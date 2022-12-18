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Описание
Что вас ожидает
Киношный Нижний Новгород
Любите пересматривать ироничный триллер Алексея Балабанова «Жмурки» и хотите увидеть Стрелку из сцены на набережной своими глазами? А может быть, вы поклонник творчества Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой и готовы изучить достопримечательности, на фоне которых разворачивалось действие в фильмах «Васса» и «Мать»? Или же вам ближе юмор Александра Рогожкина, который здесь снимал «Мисс Миллионершу»? Нижнему Новгороду есть что показать любителям кино! Предпочитаете сериалы? Тогда вместе вспомним «Детей Арбата» и «Метод» с Константином Хабенским.
Кадры из фильмов
Вы увидите ключевые места города через призму советского и постсоветского кинематографа, а заодно услышите истории о том, как снимались фильмы в Горьком, а позднее — в Нижнем Новгороде. Я покажу вам киноафиши, кадры из фильмов (ну кто не любит это сравнение «тогда — сейчас»), поделюсь любопытными моментами съемок. Рассказывая о фильмах, не забуду и о классических достопримечательностях: их истории не менее интересны, чем сюжеты кино! Также мы поговорим о знаменитых нижегородцах — о М. Горьком, купцах Н. Бугрове и О. Каменской, артистах Л. Хитяевой, Е. Евстигнееве и других.
Места на нашем пути:
пешеходная улица Большая Покровская
исторические улицы Печерская и Ильинская
Верхне-Волжская набережная и набережная Федоровского
Стрелка
кремль
интерьеры Шехтеля в доме на ул. Рождественская (в будни)
9 корпус Строительного университета (в будни)
и другие
В описании представлены кадры из фильмов «Жмурки», «Мать», «Васса», «Мисс миллионерша» и сериалов «Дети Арбата», «Метод».
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но если вы устанете ходить, мы воспользуемся либо общественным транспортом, либо такси (не входит в стоимость экскурсии)
При желании и наличии времени за небольшую дополнительную плату можно продлить маршрут до Гребешковского откоса, с которого открывается вид на Оку и Заречье
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Viktoria — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провёл 618 экскурсий для 1115 туристов
Работаю гидом больше девяти лет. Безумно интересно общение с людьми, открытие для них нового в привычном, слом стереотипов и удовольствие от погружения в историю. В недавнем прошлом — редактор, более двадцати лет профессиональный журналист. Мне небезразличен наш город и история губернии. С удовольствием рассказываю и про «леса», и про дома, и про людей.