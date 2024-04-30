Летние месяцы с июня по август идеально подходят для прогулок по Благовещенской слободе. В это время можно насладиться тёплой атмосферой и красотой окружающей природы. Весной и осенью также приятно посетить это место, когда нет сильной жары, а природа радует разнообразием красок. Эти месяцы позволяют комфортно исследовать местные достопримечательности и погрузиться в историю района.

Благовещенская слобода - уникальное место в Нижнем Новгороде, где история и современность переплетаются в единое целое. Здесь вы увидите древнейший монастырь, дом Кузьмы Минина и паровые мельницы 19 века.Слушая рассказы

местных жителей, вы узнаете о подземных ходах и винных погребах, а также о событиях, изменивших облик района. Экскурсия позволяет почувствовать атмосферу прошлого, которая вскоре может исчезнуть из-за планируемого благоустройства. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре этого удивительного места

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

800-летний монастырь, дом Минина, мельницы 19 века, метромост и стрит-арт

В Благовещенской слободе стоят «небоскрёбы» 19 века — корпуса первых в России паровых мельниц купцов Башкировых и Дегтярёвых. В одном из корпусов снимался сериал «Метод» с К. Хабенским в главной роли. Вот ныне не работающий Ромодановский вокзал, чьё красивейшее здание отреставрировала 20 лет назад компания мирового уровня «НоваКард» (её офис — в здании вокзала). А ещё здесь, на опорах метромоста, уличные художники создают свои шедевры.

Гуляя по району, заглядывая в его закоулки и слушая невыдуманные истории, вы ощутите особенность слободы, что складывается из культурных контрастов разных веков, холмистого ландшафта и старинной атмосферы. После запланированного благоустройства и строительства новых объектов здесь будет «глянцевый» микрорайон, и эта атмосфера, увы, исчезнет. Поэтому не упустите шанс прикоснуться к ускользающему миру Старого Нижнего.

Маршрут идёт по пер. Мельничному, ул. Черниговской до метромоста, потом немного возвращается и поднимается вверх на ул. Гаршина и по ней — обратно к монастырю.

Организационные детали