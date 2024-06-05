1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Дальше мы отправимся на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города с целой россыпью памятников»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
«Наш маршрут начнется с Большой Покровской — одной из старейших улиц Нижнего Новгорода»
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Ярмарка, купцы и Рождественская улица»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500₽ за всё до 2 чел.
Групповая
2.5 часа
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
«Мы пройдём по главной улице города Большой Покровской, площади Минина и нижегородскому кремлю»
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
«Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500₽ за человека
Квест
2 часа
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
«Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
«К счастью, сегодня большинство памятников эпохи модерна, как и сто лет назад, украшают нижегородские улицы»
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
«Но после Кремля они точно попадают на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
«Мы пройдем по старинным улицам, сохранившим богатое культурное наследие: Малой и Большой Покровской, Ильинской, переулкам Крутому и Добролюбова»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
«Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом,»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340₽ за всё до 12 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода
«Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
от 30002 700₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1 час
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
«Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Вы прокатитесь по очаровательным старинным улицам: Алексеевской, Ильинской и Варварской»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
«Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес
Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город
Начало: На улице Добролюбова
«Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
«Улицы Большая Печерская и Ульянова, где памятники дореволюционного зодчества соседствуют с примечательной современной архитектурой, а за красной линией улиц можно обнаружить интересное уличное искусство»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
«Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 50 чел.
Групповая
3 часа
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«Пешком по улице Рождественская»
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Рождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
«Далее отправимся гулять по великолепной Рождественской улице, рассматривая старинные здания в стиле модерн, ампир и классицизм»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Квест
2.5 часа
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
«А дальше с помощью логики и внешних подсказок разгадает секреты старинной Большой Покровской улицы»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись
Начало: На Малой Покровской
«Мы пройдём по старинным улицам города — Малой Покровской и Ильинской»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
«На исторически самой богатой в городе улице вы изучите почти все архитектурные стили императорской России: классицизм, эклектику, модерн»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Вы пройдете по парадной улице, свернете на улочки попроще и заглянете в уютные дворики»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
«А в бывшем Зарядье я расскажу о прошлой жизни делового центра: соляной монополии, доходных домах, банках, богатых купцах и архитекторах, подаривших улице знаковые памятники»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
«А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
«Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
«пешеходная улица Большая Покровская»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Мы пройдём по самой «движовой» улице — Рождественской, увидим многие арт-объекты от проекта уличного искусства «Место», осмотрим особняки 18-19 вв»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000₽ за всё до 30 чел.
Индивидуальная
2 часа
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Начало: На ул. Большая Покровская
«На прогулке по Большой Покровской улице я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
«по кремлю и главной улице города Большая Покровская»
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
«Если вы уже хорошо знаете центральные улицы города, можем выбрать один из альтернативных маршрутов (с сохранением общей идеи экскурсии и её продолжительности):— Большая Покровская улица — Театральная площадь — Започаинье — наб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города»
Начало: Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
«В каждом старинном русском городе есть улицы, где история хранит события и образы, воплощенные в камень»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
Начало: Ул. Большая Покровская д. 2 - пл. Минина
«Затем мы переместимся на стильную деловую улицу, сохранившую колорит времени начала 20 века»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
от 5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
«До нашего времени сохранились удивительно красивые купеческие особняки, в чем вы сможете убедиться во время прогулки по улицам Большой Покровской и Рождественской»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 5 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Начало: на улице Ульянова
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340₽ за всё до 20 чел.
Групповая
4.5 часа
Нижний на раз, два, три
Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии
Начало: В Нижегородском кремле
«Вас ждёт прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния»
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
900₽ за человека
Мини-группа
2.5 часа
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
Побывать в злачных местах, оценить строгановское барокко и познакомиться с нижегородской кухней
Начало: у памятника Петру I
«Улица Кожевенная — уютная и тихая улочка, где ранее ютилось городское дно»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:30
2 670₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
Узнать, почему Дзержинск - город мозаик, столица химии и энциклопедия советской архитектуры
«Центр города — площадь Дзержинского и проспект Ленина с сохранившейся застройкой в разных архитектурных стилях советского времени»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
60004 200₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ттаисия5 июня 2024Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
- ИИрина3 июня 2024Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)
- ИИрина3 июня 2024Очень интересная экскурсия, рассчитанная и на детей, и на взрослых. Экскурсовод Нина рассказывает увлекательно и умеет заинтересовать. Понравилось и взрослым
- ААнастасия2 июня 2024Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
- ЛЛариса1 июня 2024Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую однозначно! Кирилл отличный пилот 👍 Час пролетел как миг!
- ААнастасия1 июня 2024Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
- ЕЕлизавета1 июня 2024Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
- ЕЕлена1 июня 2024Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
- KKarima1 июня 2024Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
- ВВсеволод31 мая 2024Пешая прогулка по старому городу с экскурсоводом Артёмом. Очень повезло. Интересные истории, яркие образы, шутки, анекдоты, детали архитектурных стилей, едва
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 41 экскурсию от 900 до 8 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нижнего Новгорода. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод