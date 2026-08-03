Участники смогут увидеть места съёмок, узнать о закулисных историях и курьезах, связанных с созданием фильма.
Экскурсия включает посещение стадиона, дома Доктора и Баклажана, особняка Михалыча и других знаковых мест. Погружение в атмосферу 90-х обеспечат саундтреки и возможность примерить образы героев.
Подходит для индивидуальных и небольших групп, предлагается комфортный транспорт и интерактивный формат
6 причин купить эту экскурсию
- 🎬 Погружение в атмосферу 90-х
- 📸 Уникальные фотолокации
- 🎧 Саундтреки и диалоги из фильма
- 🤫 Закулисные истории и факты
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👥 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Стадион
- Дом Доктора и Баклажана
- Особняк Михалыча
- Офис Борщанского
Описание экскурсии
Нижний Новгород — через кинообъектив Балабанова
Мы проедем по всем местам Нижнего Новгорода, в которых проходили съёмки культового фильма: вы увидите стадион, дом Доктора и Баклажана, особняк Михалыча, офис Борщанского и другие узнаваемые точки. Обсудим, почему жители прятали иномарки во время съемок, кто снимался в роли трупов и как эти трупы пугали посетителей местных бань. А с помощью моих фотоматериалов вы сможете точно припомнить сцены из фильма.
Разгадать «Жмурки»: пасхалки, отсылки и истории
За несколько лет я собрал целую коллекцию нетривиальных фактов о съёмках: самыми интересными непременно поделюсь с вами! Вы узнаете:
- какие тайные знаки и послания Алексей Балабанов зашифровал в фильме
- кто придумал выкидные пистолеты Саймона
- почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз
- откуда в фильме возник адвокат Борщанский и кто такой Кабан
- где создатели фильма искали актеров на роли «Волшебников» и бандитов
- какие киноляпы можно заметить в фильме и как проходили репетиции
Полное погружение в эпоху
Всю дорогу нас будут сопровождать саундтреки фильма и нарезки его лучших диалогов. А еще вы сможете сфотографироваться в образах героев фильма: примерить балаклаву, взять пистолет Саймона, ощутить в руке тот самый дипломат с порошком, защититься папкой Сереги и многое другое!
Организационные детали
- Перемещаемся на комфортабельной иномарке для группы 1-4 человек, для больших групп есть пешеходный вариант (или автомобильный на вашем транспорте)
- Для лучшей слышимости саундтрека и диалогов в транспорте мы используем переносную колонку
- Программа интерактивная, учитываются ваши пожелания по форме, продолжительности, локациям и акцентам программы
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Наш гид Алексей — настоящий фанат своего дела. С первых минут мы погрузились в атмосферу каноничных 90-х.
Спасибо большое Алексею за отличную экскурсию. В следующий приезд в Нижний Новгород обязательно посетим иные экскурсии из его портфеля.