Культовый фильм «Жмурки» стал основой уникальной экскурсии по Нижнему Новгороду. Участники смогут увидеть места съёмок, узнать о закулисных историях и курьезах, связанных с созданием фильма. Экскурсия включает посещение стадиона, дома Доктора и Баклажана, особняка Михалыча и других знаковых мест. Погружение в атмосферу 90-х обеспечат саундтреки и возможность примерить образы героев. Подходит для индивидуальных и небольших групп, предлагается комфортный транспорт и интерактивный формат

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Нижний Новгород — через кинообъектив Балабанова

Мы проедем по всем местам Нижнего Новгорода, в которых проходили съёмки культового фильма: вы увидите стадион, дом Доктора и Баклажана, особняк Михалыча, офис Борщанского и другие узнаваемые точки. Обсудим, почему жители прятали иномарки во время съемок, кто снимался в роли трупов и как эти трупы пугали посетителей местных бань. А с помощью моих фотоматериалов вы сможете точно припомнить сцены из фильма.

Разгадать «Жмурки»: пасхалки, отсылки и истории

За несколько лет я собрал целую коллекцию нетривиальных фактов о съёмках: самыми интересными непременно поделюсь с вами! Вы узнаете:

какие тайные знаки и послания Алексей Балабанов зашифровал в фильме

кто придумал выкидные пистолеты Саймона

почему Алексей Серебряков чуть не потерял на съемках глаз

откуда в фильме возник адвокат Борщанский и кто такой Кабан

где создатели фильма искали актеров на роли «Волшебников» и бандитов

какие киноляпы можно заметить в фильме и как проходили репетиции

Полное погружение в эпоху

Всю дорогу нас будут сопровождать саундтреки фильма и нарезки его лучших диалогов. А еще вы сможете сфотографироваться в образах героев фильма: примерить балаклаву, взять пистолет Саймона, ощутить в руке тот самый дипломат с порошком, защититься папкой Сереги и многое другое!

Организационные детали