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Рождественская — музей под открытым небом

5
8 отзывов
Василий С.
Василий С. – Гид из Нижнего Новгорода
Индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ с гидом по улице Рождественской — самой древней части Нижнего Новгорода.

Это деловая часть купеческого Нижнего, «кармана России», торговой столицы ⭐️ Российской империи.

Богатейшие купцы мечтали иметь на улице Рождественской доходные дома, в которых располагались банки, биржи, конторы, гостиницы…
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 1 900 ₽ за экскурсию

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Рождественская — музей под открытым небом
Рождественская — музей под открытым небом

Что вы увидите

  • Красные казармы
  • Зачатьевская башня
  • Памятник Петру I
  • Босяцкая чайная «Столбы»
  • Бугровская ночлежка
  • Площадь Народного единства
  • Храм Рождества Иоанна Предтечи
  • Монумент Минину и Пожарскому
  • Ивановская башня Нижегородского кремля
  • Пушкинская народная библиотека
  • Церковь Иконы Казанской Божией матери
  • Купеческие особняки, доходные дома, банки, биржи, конторы
  • Пл. Маркина, Речной вокзал, Блиновский Пассаж
  • Строгановская церковь
  • Усадьбы Строгановых, Голицыных, Абамелек-Лазаревых
  • Благовещенский монастырь
Улица мечты и самая дорога земля России в ХIХ векеРождественской стороной звали это место по имени её главной улицы — Рождественской. Это самая древняя часть Нижнего Новгорода. Именно здесь в 1221 году сошёл на берег со своей дружиной основатель города — великий князь Владимиро-Суздальский Георгий Всеволодович — внук основателя Москвы Юрия Долгорукова. При слиянии Оки и Волги заложил он деревянную крепость Новгород Понизовской земли, будущий Нижний Новгород.
Богатейшие купцы мечтали иметь на улице Рождественской доходные дома, в которых располагались банки, биржи, конторы, гостиницы… Поэтому здесь была самая дорога земля России в ХIХ веке, дороже, чем на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.
Место обитания легендарных людейА благодаря работе по созданию облика Рождественской лучших архитекторов Российской империи, о ней писали: «по красоте строений и многолюдству она есть лучшая из всех улиц города». И первые электрические фонари в городе, и первый трамвай в России — всё это Рождественская.
А ещё — это улица контрастов, афер, легенд и легендарных людей, чья биография связана с Рождественской. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Площадь Народного Единства, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 улица Рождественская, Нижний Новгород
Рождественская — музей под открытым небом
Рождественская — музей под открытым небом
Рождественская — музей под открытым небом
Рождественская — музей под открытым небом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Василий С.
Василий С.
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8 отзывов оставили туристы

Василий С. проводит ещё 5 экскурсий

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