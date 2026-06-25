Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Фильм «Жмурки» — культовый фильм о криминальной жизни в 90-е. Он переносит нас на улочки Нижнего Новгорода и рассказывает о жизни двух мелких бандитов. Я потратил 2 года, чтобы найти все локации (даже самые редкие!). А сейчас я провожу экскурсию по кадрам из фильма и рассказываю о криминальном прошлом. Погрузитесь в атмосферу 90-х и разгадайте тайные послания Алексея Балабанова. 5 113 отзывов

Алексей Ваш гид в Нижнем Новгороде Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 9000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 113 отзывов 2 часа 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии «Жмурки» - может быть интересна почитателям этого, ставшего культовым фильма, поклонникам творчества режиссера Алексея Балабанова и людям, которые хотят окунуться в атмосферу 90-х, взглянуть на Нижний Новгород с необычной стороны, а так же всем, кто любит и ценит нетрадиционные экскурсии! Я потратил несколько лет, чтобы собрать уникальную информацию и теперь делюсь этим с вами! Я расскажу о съемках, героях фильма и актерах, интересных моментах на площадке, покажу редкие документальные видео со съемок, которые я добыл моими авторскими многолетними расследованиями! Я расскажу Вам: - какие тайные знаки и послания зрителям Алексей Балабанов зашифровал в «Жмурках»; - откуда появилась кличка Бала и почему авторитета зовут Сергей Михалыч; - почему нижегородцы прятали свои иномарки в период съемок фильма; - кому из актеров пришлось ради роли посещать солярий; - почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз; - отчего у Дюжева в сценах насилия тряслись руки, и было много дублей; - откуда взялся адвокат Борщанский; - кто такой Кабан, и почему он появился именно в этом фильме и что его связывает с кличкой; - что послужило прообразом механизмов выкидных пистолетов Саймона; - где искали актеров на роли «волшебников» и бандитов; - какие эффекты и средства защиты применялись в сценах насилия - какие забавные киноляпы были в этом фильме (видео подборка). Также покажу Вам уникальные видео с реальных репетиций сцен и съемок и лучшие моменты фильма. Экскурсия, для погружения в атмосферу, будет сопровождаться саундтреками из фильма.

Вы можете выбрать удобную дату и время в рамках мрего календаря занятости Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Объекты из фильма «Жмурки»:

Дом Баклажана

Дом Доктора

Особняк Михалыча

Офис адвоката Борщанского

Дом мента Степана

Морг и место, где герой Саймона пил газировку Что включено Услуги гида

Автомобиль (для 1-4 чел)

Демонстрационные фото-видеоматериалами о фильме

Музыкальное сопровождение саундтреками из фильма Что не входит в цену Майки Жмурки (можно приобрести отдельно во время экскурсии)

Личные расходы (кофе, вода, перекусы и т. п.). Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Максима Горького, 262 Завершение: Площадь Максима Горького Когда и сколько длится? Когда: Вы можете выбрать удобную дату и время в рамках мрего календаря занятости Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.