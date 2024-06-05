Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Нижнего Новгорода

Найдено 41 экскурсия в категории «Улицы и переулки» в Нижнем Новгороде, цены от 900 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
307 отзывов
Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«Дальше мы отправимся на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города с целой россыпью памятников»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 470 за всё до 7 чел.
Усатый-полосатый Нижний Новгород
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
55 отзывов
Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе
Начало: На Большой Покровской улице
«Наш маршрут начнется с Большой Покровской — одной из старейших улиц Нижнего Новгорода»
16 июня в 11:00
22 июня в 11:00
3 800 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
201 отзыв
Популярное предложение
Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры
Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом
«Ярмарка, купцы и Рождественская улица»
17 июня в 08:00
18 июня в 14:00
5 990 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
31 отзыв
Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом
Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии
Начало: На площади Максима Горького
Завтра в 08:30
12 июня в 15:00
5 500 за всё до 2 чел.
Нижний Новгород в историях и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
48 отзывов
Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия
Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: На ул. Большая Покровская
«Мы пройдём по главной улице города Большой Покровской, площади Минина и нижегородскому кремлю»
15 июня в 12:00
19 июня в 18:00
1 200 за человека
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
23 отзыва
Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице
Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города
Начало: На площади Народного Единства
«Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской»
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
1 500 за человека
Загадки улицы Рождественской
🚶 Пешая
Квест
2 часа
21 отзыв
Загадки улицы Рождественской
Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода
Начало: Площадь Маркина
«Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой»
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Нижегородский модерн
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
31 отзыв
Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом
«К счастью, сегодня большинство памятников эпохи модерна, как и сто лет назад, украшают нижегородские улицы»
13 июня в 08:30
14 июня в 12:00
от 5 470 за всё до 6 чел.
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
18 отзывов
Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом
Начало: Пл. Минина и Пожарского
«Но после Кремля они точно попадают на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города»
13 июня в 08:00
14 июня в 12:30
4 670 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое
Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов
Начало: У церкви жен Мироносиц
«Мы пройдем по старинным улицам, сохранившим богатое культурное наследие: Малой и Большой Покровской, Ильинской, переулкам Крутому и Добролюбова»
12 июня в 15:30
13 июня в 17:30
3 450 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
131 отзыв
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля
Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина
«Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
900 за человека
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт
Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века
Начало: На Театральной площади
«Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом,»
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
5 340 за всё до 12 чел.
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская
Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода
«Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке»
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
от 30002 700 за всё до 20 чел.
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
По Нижнему Новгороду на мотоцикле
Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках
Начало: В районе Московского вокзала
«Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
2 700 за человека
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
54 отзыва
Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего»
Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице
Начало: У скульптуры Городовому
«Вы прокатитесь по очаровательным старинным улицам: Алексеевской, Ильинской и Варварской»
Сегодня в 19:00
14 июня в 19:00
900 за человека
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком
Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги
Начало: На площади Народного единства
«Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
от 5 340 за всё до 25 чел.
Жизнь нижегородских святых и исповедников: чудеса, подвиги, драмы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес
Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город
Начало: На улице Добролюбова
«Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 600 за всё до 5 чел.
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Популярное предложение
Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт
Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру
«Улицы Большая Печерская и Ульянова, где памятники дореволюционного зодчества соседствуют с примечательной современной архитектурой, а за красной линией улиц можно обнаружить интересное уличное искусство»
13 июня в 08:30
14 июня в 13:00
от 5 340 за всё до 6 чел.
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц
Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам
Начало: На Большой Покровской
«Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 50 чел.
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«Пешком по улице Рождественская»
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека
Рождественская - «шкатулка с секретом»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Рождественская - «шкатулка с секретом»
Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом
Начало: У памятника Минину и Пожарскому
«Далее отправимся гулять по великолепной Рождественской улице, рассматривая старинные здания в стиле модерн, ампир и классицизм»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
4 500 за всё до 5 чел.
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
3 отзыва
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода
Начало: На Театральной площади
«А дальше с помощью логики и внешних подсказок разгадает секреты старинной Большой Покровской улицы»
10 июня в 10:30
12 июня в 10:00
от 7 800 за всё до 10 чел.
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой
Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись
Начало: На Малой Покровской
«Мы пройдём по старинным улицам города — Малой Покровской и Ильинской»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица
Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой
Начало: На Нижневолжской набережной
«На исторически самой богатой в городе улице вы изучите почти все архитектурные стили императорской России: классицизм, эклектику, модерн»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 500 за всё до 7 чел.
Нижегородские этюды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Нижегородские этюды
Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города
Начало: На площади Минина и Пожарского
«Вы пройдете по парадной улице, свернете на улочки попроще и заглянете в уютные дворики»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 4 990 за всё до 5 чел.
Нижегородский кремль и улица Рождественская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Нижегородский кремль и улица Рождественская
Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв
Начало: на площади Минина
«А в бывшем Зарядье я расскажу о прошлой жизни делового центра: соляной монополии, доходных домах, банках, богатых купцах и архитекторах, подаривших улице знаковые памятники»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Затерянный мир Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
«А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой
«Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
8 500 за всё до 3 чел.
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 смертных грехов Нижнего Новгорода
Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской
Начало: На пл. Минина
27 июня в 18:00
8 июля в 18:00
5 200 за всё до 10 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
3 отзыва
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов
«пешеходная улица Большая Покровская»
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
4 700 за всё до 10 чел.
Нижний Новгород под градусом: тур по барам со знатоком
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам
Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями
«Мы пройдём по самой «движовой» улице — Рождественской, увидим многие арт-объекты от проекта уличного искусства «Место», осмотрим особняки 18-19 вв»
Сегодня в 04:30
Завтра в 00:00
от 8 000 за всё до 30 чел.
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода
Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера
Начало: На ул. Большая Покровская
«На прогулке по Большой Покровской улице я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4 000 за всё до 5 чел.
Краткий курс нижегородизации
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Краткий курс нижегородизации
Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний
«по кремлю и главной улице города Большая Покровская»
Завтра в 18:00
12 июня в 09:00
от 4 700 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород - город героев
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Нижний Новгород - город героев
Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода
Начало: На Большой Покровской улице
«Если вы уже хорошо знаете центральные улицы города, можем выбрать один из альтернативных маршрутов (с сохранением общей идеи экскурсии и её продолжительности):— Большая Покровская улица — Театральная площадь — Започаинье — наб»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
50003 500 за всё до 6 чел.
Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города»
Начало: Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород
«В каждом старинном русском городе есть улицы, где история хранит события и образы, воплощенные в камень»
Расписание: По договоренности, в любой свободный день.
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
3 000 за всё до 7 чел.
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской
Начало: Ул. Большая Покровская д. 2 - пл. Минина
«Затем мы переместимся на стильную деловую улицу, сохранившую колорит времени начала 20 века»
Завтра в 09:00
10 июня в 13:00
от 5 500 за всё до 4 чел.
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
Индивидуальная
3 часа
По двум главным улицам Нижнего Новгорода
«До нашего времени сохранились удивительно красивые купеческие особняки, в чем вы сможете убедиться во время прогулки по улицам Большой Покровской и Рождественской»
Расписание: Ежедневно в 10:00
от 5 000 за экскурсию
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Начало: на улице Ульянова
10 июня в 10:30
11 июня в 10:00
от 5 340 за всё до 20 чел.
Нижний на раз, два, три
🚶 Пешая
Групповая
4.5 часа
Нижний на раз, два, три
Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии
Начало: В Нижегородском кремле
«Вас ждёт прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния»
Расписание: в субботу в 13:00
15 июня в 13:00
22 июня в 13:00
900 за человека
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе
Побывать в злачных местах, оценить строгановское барокко и познакомиться с нижегородской кухней
Начало: у памятника Петру I
«Улица Кожевенная — уютная и тихая улочка, где ранее ютилось городское дно»
11 июня в 18:00
13 июня в 18:30
2 670 за человека
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по Дзержинску и окрестностям из Нижнего Новгорода на вашем автомобиле
Узнать, почему Дзержинск - город мозаик, столица химии и энциклопедия советской архитектуры
«Центр города — площадь Дзержинского и проспект Ленина с сохранившейся застройкой в разных архитектурных стилях советского времени»
10 июня в 09:00
11 июня в 14:00
60004 200 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • т
    таисия
    5 июня 2024
    Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
    Просто супер. Очень интересно. Очень вовлеченный гид
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Легкая, ненавязчивая экскурсия позволила начать знакомство с городом и пообщаться с усатыми-полосатыми. Для семей с детьми идеально!)
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    Усатый-полосатый Нижний Новгород
    Очень интересная экскурсия, рассчитанная и на детей, и на взрослых. Экскурсовод Нина рассказывает увлекательно и умеет заинтересовать. Понравилось и взрослым
    читать дальше

    и ребенку. Много фактов о главной пешеходной улице города Большой Покровской и ее жителях, а также истории про котиков. Однозначно рекомендуем для групп с юными непоседами.

  • А
    Анастасия
    2 июня 2024
    Нижний Новгород в историях и лицах
    Юлия, отличный рассказчик. Хотелось слушать и слушать. Маршрут захватывает основное достопримечательности города. При этом Юлия рассказывает много забавных историй про жителей города. Всё прошло на позитиве. Рекомендую!
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    По Нижнему Новгороду на мотоцикле
    Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую однозначно! Кирилл отличный пилот 👍 Час пролетел как миг!
    Классная мотопрогулка! Увидеть город на скорости, очень необычно. Для меня очередное преодоление, я ж трусиха) Рекомендую
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Очень интересная экскурсия, прекрасно составленный маршрут. Охватили основные места в разных частях города. Яркие истории позволили составить целостное впечатление о городе. Очень захотелось сюда когда-нибудь вернуться. Спасибо!
  • Е
    Елизавета
    1 июня 2024
    Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
    Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)Спасибо Екатерине за интересную и позновательную прогулку, время пролетело незаметно, а фотографии восхитительные)
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
    Я благодарна Надежде за экскурсию. Безусловно, рекомендую тем туристам, кто приехал на один день.
  • K
    Karima
    1 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе
    Экскурсия неплохая, но больше подойдет для аудитории 40+ и для интересующихся православием. Хотелось бы услышать побольше об истории, архитектуре и именно о городе
  • В
    Всеволод
    31 мая 2024
    Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
    Пешая прогулка по старому городу с экскурсоводом Артёмом. Очень повезло. Интересные истории, яркие образы, шутки, анекдоты, детали архитектурных стилей, едва
    читать дальше

    заметные проходы между домами и улицами, Артём рассказывал про все известные дома и их архитектурные стили, и об их знаменитых владельцах. Купеческий быт, нравы и обычаи. Быстро, ярко, весело, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Улицы и переулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 41
  1. Главное в Нижнем: набережные, площади, улицы
  2. Усатый-полосатый Нижний Новгород
  3. Нижний Новгород - «город древний, город славный, город молодой»
  4. Фотопрогулка по Нижнему Новгороду
  5. Нижний Новгород в историях и лицах
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 41 экскурсию от 900 до 8 500 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1185 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Нижнего Новгорода. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод
ХорошоТам