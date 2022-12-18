Кинопутешествие по Нижнему Новгороду

Пройти по местам из "Жмурок", "Вассы", "Детей Арбата" и других фильмов

Нижний Новгород привлекал не только купцов своими ярмарками, но и режиссеров своей атмосферой.

Здесь прекрасные декорации для фильмов — набережные, кремль, атмосферные улочки, исторические дома, церкви — и вы увидите их через кинопризму.

Хотите побывать в местах из фильмов Балабанова, Панфилова, Рогожкина и узнать, как они снимались? Тогда это кинопутешествие для вас!
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Кинопутешествие по Нижнему Новгороду
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Киношный Нижний Новгород

Любите пересматривать ироничный триллер Алексея Балабанова «Жмурки» и хотите увидеть Стрелку из сцены на набережной своими глазами? А может быть, вы поклонник творчества Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой и готовы изучить достопримечательности, на фоне которых разворачивалось действие в фильмах «Васса» и «Мать»? Или же вам ближе юмор Александра Рогожкина, который здесь снимал «Мисс Миллионершу»? Нижнему Новгороду есть что показать любителям кино! Предпочитаете сериалы? Тогда вместе вспомним «Детей Арбата» и «Метод» с Константином Хабенским.

Кадры из фильмов

Вы увидите ключевые места города через призму советского и постсоветского кинематографа, а заодно услышите истории о том, как снимались фильмы в Горьком, а позднее — в Нижнем Новгороде. Я покажу вам киноафиши, кадры из фильмов (ну кто не любит это сравнение «тогда — сейчас»), поделюсь любопытными моментами съемок. Рассказывая о фильмах, не забуду и о классических достопримечательностях: их истории не менее интересны, чем сюжеты кино! Также мы поговорим о знаменитых нижегородцах — о М. Горьком, купцах Н. Бугрове и О. Каменской, артистах Л. Хитяевой, Е. Евстигнееве и других.

Места на нашем пути:

  • пешеходная улица Большая Покровская
  • исторические улицы Печерская и Ильинская
  • Верхне-Волжская набережная и набережная Федоровского
  • Стрелка
  • кремль
  • интерьеры Шехтеля в доме на ул. Рождественская (в будни)
  • 9 корпус Строительного университета (в будни)
  • и другие

В описании представлены кадры из фильмов «Жмурки», «Мать», «Васса», «Мисс миллионерша» и сериалов «Дети Арбата», «Метод».

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но если вы устанете ходить, мы воспользуемся либо общественным транспортом, либо такси (не входит в стоимость экскурсии)
  • При желании и наличии времени за небольшую дополнительную плату можно продлить маршрут до Гребешковского откоса, с которого открывается вид на Оку и Заречье

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

😎Индивидуальные🚶Пешеходные⚙️Необычные☃️Зимние☀️ЛетниеНабережная🗽Популярные местаБольшая Покровская улицаУлицы и переулкиФильм ЖмуркиВерхневолжская НабережнаяДомик КаширинаСтрелка

Похожие туры в Нижнем Новгороде

По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
2 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
4.8
12 отзывов
По местам фильма «Жмурки» в Нижнем Новгороде
Погрузиться в атмосферу 90-х и расшифровать подсказки Балабанова на авторской экскурсии
на Сенной площади или по договоренности
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от 3 000 за всё до 4 чел.
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
3 отзыва
Обзорная Нижний Новгород за 3,5 часа или Как в Нижний Жюль Верн прилетел
Первый раз в Нижнем Новгороде
Кремль, главный вход (Дмитриевская башня)
5 900 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на двухэтажном автобусе
1 день
🚌 На автобусе
🚌 Hop-on hop-off
Групповая
до 40 чел.
Организатор экскурсии CitySightSeeing
CitySightSeeing
4.8
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду на двухэтажном автобусе
Вы увидите все достопримечательности Нижнего Новгорода за одну поездку
Любая из 9-ти остановок указанных в описании
Сегодня
Завтра
20 дек
21 дек
от 1 000 за 1 человека
Нижний Новгород - жемчужина России
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 6 чел.
Организатор экскурсии Михаил
Михаил
Нет отзывов
Нижний Новгород - жемчужина России
Увлекательная обзорная экскурсия по историческому центру Нижнего Новгорода
Площадь Минина и Пожарского, у памятника Минину
20 дек
23 дек
24 дек
25 дек
5 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
4 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Туристическая
Туристическая
Нет отзывов
Экскурсия по Нижнему Новгороду «Между Волгой и Окой»
История Нижнего Новгорода исчисляется без малого восемью столетиями
ул. Большая Покровская, 52, Нижний Новгород
Сегодня
25 дек
1 янв
8 янв
900 за 1 человека
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
5 дней
Авторский тур
до 55 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Увлекательное путешествие в Нижний Новгород на Новогодние праздники
г. Нижний Новгород
30 дек
от 34 900 за 1 человека
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
22 отзыва
Легенды и мифы Нижнего Новгорода
В 2021 году Нижнему Новгороду исполнилось 800 лет
Ул. Нестерова, памятник Ньюпорт lV
от 2 500 за 1 человека
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
4 отзыва
Тайны купеческого прошлого Нижнего Новгорода
Нижний Новгород славился когда-то своим старинным купечеством
Площадь Народного Единства
2 700 за всё до 7 чел.
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
2 часа
🚶 Пешая
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Алексей
Алексей
5
19 отзывов
«Жмурки»: экскурсия по местам съемок культового фильма
Фильм «Жмурки» - культовый фильм о криминальной жизни в 90-е
Ул. Максима Горького, 262
от 3 000 за 1 человека
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
до 100 чел.
Организатор экскурсии Туристическая
Туристическая
5
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
На нашей неспешной прогулке вы познакомитесь с историей Нижнего Новгорода
ул. Большая Покровская, д. 52, Нижний Новгород
Сегодня
25 дек
1 янв
2 янв
500 за 1 человека
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Gidy
Gidy
Нет отзывов
Расширенная экскурсия по Нижнему Новгороду
Нижний Новгород - центр Приволжья, основанный князем Юрием Всеволодовичем примерно
по согласованию с гидом
от 5 000 за всё до 10 чел.
Монастыри и храмы Нижнего Новгорода. Святыни и архитектура
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Монастыри и храмы Нижнего Новгорода. Святыни и архитектура
Нижний Новгород потерял много церквей, особенно в 30-е годы
Печерский съезд, 32
22 дек
23 дек
24 дек
16 янв
7 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
ХОРОШО
🧭
ТАМ