Тайны Благовещенской слободы

Успеть почувствовать атмосферу и историю места, пока его не сделали «глянцевым» микрорайоном

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1 отзыв
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Ответы на вопросы
Благовещенская слобода столетия назад сложилась вокруг древнейшего нижегородского монастыря. В 17 веке здесь с семьёй жил Кузьма Минин.

До 1917 года это был мощный торговый и промышленный кластер в самом центре города, а с конца 20 века район стал, по сути, заброшкой. Но в десятке домов здесь еще живут люди.

Они-то и рассказали о тайных подземных ходах в монастырь и винных погребах, грандиозных оползнях и пожарах.

Свидетельства этих очевидцев — главная особенность моей экскурсии, и с их помощью я покажу уникальное место, которое так скоро мы можем потерять.
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
Тайны Благовещенской слободы
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Описание

Что вас ожидает

800-летний монастырь, дом Минина, мельницы 19 века, метромост и стрит-арт

В Благовещенской слободе стоят «небоскрёбы» 19 века — корпуса первых в России паровых мельниц купцов Башкировых и Дегтярёвых. В одном из корпусов снимался сериал «Метод» с К. Хабенским в главной роли. Вот ныне не работающий Ромодановский вокзал, чьё красивейшее здание отреставрировала 20 лет назад компания мирового уровня «НоваКард» (её офис — в здании вокзала). А ещё здесь, на опорах метромоста, уличные художники создают свои шедевры.

Гуляя по району, заглядывая в его закоулки и слушая невыдуманные истории, вы ощутите особенность слободы, что складывается из культурных контрастов разных веков, холмистого ландшафта и старинной атмосферы. После запланированного благоустройства и строительства новых объектов здесь будет «глянцевый» микрорайон, и эта атмосфера, увы, исчезнет. Поэтому не упустите шанс прикоснуться к ускользающему миру Старого Нижнего.

Маршрут идёт по пер. Мельничному, ул. Черниговской до метромоста, потом немного возвращается и поднимается вверх на ул. Гаршина и по ней — обратно к монастырю.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Зимой обязательно одевайтесь потеплее для комфортной прогулки

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Благовещенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Е
23 фев 2023
Светлана - увлечённый своим делом человек. Она даёт не только информацию официально опубликованную, но и дополняет ее рассказами местных жителей. Вместо заявленных 1,5 часов, мы общались 2 ч, и то, отказались от части маршрута из-за сильного холода. Светлана старалась, чтобы интересно было не только взрослым, но ребёнку, беседуя с ним на доступном языке; старалась согреть нас, находя на маршруте тёплые остановки.

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