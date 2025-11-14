Мои заказы

Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас. Автобусный тур из Перми

Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас
Отправьтесь в путешествие, которое соединяет историю, духовность и величие русской культуры! Этот тур – уникальная возможность увидеть жемчужины Нижегородской земли, почувствовать атмосферу древнего города, прогуляться по его старинным улочкам, вдохновиться
потрясающими видами с Кремлевских стен и окунуться в мир народных ремесел.

Вы ощутите спокойствие и умиротворение в святых местах Дивеево, где легенды оживают, а чудеса становятся реальностью.

Величественные храмы Арзамаса, пропитанные духом православия, откроют вам тайны старинного зодчества. В каждом уголке этого путешествия – вдохновение, красота и прикосновение к живой истории России.

Нижний Новгород - Дивеево - Арзамас. Автобусный тур из Перми
Ближайшие даты:
8
мая

Программа тура по дням

1 день

Переезд из Перми на автобусе

19:00 Отправление автобуса в Нижний Новгород.

2 день

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду

09:00 Прибытие в город.

Завтрак в кафе.

10:00-13:00 Экскурсионная программа (автобусно-пешеходная) по Нижнему Новгороду с посещением Нижегородского кремля.

Нижний Новгород — город, в котором сплелись прошлое и настоящее.

Мы отправимся на экскурсию, во время которой узнаем историю его древних улиц, полюбуемся величественной архитектурой и увидим знаменитый Нижегородский Кремль— символ города, гордо возвышающийся над Волгой.

С его стен открываются потрясающие виды на слияние двух рек — Волги и Оки.

13:30-14:30 Обед в кафе города.

14:30-16:00 Экскурсия по территории Вознесенского Печерского мужского монастыря.

16:30 Заселение в гостиницу, свободное время.

Свободное время в центре города для самостоятельной прогулки по Большой Покровской.

Улице Большая Покровская улица — сердце Нижнего Новгорода.

Здесь царит особая атмосфера старинного города: уютные кафе, уличные музыканты, сувенирные лавки и исторические здания.

Это время, чтобы неспешно прогуляться, сделать памятные фото и проникнуться духом города.

В свободное время рекомендуем:

  • Провести фотосессию с бронзовыми скульптурами – на улице расположены забавные памятники городовому, художнику, уличному музыканту, читателю газеты и многим другим. Отличная возможность сделать атмосферные фото!
  • Зайти в магазин сувениров– здесь можно найти традиционные нижегородские сувениры: изделия из хохломы, городецкую роспись, матрешки, керамику и многое другое.
  • Полюбоваться архитектурой – на улице много исторических зданий XIX–XX веков, которые создают атмосферу старинного купеческого города.
  • Зайти в «Умную бумагу» – необычный магазин, где продаются сборные модели из картона: Кремль, церкви, паровозы и другие интересные объекты.
  • Посетить музей-квартиру А. М. Горького – этот музей посвящен детству и юности великого писателя.
  • Здесь можно увидеть подлинные вещи семьи Пешковых, узнать больше о жизни будущего классика русской литературы.
  • Посетить один из музеев Нижегородского Кремля.
  • Поездка по Нижегородской канатной дороге. Нижегородская канатная дорога – это не просто транспорт, а настоящее приключение! Она соединяет Нижний Новгород с Борским районом, пролегая над Волгой. С высоты птичьего полета открываются захватывающие виды на город, реку и живописные окрестности.

Начало экскурсионной программы – от гостиницы, обратно также привозим. Если будет желание остаться в центре, то добираемся до гостиницы самостоятельно.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
3 день

Благодатное Дивеево и колоритный Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Переезд до Дивеево с путевой экскурсией.

10:30-14:30 Экскурсионная программа в Дивеево.

Дивеево – место, где живёт чудо, духовное сердце России, окутанное благодатью и святыми преданиями.

Этот удивительный уголок Нижегородской земли притягивает паломников со всего мира своими святынями, мощами преподобного Серафима Саровского и таинственной Канавкой Богородицы.

Вы прогуляетесь по живописной территории Серафимо-Дивеевского монастыря, ощутите тишину и умиротворение святого места, услышите истории о чудесах и предсказаниях преподобного Серафима.

Погрузитесь в атмосферу духовного покоя, напитайтесь силой святой земли и прикоснитесь к древним традициям православия.

Это путешествие подарит вам не только новые знания и впечатления, но и гармонию в душе, вдохновение и веру в чудо!

14:30-15:30 Переезд в Арзамас с путевой экскурсией.

Во время переезда в Арзамас вас ждет увлекательная путевая экскурсия.

За окнами автобуса будут сменяться живописные пейзажи Нижегородской области: бескрайние поля, леса и уютные деревеньки, а наш гид расскажет о богатой истории этого края.

Арзамас – город с особенным колоритом, известный своими величественными храмами, купеческими традициями и знаменитой кулинарией.

Приближение к Арзамасу станет настоящим погружением в прошлое, где каждый уголок города хранит дух старинной России!

15:30 Обед в кафе города.

16:00-17:30 Свободное время в городе для прогулки по Соборной площади и самостоятельного посещения Никольского монастыря и Воскресенского собора.

17:30-18:00 Ориентировочное время выезда в Пермь.

Благодатное Дивеево и колоритный Арзамас
4 день

Прибытие в Пермь

11:00-13:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (1 ночь) + два ночных переезда на автобусе из Перми и обратно.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
17 00019 500

Скидка для детей до 11 лет – 250 рублей.

Варианты проживания

Гостиница в г. Нижнем Новгороде

1 ночь

Проживание в гостинице не ниже 3* с удобствами в номере.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса
  • Страховка по проезду в автобусе
  • Сопровождение
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание (2 завтрака и 2 обеда)
  • Проживание в номерах с удобствами (1 ночь)
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта тура в г. Пермь
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
  • Доп. место в автобусе - 7 500 руб
  • По желанию можно отправиться на ночную автобусную обзорную экскурсию, при группе: от 10 до 14: 1970 руб. /чел. от 15 до 19: 1430 руб. /чел. от 20 до 24: 1070 руб. /чел. от 25 до 30: 890 руб. /чел. от 30: 770 руб. /чел
  • От 10 до 14: 1970 руб. /чел
  • От 15 до 19: 1430 руб. /чел
  • От 20 до 24: 1070 руб. /чел
  • От 25 до 30: 890 руб. /чел
  • От 30: 770 руб. /чел
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы для поездки:

  • оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис;
  • пенсионное удостоверение, студенческий билет;
  • детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации.

Вещи для автобуса:

  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона;
  • кружку;
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный зарядник (power bank) для удобства во время поездки.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Современные туристические автобусы с мягкими креслами, кондиционером и системой мультимедиа, что обеспечивает комфорт даже при длительных переездах. Техника регулярно обновляется и проходит техосмотр, поэтому поездка безопасна и удобна.

Какие остановки делает трансфер?
19:00 – г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Борчанинова
19:10 – ост. Сосновый бор (по ул. Якутская)
19:15 – м-н Закамск, ост. Лядова
19:40 – г. Краснокамск, ост. Фабрика Гознак
19:45 – ост. Отворот на Майский
20:00 – Нытвенский отворот
20:05 – Григорьевский отворот
20:10 – отворот Кудымкар/Карагай
20:30 – Очерский отворот (АЗС "Лукойл")
20:50 – Большая Соснова, кафе "Казачья Застава"
21:40 – Большая Соснова, кафе "Гавань"
22:25 (УДМ) - г. Воткинск, остановка "Центр"
22:30 (УДМ) - г. Воткинск, кафе "555", ул. Азина, 208
22:40 (УДМ) – г. Воткинск, на трассе, кафе "У моста"
23:40 (УДМ) – г. Ижевск, ТЦ Малахит, ул. Удмуртская, 273
23:55 (УДМ) – г. Можга, ул. имени Ф. Я. Фалалеева, 10, кафе "Турист"
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

