41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Об уникальности нижегородского культового зодчества и влиянии истории на церковную архитектуру

Artyom
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Artyom – ваш гид
Экскурсия познакомит вас с шедеврами храмовой архитектуры Нижнего Новгорода и двумя его главными монастырскими ансамблями — Благовещенским и Печерским Вознесенским монастырями.

Вы узнаете, в чем уникальность нижегородского культового зодчества, как история страны и города влияла на архитектурный облик храмов.

Особый колорит нашей экскурсии придадут запоминающиеся пейзажи, ведь многие церкви и храмовые комплексы Нижнего стоят на живописных берегах Оки и Волги.
От 3120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии41 отзыв
4.98
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода

«Погляди, вся грудь у него в крестах,/Вся голова — в кустах…» — пишет нижегородский поэт Евгения Риц о том, каким предстает наш город, если перемещаться из его Заречной части в Нагорную. Из окна автобуса или автомобиля мы видим захватывающую панораму исторической части города, усеянную разноцветными куполами и стремящимися вверх крестами, украшенную зелеными скверами и набережными. Этот яркий вид стал возможен благодаря тому, что исторический центр Нижнего Новгорода во многом сохранил старинную храмовую застройку.

Что вас ожидает

В ходе нашей экскурсии мы среди прочего посетим следующие места, связанные с нижегородским культовым зодчеством:

  • Благовещенский мужской монастырь — древнейший монастырь Нижнего Новгорода, основанный на высоком берегу Оки в 1221 г. вместе с самим Нижним Новгородом.
  • Вознесенский Печерский мужской монастырь, чей ансамбль XVIII столетия хранит память о допетровской Руси. Именно в этом монастыре начинали свой монашеский путь святые Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский.
  • Собор Александра Невского — один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом.
  • Рождественскую церковь иногда называют одной из самых красивых церквей России и вряд ли это большое преувеличение. Шедевр строгановского барокко и спустя 300 лет после своей постройки изумляет своим декором и позолоченным иконостасом.
  • Церковь Жен-Мироносиц в Започаинье — один из старейших храмов города и первая в России церковь-корабль.
  • «Площадь трех конфессий», где на маленьком пятачке соседствуют православная, армянская и протестантская церковь. И все это с прекрасным видом на Метромост, Оку и Нижегородскую ярмарку.

Экскурсия будет сопровождаться иллюстрациями, которые позволят нам прикоснуться к атмосфере «духовного Нижнего» в разные периоды его истории.

Организационные детали

  • Стоимость транспорта: 500 р. в час, если мы арендуем легковой автомобиль для 1-3 человек; 650 р. в час, если речь идет о 7 местном транспорте; аренда транспорта на 8-16 человек будет стоить 1000 р. в час. Разумеется, если у вас есть свой транспорт, то ни о какой аренде речь не идет.
  • Место начало экскурсии — по договоренности
  • Группам от 8 человек — скидки
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода
Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Artyom
Artyom
Артем, 31 год. Культуролог, гид, преподаватель. Интересуюсь историей и мифологией городских пространств, современной архитектурой, собираю виртуальную коллекцию необычных мест, зданий и объектов Нижнего Новгорода.
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41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

22 ноября 2019
Экскурсия прекрасна во всех отношениях. Это тот самый случай когда город может гордиться обширным и великолепным наследием, а гид гордиться своим городом и может передать нам свое отношение, свои знания на самом высоком уровне. Остались прекрасные впечатления! Спасибо!
27 августа 2019
Спасибо огромное Артёму за экскурсию. Знает и любит своё дело, вкладывает душу и как результат- отличная экскурсия. Рассказывает очень интересно, хороший маршрут, были в тех местах, которые находятся несколько в стороне от туристических троп. И если бы не Артем так и не увидели бы такой красоты. Рекомендую однозначно!
9 августа 2019
Шикарно! Артём молодец. Знает каждый дом, каждый закоулочек в Нижнем Новгороде. Очень хорошо знает историю.Нам все понравилось. Рекомендую всем.
6 августа 2019
Выбрала индивидуальную экскурсию на автомобиле из-за моей мамы, которой уже 79 лет, и ей уже тяжело ходить с большой группой. И очень рада, что у нас получилась замечательная и очень интересная прогулка и моей маме было очень комфортно. Особенно приятно, что Артем, узнав, что мы уже были на обзорной экскурсии и посетили 2 храма из его программы, перестроил маршрут без повторений и добавил храмы, которых не было в описании. Огромное спасибо Артему за интересный рассказ и индивидуальный подход.
Ян
18 июля 2019
Искренне благодарен за экскурсию. Экскурсия была хорошей и полной конкретной информации. Спасибо Артему за интересный и содержательный рассказ о церквях и храмах Нижнего Новгорода, их истории, о прекрасном городе. Была возможность зайти в храмы, что помогало познавание города и обогащало духовно. Получил огромное удовольствие. Еще раз большое спасибо.
11 июля 2019
Все прошло на ура. Отличный город. Отличный гид. Спасибо.
23 мая 2019
Экскурсия познавательная с хорошим маршрутом, с заходами в храмы , возможностью использовать свой автомобиль. Гид Анна провела её прекрасно! 4 часа пролетели мгновенно. Большое спасибо!
13 января 2019
Экскурсия была прекрасной! Спасибо Артему за интересный и содержательный рассказ о церквях и храмах Нижнего Новгорода, их истории, о прекрасном городе, его улочках с деревянными домиками.
Мы получили огромное удовольствие. Еще раз большое спасибо.
31 октября 2018
Экскурсовод просто умница
26 сентября 2018
Экскурсия очень интересная и познавательная. Артем глубоко владеет материалом,его слушаешь на одном дыхании.Большое спасибо ему и Вашей команде!
Ещё 31 отзыв

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