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«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма

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8 отзывов
Алексей З.
Алексей З. – Гид из Нижнего Новгорода
Мы с вами посетим все доступные места съемок фильма «Жмурки» (3 локации и до 16 объектов), включая даже самые редкие.

Для погружения в тему, мы во всех местах съемок будем фотографироваться в образах героев фильма (реквизит предоставляется), вы также узнаете о съемках, героях, интересных моментах.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма

Что вы увидите

  • Объекты из фильма «Жмурки»:
  • Каменный особняк 1917 года (где жил авторитет Сергей Михалыч)
  • Старинный дом XIX века
  • Подъезд дома Баклажана
  • Тот самый стадион
  • Баня Михалыча
  • Дом Доктора
  • Офис адвоката Борщанского и мента Степана
  • Макдональдс из фильма
  • Морг и место, где герой Саймона пил газировку
  • и многое другое, что я приберегу как сюрприз.
Моя экскурсия ⛳ «Жмурки» может быть интересна почитателям этого, ставшего культовым фильма, поклонникам творчества режиссера Алексея Балабанова и людям, которые хотят окунуться в атмосферу 90-х, взглянуть на Нижний Новгород с необычной стороны, а так же всем, кто любит и ценит нетрадиционные экскурсии!
НОВИНКА: ТАК ЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ НА БАНДИТСКОМ АВТОМОБИЛЕ 🚘 БМВ ИЗ ФИЛЬМА (СМ. ФОТО)!!!
ПОДРОБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ АВТО УТОЧНЯЮТСЯ ПО ФАКТУ БРОНИРОВАНИЯ!
Я потратил почти 2 года чтобы найти все локации из фильма «Жмурки», даже самые редкие и теперь покажу их Вам! Я расскажу уникальную информацию о съемках, героях фильма и актерах, интересных моментах на площадке, покажу редкие документальные видео со съемок, которые я добыл моими авторскими многолетними расследованиями!

На экскурсии 🧭 я расскажу Вам:

  • какие тайные знаки и послания зрителям Алексей Балабанов зашифровал в «Жмурках»;
  • откуда появилась кличка Бала и почему авторитета зовут Сергей Михалыч;
  • почему нижегородцы прятали свои иномарки в период съемок фильма;
  • кому из актеров пришлось ради роли посещать солярий;
  • почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз;
  • отчего у Дюжева в сценах насилия тряслись руки, и было много дублей;
  • откуда взялся адвокат Борщанский;
  • кто такой Кабан, и почему он появился именно в этом фильме 🎥 и что его связывает с кличкой;
  • что послужило прообразом механизмов выкидных пистолетов Саймона;
  • где искали актеров на роли «волшебников» и бандитов;
  • какие эффекты и средства защиты применялись в сценах насилия
  • какие забавные киноляпы были в этом фильме (видео подборка).
  • Также покажу Вам уникальные видео с реальных репетиций сцен и съемок и лучшие моменты фильма.
  • Экскурсия, для погружения в атмосферу, будет сопровождаться саундтреками из фильма.
  • В подарок Вы сможете сфотографироваться в образах героев фильма на свою или мою камеру с предоставлением моего реквизита (см. фото: настоящий малиновый пиджак из 90-х, перстень авторитета, цепь, легендарный телефон-раскладушка Моторола, пистолет Саймона, папка Сереги, балаклава, пакет «с нестиральным порошком», обувной коробкой с порошком и пр. )
Что входит
  • Услуги гида
  • Автомобиль (для 1-4 чел)
  • Демонстрационные фото-видеоматериалами о фильме
  • Музыкальное сопровождение саундтреками из фильма
  • Реквизит для фотосъемок
Что не входит
  • Автомобиль (при пешем варианте экскурсии более 4-х человек)
  • Личные расходы
Начало
🚩 Ул. Максима Горького, 260
Место завершения
🏁 Площадь Максима Горького
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Алексей З.
Алексей З.
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8 отзывов оставили туристы

Алексей З. проводит ещё 1 экскурсию

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