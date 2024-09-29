Всего несколько часов — и из современного города вы попадёте в старинную отреставрированную усадьбу, где витает дух загадочного 19 века. Побываете в комнатах, где жил и творил Александр Сергеевич, и зайдёте в Музей сказок.
Прогуляетесь по тропинкам рощи, по которым бродил Пушкин в поисках уединения и музы, и заедете в деревню, где живут герои «Повестей Белкина».
Прогуляетесь по тропинкам рощи, по которым бродил Пушкин в поисках уединения и музы, и заедете в деревню, где живут герои «Повестей Белкина».
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30
Описание экскурсии
Музей-заповедник Пушкина: дом, парк и сказки
- Вы побываете в доме 19 века с воссозданной обстановкой комнат, в которых жил Александр Сергеевич. Увидите его стол, кресло, книги и личные вещи
- Осмотрите отреставрированную вотчинную контору, в жилой части которой останавливался Пушкин во время последнего приезда в Болдино
- Потрогаете вековые липы, дубы и клёны в усадебном парке и увидите пруд, о котором не раз упоминал поэт в своих произведениях
- Почувствуете дух волшебства в Музее пушкинских сказок, где хранятся оригинальные иллюстрации к историям автора
Роща Лучинник — место, где поэт встречался с музой
Всего в 3 км от Болдина есть живописная роща Лучинник, в которой Пушкин часто совершал конные прогулки и гулял в поисках вдохновения. Вы пройдёте по тропинкам, по которым когда-то ступал он, полюбуетесь изумрудными кронами деревьев, окружающими рощу полянами и родником с чистейшей водой.
Деревня Львовка с «Повестями Белкина»
В этом уютном селении находится музей, посвящённый героям «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина» — циклу повестей Пушкина, который он опубликовал под псевдонимом. Вы прогуляетесь по улицам Львовки и насладитесь местной атмосферой спокойствия и тишины.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе. Дорога от Нижнего Новгорода до Большого Болдина занимает около 4,5 часов (предусмотрены технические остановки). В Нижний Новгород мы вернёмся около 21:00
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию):
- Обед в ресторане в Большом Болдине — 500 ₽ за чел.
- Билет в музей «Повести Белкина»: взрослый — 500 ₽, льготный — 450 ₽
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|3 300 ₽
|Дети до 18 лет
|3 200 ₽
|Пенсионеры
|3 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 7200 туристов
Наша компания рада предложить вам огромный выбор разнообразных туров и экскурсий по Нижнему Новгороду, области и регионам России. Благодаря историческому образованию и значительному опыту мы гарантируем вам увлекательные маршруты и подробное знакомство с богатой историей и невероятными панорамами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Зинаида
29 сен 2024
Большое спасибо экскурсоводу за интересный содержательный рассказ втечене всего путешествия. В самом начале экскурсии возникли вопросы с местами в автобусе, мне казалось, что места были забронированы, но увы, нас посадили
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте! Благодарим Вас за обратную связь.
Нам очень жаль, что экскурсия прошла не так, как Вы ожидали.
Мы еще раз пересмотрели переписку
Нам очень жаль, что экскурсия прошла не так, как Вы ожидали.
Мы еще раз пересмотрели переписку
Н
Наталья
9 сен 2024
Добрый день. Какая усталость чувствуется в экскурсоводах в Нижнем Новгороде. Наверное, сезон выдался активный. Не только эта экскурсия, очень формальные, ну прям по написанному, без эмоций, поэтому впечатления нужно добывать туристу самому. В принципе времени хватает прогуляться, что-то посмотреть, получить какие-то эмоции. А в целом все гладко организованно, но скучновато
Александра
3 сен 2024
Болдино прекрасно после реконструкции! Экскурсовод очень грамотная и преданная своему делу
Автобус хороший. Удобно, что в автобусе места распределяются заранее, можно добавить обед в кафе города, обедать практически негде, одно кафе
Автобус хороший. Удобно, что в автобусе места распределяются заранее, можно добавить обед в кафе города, обедать практически негде, одно кафе
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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