Моя экскурсия ⛳ «Жмурки» может быть интересна почитателям этого, ставшего культовым фильма, поклонникам творчества режиссера Алексея Балабанова и людям, которые хотят окунуться в атмосферу 90-х, взглянуть на Нижний Новгород с необычной стороны, а так же всем, кто любит и ценит нетрадиционные экскурсии!
НОВИНКА: ТАК ЖЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ НА БАНДИТСКОМ АВТОМОБИЛЕ 🚘 БМВ ИЗ ФИЛЬМА (СМ. ФОТО)!!!
ПОДРОБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТЬ БРОНИРОВАНИЯ АВТО УТОЧНЯЮТСЯ ПО ФАКТУ БРОНИРОВАНИЯ!
Я потратил почти 2 года чтобы найти все локации из фильма «Жмурки», даже самые редкие и теперь покажу их Вам! Я расскажу уникальную информацию о съемках, героях фильма и актерах, интересных моментах на площадке, покажу редкие документальные видео со съемок, которые я добыл моими авторскими многолетними расследованиями!
На экскурсии 🧭 я расскажу Вам:
- какие тайные знаки и послания зрителям Алексей Балабанов зашифровал в «Жмурках»;
- откуда появилась кличка Бала и почему авторитета зовут Сергей Михалыч;
- почему нижегородцы прятали свои иномарки в период съемок фильма;
- кому из актеров пришлось ради роли посещать солярий;
- почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз;
- отчего у Дюжева в сценах насилия тряслись руки, и было много дублей;
- откуда взялся адвокат Борщанский;
- кто такой Кабан, и почему он появился именно в этом фильме 🎥 и что его связывает с кличкой;
- что послужило прообразом механизмов выкидных пистолетов Саймона;
- где искали актеров на роли «волшебников» и бандитов;
- какие эффекты и средства защиты применялись в сценах насилия
- какие забавные киноляпы были в этом фильме (видео подборка).
- Также покажу Вам уникальные видео с реальных репетиций сцен и съемок и лучшие моменты фильма.
- Экскурсия, для погружения в атмосферу, будет сопровождаться саундтреками из фильма.
- В подарок Вы сможете сфотографироваться в образах героев фильма на свою или мою камеру с предоставлением моего реквизита (см. фото: настоящий малиновый пиджак из 90-х, перстень авторитета, цепь, легендарный телефон-раскладушка Моторола, пистолет Саймона, папка Сереги, балаклава, пакет «с нестиральным порошком», обувной коробкой с порошком и пр. )