Романтические экскурсии по Нижнему Новгороду

Найдено 9 экскурсий в категории «Романтические» в Нижнем Новгороде, цены от 5 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
79 отзывов
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890 за всё до 7 чел.
Нижний Новгород - «город грехов»
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
134 отзыва
Тайны Нижнего: путешествие в мир грехов
Погрузитесь в атмосферу таинственного Нижнего Новгорода, открыв для себя его скрытые истории и забытые легенды
Начало: На улице Рождественская
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 5 800 за всё до 15 чел.
О Нижнем Новгороде с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
13 отзывов
О Нижнем Новгороде с любовью: Кремль, набережные, Большая Покровская
Посетите неприступный Кремль, прогуляйтесь по волжским набережным и главной пешеходной улице. Откройте для себя следы разных эпох и насладитесь видами на реку
Начало: По договорённости
21 июня в 10:30
23 июня в 10:30
6 000 за всё до 4 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
По городу вслепую: прогулка-свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
По городу вслепую: прогулка-свидание
Чувственное путешествие с любимым человеком по центру Нижнего Новгорода
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 2 чел.
По Нижнему Новгороду на лимузине
🚗 На машине
На лимузине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
По Нижнему Новгороду на лимузине
Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев
Начало: на площади Минина и Пожарского
14 июня в 19:00
16 июня в 19:00
12 900 за всё до 6 чел.
Нижегородская Швейцария и римские термы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Нижегородская Швейцария и римские термы
Полюбоваться гористым рельефом, посетить дендрарий и отдохнуть в термальном комплексе
Начало: В районе Сахарный дол
Завтра в 14:00
10 июня в 14:00
7 000 за всё до 10 чел.
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Романтическое путешествие на необитаемый остров Мочальный
Исследовать таинственное место и полюбоваться видами Старого Нижнего и Стрелки с необычного ракурса
11 июня в 08:00
13 июня в 08:30
7 500 за всё до 4 чел.
Любовь в большом городе NN
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
18 отзывов
Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN
Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар
Начало: На площади Минина
12 июня в 15:00
13 июня в 17:00
6 200 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    7 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Все понравилось. Мы в Нижнем впервые, с детьми 5 и 9 лет. Отличная интересная альтернатива пешим экскурсиям. Узнали про основые достопримечательности, прокатились на комфортном катере, сделали классные фото. Однозначно рекомендую.
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
  • I
    Irina
    2 июня 2024
    Нижний Новгород - «город грехов»
    Интересная экскурсия с перчинкой)
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
  • С
    Светлана
    20 мая 2024
    Нижний Новгород - «город грехов»
    Очень интересная и познавательно-развлекательная экскурсия! Получили удовольствие, всем очень понравилось. Отличный гид Денис очень интересно рассказывает. Буду рекомендовать друзьям и сама пойду ещё!
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Нижний Новгород - «город грехов»
    Интересная экскурсия, мы ее выбрали из-за отсутствия выбора иных в день приезда, но не пожалели совсем. Узнали о ночной жизни купеческого Н. Новгорода,о нравах, немного о Горьком. Было позитивно. Спасибо
  • С
    Светлана
    13 апреля 2024
    О Нижнем Новгороде с любовью
    Отличный город, экскурсия прошла интересно, даже не заметили как пролетело 2 часа 😊 Влада очень приятная девушка, хорошо донесла до нас информацию о городе!!! Рекомендуем👍
  • В
    Виктория
    8 апреля 2024
    О Нижнем Новгороде с любовью
    Экскурсия полностью соответствовала ожиданиям. Прекрасное знакомство с городом и его историей для тех, кто первый раз в Нижнем. Без деталей
    читать дальше

    и дат. Не доя тех, кому нужно погружение в историю. Но нам понравилось - и взрослым, и подростку было интересно и запомнилось основное.

  • Е
    Елизавета
    26 марта 2024
    Нижегородская Швейцария и римские термы
    Отличный маршрут. Очень необычная экскурсия. Прогулка в сопровождении Петра, интересного рассказчика по красивому парку и продолжение экскурсии в термах. Отличная идея. Термы- незабываемые впечатление. На любой возраст и вкус. Очень рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Романтические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
  2. Нижний Новгород - «город грехов»
  3. О Нижнем Новгороде с любовью
  4. Вечерняя прогулка на яхте для двоих
  5. По городу вслепую: прогулка-свидание
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Романтические" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 5 800 до 12 900. Туристы уже оставили гидам 266 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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