Александра Очень понравилось! В сюжет с весьма небанально закрученной интригой и совершенно неожиданным финалом уместно и умело вплетены исторические сведения и актуальная информация о всех точках маршрута.

Яна читать дальше центров России. Мы узнали, как сюда съезжались купцы со всех концов страны и даже из-за рубежа, чтобы обменяться товарами, идеями и культурой.



Особенно впечатлило здание Главного ярмарочного дома — величественное, с красивыми фасадами и тщательно восстановленным интерьером. Внутри ощущается дух старинной торговли и праздничной суеты. Рядом находится Спасо-Преображенский собор, который гармонично дополняет архитектурный ансамбль и придаёт месту особую торжественность.



Прогулка по набережной Оки и Волги подарила возможность насладиться прекрасными видами на город. Территория вокруг ярмарки ухожена, много зелени, уютных кафе и мест для отдыха.



Экскурсия была познавательной и атмосферной: удалось почувствовать связь времён, увидеть, как историческое наследие сочетается с современной жизнью Нижнего Новгорода. Недавно я побывала на экскурсии по Нижегородской ярмарке и прилегающей территории, и это путешествие стало настоящим открытием. Экскурсовод рассказал о богатой истории ярмарки, которая когда-то была одним из главных торговых

И Ирина Спасибо за интересный и не обычный формат экскурсии. Было очень интересно. Наш экскурсовод Роман все разъяснял, уточнял, угощал баранками! Впечатления у нас остались теплые и яркие! Спасибо!

В Вера Мы гости города, были на других экскурсиях и решили провести эксперимент. На иммерсивной экскурсии впервые, но нисколько не пожалели. Полтора часа пролетели незаметно, потому что нас захватила история главного героя. Она позволяет окунуться в атмосферу старой ярмарки, переживать, сочувствовать и ждать чем закончится дело. Желаем успехов этому проекту!