По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде

Погрузиться в атмосферу 90-х и расшифровать подсказки Балабанова на авторской экскурсии

Индивидуальная
Культовый фильм «Жмурки» не только тонко подсветил стереотипы об эпохе 90-х, но и проложил по Нижнему Новгороду интересный киномаршрут, который лег в основу этой экскурсии.

Со мной вы расшифруете послания Балабанова, отыщете узнаваемые локации, услышите курьезные истории.

А еще сможете примерить малиновый пиджак и сделать колоритные фотографии.
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Нижний Новгород — через кинообъектив Балабанова

Мы проедем по всем местам Нижнего Новгорода, в которых проходили съемки культового фильма: вы увидите стадион, дом Доктора и Баклажана, особняк Михалыча, офис Борщанского и другие узнаваемые точки. Обсудим, почему жители прятали иномарки во время съемок, кто снимался в роли трупов и как эти трупы пугали посетителей местных бань. А с помощью моих фотоматериалов вы сможете точно припомнить сцены из фильма.

Разгадать «Жмурки»: пасхалки, отсылки и истории

За несколько лет я собрал целую коллекцию нетривиальных фактов о съемках: самыми интересными непременно поделюсь с вами! Вы узнаете:

  • какие тайные знаки и послания Алексей Балабанов зашифровал в фильме;
  • кто придумал выкидные пистолеты Саймона;
  • почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз;
  • откуда в фильме возник адвокат Борщанский и кто такой Кабан;
  • где создатели фильма искали актеров на роли «Волшебников» и бандитов;
  • какие киноляпы можно заметить в фильме и как проходили репетиции.

Полное погружение в эпоху

Всю дорогу нас будут сопровождать саундтреки фильма и нарезки его лучших диалогов. А еще вы сможете сфотографироваться в образах героев фильма: примерить настоящий малиновый пиджак или балаклаву, взять в руки легендарный раскладной телефон «Моторолла» или пистолет Саймона, ощутить в руке тот самый дипломат с порошком, защититься папкой Сереги и многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельной иномарке для группы 1 — 4 человек, для больших групп есть пешеходный вариант экскурсий (или автомобильный на вашем транспорте)
  • Для лучшей слышимости саундтрека и диалогов в транспорте мы используем переносную колонку
  • Экскурсия интерактивная, учитываются ваши пожелания по форме, продолжительности, локациям и акцентам программы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Сенной площади или по договоренности
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

🎩Индивидуальные🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️НеобычныеФильм Жмурки🧐Авторские

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Алексей
5
28 отзывов
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
Фильм «Жмурки» - культовый фильм о криминальной жизни в 90-е
от 2 500 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
4.8
4 отзыва
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги
от 4 500 за 1-10 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
Турфирма
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
900 за 1 человека
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
2 часа
Индивидуальная
Дарья
Нет отзывов
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Двухчасовая экскурсия на автомобиле и пешком по местам, окутанным легендами и тайнами
от 4 590 за 1-4 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
Пешеходная экскурсия по самой красивой улицы Нижнего Новгорода - улицы Рождественской
от 3 500 за 1 человека
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Большая Покровская
Пешеходная экскурсия по главной улицы Нижнего Новгорода - Большой Покровской
от 3 500 за 1-10 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Турфирма
5
2 отзыва
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Купеческому Нижнему Новгороду
Со времени своего основания Нижний Новгород постоянно попадал в летописи и исторические хроники
от 6 000 за 1-3 чел.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Турфирма
5
3 отзыва
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
На нашей неспешной прогулке вы познакомитесь с историей Нижнего Новгорода
500 за 1 человека
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Нижний Новгород - центр Приволжья, основанный князем Юрием Всеволодовичем примерно в 1221 году
от 4 500 за 1-10 чел.
Нижний Новгород - жемчужина России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Нижний Новгород - жемчужина России
Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода с профессиональным гидом продолжительностью
4 500 за 1-6 чел.
Нижний Новгород в старой открытке
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гиды
5
1 отзыв
Нижний Новгород в старой открытке
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки и Волги
от 5 000 за 1-10 чел.
Нижний-Горький-Новгород: главный обзор
4 часа
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Борис
Нет отзывов
Нижний-Горький-Новгород: главный обзор
На этой экскурсии я познакомлю вас с основными «лицами» Нижнего Новгорода
6 500 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ