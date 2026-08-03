Мои заказы

По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде

Погрузитесь в атмосферу 90-х, посетив культовые локации из фильма «Жмурки» и узнав уникальные факты о съемках
Культовый фильм «Жмурки» стал основой уникальной экскурсии по Нижнему Новгороду.

Участники смогут увидеть места съёмок, узнать о закулисных историях и курьезах, связанных с созданием фильма.

Экскурсия включает посещение стадиона, дома Доктора и Баклажана, особняка Михалыча и других знаковых мест. Погружение в атмосферу 90-х обеспечат саундтреки и возможность примерить образы героев.

Подходит для индивидуальных и небольших групп, предлагается комфортный транспорт и интерактивный формат
5
82 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎬 Погружение в атмосферу 90-х
  • 📸 Уникальные фотолокации
  • 🎧 Саундтреки и диалоги из фильма
  • 🤫 Закулисные истории и факты
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👥 Индивидуальный подход
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде

Что можно увидеть

  • Стадион
  • Дом Доктора и Баклажана
  • Особняк Михалыча
  • Офис Борщанского

Описание экскурсии

Нижний Новгород — через кинообъектив Балабанова

Мы проедем по всем местам Нижнего Новгорода, в которых проходили съёмки культового фильма: вы увидите стадион, дом Доктора и Баклажана, особняк Михалыча, офис Борщанского и другие узнаваемые точки. Обсудим, почему жители прятали иномарки во время съемок, кто снимался в роли трупов и как эти трупы пугали посетителей местных бань. А с помощью моих фотоматериалов вы сможете точно припомнить сцены из фильма.

Разгадать «Жмурки»: пасхалки, отсылки и истории

За несколько лет я собрал целую коллекцию нетривиальных фактов о съёмках: самыми интересными непременно поделюсь с вами! Вы узнаете:

  • какие тайные знаки и послания Алексей Балабанов зашифровал в фильме
  • кто придумал выкидные пистолеты Саймона
  • почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз
  • откуда в фильме возник адвокат Борщанский и кто такой Кабан
  • где создатели фильма искали актеров на роли «Волшебников» и бандитов
  • какие киноляпы можно заметить в фильме и как проходили репетиции

Полное погружение в эпоху

Всю дорогу нас будут сопровождать саундтреки фильма и нарезки его лучших диалогов. А еще вы сможете сфотографироваться в образах героев фильма: примерить балаклаву, взять пистолет Саймона, ощутить в руке тот самый дипломат с порошком, защититься папкой Сереги и многое другое!

Организационные детали

  • Перемещаемся на комфортабельной иномарке для группы 1-4 человек, для больших групп есть пешеходный вариант (или автомобильный на вашем транспорте)
  • Для лучшей слышимости саундтрека и диалогов в транспорте мы используем переносную колонку
  • Программа интерактивная, учитываются ваши пожелания по форме, продолжительности, локациям и акцентам программы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Сенной площади или по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 554 туристов
Я коренной нижегородец в пятом поколении, поэтому мне всегда была интересна история родного города, улиц, площадей, домов, где жили мои предки. Как человек любознательный и открытый к общению, я люблю новые знакомства и встречи! А как краевед и киновед буду рад поделиться с вами своими знаниями и наблюдениями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
79
4
3
3
2
1
R
Были с девушкой на экскурсии по местам съемок одного из моего любимых фильмов «Жмурки».
Наш гид Алексей — настоящий фанат своего дела. С первых минут мы погрузились в атмосферу каноничных 90-х.
читать дальшеуменьшить

Нам не просто показывали точки из фильма, а включали саундтреки, показывали кадры на планшете для сравнения «тогда и сейчас» и рассказывали кучу крутых инсайдов со съемочной площадки про Балабанова, Михалкова, Дюжева и Панина.
Маршрут составлен идеально, за рулем время пролетело незаметно. Нижний Новгород открылся с совершенно новой, кинематографичной стороны. Всем любителям культового кино и нестандартных прогулок однозначно рекомендую! 5 из 5!
P.S. Меня похвалили за энциклопедические знания фильма!

Были с девушкой на экскурсии по местам съемок одного из моего любимых фильмов «Жмурки».
Были с девушкой на экскурсии по местам съемок одного из моего любимых фильмов «Жмурки».
Были с девушкой на экскурсии по местам съемок одного из моего любимых фильмов «Жмурки».
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то, что смотрели его раз 10. Глубокое знание истории и биографии режиссера, актеров, авторов сценария
читать дальшеуменьшить

подается правильным русским языком, ложится в память навсегда и без усилий; все основные локации показаны - некоторые с неожиданных ракурсов, некоторые в совершенно неожиданных местах. Чувствуется, что Алексей давно и глубоко в теме: оригинальные медиа - материалы (фото-, видео-, звук) по количеству, собранному у одного человека, не имеют себе равных. Правильный, без обсценности, где-то с юмором, где-то с трагизмом поданный комментарий позволяет взять на экскурсию и детей. Несмотря на то, что фильм - классический образец постмодернизма (смешно об ужасном) - экскурсия оставляет благодарную память об истории нашей страны, которая пережила эти непостижимые времена и память о людях, которые эту историю навек сохранили в фильме. Алексей, СПАСИБО!

Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то,
Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то,
Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то,
Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то,
Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то,
Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то,
Алексей, огромное спасибо за проведенное время. Оказывается, мы ничего не знали про "Жмурки", несмотря на то,
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
Очень знающий гид, который умеет заинтересовать. Места удивительные, было много открытий.
Очень знающий гид, который умеет заинтересовать. Места удивительные, было много открытий.
Очень знающий гид, который умеет заинтересовать. Места удивительные, было много открытий.
Очень знающий гид, который умеет заинтересовать. Места удивительные, было много открытий.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Анастасия, большое спасибо за такую высокую оценку!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия для любителей творчества Балабанова, рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
E
Отличная экскурсия в формате рассказа и беседы, сочетающая пешую прогулку, поездки, интерактив. Однозначно подходит для любителей фильма "Жмурки", творчества Балабанова, российского кинематографа конца 90-х/начала 00-х, кому логотип СТВ навевает воспоминания о любимых фильмах.

Спасибо большое Алексею за отличную экскурсию. В следующий приезд в Нижний Новгород обязательно посетим иные экскурсии из его портфеля.
Алексей
Алексей
Ответ организатора:
Евгений здравствуйте! Большое спасибо за Ваш отзыв, жду Вас снова!
Вам был полезен этот отзыв?
Валерия
Спасибо большое Алексею за погружение в творчество Балабанова и не только, за интересный рассказ о фильме, о киноиндустрии, о городе. Необычная и очень интересная экскурсия для тех, кто любит и ценит качественное кино.
Спасибо большое Алексею за погружение в творчество Балабанова и не только, за интересный рассказ о фильме,
Спасибо большое Алексею за погружение в творчество Балабанова и не только, за интересный рассказ о фильме,
Спасибо большое Алексею за погружение в творчество Балабанова и не только, за интересный рассказ о фильме,
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде»

Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
На машине
6 часов
35 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников
Прикоснитесь к древним промыслам Заволжья в деревне Мериново. Узнайте секреты росписи матрёшки и домовой резьбы, познакомьтесь с мастерами и старообрядцами
Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а
13 авг в 14:30
14 авг в 09:30
от 13 000 ₽ за всё до 3 чел.
На дне: криминальный Нижний
Пешая
2 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На дне: криминальный Нижний
Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»
Начало: В районе Кремля
Завтра в 14:00
13 авг в 17:00
от 4000 ₽ за всё до 5 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Пешая
2.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Погрузитесь в мир кино в Нижнем Новгороде! Узнайте, где снимались известные фильмы и сериалы, и почувствуйте себя частью их истории
Начало: Верхневолжская набережная
Завтра в 09:00
13 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Пешая
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Словно в гостях у бабушки: деревенский дом-музей на Керженце
Проникнуться атмосферой крестьянской избы под любопытные истории и с угощениями
Начало: В деревне Хахалы
Завтра в 14:00
13 авг в 10:00
от 13 000 ₽ за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
от 9000 ₽ за экскурсию