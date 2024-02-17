Познакомиться с творчеством известных русских художников - от иконописцев до передвижников
Музейное собрание Нижегородского художественного музея насчитывает более 11 тысяч предметов. Среди них есть работы художников, на чьи выставки традиционно выстраиваются очереди.
Полотна Валентина Серова и Ильи Репина, редкие иконы, литографии и акварели — за полтора часа я познакомлю вас с лучшими образцами коллекции, способной составить конкуренцию музеям обеих столиц.
Полотна Валентина Серова и Ильи Репина, редкие иконы, литографии и акварели — за полтора часа я познакомлю вас с лучшими образцами коллекции, способной составить конкуренцию музеям обеих столиц.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт не просто экскурсия по музею, а увлекательный и живой диалог об изобразительном искусстве. Вы проследите вехи его развития в России, изучите эпохи, стили и жанры. И всё это — на примере знаковых шедевров, от икон конца 14 века до полотен начала 20 века.
Маршрут
- Зал с иконами. Здесь вы увидите иконы в процессе реставрации. Узнаете главную заповедь реставраторов и изучите некоторые особенности восстановления и бытования икон. Мы рассмотрим самую старую икону музея (конец 14 века) и порассуждаем о влиянии Феофана Грека на нижегородскую иконопись.
- Императорский зал. Сравнивая парадные и камерные портреты, мы коснёмся биографии первых русских живописцев. А рассматривая библейские сюжеты, вы получите представление об академической школе живописи.
- Зал Айвазовского. Поговорим о том, как художник давал обеды на 300 человек и позволял себе хулиганить. Как писал картины, мечтая жить счастливо и в достатке.
- Зал русского искусства 19 века. Здесь вам откроются работы, давно ставшие иллюстрациями школьных учебников. Вы увидите апогей романтического пейзажа в исполнении Левитана, портреты Серова, загадочный Восток Рериха, русский импрессионизм Коровина и «русскую Венеру» Кустодиева.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный экскурсовод, аккредитованный гид музея
- Входные билеты оплачиваются дополнительно. Стоимость — 300 рублей с человека. Льготные категории — 150 рублей. Их можно приобрести заранее на сайте музея или на месте.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Нижегородском кремле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1805 туристов
Добрый день, меня зовут Елена, работаю с командой гидов. Каждый из нас профессиональный спикер и рассказчик, также у нас современная техника ведения и озвучивания экскурсии — радиогиды. И конечно, наши экскурсии — это положительные эмоции и новые впечатления. Наша миссия — ПРОСВЕЩЕНИЕ. С хорошей экскурсией решается вопрос «скучного учителя истории»:)
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