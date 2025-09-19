Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Мы совершим променад по улице Рождественской в Нижнем Новгороде, где сохранилась богатая история и необыкновенная архитектура, увидим памятник Минину и Пожарскому, возрожденный фуникулер и церковь в стиле Строгановского барокко.



После вечерней экскурсии вы сможете насладиться закатом с Нижне-Волжской набережной, не зря наш город называют «столицей закатов». 5 3 отзыва

Описание экскурсии Нижний Новгород: прогулка по улице, помнящей вековые события Мы совершим променад по самой красивой улице Нижнего Новгорода — улице Рождественской, которая помнит всю историю города от основания до наших дней. Здесь происходили важные события, жили известные личности, а также сохранилась необыкновенная архитектура, переданная нам в наследство. Улица расположена вдоль Нижне-Волжской набережной, и после вечерней экскурсии у вас будет возможность увидеть закат над рекой Волгой, что и дало повод называть Нижний Новгород «столицей закатов». Вы узнаете памятник Минину и Пожарскому, увидите возрожденный фуникулер, который использовали нижегородцы в 19 веке, восхититесь архитектурными шедеврами купеческих домов и одной из немногих церквей, построенной в стиле Строгановского барокко, а также усадьбами столичных дворян, хранящими необыкновенные истории.

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улица Рождественская

Нижне-Волжская набережная

Памятник Минину и Пожарскому

Возрожденный фуникулер

Архитектурные шедевры купеческих домов

Церковь в стиле Строгановского барокко

Усадьбы столичных дворян Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Нижний Новгород, площадь Народного Единства. Памятник Минину и Пожарскому Завершение: Благовещенская площадь, Нижний Новгород Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.