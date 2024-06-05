🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 307 отзывов Главное в Нижнем: уникальный маршрут по набережным, площадям и улицам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от исторических памятников до живописных видов. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления «Дальше мы отправимся на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города с целой россыпью памятников» от 5 470 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 55 отзывов Усатый-полосатый Нижний Новгород: индивидуальная экскурсия Прогуляйтесь по историческому центру Нижнего Новгорода, открывая для себя кошачьи арт-объекты и истории. Завершите день в уютном котокафе Начало: На Большой Покровской улице «Наш маршрут начнется с Большой Покровской — одной из старейших улиц Нижнего Новгорода» 3 800 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом «Ярмарка, купцы и Рождественская улица» 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Фотопрогулка 1.5 часа 31 отзыв Фотопрогулка по историческим местам Нижнего Новгорода с профессиональным фотографом Приглашаем на фотопрогулку по Нижнему Новгороду. Узнайте историю города, посетите знаковые места и получите профессиональные фотографии Начало: На площади Максима Горького 5 500 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Групповая 2.5 часа 48 отзывов Нижний Новгород в историях и лицах - Групповая экскурсия Познакомьтесь с Нижним Новгородом через удивительные истории и легенды. Пешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города Начало: На ул. Большая Покровская «Мы пройдём по главной улице города Большой Покровской, площади Минина и нижегородскому кремлю» 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 23 отзыва Душа Нижнего: нескучная прогулка по Рождественской улице Полюбить историю во время захватывающей прогулки по центру города Начало: На площади Народного Единства «Приглашаю вас на экскурсию по самой красивой улице Нижнего Новгорода — Рождественской» 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 21 отзыв Загадки улицы Рождественской Квест-игра по старинному купеческому району Нижнего Новгорода Начало: Площадь Маркина «Когда-то Рождественская улица считалась именно купеческой» от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 31 отзыв Нижегородский модерн: экскурсия по архитектурным шедеврам Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода начала XX века, исследуя шедевры модерна с профессиональным гидом «К счастью, сегодня большинство памятников эпохи модерна, как и сто лет назад, украшают нижегородские улицы» от 5 470 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 отзывов Исторический портрет Нижнего Новгорода на фоне Большой Покровской Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его главной улице с экскурсоводом Начало: Пл. Минина и Пожарского «Но после Кремля они точно попадают на Большую Покровскую — главную пешеходную улицу города» 4 670 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 27 отзывов Купеческий Нижний Новгород: путешествие в прошлое Вас ждет увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с рассказами о жизни купцов Начало: У церкви жен Мироносиц «Мы пройдем по старинным улицам, сохранившим богатое культурное наследие: Малой и Большой Покровской, Ильинской, переулкам Крутому и Добролюбова» 3 450 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 131 отзыв Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на автобусе Проехать по улицам города, полюбоваться панорамами со смотровых площадок и услышать легенды кремля Начало: На Большой Покровской или на пл. Ленина «Мы проедем по улицам и площадям города, полюбуемся купеческими особняками и доходными домами» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Смесь французского с нижегородским: архитектура, еда, быт Разгадать секрет особого характера Нижнего Новгорода, проследив за его преображениями сквозь века Начало: На Театральной площади «Большая Покровская — главная пешеходная улица города, архитектурный музей под открытым небом,» 5 340 ₽ за всё до 12 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Из грязи в князи: прогулка по улицам Кожевенная и Рождественская Узнать о шике, блеске, нищете и аферах Нижнего Новгорода «Мы пройдём по улицам Рождественской и Кожевенной — Миллиошке» от 3000 2 700 ₽ за всё до 20 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 1 час 11 отзывов По Нижнему Новгороду на мотоцикле Прокатиться с ветерком по улицам и набережным города, останавливаясь в самых ярких точках Начало: В районе Московского вокзала «Вас промчат на скоростном байке по пустынным улицам, мостам и набережным ночного города» 2 700 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 54 отзыва Групповая экскурсия «Очарование вечернего Нижнего» Оценить главные достопримечательности города в свете фонарей и погулять по Рождественской улице Начало: У скульптуры Городовому «Вы прокатитесь по очаровательным старинным улицам: Алексеевской, Ильинской и Варварской» 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Гастрономический Нижний - с ресторанным критиком Узнать, что ели купцы и босяки, где пробовать уху на соломе и как приготовить ветлужские пироги Начало: На площади Народного единства «Посетим улицу Кожевенная, которую раньше называли Миллионкой, хотя жили здесь совсем не богачи» от 5 340 ₽ за всё до 25 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 4 отзыва Святые Нижнего Новгорода: маршрут веры и чудес Исследуйте духовное богатство Нижнего Новгорода, открывая истории святых, их жизнь и влияние на город Начало: На улице Добролюбова «Исследуя их жизненный путь и религиозный опыт, вы убедитесь, что память о них незримо витает среди улиц и домов, оберегая, наставляя и давая мир верующим» 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Популярное предложение Другой Нижний: непарадные улицы, деревянные кварталы, стрит-арт Авторская прогулка для тех, кто уже прошел по туристическому центру «Улицы Большая Печерская и Ульянова, где памятники дореволюционного зодчества соседствуют с примечательной современной архитектурой, а за красной линией улиц можно обнаружить интересное уличное искусство» от 5 340 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Золотой век Нижнего Новгорода: истории двух улиц Погрузиться в купеческое прошлое города на прогулке по Большой Покровской и Рождественской улицам Начало: На Большой Покровской «Чтобы перенестись на пару веков назад, мы прогуляемся по Большой Покровской и Рождественской улицам, где лучше всего сохранились пышные купеческие особняки» 5 500 ₽ за всё до 50 чел.

🚶 Пешая ⛴ На теплоходе Групповая 3 часа 8 отзывов Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды Начало: На пл. Народного Единства «Пешком по улице Рождественская» 1 300 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 14 отзывов Рождественская - «шкатулка с секретом» Погулять по самой красивой улице города и узнать ее историю с профессиональным гидом Начало: У памятника Минину и Пожарскому «Далее отправимся гулять по великолепной Рождественской улице, рассматривая старинные здания в стиле модерн, ампир и классицизм» 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2.5 часа 3 отзыва Исторический квест «Секреты Большой Покровской» Погулять по центральной улице города и узнать о парадной стороне жизни Нижнего Новгорода Начало: На Театральной площади «А дальше с помощью логики и внешних подсказок разгадает секреты старинной Большой Покровской улицы» от 7 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Прогулка по улицам красного террора, купцов и ямщиков, Горького и Вассы Железновой Узнать, как знаменитые нижегородцы жили, что вытворяли, о чём мечтали и почему стрелялись Начало: На Малой Покровской «Мы пройдём по старинным улицам города — Малой Покровской и Ильинской» от 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Трущобы и дворцы Нижнего Новгорода: городское дно и парадная ресторанная улица Узнать, как уживались район исторической бедноты и улица с пышной купеческой архитектурой Начало: На Нижневолжской набережной «На исторически самой богатой в городе улице вы изучите почти все архитектурные стили императорской России: классицизм, эклектику, модерн» 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 85 отзывов Нижегородские этюды Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города Начало: На площади Минина и Пожарского «Вы пройдете по парадной улице, свернете на улочки попроще и заглянете в уютные дворики» от 4 990 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Нижегородский кремль и улица Рождественская Узнать о прошлом города на прогулке по главному историческому комплексу и деловому центру 19-20 вв Начало: на площади Минина «А в бывшем Зарядье я расскажу о прошлой жизни делового центра: соляной монополии, доходных домах, банках, богатых купцах и архитекторах, подаривших улице знаковые памятники» 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 29 отзывов Затерянный мир Нижнего Новгорода Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города Начало: на Б. Покровской «А после отправимся на улицу Грузинскую, где вы познакомитесь с историей театра «Комедия», сохранившей стену с богатым лепным декором, осмотрите наш знаменитый банк в неорусском стиле, милые образцы деревянного зодчества и не только» 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой «Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна» 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов 7 смертных грехов Нижнего Новгорода Открыть курьезные истории о пороках нижегородцев на прогулке по кремлю и улице Рождественской Начало: На пл. Минина 5 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 3 отзыва Кинопутешествие по Нижнему Новгороду Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов «пешеходная улица Большая Покровская» 4 700 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 12 отзывов Нижний Новгород под градусом: эксклюзивный тур по барам Погрузитесь в атмосферу настоящего Нижнего с экскурсией по лучшим барам и уникальными дегустациями «Мы пройдём по самой «движовой» улице — Рождественской, увидим многие арт-объекты от проекта уличного искусства «Место», осмотрим особняки 18-19 вв» от 8 000 ₽ за всё до 30 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва 7 писем о любви: экскурсия в сердце Нижнего Новгорода Прогуляться по центру города и узнать, какие страсти тут бушевали и при чём тут Венера Начало: На ул. Большая Покровская «На прогулке по Большой Покровской улице я расскажу о счастливых встречах и разбитых сердцах, творческих дорогах и запутанных судьбах» 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 7 отзывов Краткий курс нижегородизации Понять город - с местной журналисткой, которая откроет вам настоящий, живой Нижний «по кремлю и главной улице города Большая Покровская» от 4 700 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 30% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Нижний Новгород - город героев Узнать об известных нижегородцах, оставивших значимый след в судьбе России и Нижнего Новгорода Начало: На Большой Покровской улице «Если вы уже хорошо знаете центральные улицы города, можем выбрать один из альтернативных маршрутов (с сохранением общей идеи экскурсии и её продолжительности):— Большая Покровская улица — Театральная площадь — Започаинье — наб» 5000 3 500 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 3 отзыва Пешеходная экскурсия по Покровке «Главная улица города» Начало: Площадь Минина и Пожарского, Нижний Новгород «В каждом старинном русском городе есть улицы, где история хранит события и образы, воплощенные в камень» Расписание: По договоренности, в любой свободный день. 3 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва От сердца города к лучшей по красоте улице Рождественской Начало: Ул. Большая Покровская д. 2 - пл. Минина «Затем мы переместимся на стильную деловую улицу, сохранившую колорит времени начала 20 века» от 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 3 часа По двум главным улицам Нижнего Новгорода «До нашего времени сохранились удивительно красивые купеческие особняки, в чем вы сможете убедиться во время прогулки по улицам Большой Покровской и Рождественской» Расписание: Ежедневно в 10:00 от 5 000 ₽ за экскурсию

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском Начало: на улице Ульянова от 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Групповая 4.5 часа Нижний на раз, два, три Открыть героическую, купеческую и таинственную стороны города - на групповой экскурсии Начало: В Нижегородском кремле «Вас ждёт прекрасная улица Рождественская — место, где ковались миллионные купеческие состояния» Расписание: в субботу в 13:00 900 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа Гастроэкскурсия по Нижнему в мини-группе Побывать в злачных местах, оценить строгановское барокко и познакомиться с нижегородской кухней Начало: у памятника Петру I «Улица Кожевенная — уютная и тихая улочка, где ранее ютилось городское дно» 2 670 ₽ за человека