Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино

Отправиться в старинную вотчину рода Пушкиных, где сохранилась атмосфера времён поэта
Всего несколько часов — и из современного города вы попадёте в старинную отреставрированную усадьбу, где витает дух загадочного 19 века. Побываете в комнатах, где жил и творил Александр Сергеевич, и зайдёте в Музей сказок.

Прогуляетесь по тропинкам рощи, по которым бродил Пушкин в поисках уединения и музы, и заедете в деревню, где живут герои «Повестей Белкина».
4
3 отзыва
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Из Нижнего Новгорода - в Большое Болдино
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

Музей-заповедник Пушкина: дом, парк и сказки

  • Вы побываете в доме 19 века с воссозданной обстановкой комнат, в которых жил Александр Сергеевич. Увидите его стол, кресло, книги и личные вещи
  • Осмотрите отреставрированную вотчинную контору, в жилой части которой останавливался Пушкин во время последнего приезда в Болдино
  • Потрогаете вековые липы, дубы и клёны в усадебном парке и увидите пруд, о котором не раз упоминал поэт в своих произведениях
  • Почувствуете дух волшебства в Музее пушкинских сказок, где хранятся оригинальные иллюстрации к историям автора

Роща Лучинник — место, где поэт встречался с музой

Всего в 3 км от Болдина есть живописная роща Лучинник, в которой Пушкин часто совершал конные прогулки и гулял в поисках вдохновения. Вы пройдёте по тропинкам, по которым когда-то ступал он, полюбуетесь изумрудными кронами деревьев, окружающими рощу полянами и родником с чистейшей водой.

Деревня Львовка с «Повестями Белкина»

В этом уютном селении находится музей, посвящённый героям «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — циклу повестей Пушкина, который он опубликовал под псевдонимом. Вы прогуляетесь по улицам Львовки и насладитесь местной атмосферой спокойствия и тишины.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Дорога от Нижнего Новгорода до Большого Болдина занимает около 4,5 часов (предусмотрены технические остановки). В Нижний Новгород мы вернёмся около 21:00
  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию):

  • Обед в ресторане в Большом Болдине — 500 ₽ за чел.
  • Билет в музей «Повести Белкина»: взрослый — 500 ₽, льготный — 450 ₽

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3 300 ₽
Дети до 18 лет3 200 ₽
Пенсионеры3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Зинаида
29 сен 2024
Большое спасибо экскурсоводу за интересный содержательный рассказ втечене всего путешествия. В самом начале экскурсии возникли вопросы с местами в автобусе, мне казалось, что места были забронированы, но увы, нас посадили
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на другие. Очень жаль, что не было программы экскурсии, в результате чего, пришлось гулять по какому-то лесу, пока четвёртая часть туристов нашего автобуса посещала музей по "повестям Белкина", хотя, она была заявлен как дполнительная, а на основную экскурсию времени осталось мало. Зная такое, я бы не поехала в такую даль!

Анна
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим Вас за обратную связь.
Нам очень жаль, что экскурсия прошла не так, как Вы ожидали.
Мы еще раз пересмотрели переписку
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с Вами - разговора о местах в автобусе не было
и они не были изменены для Вас с момента бронирования.
Что касается доп. экскурсии в музей Повестей Белкина, в переписке это доп. услугу Вам также предлагали,
но на предложение Вы не отреагировали.
К сожалению, музей во Львовке маленький и добавить туристов к экскурсии на месте получается не всегда.
В любом случае, мы обязательно учтём ваши замечания и постараемся улучшить качество наших услуг.

Н
9 сен 2024
Добрый день. Какая усталость чувствуется в экскурсоводах в Нижнем Новгороде. Наверное, сезон выдался активный. Не только эта экскурсия, очень формальные, ну прям по написанному, без эмоций, поэтому впечатления нужно добывать туристу самому. В принципе времени хватает прогуляться, что-то посмотреть, получить какие-то эмоции. А в целом все гладко организованно, но скучновато
Александра
3 сен 2024
Болдино прекрасно после реконструкции! Экскурсовод очень грамотная и преданная своему делу
Автобус хороший. Удобно, что в автобусе места распределяются заранее, можно добавить обед в кафе города, обедать практически негде, одно кафе
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рядом с музеем, те, кто не заказали обед заранее столкнулись со сложностями, так что однозначно рекомендую заказывать
Порадовало, что было не мало свободного времени, успели и прогуляться и фотографии сделать и сувениры купить

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