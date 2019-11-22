41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

«Погляди, вся грудь у него в крестах,/Вся голова — в кустах…» — пишет нижегородский поэт Евгения Риц о том, каким предстает наш город, если перемещаться из его Заречной части в Нагорную. Из окна автобуса или автомобиля мы видим захватывающую панораму исторической части города, усеянную разноцветными куполами и стремящимися вверх крестами, украшенную зелеными скверами и набережными. Этот яркий вид стал возможен благодаря тому, что исторический центр Нижнего Новгорода во многом сохранил старинную храмовую застройку.

Что вас ожидает

В ходе нашей экскурсии мы среди прочего посетим следующие места, связанные с нижегородским культовым зодчеством:

Благовещенский мужской монастырь — древнейший монастырь Нижнего Новгорода, основанный на высоком берегу Оки в 1221 г. вместе с самим Нижним Новгородом.

— древнейший монастырь Нижнего Новгорода, основанный на высоком берегу Оки в 1221 г. вместе с самим Нижним Новгородом. Вознесенский Печерский мужской монастырь , чей ансамбль XVIII столетия хранит память о допетровской Руси. Именно в этом монастыре начинали свой монашеский путь святые Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский.

, чей ансамбль столетия хранит память о допетровской Руси. Именно в этом монастыре начинали свой монашеский путь святые Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский. Собор Александра Невского — один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом.

— один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом. Рождественскую церковь иногда называют одной из самых красивых церквей России и вряд ли это большое преувеличение. Шедевр строгановского барокко и спустя 300 лет после своей постройки изумляет своим декором и позолоченным иконостасом.

иногда называют одной из самых красивых церквей России и вряд ли это большое преувеличение. Шедевр строгановского барокко и спустя 300 лет после своей постройки изумляет своим декором и позолоченным иконостасом. Церковь Жен-Мироносиц в Започаинье — один из старейших храмов города и первая в России церковь-корабль.

— один из старейших храмов города и первая в России церковь-корабль. «Площадь трех конфессий», где на маленьком пятачке соседствуют православная, армянская и протестантская церковь. И все это с прекрасным видом на Метромост, Оку и Нижегородскую ярмарку.

Экскурсия будет сопровождаться иллюстрациями, которые позволят нам прикоснуться к атмосфере «духовного Нижнего» в разные периоды его истории.