники

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения этой экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы вы сможете насладиться всеми аспектами экскурсии без погодных ограничений. Октябрь и апрель также подходят, но могут быть прохладными. Зимой и ранней весной экскурсия возможна, но стоит учесть погодные условия и возможные ограничения.
Сейчас сентябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
14
сен15
сен26
сен27
сен28
сен29
сен30
сен
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Двор дома купца Переплетчикова
  • Улица Ильинская
  • Гостиница Ермолаевых
  • Блиновский пассаж
  • Публичный дом 19 века
  • Особняк Строгановых-Голицыных

Описание экскурсии

Мы погуляем по Миллионке — самому криминальному району Нижнего Новгорода 18-19 веков. Здесь располагались злачные ночлежки, приют для беспризорников и гостиницы для бедняков. Я покажу вам:

  • Двор дома купца Переплетчикова, скрывающий привидение его владельца, таинственное надгробие и настоящий постоялый двор 19 века
  • Поворот на улицу Ильинская, где бесчинствовали нижегородские ямщики
  • Место, где собирались представители таких необычных сект, как хлысты, скопцы и красноподушечники
  • Гостиницу Ермолаевых, в которой гостил «зверь 666» — прародитель сатанизма и создатель карт таро
  • Памятник Афере века, в которой были замешаны нижегородские купцы-мукомолы Блиновы
  • Блиновский пассаж, в арках которого бродит призрак дочери купца Осокина с факелом в руках
  • Публичный дом 19 века и церковь, которую закрыл сам Пётр I
  • Особняк Строгановых-Голицыных, где обитает призрак пушкинской Пиковой дамы

Организационные детали

Экскурсия понравится путешественникам всех возрастов.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника Минину и Пожарскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 712 туристов
Я Марина, журналист и редактор собственного журналистского агентства с 23-летним стажем. Более 10 лет — ресторанный критик: пишу про нижегородские рестораны и кафе. Также я их заядлый посетитель. Патриот Нижнего
читать дальше

Новгорода и защитник исторических мест. Веду свой собственный клуб для женщин — встречи проходят в формате круглых столов на определённую тему с приглашёнными экспертами: психологами, историками, коучами. Я специалист по ресторанам и кафе, начиная с 19 века и заканчивая сегодняшним днём. С вами буду делиться накопленными знаниями и опытом, так как гастрономическая тема очень интересная.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
30 июл 2025
Экскурсия прекрасная, мужу понравились особенно рюмочные с прекрасной дегустацией настоек. Марина профессионал своего дела. Рассказала много интересных фактов, историй и дала рекомендации где и что можно попробовать из старинной кухни Нижнего Новгорода.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

