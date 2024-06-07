1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
По городу вслепую: прогулка-свидание
Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Нижегородская Швейцария и римские термы
Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
Начало: В районе Сахарный дол
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Исследовать таинственное место и полюбоваться видами Старого Нижнего и Стрелки с необычного ракурса
11 июня в 08:00
13 июня в 08:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN
Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар
Начало: На площади Минина
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина7 июня 2024Все понравилось. Мы в Нижнем впервые, с детьми 5 и 9 лет. Отличная интересная альтернатива пешим экскурсиям. Узнали про основые достопримечательности, прокатились на комфортном катере, сделали классные фото. Однозначно рекомендую.
- ООльга5 июня 2024Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
- IIrina2 июня 2024Интересная экскурсия с перчинкой)
- ННаталья1 июня 2024Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
- ААлександра1 июня 2024Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
- ССветлана20 мая 2024Очень интересная и познавательно-развлекательная экскурсия! Получили удовольствие, всем очень понравилось. Отличный гид Денис очень интересно рассказывает. Буду рекомендовать друзьям и сама пойду ещё!
- ЕЕлена13 мая 2024Интересная экскурсия, мы ее выбрали из-за отсутствия выбора иных в день приезда, но не пожалели совсем. Узнали о ночной жизни купеческого Н. Новгорода,о нравах, немного о Горьком. Было позитивно. Спасибо
- ССветлана13 апреля 2024Отличный город, экскурсия прошла интересно, даже не заметили как пролетело 2 часа 😊 Влада очень приятная девушка, хорошо донесла до нас информацию о городе!!! Рекомендуем👍
- ВВиктория8 апреля 2024Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям. Прекрасное знакомство с городом и его историей для тех, кто первый раз в Нижнем. Без деталей
- ЕЕлизавета26 марта 2024Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Романтические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 5 800 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Купите самую интересную из 9 экскурсий в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Романтические», 266 ⭐ отзывов, цены от 5800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август