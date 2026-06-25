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«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма

Индивидуальная экскурсия на пешеходе или на машине по локациям фильма «Жмурки»
Фильм «Жмурки» — культовый фильм о криминальной жизни в 90-е. Он переносит нас на улочки Нижнего Новгорода и рассказывает о жизни двух мелких бандитов. Я потратил 2 года, чтобы найти все локации (даже самые редкие!). А сейчас я провожу экскурсию по кадрам из фильма и рассказываю о криминальном прошлом. Погрузитесь в атмосферу 90-х и разгадайте тайные послания Алексея Балабанова.
5
113 отзывов
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма

Описание экскурсии

«Жмурки» - может быть интересна почитателям этого, ставшего культовым фильма, поклонникам творчества режиссера Алексея Балабанова и людям, которые хотят окунуться в атмосферу 90-х, взглянуть на Нижний Новгород с необычной стороны, а так же всем, кто любит и ценит нетрадиционные экскурсии! Я потратил несколько лет, чтобы собрать уникальную информацию и теперь делюсь этим с вами! Я расскажу о съемках, героях фильма и актерах, интересных моментах на площадке, покажу редкие документальные видео со съемок, которые я добыл моими авторскими многолетними расследованиями! Я расскажу Вам: - какие тайные знаки и послания зрителям Алексей Балабанов зашифровал в «Жмурках»; - откуда появилась кличка Бала и почему авторитета зовут Сергей Михалыч; - почему нижегородцы прятали свои иномарки в период съемок фильма; - кому из актеров пришлось ради роли посещать солярий; - почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз; - отчего у Дюжева в сценах насилия тряслись руки, и было много дублей; - откуда взялся адвокат Борщанский; - кто такой Кабан, и почему он появился именно в этом фильме и что его связывает с кличкой; - что послужило прообразом механизмов выкидных пистолетов Саймона; - где искали актеров на роли «волшебников» и бандитов; - какие эффекты и средства защиты применялись в сценах насилия - какие забавные киноляпы были в этом фильме (видео подборка). Также покажу Вам уникальные видео с реальных репетиций сцен и съемок и лучшие моменты фильма. Экскурсия, для погружения в атмосферу, будет сопровождаться саундтреками из фильма.

Вы можете выбрать удобную дату и время в рамках мрего календаря занятости

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Объекты из фильма «Жмурки»:
  • Дом Баклажана
  • Дом Доктора
  • Особняк Михалыча
  • Офис адвоката Борщанского
  • Дом мента Степана
  • Морг и место, где герой Саймона пил газировку
Что включено
  • Услуги гида
  • Автомобиль (для 1-4 чел)
  • Демонстрационные фото-видеоматериалами о фильме
  • Музыкальное сопровождение саундтреками из фильма
Что не входит в цену
  • Майки Жмурки (можно приобрести отдельно во время экскурсии)
  • Личные расходы (кофе, вода, перекусы и т. п.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Максима Горького, 262
Завершение: Площадь Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать удобную дату и время в рамках мрего календаря занятости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
3
3
2
1
А
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Алексею. Отличный гид и очень интересный человек.
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А
Большое спасибо Алексею за профессионализм, умение преподнести информацию интересно и увлекательно. Оказываешься как будто внутри съемочного процесса, переносишься в те времена, ближе знакомишься с режиссером и от этого начинаешь разбираться
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в истинном посыле и замысле автора картины. Столько полезной информации, было над чем посмеяться, чему удивиться и над чем задуматься. Столько впечатлений и положительных эмоций. Благодарим за время проведенное так интересно и с пользой!

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А
Настоятельно рекомендую экскурсию всем поклонникам творчества Алексея Октябриновича. А учитывая то, что гид погружён в историю жизни Балабанова на сто двадцать процентов, вам будет вдвойне интереснее. Во время экскурсии узнал
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столько нового и про съёмки "Жмурок", и про жизнь режиссёра в Нижнем, что был даже несколько озадачен, поскольку думал, что знаю про Балобанова все) Приятным бонусом стали фотографии сделанные на локациях, показанных в фильме. Низкий поклон и уважение за такое погружение в предмет!

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А
Хотелось бы поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию!
Приятно было пообщаться с человеком, который является знатоком своего дела и города, а так же как и я, является фанатом творчества Балабанова. Было невероятно
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интересно узнать много скрытых смыслов этого фильма, а так же всяческих "пасхалок" которые оставил нам режиссер. Благодаря стараниям Алексея удалось прочувствовать атмосферу лихих 90-ых и вернуться в настоящее без потерь)
Мы были на экскурсии в начале ноября, как раз в это время года и проходили съемки фильма. Должен предупредить желающих, что одеваться лучше потеплее так как, в столице Поволжья в этот период бывает очень прохладно и не откладывать посещение в долгий ящик, так как город стремительно меняется и от многих локаций в фильме уже может не остаться и следа.
И, да, советую взять папку с документами и коробку из под обуви, дабы сделать тематическое фото)
Благодаря тематической музыке в машине 2 часа экскурсии вы проведете, как два часа в реальном фильме!
Ещё раз спасибо Алексею за столь увлекательно проведенное время!

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В
Экскурсия потрясающая! Побывали в знаковых местах из любимого фильма. Алексей очень интересно всё рассказывает, очень много знает и очень любит свой город - это прям чувствуется. Хотя до этого и
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являлись большими поклонниками фильма и много про него читали, но столько много новой информации узнали, которой в открытом доступе нет, особенно о некоторых местах съемок. Фотографии по "памятным" местам получились потрясающие и очень атмосферные. Приобрели мерч - останется на память о замечательном дне.
Для поклонников фильма "Жмурки" и Балабанова - экскурсия обязательна к посещению.

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B
Очень понравилась НЕОБЫЧНАЯ экскурсия проведенная Алексеем! Глубокое знание творчества кинорежиссера Балабанова. История возникновения фильма "Жмурки". Много "закадровой" информации, много видео с мест сьемок которые не попали в фильм. Истории происходящие с актерами во время сьемки фильма. Перемещение на личном авто Алексея по знаковым местам сьемок, фото с реквизитом))))) Погружение в атмосферу 90-х годов)))). Информация подается легко и непринужденно. Рекомендую!!!!!
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