Моя экскурсия ⛳ «Жмурки» может быть интересна почитателям этого, ставшего культовым фильма, поклонникам творчества режиссера Алексея Балабанова и людям, которые хотят окунуться в атмосферу 90-х, взглянуть на Нижний Новгород с необычной стороны, а так же всем, кто любит и ценит нетрадиционные экскурсии!

НОВИНКА: ТАК ЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ НА БАНДИТСКОМ АВТОМОБИЛЕ 🚘 БМВ ИЗ ФИЛЬМА (СМ. ФОТО)!!!

ПОДРОБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ АВТО УТОЧНЯЮТСЯ ПО ФАКТУ БРОНИРОВАНИЯ!

Я потратил почти 2 года чтобы найти все локации из фильма «Жмурки», даже самые редкие и теперь покажу их Вам! Я расскажу уникальную информацию о съемках, героях фильма и актерах, интересных моментах на площадке, покажу редкие документальные видео со съемок, которые я добыл моими авторскими многолетними расследованиями!

На экскурсии 🧭 я расскажу Вам: