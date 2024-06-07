Е Екатерина Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде Все понравилось. Мы в Нижнем впервые, с детьми 5 и 9 лет. Отличная интересная альтернатива пешим экскурсиям. Узнали про основые достопримечательности, прокатились на комфортном катере, сделали классные фото. Однозначно рекомендую.

О Ольга Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!

I Irina Нижний Новгород - «город грехов» Интересная экскурсия с перчинкой)

Н Наталья Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим

А Александра Вечерняя прогулка на яхте для двоих Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))

С Светлана Нижний Новгород - «город грехов» Очень интересная и познавательно-развлекательная экскурсия! Получили удовольствие, всем очень понравилось. Отличный гид Денис очень интересно рассказывает. Буду рекомендовать друзьям и сама пойду ещё!

Е Елена Нижний Новгород - «город грехов» Интересная экскурсия, мы ее выбрали из-за отсутствия выбора иных в день приезда, но не пожалели совсем. Узнали о ночной жизни купеческого Н. Новгорода,о нравах, немного о Горьком. Было позитивно. Спасибо

С Светлана О Нижнем Новгороде с любовью Отличный город, экскурсия прошла интересно, даже не заметили как пролетело 2 часа 😊 Влада очень приятная девушка, хорошо донесла до нас информацию о городе!!! Рекомендуем👍

В Виктория О Нижнем Новгороде с любовью читать дальше и дат. Не доя тех, кому нужно погружение в историю. Но нам понравилось - и взрослым, и подростку было интересно и запомнилось основное. Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям. Прекрасное знакомство с городом и его историей для тех, кто первый раз в Нижнем. Без деталей