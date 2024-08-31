Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду! Вы посетите кремль и две старинные улицы: Рождественскую и Большую Покровскую. Прикоснётесь к основным событиям 800-летней истории города. Разберётесь в достоверности отдельных общеизвестных фактов и услышите о знаменитых людях, связанных с Нижним Новгородом.

Описание экскурсии

Кремль. Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. Вы посетите старейший храм на территории кремля — собор Михаила Архангела 1631 года. А также на примере сохранившихся зданий 18–20 веков раскроете, как менялась архитектура города и какие исторические события на неё влияли.

Большая Покровская улица. Это главная пешеходная артерия города, где пересекаются истории страны, города, домов и выдающихся людей. Гуляя по ней, вы увидите здания Государственного банка, Дворянского собрания, театра и не только. А я поделюсь связанными с ними сюжетами.

Рождественская улица. Мы посетим торговое сердце Нижнего Новгорода, которое называют «карман России». Чего здесь только нет: усадьбы олигархов своего времени, ночлежки «горьковских типов», Строгановская церковь, Блиновский пассаж, доходный дом Бугрова и многое другое. Всё это вы увидите!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.