Описание тура
Трёхдневное путешествие по старинным русским городам подарит атмосферу купеческой России.
Вас ожидают уютные улочки, величественные кремли и традиции с чаепитием, мастер-классами и дегустациями. Вы увидите жемчужины Золотого кольца и Поволжья: в Суздале — древние монастыри и купеческий колорит, в Шуе попробуем знаменитые настойки, а Нижний Новгород встретит кремлем и волжскими панорамами, и наконец в Арзамасе мы осмотрим соборы и уникальную архитектуру.
Программа тура по дням
Суздаль - Шуя
07:00-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ.
Трансфер в Суздаль (время в пути 3 часа – 240 км).
11:00 Обзорная экскурсия по Суздалю погрузит вас в атмосферу процветающего купеческого города.
Познакомитесь с основными достопримечательностями древнего города: Суздальский кремль, Торговая площадь, Ризоположенский монастырь XIII века с Преподобенской колокольней, Покровский монастырь XIV века.
Посещение Нескучного музея с возможностью окунуться в атмосферу 19 века и почувствовать уютную и забытую атмосферу самобытного города.
Купчиха Аполлинария Павловна пригласит вас в гости на чай.
Вы узнаете историю появления чая в России и научитесь его пить аж четырьмя традиционными способами, узнаете историю популярных чайных заведений, побеседуете о жизни, нравах купеческого сословия и многочасовых чаепитиях, а также попробуете отгадать загадки.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
Отправление в Шую (время в пути около 1 ч 30 мин – 90 км).
Пешеходная экскурсия по исторической части города Шуя.
Шуя – старинный уютный русский город над рекой Тезой, известный с начала XVI в. Знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м.
Посещение фирменной Питейной лавки шуйского ликеро-водочного завода с дегустацией.
Вы познакомитесь с традициями Шуйского винокурения, узнаете историю Шуйского ликеро-водочного завода, и о знаменитом бальзаме «Старая Шуя», состоящем из 20 трав, ягод и специй, а также продегустируете несколько видов ароматных шуйских наливок и настоек!
Переезд в Нижний Новгород (время в пути около 4 часов – 230 км).
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Нижний Новгород
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Обзорная экскурсия по Н. Новгороду с осмотром Нижегородского кремля.
Нижегородский кремль – могучая древняя крепость, сердце Нижнего Новгорода, место последнего упокоения Козьмы Минина. С высоты Кремлевского холма открываются прекраснейшие виды на слияние Волги и Оки и лесное Заволжье.
Верхневолжская набережная – излюбленное место прогулок нижегородцев со времен Николая I. С одной стороны – речные дали и ландшафтный парк Волжский откос, с другой – великолепные особняки
Воплощение купеческого духа улица Рождественская – деловой центр города 19 столетия, облик которого практически без изменений сохранился до наших дней. Великолепные банки, церкви, доходные дома – воплощенный дух российского купечества.
После знакомства с городом, примите участие в костюмированном купеческом мастер-классе в гостях у купчихи Капитолины Матвеевны Пироговой. Женщина она деловая и образованная – в Нижнем Новгороде, торговой столице Российской империи, это не редкость. С ее помощью мы научимся писать и отправлять письма, как это делали в 19 столетии.
А заодно узнаем:
- чем перья для левшей отличались от перьев для правшей;
- что такое письмовники, и почему в 19 веке они были нужны всем;
- едят ли белки чернильные орешки;
- и многое другое, о чем люди успели забыть в эпоху электронной переписки.
Во время мастер-класса каждый из участников напишет чернилами письмо по всем правилам эпистолярного этикета, научится изящно складывать его и запечатывать сургучом. Такое письмо – не просто послание, а настоящее произведение искусства!
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
Свободное время в центре города.
Самостоятельная прогулка по Покровской улице и в парке 800-летия.
По желанию за дополнительную плату:
- теплоходная прогулка по р. Волге (конец апреля - начало октября);
- экскурсия Ночной Мистический Нижний Новгород.
Ужин в ресторане отеля (при покупке тура с ужинами).
Арзамас
Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).
Освобождение номеров.
Отправление в Арзамас (время в пути около 2 часов – 120 км).
Обзорная экскурсия по Арзамасу.
Город имеет богатую историю и множество архитектурных сооружений, которые нельзя отыскать в других городах России или зарубежья. На прогулке по центру вам встретятся впечатляющие храмы и усадьбы – образцы деревянного зодчества.
Сердце Арзамаса — Соборная площадь, откуда берут начало главные улицы города. Здесь же располагаются и одни из главных достопримечательностей, большинству из которых не меньше ста лет.
На площади стоит величественный Воскресенский собор первой половины XIX века, Свято-Николаевский монастырь, ведущий свою историю почти с момента основания Арзамаса.
Посещение Музея Русского Патриаршества — единственный в мире музей, экспозиция которого целиком посвящена жизни русских патриархов.
Обзорная экскурсия по музею дает возможность проследить историю русского Патриаршества от своего возникновения до сегодняшнего дня, а также открывает каждому посетителю удивительные факты жизненного пути и духовного становления русских Патриархов.
Обед в кафе города (при покупке тура на полу- /полном пансионе).
Свободное время для туристов с выбранным типом питания «завтраки» (около 45 мин).
Отправление в Москву (время в пути около 5 часов – 470 км).
22:00 Ориентировочное время прибытия в Москву (ст. метро «ВДНХ»).
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Волна» 4*, г. Нижний Новгород.
Резервные отели: «Русский капитал», «Гранд отель Ока», «Заречная», «Славянка».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от проживания и типа питания, руб:
|Размещение
|ВВ – завтрак
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|Двухместное
|27 400
|29 900
|34 400
Доплата за одноместное размещение – 7 900 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 500 рублей (3 человека в номере)
Скидка для ребенка до 13 лет на дополнительном месте – 2000 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Волна»
Гостиница является крупнейшей в Нижнем Новгороде, она расположена недалеко от международного аэропорта, на одной из главных магистралей города, которая ведет к историческому центру.
Широкий спектр предоставляемых услуг порадует проживающих разнообразием и высоким качеством обслуживания. Гости могут воспользоваться: депозитной ячейкой на рецепции, тренажерным залом, парковкой, камерой хранения багажа, бесплатным Wi-Fi.
Номерной фонд состоит из 167 новых номеров различных категорий. В них созданы все условия для комфортного проживания и полноценного отдыха. Каждый оснащен современной мебелью и необходимой техникой.
В расположенных на территории ресторанах «Чайка» и «Бурлак» представлен широкий ассортимент изысканных блюд. Здесь можно вкусно поесть и провести время в уютной атмосфере. В банкетном зале можно организовать и отпраздновать торжественные события любого масштаба.
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет приблизительно 10 км.
Гостиница «Заречная»
Гостиница «Заречная» расположена в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Номера оборудованы всей необходимой мебелью, санузлом, телевизором и бесплатным Wi-Fi.
В двух минутах находится станция метро «Заречная», благодаря чему все желающие без проблем доберутся до запланированных к посещению мест.
Гостиница «Славянка»
Гостиница «Славянка» привлекает своих посетителей удобным местом расположения. Хорошая транспортная развязка позволит легко и быстро добраться в историческую часть города.
В номерах есть телевизоры, бесплатный Wi-Fi, вся необходимая мебель и санузлы.
Среди дополнительных услуг гостиница предоставляет сауны, турецкий хаммам, бильярд, русскую баню на дровах.
Расстояние до аэропорта «Стригино» составляет 13 км., до ж/д вокзала «Московский» – 6 км. В непосредственной близости от гостиницы находится музей автомобилей ГАЗ, ТЦ «Муравей».
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание по выбранному тарифу (завтрак, завтрак+обед или завтрак+обед+ужин)
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу), включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видеомонитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Владимира и обратно из Москвы
- Питание, не предусмотренное тарифом
- Доплата за одноместное размещение - 7900 руб
- Выбор места в автобусе - 1200 руб. /чел
- Дополнительные экскурсии: теплоходная прогулка по Волге (оплата при покупке тура) - 1500 руб. /чел. ночной мистический Нижний Новгород: взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 13 лет включительно - 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что еще нужно знать о туре?
- Все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет).
- Время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
- По умолчанию место посадки/высадки – г. Москва. При отправлении из других городов необходимо согласовать место посадки/высадки с менеджером.
- Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
- При количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог.
- Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
- Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе.
- Туроператор оставляет за собой право пересаживать туристов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
- Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно предварительный характер и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения.
- Для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает Туроператор, рассадку в автобусе осуществляет сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает Туроператор