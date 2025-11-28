Погрузитесь в мир кино в Нижнем Новгороде! Узнайте, где снимались известные фильмы и сериалы, и почувствуйте себя частью их истории
Нижний Новгород - это не только исторический центр, но и кинематографическая площадка. Экскурсия позволит увидеть места съёмок фильмов Балабанова, Панфилова и Рогожкина.
Прогулка по набережным, историческим улицам и знаменитым достопримечательностям через призму киноискусства. Узнайте, как создавались сцены из "Жмурок", "Вассы", "Метода" и других. Истории о знаменитых нижегородцах и кинематографические кадры дополнят ваше путешествие
Лучшее время для кинопутешествия по Нижнему Новгороду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, предлагая массу мероприятий и открытых площадок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может усложнить передвижение по городу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Большая Покровская улица
Печерская улица
Ильинская улица
Верхне-Волжская набережная
Набережная Федоровского
Стрелка
Кремль
Описание экскурсии
Киношный Нижний Новгород
Любите пересматривать ироничный триллер Алексея Балабанова «Жмурки» и хотите увидеть Стрелку из сцены на набережной своими глазами? А может быть, вы поклонник творчества Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой и готовы изучить достопримечательности, на фоне которых разворачивалось действие в фильмах «Васса» и «Мать»? Или же вам ближе юмор Александра Рогожкина, который здесь снимал «Мисс Миллионершу»? Нижнему Новгороду есть что показать любителям кино! Предпочитаете сериалы? Тогда вместе вспомним «Детей Арбата» и «Метод» с Константином Хабенским.
Кадры из фильмов
Вы увидите ключевые места города через призму советского и постсоветского кинематографа, а заодно услышите истории о том, как снимались фильмы в Горьком, а позднее — в Нижнем Новгороде. Я покажу вам киноафиши, кадры из фильмов (ну кто не любит это сравнение «тогда — сейчас»), поделюсь любопытными моментами съемок. Рассказывая о фильмах, не забуду и о классических достопримечательностях: их истории не менее интересны, чем сюжеты кино! Также мы поговорим о знаменитых нижегородцах — о М. Горьком, купцах Н. Бугрове и О. Каменской, артистах Л. Хитяевой, Е. Евстигнееве и других.
Места на нашем пути:
пешеходная улица Большая Покровская
исторические улицы Печерская и Ильинская
Верхне-Волжская набережная и набережная Федоровского
Стрелка
кремль
интерьеры Шехтеля в доме на ул. Рождественская (в будни)
9 корпус Строительного университета (в будни)
и другие
В описании представлены кадры из фильмов «Жмурки», «Мать», «Васса», «Мисс миллионерша» и сериалов «Дети Арбата», «Метод».
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но если вы устанете ходить, мы воспользуемся либо общественным транспортом, либо такси (не входит в стоимость экскурсии)
При желании и наличии времени за небольшую дополнительную плату можно продлить маршрут до Гребешковского откоса, с которого открывается вид на Оку и Заречье
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Верхневолжская набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 2222 туристов
Работаю гидом много лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю.
В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Светлана
Супер интересная и максимально наполненная экскурсия! Огромная благодарность Виктории за увлекающую подачу материала, мы успели узнать не только про Нижний Новгород в кино, но и много исторических фактов. Интересно составлен и маршрут, мы точно не пошли бы сами гулять там, где прошли во время экскурсии.
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Еlena
Спасибо Виктории, экскурсия на одном дыхании, интересно, красиво, погода как по заказу. Нам рассказали о том, о чем не пишут на информационных сайтах, показали город с другой стороны, где история читать дальшеуменьшить
оживает и переплетается с судьбами и легендами. И это причины, почему стоило взять эту экскурсию. А еще у нас остались фотографии, сделанные с обычного телефона, но это как раз тот случай, когда место трудно испортить непрофессионалу.
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О
Оксана
Экскурсовод Виктория великолепно знает свой город,помимо заявленных в экскурсии локациях рассказывала нам историю зданий,которые мы проходили. Рассказала все о потомках известных нижегородских династий,постоянно показывала фото для сравнения как было и как стало. За время экскурсии мы влюбились в Нижний еще больше! Очень рекомендую данного экскурсовода для проведения экскурсий!
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О
Ольга
Экскурсия очень содержательная. Мы увидели город с другой точки зрения, как дополнение к обзорной экскурсии просто идеальной.
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Валерия
Экскурсия проходила холодным ветреным дождливым утром, и началась даже раньше положенного времени. У нас была долгая интересная насыщенная прогулка по центру города, и рядом. В ходе прогулки мы даже прокатились читать дальшеуменьшить
на автобусе. Виктория интересно и увлекательно рассказывала о фактах и событиях, которые связывают город и кинематограф. В ходе экскурсии появлялись и новые вопросы от нас, на которые Виктория отвечала с интересом и не раздумывая. Спасибо большое за познавательно проведённое время.
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Д
Дина
Великолепная экскурсия Кинопутешествие по Нижнему Новгороду! Виктория прекрасный экскурсовод, было много интересной информации не только по теме экскурсии, но и в целом о истории Нижнего Новгорода. Мы с мужем остались в восторге! Очень советуем!
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