1 день

Суздаль - Шуя

07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ.

По умолчанию место посадки/высадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки/высадки с менеджером.

Трансфер в Суздаль (время в пути 3 часа – 240 км).

11:00 Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу процветающего купеческого города.

Познакомитесь с основными достопримечательностями древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.

Посещение Нескучного музея с возможностью окунуться в атмосферу 19 века и почувствовать уютную и забытую атмосферу самобытного города.

Купчиха Аполлинария Павловна пригласит вас в гости на чай.

Вы узнаете историю появления чая в России и научитесь его пить аж четырьмя традиционными способами, узнаете историю популярных чайных заведений, побеседуете о жизни, нравах купеческого сословия и многочасовых чаепитиях, а также попробуете отгадать загадки.

Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).

Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).

Отправление в Шую (время в пути около 1 ч 30 мин – 90 км).

Пешеходная экскурсия по исторической части города Шуя.

Шуя – старинный уютный русский город над рекой Тезой, известный с начала XVI в. Знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.

Посещение фирменной Питейной лавки шуйского ликеро-водочного завода с дегустацией.

Вы познакомитесь с традициями Шуйского винокурения, узнаете историю Шуйского ликеро-водочного завода, и о знаменитом бальзаме «Старая Шуя», состоящем из 20 трав, ягод и специй, а также продегустируете несколько видов ароматных шуйских наливок и настоек!

Переезд в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 230 км).

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160