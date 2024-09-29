Всего несколько часов — и из современного города вы попадёте в старинную отреставрированную усадьбу, где витает дух загадочного 19 века. Побываете в комнатах, где жил и творил Александр Сергеевич, и зайдёте в Музей сказок. Прогуляетесь по тропинкам рощи, по которым бродил Пушкин в поисках уединения и музы, и заедете в деревню, где живут герои «Повестей Белкина».

Описание экскурсии

Музей-заповедник Пушкина: дом, парк и сказки

Вы побываете в доме 19 века с воссозданной обстановкой комнат, в которых жил Александр Сергеевич. Увидите его стол, кресло, книги и личные вещи

Осмотрите отреставрированную вотчинную контору, в жилой части которой останавливался Пушкин во время последнего приезда в Болдино

Потрогаете вековые липы, дубы и клёны в усадебном парке и увидите пруд, о котором не раз упоминал поэт в своих произведениях

Почувствуете дух волшебства в Музее пушкинских сказок, где хранятся оригинальные иллюстрации к историям автора

Роща Лучинник — место, где поэт встречался с музой

Всего в 3 км от Болдина есть живописная роща Лучинник, в которой Пушкин часто совершал конные прогулки и гулял в поисках вдохновения. Вы пройдёте по тропинкам, по которым когда-то ступал он, полюбуетесь изумрудными кронами деревьев, окружающими рощу полянами и родником с чистейшей водой.

Деревня Львовка с «Повестями Белкина»

В этом уютном селении находится музей, посвящённый героям «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — циклу повестей Пушкина, который он опубликовал под псевдонимом. Вы прогуляетесь по улицам Львовки и насладитесь местной атмосферой спокойствия и тишины.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Дорога от Нижнего Новгорода до Большого Болдина занимает около 4,5 часов (предусмотрены технические остановки). В Нижний Новгород мы вернёмся около 21:00

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):