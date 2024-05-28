1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами
«К вашим ногам «поднимется» первый русский электрический трамвай, а еще я покажу памятник Чкалову, выставку военной техники и дворец генерал-губернатора, где Дюма начал роман «Учитель фехтования»»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:30
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нижегородский кремль: погружение в историю и легенды
Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Начало: Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом ...
«А детям особенно понравится выставка военной техники, которую можно не просто посмотреть, но и потрогать»
16 июля в 08:00
19 июля в 08:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Нижний Новгород изнутри
Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии
«Вы погуляете по его живописной территории, оцените выставку военной техники под открытым небом и рассмотрите Михайло-Архангельский собор, где хранится прах организатора Народного ополчения 1612 года Кузьмы Минина»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Уголок купеческой России: Гороховец
Палаты царя Гороха, быт знатных торговцев, музей самоваров - колоритная поездка из Нижнего
Начало: пл. Ленина
«В доме воссозданы интерьеры времён купцов: хозяйские комнаты, красная палата, подклеты, в одном из которых размещена выставка «Русские самовары» — музейные экспонаты лучше книг расскажут об укладе купеческой жизни»
Сегодня в 08:00
15 июня в 08:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Выставка «Идеальная пара» в музее Надежды Ламановой
Испытать эстетическое удовольствие от того, как гармонично сочетаются аксессуары из разных эпох
Начало: На улице Сергиевской
«Выставка посвящена поиску гармонии, идеального образа и единства между внешним обликом и душевным состоянием»
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Выставка «Русская ярмарка. Торг. Гулянье. Балаган»
Познакомиться с феноменом ярмарок в России и увидеть оригиналы Кустодиева, Гончаровой и Кандинского
Начало: на ул. Стрелка
«Сколько музеев и частных коллекционеров приняли участие в выставке»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 120₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория28 мая 202427.05.24 были на экскурсии с гидом Сергеем. Начали с площади Горького, затем проехали на Гремячий холм, на Стрелку, по центральным
- ДДиана27 мая 2024Спасибо большое Татьяне за прекрасный рассказ о Кремле и массу впечатлений. Великолепно! Время пролетело незаметно, а после экскурсии захотелось осмотреть всё еше раз! Очень понрааилось!
- ТТатьяна26 мая 2024Лично я и мои друзья, влюбились в этот город благодаря интересному повествованию нашего гида. Экскурсия настолько прошла легко и с
- ААлиса26 мая 2024Шикарная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟✨ Очень интересно, красивейшие виды, время пролетает незаметно! Рекомендуем всем!
- ООльга24 мая 2024Все понравилось. Хорошо провели время. Рассказы Ильи очень интересные, познавательные, узнали много нового про здания, мимо которых раньше ходили и не обращали внимание, про историю города, посмотрели красивые виды. Просто супер! Рекомендую.
- ННадежда12 мая 2024Большое спасибо Илье за увлекательный рассказ об истории города. Несмотря на плохую погоду, осталось приятное впечатление от города и желание вернуться сюда.
- ООльга29 марта 2024Татьяна просто потрясающий рассказчик. С глубоким знанием истории, с юмором. Мы были в октябре на экскурсии, погода была, скажем, не
- ИИрина26 марта 2024Благодарю Татьяну за интересное и запоминающееся знакомство с Нижним Новгородом для меня и моих детей. Замечательно, когда отличный экскурсовод и многогранный человек одновременно знакомит с новым городом.
- ЕЕкатерина10 марта 2024Всем доброго дня! Пишу отзыв о данной экскурсии, потому что хочется поблагодарить экскурсовода Сергея, который познакомил нас с НН в
- ММарина6 августа 2023Понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Выставки»
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