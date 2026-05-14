Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Увлекательное путешествие по историческим местам Нижнего Новгорода с дегустацией традиционных блюд. Узнайте, как жили и чем восхищались гости города
Экскурсия по Нижнему Новгороду - это шанс окунуться в атмосферу прошлого, прогуляться по улицам, которые помнят шаги великих людей. Посетители увидят знаменитый кремль, историческую ярмарку и живописные набережные.
Особое удовольствие доставит трапеза в старинном особняке, где можно попробовать настоящие русские щи.
Это путешествие позволит не только узнать историю города, но и насладиться его гастрономическими традициями
Лучшее время для знакомства с Нижним Новгородом и трапезы по-купечески - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а также для наслаждения видами с набережных. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода также может быть приятной, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но атмосфера старинного города и уютные рестораны сохранят своё очарование.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Площадь Минина и Пожарского
Кремль
Нижегородская ярмарка
Стрелка
Верхне-Волжская набережная
Федоровская набережная
Нижневолжская набережная
Ильинская улица
Рождественская улица
Большая Печерская улица
Описание экскурсии
Трапеза по-купечески
По-настоящему прочувствовать Нижний позволит душевная трапеза в старинном особняке, где находится ресторан в русском стиле. Вы окажетесь в атмосфере трактира 19 века и отведаете ароматных русских щей или ухи с настойкой или морсом. Мы поговорим о нижегородских гастрономических и чайных традициях, и вы узнаете, чем вкусненьким сможет удивить Нижний Новгород современного гостя.
Гости из прошлого
В старинный город на Волге всегда стекалось много людей, среди которых и известные купцы, и русские цари, и творческая интеллигенция. Во время экскурсии вы примерите на себя роль важного гостя Нижнего Новгорода и узнаете, какие места были обязательны для посещения в 19 веке. Что говорили о Нижнем гостившие в нём люди, как изменили город высокопоставленные посетители и как, в свою очередь, город повлиял на их жизнь.
Достопримечательности Нижнего
Начнем наше путешествие с главной площади города — площади Минина и Пожарского, названной в честь нижегородских героев времен Смуты.
Затем увидим стены кремля, который ни разу не смог захватить враг.
Значимым местом для развития города стала Нижегородская ярмарка, куда стремились купцы со всего мира. Мы побываем на Стрелке и увидим слияние Волги и Оки — рек, благодаря которым город стал торговой меккой.
Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода.
Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна.
По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях: у кремля, на Стрелке у Собора Александра Невского, на Верхне-Волжской набережной у особняка Рукавишникова, у памятника Петру I, на набережной Федоровского, у Строгановской церкви.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом
Что входит в стоимость, а что — нет
Транспорт для 1-3 человек включен в стоимость
Щи или уха с настойкой для 1-3 человек включены в стоимость
Отведать другие блюда нижегородской кухни можно за отдельную плату
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3613 туристов
Мы покажем вам Нижний Новгород глазами влюблённых в его коренных жителей. Стержень и основа нашей работы — любовь к родному городу, которой хочется делиться.
С нами вы станете участниками живой истории и прикоснётесь к культурному наследию. Мы создаём экскурсии как художественное путешествие во времени, где факты оживают в ярких образах, легендах, деталях.
Отзывы и рейтинг
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Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ирина
Нам очень понравилась экскурсия с гидом Любовью "Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески"! Любовь - не только великолепный рассказчик, но и прекрасный, душевный, интеллигентный, очень приятный в общении человек, читать дальшеуменьшить
что придает экскурсии дополнительные положительные впечатления. Она очень внимательна к экскурсантам и постоянно интересуется ощущениями и состоянием, отвечает на любые вопросы. Маршрут путешествия построен отлично, он позволил увидеть город во всей его своеобразной красоте и необычности. Три часа пролетели незаметно и хотелось продолжения! Экскурсия подойдет тем, кому тяжело много ходить. Любовь также подсказала нам, что еще стоило бы посмотреть в городе, так как все охватить трехчасовой поездкой просто невозможно. Она по-настоящему любит свой родной город и экскурсию проводит на эмоциональном подъеме! Обладает глубокими познаниями по истории города, приводит много интересных и увлекательных фактов, иллюстрируя их старинными фотографиями. К тому же, Любовь - прекрасный водитель, что доставляло дополнительное удовольствие от экскурсии. Благодаря нашему гиду появилось желание непременно посещать снова и снова этот удивительный город! Без всякого сомнения будем рекомендовать Любовь в качестве экскурсовода своим друзьям и знакомым. Выражаем благодарность Любови и желаем ей удачи в ее благороднейшем деле по укреплению патриотических чувств к нашей великой Родине, старейшим представителем которой является гордость России - Нижний Новгород!
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А
Анна
Очень понравилось экскурсия, Надежда замечательный гид, всё очень познавательно, начало экскурсии там где вам удобно.
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Марина
Огромное спасибо Любови за прекрасное путешествие и очень интересный рассказ,при этом очень мягкое управление автомобилем. Рекомендуем Любовь как прекрасного знатока Нижнего Новгорода и приятного,доброжелательного экскурсовода.
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Елена
В первые дни ноября мы посетили Нижний Новгород. Наше первое знакомство с городом состоялось под руководством нашего гида Надежды. Надежда влюблена в свой город, информацию преподносит интересно и не перегружая читать дальшеуменьшить
лишней информацией. Экскурсовод классно водит автомобиль и при этом продолжает общение с группой. Во время экскурсии мы сделали несколько остановок, для того чтобы лучше рассмотреть значимые места города. В заключении нас ожидала трапеза по купечески. Нас встретили в Трактире, как почетных гостей, напоили и сытно накормили. Нам очень понравилось. Рекомендуем всем.
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Наталья
Экскурсией остались очень довольны. Надежда замечательный экскурсовод, увлекательно рассказывает про свой родной город. Захотелось вернуться в Нижний Новгород снова. Отдельное спасибо за трапезу после экскурсии.
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Ирина
Трапеза всему голова- очень понравилось место!!! Сама экскурсия для первого знакомства с городом хороша. Любовь встретила с вокзала прямо с конфетами, так приятно! Летом ещё вернёмся
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