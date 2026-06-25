Фильм «Жмурки» — культовый фильм о криминальной жизни в 90-е. Он переносит нас на улочки Нижнего Новгорода и рассказывает о жизни двух мелких бандитов. Я потратил 2 года, чтобы найти все локации (даже самые редкие!). А сейчас я провожу экскурсию по кадрам из фильма и рассказываю о криминальном прошлом. Погрузитесь в атмосферу 90-х и разгадайте тайные послания Алексея Балабанова.
Описание экскурсии«Жмурки» - может быть интересна почитателям этого, ставшего культовым фильма, поклонникам творчества режиссера Алексея Балабанова и людям, которые хотят окунуться в атмосферу 90-х, взглянуть на Нижний Новгород с необычной стороны, а так же всем, кто любит и ценит нетрадиционные экскурсии! Я потратил несколько лет, чтобы собрать уникальную информацию и теперь делюсь этим с вами! Я расскажу о съемках, героях фильма и актерах, интересных моментах на площадке, покажу редкие документальные видео со съемок, которые я добыл моими авторскими многолетними расследованиями! Я расскажу Вам: - какие тайные знаки и послания зрителям Алексей Балабанов зашифровал в «Жмурках»; - откуда появилась кличка Бала и почему авторитета зовут Сергей Михалыч; - почему нижегородцы прятали свои иномарки в период съемок фильма; - кому из актеров пришлось ради роли посещать солярий; - почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз; - отчего у Дюжева в сценах насилия тряслись руки, и было много дублей; - откуда взялся адвокат Борщанский; - кто такой Кабан, и почему он появился именно в этом фильме и что его связывает с кличкой; - что послужило прообразом механизмов выкидных пистолетов Саймона; - где искали актеров на роли «волшебников» и бандитов; - какие эффекты и средства защиты применялись в сценах насилия - какие забавные киноляпы были в этом фильме (видео подборка). Также покажу Вам уникальные видео с реальных репетиций сцен и съемок и лучшие моменты фильма. Экскурсия, для погружения в атмосферу, будет сопровождаться саундтреками из фильма.
Вы можете выбрать удобную дату и время в рамках мрего календаря занятости
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Объекты из фильма «Жмурки»:
- Дом Баклажана
- Дом Доктора
- Особняк Михалыча
- Офис адвоката Борщанского
- Дом мента Степана
- Морг и место, где герой Саймона пил газировку
Что включено
- Услуги гида
- Автомобиль (для 1-4 чел)
- Демонстрационные фото-видеоматериалами о фильме
- Музыкальное сопровождение саундтреками из фильма
Что не входит в цену
- Майки Жмурки (можно приобрести отдельно во время экскурсии)
- Личные расходы (кофе, вода, перекусы и т. п.).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Максима Горького, 262
Завершение: Площадь Максима Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать удобную дату и время в рамках мрего календаря занятости
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная экскурсия! Большое спасибо Алексею. Отличный гид и очень интересный человек.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Алексею за профессионализм, умение преподнести информацию интересно и увлекательно. Оказываешься как будто внутри съемочного процесса, переносишься в те времена, ближе знакомишься с режиссером и от этого начинаешь разбираться
Вам был полезен этот отзыв?
А
Настоятельно рекомендую экскурсию всем поклонникам творчества Алексея Октябриновича. А учитывая то, что гид погружён в историю жизни Балабанова на сто двадцать процентов, вам будет вдвойне интереснее. Во время экскурсии узнал
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хотелось бы поблагодарить Алексея за прекрасную экскурсию!
Приятно было пообщаться с человеком, который является знатоком своего дела и города, а так же как и я, является фанатом творчества Балабанова. Было невероятно
Приятно было пообщаться с человеком, который является знатоком своего дела и города, а так же как и я, является фанатом творчества Балабанова. Было невероятно
Вам был полезен этот отзыв?
В
Экскурсия потрясающая! Побывали в знаковых местах из любимого фильма. Алексей очень интересно всё рассказывает, очень много знает и очень любит свой город - это прям чувствуется. Хотя до этого и
Вам был полезен этот отзыв?
B
Очень понравилась НЕОБЫЧНАЯ экскурсия проведенная Алексеем! Глубокое знание творчества кинорежиссера Балабанова. История возникновения фильма "Жмурки". Много "закадровой" информации, много видео с мест сьемок которые не попали в фильм. Истории происходящие с актерами во время сьемки фильма. Перемещение на личном авто Алексея по знаковым местам сьемок, фото с реквизитом))))) Погружение в атмосферу 90-х годов)))). Информация подается легко и непринужденно. Рекомендую!!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на ««Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма»
Индивидуальная
до 3 чел.
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузитесь в атмосферу 90-х, посетив культовые локации из фильма «Жмурки» и узнав уникальные факты о съемках
Начало: На Сенной площади или по договоренности
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
Исторический квест в Нижегородском кремле
Станьте частью истории, разгадывая загадки и открывая секреты Нижегородского кремля. Это уникальное приключение ждёт вас
Начало: Около кремля
12 авг в 14:00
13 авг в 10:00
от 9400 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в мир кино в Нижнем Новгороде! Узнайте, где снимались известные фильмы и сериалы, и почувствуйте себя частью их истории
Начало: Верхневолжская набережная
Сегодня в 13:00
Завтра в 14:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
На дне: криминальный Нижний
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
Начало: В районе Кремля
12 авг в 14:00
13 авг в 17:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
9000 ₽ за экскурсию