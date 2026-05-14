Лучшее время для знакомства с Нижним Новгородом и трапезы по-купечески - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок и экскурсий, а также для наслаждения видами с набережных. Весной и осенью, в мае, сентябре и октябре, погода также может быть приятной, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по апрель, экскурсия может быть менее комфортной из-за холода, но атмосфера старинного города и уютные рестораны сохранят своё очарование.

Экскурсия по Нижнему Новгороду - это шанс окунуться в атмосферу прошлого, прогуляться по улицам, которые помнят шаги великих людей. Посетители увидят знаменитый кремль, историческую ярмарку и живописные набережные. Особое удовольствие доставит трапеза в старинном особняке, где можно попробовать настоящие русские щи. Это путешествие позволит не только узнать историю города, но и насладиться его гастрономическими традициями

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Трапеза по-купечески

По-настоящему прочувствовать Нижний позволит душевная трапеза в старинном особняке, где находится ресторан в русском стиле. Вы окажетесь в атмосфере трактира 19 века и отведаете ароматных русских щей или ухи с настойкой или морсом. Мы поговорим о нижегородских гастрономических и чайных традициях, и вы узнаете, чем вкусненьким сможет удивить Нижний Новгород современного гостя.

Гости из прошлого

В старинный город на Волге всегда стекалось много людей, среди которых и известные купцы, и русские цари, и творческая интеллигенция. Во время экскурсии вы примерите на себя роль важного гостя Нижнего Новгорода и узнаете, какие места были обязательны для посещения в 19 веке. Что говорили о Нижнем гостившие в нём люди, как изменили город высокопоставленные посетители и как, в свою очередь, город повлиял на их жизнь.

Достопримечательности Нижнего

Начнем наше путешествие с главной площади города — площади Минина и Пожарского , названной в честь нижегородских героев времен Смуты.

, названной в честь нижегородских героев времен Смуты. Затем увидим стены кремля , который ни разу не смог захватить враг.

, который ни разу не смог захватить враг. Значимым местом для развития города стала Нижегородская ярмарка , куда стремились купцы со всего мира. Мы побываем на Стрелке и увидим слияние Волги и Оки — рек, благодаря которым город стал торговой меккой.

, куда стремились купцы со всего мира. Мы побываем на и увидим слияние Волги и Оки — рек, благодаря которым город стал торговой меккой. Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода.

— Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода. Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна.

По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях: у кремля, на Стрелке у Собора Александра Невского, на Верхне-Волжской набережной у особняка Рукавишникова, у памятника Петру I, на набережной Федоровского, у Строгановской церкви.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом

Что входит в стоимость, а что — нет