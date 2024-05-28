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праздничный день 8 марта! Экскурсия получилась интересной, не скучной, познавательной. Сергей прекрасный рассказчик, любит свой город, любит о нем рассказывать, отвечает на все вопросы, дополняя ответы историями из жизни города. Мы нисколько не пожалели, что взяли экскурсию на автомобиле, так как было приятно проехаться в теплой машине, а не мерзнуть на улице. Отдельная благодарность за настроение и доставку нас до дома) Большое спасибо за организацию и гостеприимность, удачи и успехов вам!