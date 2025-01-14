Торжественно, весело, по-новогоднему! Вас окунетесь в новогоднюю сказку в одном из прекраснейших и старейших городов нашей страны – в Нижнем Новгороде. Ведь именно здесь будет все самое интересное с настоящим русским размахом.
дек
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Н. Новгороду
Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.
11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.
Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.
Посадка в автобус. Вещи в автобус. Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.
Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое “Стрелкой”.
Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.
Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.
Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.
Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.
Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.
Наша новогодняя экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.
Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».
14:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).
15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.
Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.
Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.
Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.
На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.
16:30 Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”.
Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.
Фасад украшен ангелочками и кариатидами.
Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.
Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Экскурсия на канатную дорогу и в Печерский монастырь с дегустацией настоек и посещением Нижегородской Ярмарки
Завтрак в гостинице.
09:20 Ибис 3* встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на пл. Ленина.
09:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
10:00 Начало экскурсионной программы.
10:30 Посещение Вознесенского Печерского монастыря.
Вознесенский Печерский монастырь – это историческое место с богатой историей, которая началась около 1330 года.
Сегодня его архитектурный ансамбль поражает своей красотой и величием.
Церковь над воротами, храм и собор, построенные в середине XVII века, соединены галереей с балконом и длинным братским корпусом.
Всё это создаёт гармоничное впечатление от этого святого места.
Уникальная наклонная колокольня и аллея с бюстами всех императоров династии Романовых, ведущая к монастырю, являются его отличительными чертами.
Во время посещения вы узнаете об истории этих мест в XVIII и XIX веках, когда монастырь стал главным духовным центром города и местом поклонения перед чудотворной иконой Печерской Божьей Матери.
12:00 Прогулка на канатной дороге до Бора и обратно.
Над гладью Волги протянулась одна из самых высоких и длинных канатных дорог в Европе.
Её маршрут длиной 3,6 км открывает захватывающие виды на реку и город с высоты.
Вашему взору предстанут неповторимые зимние пейзажи, которые поражают своей красотой.
Среди бескрайних просторов, словно драгоценные камни, сияют Печерский монастырь, Нижегородский Кремль, Собор Александра Невского.
13:00 Обед в кафе города.
С дегустацией настоек “Сордис”.
14:00 Пешеходная экскурсия по территории Нижегородской ярмарки.
Приглашаем Вас посетить самую яркую новогоднюю площадку города – территорию Нижегородской ярмарки.
Окунуться в атмосферу праздника и волшебства.
Вы посетите ярмарочные павильоны, украшенные гирляндами и новогодними игрушками, и полюбуетесь инсталляциями из живых елей и пихт.
Во время экскурсии вы увидите гигантские качели-балансиры и ярмарочную бабу, украшенную огнями.
Также вы сможете прокатиться на карусели, которая была подарена Нижнему Новгороду Москвой.
15:00 Окончание экскурсии на территории Нижегородской ярмарки.
Свободное время.
На территории ярмарки организован городской каток (сеансы), и рождественская ярмарка, где Вы сможете провести свободное время, приобрести в аренду катки.
Вас ждет праздничная концертная программа, рождественский базар, игры и хороводы на свежем воздухе, квесты и мастер-классы и много новогодних сюрпризов.
Не забудьте заглянуть в резиденцию Деда Мороза, где вы сможете пообщаться с новогодними персонажами и загадать желание.
Завершится экскурсия посещением рождественского базара, где можно приобрести подарки и сувениры ручной работы.
Для тех, кто желает провести свободное время в центре города или вернуться в гостиницу Ибис 3* в 15:30 будет организован трансфер до гостиницы Ибис 3* и на пл. Горького.
Свободное время.
Свободный день
Завтрак в гостинице.
1 января в Нижнем Новгороде можно провести активно, весело и культурно.
Вот несколько идей:
- посетите новогоднюю ярмарку. Покатайтесь на коньках, горке, примите участие в сказочной программе Деда Мороза и насладитесь праздничными угощениями;
- отправляйтесь в парк, например, в парк имени Горького или «Швейцария». Там вы найдёте тематические фотозоны, аниматоров и игровые программы для детей и взрослых;
- примите участие в бесплатных праздничных мероприятиях в рамках программы «Новый год в каждый двор». Вас ждут хороводы, песни и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой;
- уделите время культурному развитию: посетите арт-пространство ЦЕХ, где проходит новогодняя инсталляция «Фиджитал сказка».
Экскурсия в Городец с квиз-игрой о Нижнем Новгороде
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Вещи с собой.
08:20 Ибис 3* встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Трансфер на пл. Ленина.
08:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
09:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.).
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.
Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.
Экскурсия начнётся с посещения музея “Город мастеров”, где вы узнаете об истории Городца и его ремеслах.
Затем вы отправитесь на прогулку по исторической части города, где расположены старинные церкви, купеческие дома и музеи.
Обязательно обратите внимание на архитектуру города: деревянные дома с резными наличниками, каменные храмы и монастыри.
Прогуляйтесь по набережной реки Волги, откуда открывается великолепный вид на город и окрестности.
Посещение Феодоровского монастыря.
Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей расположен в усадьбе Гришаева.
Самовар издавна считался символом домашнего уюта и благополучия.
Он занимал почётное место в доме и служил своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII–XIX веках стоимость самовара составляла в среднем 25 рублей (корову можно было купить за 1 рубль), каждая семья стремилась иметь этот предмет.
Самовары передавались по наследству, и возникали целые школы по их изготовлению.
В настоящее время в экспозиции музея представлено более 500 самоваров, а также другие чайные принадлежности.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Свободное время для прогулки, фотографирования и приобретения сувениров.
15:30 Выезд из г. Городца.
На обратном пути мы проведем квиз-игру с вопросами о Нижнем Новгороде, победители будут награждены памятными подарками и сладкими призами.
17:00-18.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.
Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|3-местное
|2-местное
|1-местное
|Ибис 3*
|27 000
|30 000
|40 000
|Маринс Парк отель 4*
|30 000
|35 000
|40 000
Стоимость дополнительных суток проживания:
|Гостиница
|3-местное
|2-местное
|1-местное
|Ибис 3*
|3500
|5000
|8000
|Маринс Парк отель 4*
|4000
|6000
|8000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 3 ночи
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Питание: 3 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 3 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис»
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Прогулка на канатной дороге
- Экскурсия по г. Городцу, посещение Музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара"
- Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионных дней
- Трансфер на железнодорожный вокзал по окончании экскурсионной программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Питание: завтрак в первый день, ужины
- Дополнительная ночь проживания в отеле
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные особенности тура?
Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.
Если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования.
Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
В автобусе предварительное распределение мест
В случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно
Сколько стоит Новогодний банкет и какое будет меню?
Гостиница Ока:
Проведение банкета организовано в 2х залах: Панорамный и Барный.
Новогодняя программа только в панорамном зале, в барном зале программа с ведущим.
Рассадка по 10 человек за столом с 21:30 приветственный фуршет, мастер-классы для детей.
Рассадка по 10 человек за столом Начало новогодней программы в 23:00.
Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол), скидка на барную карту 20%.
Стоимость: в Банкетном зале 15000 рублей, в Барном зале 12000 рублей.
Скидка на детей с 7 до 14 лет 50%, дети до 6 лет бесплатно (без питания).
Гостиница Маринс Парк Отель:
Сбор гостей в 22:30. Рассадка по 10 человек за столом.
Начало программы 23:00.
В течение всей ночи игристое на фуршетной зоне без ограничений.
Алкоголь не включен, с собой без дополнительных сборов в закрытой таре с акцизами.
Окончание в 03:00.
Стоимость 15 000 рублей (взрослый), дети до 10 лет включительно 7500 рублей.
Гостиница Кортьярд:
Начало программы 23:00.
Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол).
Стоимость: 25000 рублей (взрослый).
Скидка на детей с 5 до 9 лет 13000 рублей, дети до 4 лет бесплатно (без питания).