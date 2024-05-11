41 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

«Погляди, вся грудь у него в крестах, / Вся голова — в кустах…» — так писала нижегородская поэтесса о куполах города, устремлённых к небу.
Такое зрелище нельзя пропустить! Вы откроете для себя шедевры храмовой архитектуры Нижнего Новгорода и два монастырских ансамбля. Увидите позолоченные иконостасы, услышите истории святых и прочувствуете духовную атмосферу города.
Такое зрелище нельзя пропустить! Вы откроете для себя шедевры храмовой архитектуры Нижнего Новгорода и два монастырских ансамбля. Увидите позолоченные иконостасы, услышите истории святых и прочувствуете духовную атмосферу города.
Описание экскурсии
Вместе мы посетим следующие места, связанные с нижегородским культовым зодчеством:
- Благовещенский мужской монастырь, овеянный преданиями и хранящий память о допетровской Руси
- Вознесенский Печерский мужской монастырь. Именно здесь начинали свой монашеский путь святые Евфимий Суздальский и Макарий Желтоводский
- Собор Александра Невского — один из самых высоких русских храмов, украшенный резным липовым иконостасом высотой с 7-этажный дом
- Рождественскую церковь, которую иногда называют одной из самых красивых церквей России, и вряд ли это большое преувеличение. Шедевр строгановского барокко и спустя 300 лет после своей постройки изумляет своим декором и позолоченным иконостасом
- Спасский (Староярмарочный) собор — монументальное творение Огюста Монферрана и самое старинное сооружение, оставшееся от крупнейшей в мире Нижегородской ярмарки
- Успенскую церковь на Ильинской горе — первый и единственный храм на Руси с каменной крещатой бочкой в четыре лица
Экскурсия будет сопровождаться иллюстрациями, которые позволят прикоснуться к атмосфере «духовного Нижнего» в разные периоды его истории.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включён трансфер на автомобиле Toyota Rav4 (или схожем по классу) с водителем
- Для групп 4-6 человек предоставляется минивэн с доплатой 200 ₽ с чел.
- Для групп 7-48 человек стоимость транспорта уточняйте у гида
- Стоимость экскурсии на автомобиле путешественника — 700 ₽
- Дорогие дамы, на экскурсию лучше взять с собой платок или любой другой головной убор
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1300 ₽
|Дети до 18 лет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6904 туристов
Я гид, культуролог, преподаватель, организатор литературных программ в Нижнем Новгороде. Рассказываю о своём городе с любовью к его истории и культуре, но без неуместного пафоса и ура-патриотизма. Люблю сочетать серьёзный
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Это моя вторая экскурсия с Артёмом, поэтому я была уверена, что всё пройдёт великолепно) Так и произошло) Увлекательный рассказ, очень динамично и интересно) отдельная благодарность нашему водителю Александру) меня сильно укачивает, но Александр настолько искусно управлял авто, что невозможно было ощутить двигаемся мы или нет, поэтому рекомендую всем, кто сомневается в отношении экскурсии на машине)
+1
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Экскурсия была отлично организована, хороший транспорт, очень эрудированный экскурсовод. Отвечал на любой вопрос, много знает, приятный в общении.
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Спасибо огромное Артёму за интересную и полезную экскурсию. Открыли для себя город с внутренней глубоко духовной стороны. 4.05.2025
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М
Экскурсия замечательная! Слушала даже 13-летняя дочь-подросток, которая обычно на всех экскурсиях в телефоне. Понравилось всё - и маршрут, и подача материала, и сам экскурсовод. Огромное спасибо!
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Экскурсия по храмам и монастырям Нижнего Новгорода с Артёмом - одно из самых ярких приятных впечатлений от поездки в Нижний Новгород. Интересная, содержательная, душевная экскурсия! Конечно же, это заслуга Артёма:
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Г
Если коротко- мы чрезвычайно довольны. Анна буквально погрузила нас в историю Нижнего Новгорода. Перед нами прошли славные и печальные события, самые важные люди в истории города. Мы восхищались отреставрированными храмами,
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