Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой

Испытать эстетическое удовольствие от того, как гармонично сочетаются аксессуары из разных эпох

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Однажды музею моды и портновского искусства Ламановой подарили пару красных туфелек 1930-х годов. А через пару дней — красную сумочку лет на 20 моложе.

И выяснилось, что они — идеальная пара! Так родилась идея выставки о гармонии и балансе — в моде и жизни.
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Ближайшие даты:
29
авг
30
авг
31
авг
1
сен
2
сен
5
сен
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сен
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Выставка посвящена поиску гармонии, идеального образа и единства между внешним обликом и душевным состоянием. Представленная коллекция включает в себя более 50 безупречно сочетающихся пар аксессуаров, которые совершили путешествие вне времени. Они относятся к разным эпохам — с середины 19 век до наших дней — и сами по себе являются произведениями искусства.

Вы увидите, как дополняют друг друга вещи, сделанные мастерами разных лет. Почувствуете дух времени, рассматривая старинные вещицы и представляя, как они радовали первого владельца. И узнаете, какие из экспонатов когда-то принадлежали знаменитым нижегородцам. Экскурсовод поможет сориентироваться в музее и с радостью ответит на ваши вопросы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на улице Сергиевской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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