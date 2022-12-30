Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески

Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой

Где останавливался поэт Пушкин, а где — российские императоры? В каких местах бывал будущий революционер Ленин и каким видел город футурист Маяковский? Отправимся на машине искать ответы на эти вопросы.

Вам предстоит не только узнать, но и попробовать город на вкус: отведать настоящие русские щи в атмосфере прошлых столетий.
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески
Ближайшие даты:
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гости из прошлого

В старинный город на Волге всегда стекалось много людей, среди которых и известные купцы, и русские цари, и творческая интеллигенция. Во время экскурсии вы примерите на себя роль важного гостя Нижнего Новгорода и узнаете, какие места были обязательны для посещения в 19 веке. Что говорили о Нижнем гостившие в нём люди, как изменили город высокопоставленные посетители и как, в свою очередь, город повлиял на их жизнь.

Достопримечательности Нижнего

  • Начнем наше путешествие с главной площади города — площади Минина и Пожарского, названной в честь нижегородских героев времен Смуты.
  • Затем увидим стены кремля, который ни разу не смог захватить враг.
  • Значимым местом для развития города стала Нижегородская ярмарка, куда стремились купцы со всего мира. Мы побываем на Стрелке и увидим слияние Волги и Оки — рек, благодаря которым город стал торговой меккой.
  • Нас ждут три набережные — Верхне-Волжская, Федоровского и Нижневолжская — откуда открываются прекрасные панорамы Нижнего Новгорода.
  • Прочувствовать атмосферу 19 века помогут Ильинская, Рождественская, Большая Печерская улицы, где сохранилась застройка в стиле провинциальной эклектики, классицизма и модерна.

Трапеза по-купечески

Завершим знакомство с Нижним в старинном особняке, где находится ресторан в русском стиле. Вы окажетесь в атмосфере трактира 19 века и отведаете ароматных русских щей или ухи с настойкой или морсом. За трапезой мы поговорим о нижегородских гастрономических и чайных традициях, и вы узнаете, чем вкусненьким сможет удивить Нижний Новгород современного гостя.

По маршруту мы проедем на автомобиле, но сделаем остановки в самых интересных локациях: у кремля, на Стрелке у Собора Александра Невского, на Верхне-Волжской набережной у особняка Рукавишникова, у памятника Петру I, на набережной Федоровского, у Строгановской церкви.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек: стоимость и детали можно уточнить в переписке с гидом

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Транспорт для 1-3 человек включен в стоимость
  • Щи или уха с настойкой для 1-3 человек включены в стоимость
  • Отведать другие блюда нижегородской кухни можно за отдельную плату

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

😎Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников🌃Ночные☃️Зимние☀️Летние🙏Религиозные🔭Обзорные⛪️Монастыри, церкви, храмыНабережная🗽Популярные местаУлицы и переулкиРождественская улицаНижегородские ярмаркиВерхневолжская НабережнаяУсадьба РукавишниковыхСтрелка

Похожие туры в Нижнем Новгороде

Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 48 чел.
Организатор экскурсии Туристическая
Туристическая
5
1 отзыв
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал
По договорённости
от 6 000 за всё до 3 чел.
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
4 отзыва
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Нижний Новгород славился когда-то своим старинным купечеством
Площадь Народного Единства
2 700 за всё до 7 чел.
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Первый раз в Нижнем Новгороде
Кремль, главный вход (Дмитриевская башня)
5 900 за всё до 4 чел.
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
7 дней
Авторский тур
до 55 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодний уикенд в Нижнем Новгороде
Предлагаем вам своими глазами увидеть нарядный праздничный Нижний Новгород
Россия, Нижний Новгород
30 дек
от 48 000 за 1 человека
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 20 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
4.7
10 отзывов
Нижний Новгород - город с купеческим размахом
Погулять по старинным улицам, полюбоваться купеческими особняками и раскрыть истории их владельцев
у памятника Сергию Радонежскому
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
3 200 за всё до 20 чел.
Нижний Новгород - жемчужина России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Нижний Новгород - жемчужина России
Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода
Площадь Минина и Пожарского, у памятника Минину
Завтра
19 дек
20 дек
23 дек
5 000 за всё до 6 чел.
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
3 дня
Авторский тур
до 55 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодние каникулы в Нижнем Новгороде. Тур выходного дня
Три насыщенных впечатлениями дня в Нижнем Новгороде
Россия, Нижний Новгород
3 янв
5 янв
от 22 700 за 1 человека
Знакомьтесь, Нижний Новгород
3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Надежда
Надежда
5
3 отзыва
Знакомьтесь, Нижний Новгород
Приглашаю вас на прогулку по улочкам Нижнего Новгорода
пл. Минина и Пожарского
4 700 за всё до 4 чел.
Нижний-Горький-Новгород: главный обзор
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Борис
Борис
Нет отзывов
Нижний-Горький-Новгород: главный обзор
На этой экскурсии я познакомлю вас с основными «лицами» Нижнего Новгорода
Большая Покровская улица, 1, Нижний Новгород
6 500 за всё до 4 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Туристическая
Туристическая
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
ул. Большая Покровская, 52, Нижний Новгород
Завтра
25 дек
1 янв
8 янв
900 за 1 человека
Физики и лирики в Нижнем Новгороде
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 15 чел.
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
Нет отзывов
Физики и лирики в Нижнем Новгороде
Приглашаю вас познакомиться с Нижнем Новгородом через знаменитых
Большая Покровская ул. , 13, Нижний Новгород
Завтра
19 дек
20 дек
21 дек
3 000 за всё до 15 чел.
Нижний Новгород - в самое сердце
3.5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Виктория
Виктория
4.9
16 отзывов
Нижний Новгород - в самое сердце
Увидеть главные места города и проследить эпохи его развития на автомобильной экскурсии
Сегодня
Завтра
19 дек
20 дек
6 900 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ