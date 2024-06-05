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🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 42 отзыва Популярное предложение Из Нижнего Новгорода - в сакральное Дивеево Узнайте историю святынь Дивеево и Арзамаса, посетите монастырь и источник Серафима Саровского. Путешествие наполнено духовностью и историей Начало: У вашего отеля в историческом центре Нижнего Новго... от 17 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 107 отзывов Нижний Новгород: путешествие сквозь века, от кремля до дома-самолета Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, прогуливаясь по его древним улочкам и восхищаясь архитектурными шедеврами 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 65 отзывов Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода: путешествие в историю Погрузитесь в мир духовности и красоты, посетив самые знаменитые храмы и монастыри Нижнего Новгорода от 8 270 ₽ за всё до 9 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Нижний Новгород: путешествие в историю и культуру за 3 часа Загляните в душу Нижнего Новгорода: от кремлевских башен до сокровищ прошлого, которые можно потрогать Начало: На пл. Минина и Пожарского 6 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 201 отзыв Популярное предложение Нижний Новгород: путешествие по страницам истории и культуры Погрузитесь в атмосферу древнего Нижнего Новгорода, исследуйте его улицы и монументы вместе с опытным гидом 5 990 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 3 часа 112 отзывов Влюбиться в Нижний Новгород: истории, легенды и архитектура Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, открывая его исторические тайны и архитектурные шедевры от 7 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 24 отзыва Духовное наследие Нижнего Новгорода: Печерский монастырь и старинные церкви Откройте для себя духовные сокровища Нижнего Новгорода, посетив его знаменитые монастыри и церкви в компании опытного гида 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 34 отзыва Нижний Новгород - в самое сердце: Путешествие по древнему городу Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода: от крепостных стен Кремля до уютных улочек Започаинья. Индивидуальная экскурсия с личным гидом 9 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 16 отзывов На прогулку всей семьёй: обзорно-игровой тур по Нижнему Новгороду Путешествие с детьми становится увлекательным и познавательным. Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду с остановками у знаковых мест и игровыми площадками Начало: Возле кремля 6 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 38 отзывов Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии 10 600 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 46 отзывов Нижний Новгород с нуля Главные достопримечательности города на обзорной автомобильной экскурсии 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 16 отзывов Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах Начало: По договоренности с туристом 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 20 отзывов Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж 24 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 27 отзывов Древние промыслы Заволжья: от матрешки до наличников Совершить экспедицию в деревню старообрядцев, расшифровать домовую резьбу и расписать матрёшку Начало: Г Семенов, ул. Володарского 12а от 9 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 14 отзывов Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города Начало: По договоренности 12 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 1 отзыв Семенов, Светлояр и Шереметевский замок За город! За Волгу! Скорей на Ветлугу - в край грибов, ложкарей, скитов и старинных легенд 30 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 10 отзывов В Дивеевский монастырь - к последнему уделу Богородицы Закрытый город Арзамас, святые места Дивеева и источник Серафима Саровского Начало: У вашего отеля 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 5 отзывов Дивное Дивеево - экскурсия из Нижнего Новгорода Познакомиться с историей благословенного места и побывать на земле преподобного Серафима Саровского Начало: На пр. Гагарина 17 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Нижний Новгород изнутри Кремль, исторический центр и лучшие панорамные виды города на авто-пешеходной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва Из Нижнего Новгорода - в Макарьевский монастырь Посетить древний монастырь на берегу Волги и раскрыть его многовековую историю от 12 700 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Нижний Новгород - столица радио. Обзорная экскурсия с посещением радиолаборатории Узнать об истоках радиовещания в России и увидеть главные достопримечательности города 10 200 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 9 часов 9 отзывов Из Нижнего Новгорода - в легендарное Дивеево Посетить знаменитый на всю страну монастырь и окунуться в святые источники 18 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 2 отзыва Нижний Новгород мультикультурный и многоконфессиональный Посетить мечеть, синагогу и христианские храмы и узнать интересные факты о разных религиях Начало: по договоренности 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 136 отзывов Нижний Новгород: историческое путешествие за день Исследуйте культурное наследие Нижнего Новгорода: от кремлевских стен до Стрелки, где сливаются Ока и Волга Начало: По договорённости 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Ветлужская кругосветка - в настоящую русскую глубинку Открыть красоту Ветлуги, услышать древние легенды края и разобраться в его нетривиальной истории Начало: Вокзал станции Ветлужская 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 3 отзыва Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских 5 340 ₽ за всё до 20 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 10 отзывов Дивеевские Свет и Радость Насыщенное знакомство со святыми местами, посещение женской обители и заезд в окрестности Дивеева Начало: в вашем отеле в Нижнем Новгороде 15 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 4 отзыва Богородск и Павлово - владения Шереметевых Знакомство с жизнью купеческо-промышленной России 16-19 веков 19 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 1 отзыв Гороховец - город Царя Гороха и не только Ощутить дух вековой истории и полюбоваться идиллическими панорамами на экскурсии из Нижнего Начало: в Нижнем Новгороде 15 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7.5 часов 10 отзывов Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом Начало: По договоренности 16 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине На лимузине Индивидуальная 2 часа 3 отзыва По Нижнему Новгороду на лимузине Полюбоваться огнями вечернего города и услышать истории любви известных нижегородцев Начало: на площади Минина и Пожарского 12 900 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Шуховские башни в Нижнем Новгороде Рассмотреть оригинальные творения знаменитого инженера и расшифровать особенности их архитектуры Начало: У собора Александра Невкого 6 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 11 отзывов Заповедный Светлояр, или Русская Атлантида Душевная поездка по таежной Нижегородчине с погружением в истории, легенды и традиции края Начало: От вашего отеля в историческом Нижнем Новгороде ил... от 13 350 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Знакомство с Нижним Новгородом и трапеза по-купечески Посмотреть на Нижний глазами известных людей разных эпох и отведать суточных щей с настоечкой 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 1 отзыв По стопам святого Макария: Желтоводский Макариев монастырь, ярмарка + канатка Отправиться вглубь Нижегородской области туда, где царит история 16 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 6 отзывов Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов Посетить древний город мастеров и столицу золотой хохломы 14 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 12 часов 5 отзывов Арзамас и Дивеево Путешествие по нижегородскому югу с профессиональным историком и опытным водителем 25 000 ₽ за всё до 4 чел.