Улица мечты и самая дорога земля России в ХIХ векеРождественской стороной звали это место по имени её главной улицы — Рождественской. Это самая древняя часть Нижнего Новгорода. Именно здесь в 1221 году сошёл на берег со своей дружиной основатель города — великий князь Владимиро-Суздальский Георгий Всеволодович — внук основателя Москвы Юрия Долгорукова. При слиянии Оки и Волги заложил он деревянную крепость Новгород Понизовской земли, будущий Нижний Новгород.

Богатейшие купцы мечтали иметь на улице Рождественской доходные дома, в которых располагались банки, биржи, конторы, гостиницы… Поэтому здесь была самая дорога земля России в ХIХ веке, дороже, чем на Невском проспекте в Санкт-Петербурге.

Место обитания легендарных людейА благодаря работе по созданию облика Рождественской лучших архитекторов Российской империи, о ней писали: «по красоте строений и многолюдству она есть лучшая из всех улиц города». И первые электрические фонари в городе, и первый трамвай в России — всё это Рождественская.

А ещё — это улица контрастов, афер, легенд и легендарных людей, чья биография связана с Рождественской. Обо всём расскажу, всё покажу, будет интересно. Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.