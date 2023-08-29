Однажды музею моды и портновского искусства Ламановой подарили пару красных туфелек 1930-х годов. А через пару дней — красную сумочку лет на 20 моложе. И выяснилось, что они — идеальная пара! Так родилась идея выставки о гармонии и балансе — в моде и жизни.

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Описание

Что вас ожидает

Выставка посвящена поиску гармонии, идеального образа и единства между внешним обликом и душевным состоянием. Представленная коллекция включает в себя более 50 безупречно сочетающихся пар аксессуаров, которые совершили путешествие вне времени. Они относятся к разным эпохам — с середины 19 век до наших дней — и сами по себе являются произведениями искусства.

Вы увидите, как дополняют друг друга вещи, сделанные мастерами разных лет. Почувствуете дух времени, рассматривая старинные вещицы и представляя, как они радовали первого владельца. И узнаете, какие из экспонатов когда-то принадлежали знаменитым нижегородцам. Экскурсовод поможет сориентироваться в музее и с радостью ответит на ваши вопросы.