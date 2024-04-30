Узнайте секреты Благовещенской слободы: от древнего монастыря до стрит-арта. Погружение в историю и культуру Нижнего Новгорода ждёт вас
Благовещенская слобода - уникальное место в Нижнем Новгороде, где история и современность переплетаются в единое целое. Здесь вы увидите древнейший монастырь, дом Кузьмы Минина и паровые мельницы 19 века.
Слушая рассказы читать дальшеуменьшить
местных жителей, вы узнаете о подземных ходах и винных погребах, а также о событиях, изменивших облик района.
Экскурсия позволяет почувствовать атмосферу прошлого, которая вскоре может исчезнуть из-за планируемого благоустройства. Не упустите шанс прикоснуться к истории и культуре этого удивительного места
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для прогулок по Благовещенской слободе. В это время можно насладиться тёплой атмосферой и красотой окружающей природы. Весной и осенью также приятно посетить это место, когда нет сильной жары, а природа радует разнообразием красок. Эти месяцы позволяют комфортно исследовать местные достопримечательности и погрузиться в историю района.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
800-летний монастырь
Дом Минина
Паровые мельницы
Метромост
Ромодановский вокзал
Описание экскурсии
800-летний монастырь, дом Минина, мельницы 19 века, метромост и стрит-арт
В Благовещенской слободе стоят «небоскрёбы» 19 века — корпуса первых в России паровых мельниц купцов Башкировых и Дегтярёвых. В одном из корпусов снимался сериал «Метод» с К. Хабенским в главной роли. Вот ныне не работающий Ромодановский вокзал, чьё красивейшее здание отреставрировала 20 лет назад компания мирового уровня «НоваКард» (её офис — в здании вокзала). А ещё здесь, на опорах метромоста, уличные художники создают свои шедевры.
Гуляя по району, заглядывая в его закоулки и слушая невыдуманные истории, вы ощутите особенность слободы, что складывается из культурных контрастов разных веков, холмистого ландшафта и старинной атмосферы. После запланированного благоустройства и строительства новых объектов здесь будет «глянцевый» микрорайон, и эта атмосфера, увы, исчезнет. Поэтому не упустите шанс прикоснуться к ускользающему миру Старого Нижнего.
Маршрут идёт по пер. Мельничному, ул. Черниговской до метромоста, потом немного возвращается и поднимается вверх на ул. Гаршина и по ней — обратно к монастырю.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Зимой обязательно одевайтесь потеплее для комфортной прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Благовещенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1381 туриста
Я профессионально реализуюсь как редактор, журналист, экскурсовод (член Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков, аттестованный гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области). Много лет пишу о культуре, религии, краеведении. В какой-то момент захотелось не только писать, но и рассказывать об этом.
Приезжайте в гости, чтобы напитаться уникальной атмосферой Нижнего — города с энергией мегаполиса и провинциальным уютом!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
–
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–
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1
–
Ирина
Впервые пользовалась Tripster и осталась очень довольна, индивидуальная экскурсия это ценная вещь! Благодарность и низкий поклон Светлане за знания и любовь к своей работе, потрясающе рассказывала про тайны и истории читать дальшеуменьшить
старинного района, эмоционально, с юмором, грамотной речью и отменной дикцией, что для меня очень важно! Прекрасная экскурсия - необычная, историческая, неторопливая и содержательная, вернусь в Нижний обязательно и пройдусь со Светланой ещё и другими маршрутами)))
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М
Марина
Превзошло все наши ожидания! Для тех, кто любит выйти за пределы стандартной экскурсии и узнать побольше, очень рекомендуем послушать про особую слободу за Кремлем. Ну и сам монастырь без людей и толпы прекрасен!
+1
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Г
Горячева
Экскурсовод Светлана провела настоящее полевое исследование этой местности, регулярно общается с местными жителями и собирает информацию. Посетили много неизвестных мест и узнали интересные истории про них.
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М
Майя
Очень интересная экскурсия-прогулка, в ходе которой вы увидите другой, не парадный Нижний. Гиду требовалось много времени для осмысления материала и формирования столь нестандартного туристического продукта. Мне очень понравилось всё, чего-то читать дальшеуменьшить
подобного я и ожидала. Светлане можно было задать вопросы, в том числе те, которые возникали на групповых экскурсиях. В результате наше общение было более длительным. Рекомендую экскурсию и гида однозначно, но должна предупредить: будет много ходьбы по пересеченной местности, в том числе по заброшкам. Нужна спортивная обувь
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Е
Елена
Светлана - увлечённый своим делом человек. Она даёт не только информацию официально опубликованную, но и дополняет ее рассказами местных жителей. Вместо заявленных 1,5 часов, мы общались 2 ч, и то, читать дальшеуменьшить
отказались от части маршрута из-за сильного холода. Светлана старалась, чтобы интересно было не только взрослым, но ребёнку, беседуя с ним на доступном языке; старалась согреть нас, находя на маршруте тёплые остановки.
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Н
Надежда
Спасибо Светлане за неожиданный и творчески разработанный маршрут. Ей удалось вполне приоткрыть для нас некоторые тайны слободы. Ограничены мы были лишь продолжительностью прогулки. Хотелось еще гулять и дальше слушать Светлану. Ах если бы не дождь и не оглушительно гремящая в слободе стройка! Так и бы слушали дальше, так бы и смотрели в удивлении вокруг.
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