Мы совершим променад по улице Рождественской в Нижнем Новгороде, где сохранилась богатая история и необыкновенная архитектура, увидим памятник Минину и Пожарскому, возрожденный фуникулер и церковь в стиле Строгановского барокко.
После вечерней экскурсии вы сможете насладиться закатом с Нижне-Волжской набережной, не зря наш город называют «столицей закатов».
После вечерней экскурсии вы сможете насладиться закатом с Нижне-Волжской набережной, не зря наш город называют «столицей закатов».
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииНижний Новгород: прогулка по улице, помнящей вековые события Мы совершим променад по самой красивой улице Нижнего Новгорода — улице Рождественской, которая помнит всю историю города от основания до наших дней. Здесь происходили важные события, жили известные личности, а также сохранилась необыкновенная архитектура, переданная нам в наследство. Улица расположена вдоль Нижне-Волжской набережной, и после вечерней экскурсии у вас будет возможность увидеть закат над рекой Волгой, что и дало повод называть Нижний Новгород «столицей закатов». Вы узнаете памятник Минину и Пожарскому, увидите возрожденный фуникулер, который использовали нижегородцы в 19 веке, восхититесь архитектурными шедеврами купеческих домов и одной из немногих церквей, построенной в стиле Строгановского барокко, а также усадьбами столичных дворян, хранящими необыкновенные истории.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улица Рождественская
- Нижне-Волжская набережная
- Памятник Минину и Пожарскому
- Возрожденный фуникулер
- Архитектурные шедевры купеческих домов
- Церковь в стиле Строгановского барокко
- Усадьбы столичных дворян
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, площадь Народного Единства. Памятник Минину и Пожарскому
Завершение: Благовещенская площадь, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 сен 2025
Спасибо Татьяне за подробный рассказ! Все было на уровне.
М
Марина
24 июл 2025
Все замечательно! Прекрасный экскурсовод Татьяна!
М
Мария
16 июн 2025
Прогулка очень понравилась. Гид Татьяна очень интересно рассказала об истории зданий, расположенных на ул. Рождественской, о купеческих семьях. При этом рассказ сопровождался и различными легендами, и забавными историями, и фотоматериалами. В общем познавательно, легко, увлекательно. Огромная благодарность Татьяне!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Квест
Увлекательный квест по купеческой истории Нижнего Новгорода
Погрузитесь в атмосферу прошлого, решая логические задачи и творческие задания, исследуя тайны Рождественской улицы и её купеческой истории
Начало: Площадь Маркина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 9400 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
Рождественская - музей под открытым небом
Начало: Площадь Народного Единства, Нижний Новгород
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
5300 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода
Ощутите дух купеческой эпохи, исследуя архитектурные шедевры и слушая увлекательные истории о знаменитых гостях города
Начало: На Большой Покровской
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 15 чел.