Испытать эстетическое удовольствие от того, как гармонично сочетаются аксессуары из разных эпох
Однажды музею моды и портновского искусства Ламановой подарили пару красных туфелек 1930-х годов. А через пару дней — красную сумочку лет на 20 моложе.
И выяснилось, что они — идеальная пара! Так родилась идея выставки о гармонии и балансе — в моде и жизни.
И выяснилось, что они — идеальная пара! Так родилась идея выставки о гармонии и балансе — в моде и жизни.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выставка посвящена поиску гармонии, идеального образа и единства между внешним обликом и душевным состоянием. Представленная коллекция включает в себя более 50 безупречно сочетающихся пар аксессуаров, которые совершили путешествие вне времени. Они относятся к разным эпохам — с середины 19 век до наших дней — и сами по себе являются произведениями искусства.
Вы увидите, как дополняют друг друга вещи, сделанные мастерами разных лет. Почувствуете дух времени, рассматривая старинные вещицы и представляя, как они радовали первого владельца. И узнаете, какие из экспонатов когда-то принадлежали знаменитым нижегородцам. Экскурсовод поможет сориентироваться в музее и с радостью ответит на ваши вопросы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на улице Сергиевской
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 56 туристов
Позвольте представиться — меня зовут Ольга, я практикующий дизайнер интерьеров, одежды и аксессуаров (15 лет), член Союза дизайнеров России, владелец модного дома PARLE и основатель Музея моды имени Надежды Петровны Ламановой. Я каждый день создаю новую моду, знаю, как она создавалась несколько столетий назад, и готова стать вашим проводником в этот волшебный мир! В свободное время обожаю путешествовать, банные процедуры, горные лыжи и хорошую кухню. Вам у нас понравится!
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