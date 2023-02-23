Благовещенская слобода столетия назад сложилась вокруг древнейшего нижегородского монастыря. В 17 веке здесь с семьёй жил Кузьма Минин. До 1917 года это был мощный торговый и промышленный кластер в самом центре города, а с конца 20 века район стал, по сути, заброшкой. Но в десятке домов здесь еще живут люди. Они-то и рассказали о тайных подземных ходах в монастырь и винных погребах, грандиозных оползнях и пожарах. Свидетельства этих очевидцев — главная особенность моей экскурсии, и с их помощью я покажу уникальное место, которое так скоро мы можем потерять.

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Описание

Что вас ожидает

800-летний монастырь, дом Минина, мельницы 19 века, метромост и стрит-арт

В Благовещенской слободе стоят «небоскрёбы» 19 века — корпуса первых в России паровых мельниц купцов Башкировых и Дегтярёвых. В одном из корпусов снимался сериал «Метод» с К. Хабенским в главной роли. Вот ныне не работающий Ромодановский вокзал, чьё красивейшее здание отреставрировала 20 лет назад компания мирового уровня «НоваКард» (её офис — в здании вокзала). А ещё здесь, на опорах метромоста, уличные художники создают свои шедевры.

Гуляя по району, заглядывая в его закоулки и слушая невыдуманные истории, вы ощутите особенность слободы, что складывается из культурных контрастов разных веков, холмистого ландшафта и старинной атмосферы. После запланированного благоустройства и строительства новых объектов здесь будет «глянцевый» микрорайон, и эта атмосфера, увы, исчезнет. Поэтому не упустите шанс прикоснуться к ускользающему миру Старого Нижнего.

Маршрут идёт по пер. Мельничному, ул. Черниговской до метромоста, потом немного возвращается и поднимается вверх на ул. Гаршина и по ней — обратно к монастырю.

Организационные детали