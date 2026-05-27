Приглашаю вас на променад по парку им. 777-летия Нижнего Новгорода.
Мы пройдём вокруг живописного озера, заглянем в самые красивые уголки и сделаем атмосферные фотографии.
Мы пройдём вокруг живописного озера, заглянем в самые красивые уголки и сделаем атмосферные фотографии.
Описание фото-прогулки
Организационные детали
- Снимаю на камеру Canon 5D Mark IV с объективом Sigma Art 50mm f/1.4 — это сочетание обеспечивает высокое качество изображения, отличную детализацию и эффектное боке.
- В течение суток после прогулки вы получите около 100 фото в цветокоррекции через Яндекс. Диск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в парк 777
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 31 туриста
Я семейный фотограф из Нижнего Новгорода, ваш фотограф в столице закатов. Со мной легко и фотографироваться, и прогуляться, и пообщаться. Я помогу подобрать образы и сориентироваться с позированием во время
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «В ритме 777: фотопрогулка по парку»
Групповая
до 20 чел.
Иммерсивный спектакль по Нижегородской ярмарке «Нижегородское обалдение»
Путешествие в прошлое Нижегородской ярмарки, где оживают истории о любви, удаче и мечтах. Вас ждут удивительные открытия и неожиданные сюрпризы
Начало: На улице Совнаркомовской
Расписание: в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
30 мая в 16:00
31 мая в 11:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Огни ночного Нижнего Новгорода
Когда вечер опускается на город, Нижний Новгород оживает в свете огней. Откройте для себя чарующие виды и истории на этой уникальной экскурсии
Начало: На площади Горького
Завтра в 19:00
30 мая в 19:00
7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Благовещенской слободы
Узнайте секреты Благовещенской слободы: от древнего монастыря до стрит-арта. Погружение в историю и культуру Нижнего Новгорода ждёт вас
Начало: У Благовещенского монастыря
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Нижегородский некрополь: Бугровское кладбище
Прогуляться среди красивых захоронений 19 века, отыскать могилы известных людей и послушать легенды
Начало: На улице Пушкина
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 6800 ₽ за человека
от 4000 ₽ за экскурсию