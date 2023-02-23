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Описание
Что вас ожидает
800-летний монастырь, дом Минина, мельницы 19 века, метромост и стрит-арт
В Благовещенской слободе стоят «небоскрёбы» 19 века — корпуса первых в России паровых мельниц купцов Башкировых и Дегтярёвых. В одном из корпусов снимался сериал «Метод» с К. Хабенским в главной роли. Вот ныне не работающий Ромодановский вокзал, чьё красивейшее здание отреставрировала 20 лет назад компания мирового уровня «НоваКард» (её офис — в здании вокзала). А ещё здесь, на опорах метромоста, уличные художники создают свои шедевры.
Гуляя по району, заглядывая в его закоулки и слушая невыдуманные истории, вы ощутите особенность слободы, что складывается из культурных контрастов разных веков, холмистого ландшафта и старинной атмосферы. После запланированного благоустройства и строительства новых объектов здесь будет «глянцевый» микрорайон, и эта атмосфера, увы, исчезнет. Поэтому не упустите шанс прикоснуться к ускользающему миру Старого Нижнего.
Маршрут идёт по пер. Мельничному, ул. Черниговской до метромоста, потом немного возвращается и поднимается вверх на ул. Гаршина и по ней — обратно к монастырю.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится
Зимой обязательно одевайтесь потеплее для комфортной прогулки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Благовещенского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела 16 экскурсий для 33 туристов
Я живу в Нижнем Новгороде большую часть жизни, приехала сюда учиться и осталась. В этом городе раскрылись все мои таланты, профессиональные и творческие устремления, за что я бесконечно ему благодарна. Я профессионально реализуюсь как редактор, журналист, экскурсовод (член Нижегородской гильдии экскурсоводов и гидов-переводчиков). Полжизни пишу о культуре, религии, краеведении, в какой-то момент появилось желание поделиться накопленными знаниями на экскурсиях. Нижний Новгород богат удивительными рекордами — общероссийскими, европейскими, мировыми, и наши соотечественники должны знать об этом и гордиться этим. Приезжайте в гости, чтобы напитаться уникальной атмосферой Нижнего — города с энергией мегаполиса и провинциальным уютом!
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Отзывы и рейтинг
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Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
23 фев 2023
Светлана - увлечённый своим делом человек. Она даёт не только информацию официально опубликованную, но и дополняет ее рассказами местных жителей. Вместо заявленных 1,5 часов, мы общались 2 ч, и то, отказались от части маршрута из-за сильного холода. Светлана старалась, чтобы интересно было не только взрослым, но ребёнку, беседуя с ним на доступном языке; старалась согреть нас, находя на маршруте тёплые остановки.
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