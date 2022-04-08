Что вас ожидает

Нижний Новгород — через кинообъектив Балабанова

Мы проедем по всем местам Нижнего Новгорода, в которых проходили съемки культового фильма: вы увидите стадион, дом Доктора и Баклажана, особняк Михалыча, офис Борщанского и другие узнаваемые точки. Обсудим, почему жители прятали иномарки во время съемок, кто снимался в роли трупов и как эти трупы пугали посетителей местных бань. А с помощью моих фотоматериалов вы сможете точно припомнить сцены из фильма.

Разгадать «Жмурки»: пасхалки, отсылки и истории

За несколько лет я собрал целую коллекцию нетривиальных фактов о съемках: самыми интересными непременно поделюсь с вами! Вы узнаете:

какие тайные знаки и послания Алексей Балабанов зашифровал в фильме;

кто придумал выкидные пистолеты Саймона;

почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз;

откуда в фильме возник адвокат Борщанский и кто такой Кабан;

где создатели фильма искали актеров на роли «Волшебников» и бандитов;

какие киноляпы можно заметить в фильме и как проходили репетиции.

Полное погружение в эпоху

Всю дорогу нас будут сопровождать саундтреки фильма и нарезки его лучших диалогов. А еще вы сможете сфотографироваться в образах героев фильма: примерить настоящий малиновый пиджак или балаклаву, взять в руки легендарный раскладной телефон «Моторолла» или пистолет Саймона, ощутить в руке тот самый дипломат с порошком, защититься папкой Сереги и многое другое!

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