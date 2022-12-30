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Описание
Что вас ожидает
Гости из прошлого
В старинный город на Волге всегда стекалось много людей, среди которых и известные купцы, и русские цари, и творческая интеллигенция. Во время экскурсии вы примерите на себя роль важного гостя Нижнего Новгорода и узнаете, какие места были обязательны для посещения в 19 веке. Что говорили о Нижнем гостившие в нём люди, как изменили город высокопоставленные посетители и как, в свою очередь, город повлиял на их жизнь.
Достопримечательности Нижнего
Начнем наше путешествие с главной площади города — площади Минина и Пожарского, названной в честь нижегородских героев времен Смуты.
Затем увидим стены кремля, который ни разу не смог захватить враг.
Значимым местом для развития города стала Нижегородская ярмарка, куда стремились купцы со всего мира. Мы побываем на Стрелке и увидим слияние Волги и Оки — рек, благодаря которым город стал торговой меккой.
Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода.
Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна.
Трапеза по-купечески
Завершим знакомство с Нижним в старинном особняке, где находится ресторан в русском стиле. Вы окажетесь в атмосфере трактира 19 века и отведаете ароматных русских щей или ухи с настойкой или морсом. За трапезой мы поговорим о нижегородских гастрономических и чайных традициях, и вы узнаете, чем вкусненьким сможет удивить Нижний Новгород современного гостя.
По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях: у кремля, на Стрелке у Собора Александра Невского, на Верхне-Волжской набережной у особняка Рукавишникова, у памятника Петру I, на набережной Федоровского, у Строгановской церкви.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспорт для 1-3 человек включен в стоимость
Щи или уха с настойкой для 1-3 человек включены в стоимость
Отведать другие блюда нижегородской кухни можно за отдельную плату
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели 576 экскурсий для 1103 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Надежда, я представляю команду профессиональных гидов. Мы все коренные нижегородцы, которые очень любят свой город и гордятся им. С нами вы проведете время весело и интересно, узнаете много любопытных фактов и увидите все самое лучшее.