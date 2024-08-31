Погулять по кремлю и двум главным улицам исторического центра, шаг за шагом погружаясь в их прошлое
Приглашаю на насыщенную обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду! Вы посетите кремль и две старинные улицы: Рождественскую и Большую Покровскую. Прикоснётесь к основным событиям 800-летней истории города.
Разберётесь в достоверности отдельных общеизвестных фактов и услышите о знаменитых людях, связанных с Нижним Новгородом.
Кремль. Здесь начинался город и была столица Нижегородско-Суздальского великого княжества. Отсюда выступали ополченцы во главе с Мининым и Пожарским. Вы посетите старейший храм на территории кремля — собор Михаила Архангела 1631 года. А также на примере сохранившихся зданий 18–20 веков раскроете, как менялась архитектура города и какие исторические события на неё влияли.
Большая Покровская улица. Это главная пешеходная артерия города, где пересекаются истории страны, города, домов и выдающихся людей. Гуляя по ней, вы увидите здания Государственного банка, Дворянского собрания, театра и не только. А я поделюсь связанными с ними сюжетами.
Рождественская улица. Мы посетим торговое сердце Нижнего Новгорода, которое называют «карман России». Чего здесь только нет: усадьбы олигархов своего времени, ночлежки «горьковских типов», Строгановская церковь, Блиновский пассаж, доходный дом Бугрова и многое другое. Всё это вы увидите!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 59 туристов
Коренной нижегородец, дипломированный экскурсовод. Живу и работаю в историческом центре, увлекаюсь историей и краеведением. Люблю изучать город и конструировать новые маршруты экскурсий.
Буду рад помочь познакомиться с Нижним Новгородом или узнать читать дальше
его лучше, а также собрать неповторимую коллекцию впечатлений. При оценке исторических событий, отдаю предпочтение научным исследованиям перед легендами и преданиями, хотя, в нашем случае, грань между фактами и вымыслом увидеть непросто))
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
31 авг 2024
Шикарная экскурсия! Выбирали для первого посещения города и не ошиблись! Потом гуляли по городу уже со знанием основных фактов.
Маршрут построен грамотно и 3,5 часа прошли насыщенно, но не вымотали.
Уже присмотрели у Алексея экскурсии для следующего визита в город.
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Елена
22 авг 2024
Отличная экскурсия! Алексей замечательный рассказчик, излагает очень живо, 3.5 часа пролетели незаметно, маршрут построен очень продуманно, чудесно, что включена Рождественская улица, одна из самых интересных в городе! Однозначно рекомендую!
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Лилия
20 авг 2024
Экскурсия понравилась. Алексей рассказал об многих интересных исторических событий Нижнего Новгорода. Я порекомендую своим знакомым.
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Ольга
18 авг 2024
Настройтесь на длительный маршрут. Очень интересно, познавательно. Понравилось, что Алексей, рассказывая про Нижний Новгород, проводит сравнения с другими городами России. А это говорит об эрудиции гида. Продуманный маршрут, удачные сравнения прошлого и настоящего, доступность - это все про экскурсию, проведенную Алексеем. Рекомендуем!