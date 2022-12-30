Где останавливался поэт Пушкин, а где — российские императоры? В каких местах бывал будущий революционер Ленин и каким видел город футурист Маяковский? Отправимся на машине искать ответы на эти вопросы. Вам предстоит не только узнать, но и попробовать город на вкус: отведать настоящие русские щи в атмосфере прошлых столетий.

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Описание

Что вас ожидает

Гости из прошлого

В старинный город на Волге всегда стекалось много людей, среди которых и известные купцы, и русские цари, и творческая интеллигенция. Во время экскурсии вы примерите на себя роль важного гостя Нижнего Новгорода и узнаете, какие места были обязательны для посещения в 19 веке. Что говорили о Нижнем гостившие в нём люди, как изменили город высокопоставленные посетители и как, в свою очередь, город повлиял на их жизнь.

Достопримечательности Нижнего

Начнем наше путешествие с главной площади города — площади Минина и Пожарского , названной в честь нижегородских героев времен Смуты.

, названной в честь нижегородских героев времен Смуты. Затем увидим стены кремля , который ни разу не смог захватить враг.

, который ни разу не смог захватить враг. Значимым местом для развития города стала Нижегородская ярмарка , куда стремились купцы со всего мира. Мы побываем на Стрелке и увидим слияние Волги и Оки — рек, благодаря которым город стал торговой меккой.

, куда стремились купцы со всего мира. Мы побываем на и увидим слияние Волги и Оки — рек, благодаря которым город стал торговой меккой. Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода.

— Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода. Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна.

Трапеза по-купечески

Завершим знакомство с Нижним в старинном особняке, где находится ресторан в русском стиле. Вы окажетесь в атмосфере трактира 19 века и отведаете ароматных русских щей или ухи с настойкой или морсом. За трапезой мы поговорим о нижегородских гастрономических и чайных традициях, и вы узнаете, чем вкусненьким сможет удивить Нижний Новгород современного гостя.

По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях: у кремля, на Стрелке у Собора Александра Невского, на Верхне-Волжской набережной у особняка Рукавишникова, у памятника Петру I, на набережной Федоровского, у Строгановской церкви.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом

Что входит в стоимость, а что — нет