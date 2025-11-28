Лучшее время для кинопутешествия по Нижнему Новгороду - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, предлагая массу мероприятий и открытых площадок. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, экскурсия тоже возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу, что может усложнить передвижение по городу.

Нижний Новгород - это не только исторический центр, но и кинематографическая площадка. Экскурсия позволит увидеть места съёмок фильмов Балабанова, Панфилова и Рогожкина. Прогулка по набережным, историческим улицам и знаменитым достопримечательностям через призму киноискусства. Узнайте, как создавались сцены из "Жмурок", "Вассы", "Метода" и других. Истории о знаменитых нижегородцах и кинематографические кадры дополнят ваше путешествие

Описание экскурсии

Киношный Нижний Новгород

Любите пересматривать ироничный триллер Алексея Балабанова «Жмурки» и хотите увидеть Стрелку из сцены на набережной своими глазами? А может быть, вы поклонник творчества Глеба Панфилова и актрисы Инны Чуриковой и готовы изучить достопримечательности, на фоне которых разворачивалось действие в фильмах «Васса» и «Мать»? Или же вам ближе юмор Александра Рогожкина, который здесь снимал «Мисс Миллионершу»? Нижнему Новгороду есть что показать любителям кино! Предпочитаете сериалы? Тогда вместе вспомним «Детей Арбата» и «Метод» с Константином Хабенским.

Кадры из фильмов

Вы увидите ключевые места города через призму советского и постсоветского кинематографа, а заодно услышите истории о том, как снимались фильмы в Горьком, а позднее — в Нижнем Новгороде. Я покажу вам киноафиши, кадры из фильмов (ну кто не любит это сравнение «тогда — сейчас»), поделюсь любопытными моментами съемок. Рассказывая о фильмах, не забуду и о классических достопримечательностях: их истории не менее интересны, чем сюжеты кино! Также мы поговорим о знаменитых нижегородцах — о М. Горьком, купцах Н. Бугрове и О. Каменской, артистах Л. Хитяевой, Е. Евстигнееве и других.

Места на нашем пути:

пешеходная улица Большая Покровская

исторические улицы Печерская и Ильинская

Верхне-Волжская набережная и набережная Федоровского

Стрелка

кремль

интерьеры Шехтеля в доме на ул. Рождественская (в будни)

9 корпус Строительного университета (в будни)

и другие

В описании представлены кадры из фильмов «Жмурки», «Мать», «Васса», «Мисс миллионерша» и сериалов «Дети Арбата», «Метод».

Организационные детали