Купчики-голубчики и дамы с господами приглашаются на уникальный спектакль, который разыгрывается на фоне знаменитой Нижегородской ярмарки.
Здесь, среди каменных палат и лавок с заморскими товарами, разворачивается история о карточном шулере, мечтах и любви.
Гости смогут насладиться архитектурными шедеврами, такими как Главный ярмарочный дом и Собор Александра Невского, и получить гостинец в конце
Здесь, среди каменных палат и лавок с заморскими товарами, разворачивается история о карточном шулере, мечтах и любви.
Гости смогут насладиться архитектурными шедеврами, такими как Главный ярмарочный дом и Собор Александра Невского, и получить гостинец в конце
6 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Уникальный формат спектакля
- 🏛 Исторические достопримечательности
- 🎁 Подарок каждому участнику
- 🎧 Использование стереонаушников
- 🌟 Атмосфера прошлого века
- 👥 Групповая экскурсия
Что можно увидеть
- Главный ярмарочный дом
- Староярмарочный собор
- Мануфактурные ряды
- Собор Александра Невского
- Пакгаузы на Стрелке
- Стрелка
Описание экскурсии
Этот уникальный иммерсивный спектакль основан на многочисленных воспоминаниях о Нижегородской ярмарке. Вы познакомитесь с её историей в форме рассказа о незадачливом карточном шулере. Будете следить за судьбой героев и переживать за финал. В конце экскурсии получите гостинец.
Маршрут будет таким:
- Главный ярмарочный дом — роскошное здание конца 19 века, построенное на средства местных купцов. Нарядное и яркое, как сама Нижегородская ярмарка
- Староярмарочный собор — «старший брат» Исаакиевского собора. Авторство нижегородского строения приписывают Огюсту Монферрану
- Мануфактурные ряды — каменные торговые лавки, сохранившиеся с тех времён
- Собор Александра Невского — величественный храм, возведённый в честь визита Александра II на ярмарку
- Пакгаузы на Стрелке — металлические конструкции. По принципу строительства они напоминают Эйфелеву башню, но старше её на 7 лет
- Стрелка — место слияния Волги и Оки, одна из самых красивых смотровых площадок Нижнего Новгорода
Организационные детали
- Ограничения по возрасту — 15+
- Экскурсия проходит в стереонаушниках. Выдам их каждому участнику перед началом прогулки
в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Совнаркомовской
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 16:00, в воскресенье в 11:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 1683 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. Говорю на хорошем русском языке и люблю детей, потому что у меня самой двое веселых ребят. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александра
7 ноя 2025
Очень понравилось! В сюжет с весьма небанально закрученной интригой и совершенно неожиданным финалом уместно и умело вплетены исторические сведения и актуальная информация о всех точках маршрута.
Яна
3 ноя 2025
Недавно я побывала на экскурсии по Нижегородской ярмарке и прилегающей территории, и это путешествие стало настоящим открытием. Экскурсовод рассказал о богатой истории ярмарки, которая когда-то была одним из главных торговых
И
Ирина
29 сен 2025
Спасибо за интересный и не обычный формат экскурсии. Было очень интересно. Наш экскурсовод Роман все разъяснял, уточнял, угощал баранками! Впечатления у нас остались теплые и яркие! Спасибо!
В
Вера
5 авг 2025
Мы гости города, были на других экскурсиях и решили провести эксперимент. На иммерсивной экскурсии впервые, но нисколько не пожалели. Полтора часа пролетели незаметно, потому что нас захватила история главного героя. Она позволяет окунуться в атмосферу старой ярмарки, переживать, сочувствовать и ждать чем закончится дело. Желаем успехов этому проекту!
С
Сергей
4 авг 2025
Экскурсия понравилась, потому что я люблю формат экскурсий в наушниках.
Тема необычная, потому что про Нижегородскую ярмарку практически никто не рассказывает.
А тут получилось и про ярмарку послушать и представить, как бы это могло выглядеть, если бы ярмарка сохранилась.
Очень хорошая, качественная озвучка, видно, что это профессиональные актеры.
Тема необычная, потому что про Нижегородскую ярмарку практически никто не рассказывает.
А тут получилось и про ярмарку послушать и представить, как бы это могло выглядеть, если бы ярмарка сохранилась.
Очень хорошая, качественная озвучка, видно, что это профессиональные актеры.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская ярмарка изнутри
Увлекательное путешествие по Нижегородской ярмарке, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о первых технологиях и секретах ярмарочной жизни
Начало: У главного ярмарочного дома
Сегодня в 10:00
21 ноя в 10:00
от 4950 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Тайны Нижегородской ярмарки
Откройте для себя Нижегородскую ярмарку - центр торговли и культуры XIX века. Узнайте, как она стала местом притяжения для людей со всего мира
Начало: У главного ярмарочного дома
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Нижегородская Ярмарка: великолепие истории и архитектуры
Погрузитесь в атмосферу великой Нижегородской Ярмарки, где история и культура России оживают на берегах Оки и Волги
Начало: Площадь Ленина. У памятника В.И. Ленину
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.