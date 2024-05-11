41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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По главным храмам и монастырям Нижнего Новгорода

Об уникальности нижегородского культового зодчества и влиянии истории на церковную архитектуру
«Погляди, вся грудь у него в крестах, / Вся голова — в кустах…» — так писала нижегородская поэтесса о куполах города, устремлённых к небу.

Такое зрелище нельзя пропустить! Вы откроете для себя шедевры храмовой архитектуры Нижнего Новгорода и два монастырских ансамбля. Увидите позолоченные иконостасы, услышите истории святых и прочувствуете духовную атмосферу города.
5
79 отзывов
По главным храмам и монастырям Нижнего Новгорода
По главным храмам и монастырям Нижнего Новгорода
По главным храмам и монастырям Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

Вместе мы посетим следующие места, связанные с нижегородским культовым зодчеством:

  • Благовещенский мужской монастырь, овеянный преданиями и хранящий память о допетровской Руси
  • Вознесенский Печерский мужской монастырь. Именно здесь начинали свой монашеский путь святые Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский
  • Собор Александра Невского — один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом
  • Рождественскую церковь, которую иногда называют одной из самых красивых церквей России, и вряд ли это большое преувеличение. Шедевр строгановского барокко и спустя 300 лет после своей постройки изумляет своим декором и позолоченным иконостасом
  • Спасский (Староярмарочный) собор — монументальное творение Огюста Монферрана и самое старинное сооружение, оставшееся от крупнейшей в мире Нижегородской ярмарки
  • Успенскую церковь на Ильинской горе — первый и единственный храм на Руси с каменной крещатой бочкой в четыре лица

Экскурсия будет сопровождаться иллюстрациями, которые позволят прикоснуться к атмосфере «духовного Нижнего» в разные периоды его истории.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле Toyota Rav4 (или схожем по классу) с водителем
  • Для групп 4-6 человек предоставляется минивэн с доплатой 200 ₽ с чел.
  • Для групп 7-48 человек стоимость транспорта уточняйте у гида
  • Стоимость экскурсии на автомобиле путешественника — 700 ₽
  • Дорогие дамы, на экскурсию лучше взять с собой платок или любой другой головной убор

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1300 ₽
Дети до 18 лет700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
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заинтересованный разговор о Нижнем с историческими анекдотами, байками и городскими легендами. Прекрасно знаю как парадный город, так и его изнанку. С одинаковым воодушевлением рассказываю и про нижегородский кремль, и про нижегородский стрит-арт. Меня вдохновляют не только ушедшие эпохи, но и современный Нижний с его актуальной литературой, искусством и архитектурой. Стараюсь не только просвещать своих гостей, делиться с ними любимыми историями и местами в Нижнем, но и сам учусь у них. Благо многие из них — опытные путешественники со своими историями, прекрасно образованные и тонко чувствующие люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
4
2
3
2
1
И
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и произошло) Увлекательный рассказ, очень динамично и интересно) отдельная благодарность нашему водителю Александру) меня сильно укачивает, но Александр настолько искусно управлял авто, что невозможно было ощутить двигаемся мы или нет, поэтому рекомендую всем, кто сомневается в отношении экскурсии на машине)
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и+1
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и
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татьяна
Экскурсия была отлично организована, хороший транспорт, очень эрудированный экскурсовод. Отвечал на любой вопрос, много знает, приятный в общении.
Экскурсия была отлично организована, хороший транспорт, очень эрудированный экскурсовод. Отвечал на любой вопрос, много знает, приятный в общении.
Экскурсия была отлично организована, хороший транспорт, очень эрудированный экскурсовод. Отвечал на любой вопрос, много знает, приятный в общении.
Экскурсия была отлично организована, хороший транспорт, очень эрудированный экскурсовод. Отвечал на любой вопрос, много знает, приятный в общении.
Экскурсия была отлично организована, хороший транспорт, очень эрудированный экскурсовод. Отвечал на любой вопрос, много знает, приятный в общении.
Экскурсия была отлично организована, хороший транспорт, очень эрудированный экскурсовод. Отвечал на любой вопрос, много знает, приятный в общении.
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Елена
Спасибо огромное Артёму за интересную и полезную экскурсию. Открыли для себя город с внутренней глубоко духовной стороны. 4.05.2025
Спасибо огромное Артёму за интересную и полезную экскурсию. Открыли для себя город с внутренней глубоко духовной стороны. 4.05.2025
Спасибо огромное Артёму за интересную и полезную экскурсию. Открыли для себя город с внутренней глубоко духовной стороны. 4.05.2025
Спасибо огромное Артёму за интересную и полезную экскурсию. Открыли для себя город с внутренней глубоко духовной стороны. 4.05.2025
Спасибо огромное Артёму за интересную и полезную экскурсию. Открыли для себя город с внутренней глубоко духовной стороны. 4.05.2025
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М
Экскурсия замечательная! Слушала даже 13-летняя дочь-подросток, которая обычно на всех экскурсиях в телефоне. Понравилось всё - и маршрут, и подача материала, и сам экскурсовод. Огромное спасибо!
Экскурсия замечательная! Слушала даже 13-летняя дочь-подросток, которая обычно на всех экскурсиях в телефоне. Понравилось всё -
Экскурсия замечательная! Слушала даже 13-летняя дочь-подросток, которая обычно на всех экскурсиях в телефоне. Понравилось всё -
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Екатерина
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода с Артёмом - одно из самых ярких приятных впечатлений от поездки в Нижний Новгород. Интересная, содержательная, душевная экскурсия! Конечно же, это заслуга Артёма:
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его талант рассказчика, знания культуролога, увлеченность истинного нижегородца, - увлекает и захватывает! Наша компания состояла из 5 человек, использовали минивен, подобранный для нас Артёмом, максимально комфортный, чистый, новый, - передвигались с комфортом. С благодарностью вспоминаем с друзьями экскурсию Артёма, это было лучшее решение для знакомства с историей города! Спасибо!

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Г
Если коротко- мы чрезвычайно довольны. Анна буквально погрузила нас в историю Нижнего Новгорода. Перед нами прошли славные и печальные события, самые важные люди в истории города. Мы восхищались отреставрированными храмами,
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красотой иконостасов и тихой благодатью на территории монастырей.
Мы немного позавидовали прекрасным набережным, массе цветов и «сидячих мест», где можно просто посидеть, полюбоваться видами, а потом пойти дальше получать удовольствие от города.
Отдельное спасибо Анне за прекрасный русский язык, четкость изложения, чувство юмора и совершенно явную любовь к Нижнему Новгороду, которой она нас заразила😊.
А ещё большое спасибо нашему замечательному водителю, без которого мы бы не успели столько увидеть.

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