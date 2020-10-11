7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Старина, соседствующая с современной жизнью

Прогулка 👣 начнется на главной площади города — Минина и Пожарского. Вы пройдете по парадной улице, свернете на улочки попроще и заглянете в уютные дворики. Рассмотрите овражистый и холмистый рельеф, барочную церковь ⛪ купцов-соледобытчиков Строгановых, сказочное здание государственного банка и дом-коммуну. А по пути послушаете о том, как возник город 🏙️ и с какими трудностями ежедневно сталкивались его жители. Какие дома строили себе люди побогаче, а в каких ютились бедняки. Как проходила прославленная нижегородская ярмарка, каким было советское прошлое индустриального Горького и чем город и его жители живут сейчас.

Авторский маршрут по неизведанным уголкам города

Помимо главных улиц я отведу вас в Крутой переулок, где расскажу о сохранившихся купеческих палатах 17 века. Также в центре свернем в интересный дворик с советской архитектурой, где я вас познакомлю с нижегородским конструктивизмом. Кроме того, вы прогуляетесь по набережной Федоровского, откуда открывается красивый панорамный вид на Стрелку, где сливается Волга и Ока. И постоите на пешеходных мостиках, соединяющих набережную, которые в стандартные пешеходные прогулки обычно не включают. Под ногами будет впечатляющий обрыв, а вокруг — красивые 🤩 панорамы окрестностей.

Организационные детали

Экскурсия построена как прогулка по интересным уголкам города, поэтому посещение кремля в программу не входит. Но если вы непременно хотите его включить — напишите мне об этом при бронировании. Мы сможем изменить маршрут или увеличить время экскурсии 🧭 на один час.