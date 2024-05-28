Выставки Нижнего Новгорода

Найдено 6 экскурсий в категории «Выставки» в Нижнем Новгороде, цены от 1 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Нижний Новгород: история на каждом шагу
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
107 отзывов
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
«К вашим ногам «поднимется» первый русский электрический трамвай, а еще я покажу памятник Чкалову, выставку военной техники и дворец генерал-губернатора, где Дюма начал роман «Учитель фехтования»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000 за всё до 4 чел.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
67 отзывов
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
«А детям особенно понравится выставка военной техники, которую можно не просто посмотреть, но и потрогать»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000 за всё до 5 чел.
Нижний Новгород изнутри
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
«Вы погуляете по его живописной территории, оцените выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Уголок купеческой России: Гороховец
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
«В доме воссозданы интерьеры времён купцов: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары» — музейные экспонаты лучше книг расскажут об укладе купеческой жизни»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500 за человека
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Индивидуальная
1.5 часа
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Испытать эстетическое удовольствие от того, как гармонично сочетаются аксессуары из разных эпох
Начало: На улице Сергиевской
«Выставка посвящена поиску гармонии, идеального образа и единства между внешним обликом и душевным состоянием»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
1 000 за человека
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Индивидуальная
1 час
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Познакомиться с феноменом ярмарок в России и увидеть оригиналы Кустодиева, Гончаровой и Кандинского
Начало: на ул. Стрелка
«Сколько музеев и частных коллекционеров приняли участие в выставке»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    28 мая 2024
    Нижний Новгород изнутри
    27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм, на Стрелку, по центральным
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    улицам города, к памятнику Чкалову, прогулялись по набережной и завершили путешествие экскурсией по территории Кремля. Нам очень понравилось. Интресно было и взрослым, и ребёнку 11 лет. Сергей замечательный, увлеченный рассказчик, до тонкостей и мелочей знающий свой город и влюблённый в него. Теперь благодаря этой прогулке мы тоже влюблены в Нижний. Спасибо!

    27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм27.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм
  • Д
    Диана
    27 мая 2024
    Нижегородский кремль - древнее сердце города
    Спасибо большое Татьяне за прекрасный рассказ о Кремле и массу впечатлений. Великолепно! Время пролетело незаметно, а после экскурсии захотелось осмотреть всё еше раз! Очень понрааилось!
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Нижний Новгород: история на каждом шагу
    Лично я и мои друзья, влюбились в этот город благодаря интересному повествованию нашего гида. Экскурсия настолько прошла легко и с
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    интересом, что мы не заметили, как пробежали 2,5 часа… мы снова вернемся в этот сказочный город и с удовольствием пройдем новый маршрут с нашим гидом, историком и просто позитивным человеком! Благодарим от всей души 🫶🏻

  • А
    Алиса
    26 мая 2024
    Нижний Новгород изнутри
    Шикарная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟✨ Очень интересно, красивейшие виды, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
  • О
    Ольга
    24 мая 2024
    Нижний Новгород: история на каждом шагу
    Все понравилось. Хорошо провели время. Рассказы Ильи очень интересные, познавательные, узнали много нового про здания, мимо которых раньше ходили и не обращали внимание, про историю города, посмотрели красивые виды. Просто супер! Рекомендую.
  • Н
    Надежда
    12 мая 2024
    Нижний Новгород: история на каждом шагу
    Большое спасибо Илье за увлекательный рассказ об истории города. Несмотря на плохую погоду, осталось приятное впечатление от города и желание вернуться сюда.
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Нижегородский кремль - древнее сердце города
    Татьяна просто потрясающий рассказчик. С глубоким знанием истории, с юмором. Мы были в октябре на экскурсии, погода была, скажем, не
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    очень, но мы даже не заметили этого, насколько было интересно. Самые красивые локации, остановки у значимых мест, постоянная обращённая речь. Много не знали, теперь, благодаря Татьяне, наши знания пополнились. Очень рекомендую.

  • И
    Ирина
    26 марта 2024
    Нижегородский кремль - древнее сердце города
    Благодарю Татьяну за интересное и запоминающееся знакомство с Нижним Новгородом для меня и моих детей. Замечательно, когда отличный экскурсовод и многогранный человек одновременно знакомит с новым городом.
  • Е
    Екатерина
    10 марта 2024
    Нижний Новгород изнутри
    Всем доброго дня! Пишу отзыв о данной экскурсии, потому что хочется поблагодарить экскурсовода Сергея, который познакомил нас с НН в
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    праздничный день 8 марта! Экскурсия получилась интересной, не скучной, познавательной. Сергей прекрасный рассказчик, любит свой город, любит о нем рассказывать, отвечает на все вопросы, дополняя ответы историями из жизни города. Мы нисколько не пожалели, что взяли экскурсию на автомобиле, так как было приятно проехаться в теплой машине, а не мерзнуть на улице. Отдельная благодарность за настроение и доставку нас до дома) Большое спасибо за организацию и гостеприимность, удачи и успехов вам!

  • М
    Марина
    6 августа 2023
    Уголок купеческой России: Гороховец
    Понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Выставки»

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Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
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