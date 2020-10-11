7 отзывов оставили туристы

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Нижегородские этюды

Выйти за рамки обзорной экскурсии на большой прогулке по историческим и укромным уголкам города

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7 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Нижнего Новгорода
В программе я собрала самые интересные места Нижнего, где живет душа разных исторических эпох.

Вы узнаете о месте рождения города и редких купеческих домах 17 века, осмотрите барочную церковь ⛪ соледобытчиков и образцы советского конструктивизма.

Поймете, как и чем жили нижегородцы в разные времена.

А на знаменитой Стрелке откроете чудесные панорамы слияния Волги и Оки.
Задать вопросОбычно отвечает за 37 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-25 человек

  • От 3 300 ₽ за экскурсию

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Нижегородские этюды
Нижегородские этюды

Что вас ожидает

Старина, соседствующая с современной жизнью
Прогулка 👣 начнется на главной площади города — Минина и Пожарского. Вы пройдете по парадной улице, свернете на улочки попроще и заглянете в уютные дворики. Рассмотрите овражистый и холмистый рельеф, барочную церковь ⛪ купцов-соледобытчиков Строгановых, сказочное здание государственного банка и дом-коммуну. А по пути послушаете о том, как возник город 🏙️ и с какими трудностями ежедневно сталкивались его жители. Какие дома строили себе люди побогаче, а в каких ютились бедняки. Как проходила прославленная нижегородская ярмарка, каким было советское прошлое индустриального Горького и чем город и его жители живут сейчас.

Авторский маршрут по неизведанным уголкам города
Помимо главных улиц я отведу вас в Крутой переулок, где расскажу о сохранившихся купеческих палатах 17 века. Также в центре свернем в интересный дворик с советской архитектурой, где я вас познакомлю с нижегородским конструктивизмом. Кроме того, вы прогуляетесь по набережной Федоровского, откуда открывается красивый панорамный вид на Стрелку, где сливается Волга и Ока. И постоите на пешеходных мостиках, соединяющих набережную, которые в стандартные пешеходные прогулки обычно не включают. Под ногами будет впечатляющий обрыв, а вокруг — красивые 🤩 панорамы окрестностей.

Организационные детали

Экскурсия построена как прогулка по интересным уголкам города, поэтому посещение кремля в программу не входит. Но если вы непременно хотите его включить — напишите мне об этом при бронировании. Мы сможем изменить маршрут или увеличить время экскурсии 🧭 на один час.

Начало и место завершения
🚩 на площади Минина и Пожарского
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды
Нижегородские этюды

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте, друзья! Я выпускница старейшей в городе школы экскурсоводов и просто человек, увлеченный историей родного города. Я люблю читать о городе, гулять по нему, встречаться с единомышленниками и искать ответы на вечные вопросы о том, какими были наши предки, как они жили и так ли уж мы теперь от них отличаемся. С радостью покажу вам любимый город и расскажу о нем массу увлекательных историй! Приезжайте, у нас есть на что посмотреть и о чем послушать!
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7 отзывов оставили туристы

11 октября 2020
Ольга прекрасно знает город, показала нам не туристический маршрут и получилось очень душевно!
4 октября 2020
Большое-большое спасибо Ольге, которая провела нас тайными и нетайными нижегородскими путями, показала нам места, которые мы сами и не нашли бы, а если бы и нашли, то наверное не обратили бы внимания... Было очень приятно и легко общаться) Ольга, еще раз, спасибо Вам большое! Удачи и творческих успехов)
8 сентября 2020
Были на экскурсии по центру Нижнего Новгорода в прекрасный солнечный день. Экскурсовод Ольга - настоящий профессионал, очень интересно рассказывала о городе, не перегружая информацией, при этом скрашивая истории интересными деталями. Очень понравилось сочетание сведений о городе и о его знаменитых жителях. Экскурсия прошла на одном дыхании. Влюбились в город. Спасибо!
1 сентября 2020
Понравилась экскурсия, Ольга любит Нижний Новгород и находит в своем городе интересные здания, которые находятся в шаге от экскурсионных маршрутов, изучает историю этих зданий и с воодушевлением рассказывает экскурсантам. Мы много ходили по центру города, но совсем не устали, потому что слушать Ольгу очень интересно было. Рекомендую эту экскурсию. Ольге-большое спасибо!
2 августа 2020
Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию по Нижнему Новгороду. Ольга очень эрудированный гид, отличный рассказчик. Экскурсия построена идеально: здесь есть место и истории города и рассказам о текущей жизни города, об архитектуре, а также историям об известных людях, связанных с Нижним (Горький, Кулибин, Шехтель, Маковский), что было особенно интересно.
27 июля 2020
Остались очень довольны экскурсией, маршрутом и ее темпом. Ольга очень хорошая рассказчица и постаралась вместить в три часа и исторические очерки, и архитектурный обзор города. Услышали много нового об известных уроженцах и жителях города - Горьком, Свердлове, Евстигнееве, Добролюбове, Кулибине, Строганове и даже Жюле Верне)) и местах, связанных с ними. Спасибо большое Ольге, рекомендуем!
22 июля 2020
Спасибо Ольге за прекрасную прогулку по городу. Было много интересных и запоминающихся моментов. Переживали, что будет долго и быстро надоест, но три часа пролетели незаметно! Расставались с Ольгой, как со старинной знакомой, ещё раз ей огромное спасибо! ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ довольны!!!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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