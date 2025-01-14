Новый год в Нижнем Новгороде

Шикарная иллюминация, атмосфера праздника, народные гуляния и мероприятия.

Торжественно, весело, по-новогоднему! Вас окунетесь в новогоднюю сказку в одном из прекраснейших и старейших городов нашей страны – в Нижнем Новгороде. Ведь именно здесь будет все самое интересное с настоящим русским размахом.
5
3 отзыва
Новый год в Нижнем Новгороде
Новый год в Нижнем Новгороде
Новый год в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
29
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Н. Новгороду

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус. Вещи в автобус. Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое “Стрелкой”.

Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.

Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.

Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.

Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.

Наша новогодняя экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.

Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».

14:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.

Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.

Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.

Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.

На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.

16:30 Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”.

Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.

Фасад украшен ангелочками и кариатидами.

Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.

Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

Обзорная экскурсия по Н. НовгородуОбзорная экскурсия по Н. НовгородуОбзорная экскурсия по Н. НовгородуОбзорная экскурсия по Н. НовгородуОбзорная экскурсия по Н. НовгородуОбзорная экскурсия по Н. НовгородуОбзорная экскурсия по Н. Новгороду
2 день

Экскурсия на канатную дорогу и в Печерский монастырь с дегустацией настоек и посещением Нижегородской Ярмарки

Завтрак в гостинице.

09:20 Ибис 3* встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на пл. Ленина.

09:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).

10:00 Начало экскурсионной программы.

10:30 Посещение Вознесенского Печерского монастыря.

Вознесенский Печерский монастырь – это историческое место с богатой историей, которая началась около 1330 года.

Сегодня его архитектурный ансамбль поражает своей красотой и величием.

Церковь над воротами, храм и собор, построенные в середине XVII века, соединены галереей с балконом и длинным братским корпусом.

Всё это создаёт гармоничное впечатление от этого святого места.

Уникальная наклонная колокольня и аллея с бюстами всех императоров династии Романовых, ведущая к монастырю, являются его отличительными чертами.

Во время посещения вы узнаете об истории этих мест в XVIII и XIX веках, когда монастырь стал главным духовным центром города и местом поклонения перед чудотворной иконой Печерской Божьей Матери.

12:00 Прогулка на канатной дороге до Бора и обратно.

Над гладью Волги протянулась одна из самых высоких и длинных канатных дорог в Европе.

Её маршрут длиной 3,6 км открывает захватывающие виды на реку и город с высоты.

Вашему взору предстанут неповторимые зимние пейзажи, которые поражают своей красотой.

Среди бескрайних просторов, словно драгоценные камни, сияют Печерский монастырь, Нижегородский Кремль, Собор Александра Невского.

13:00 Обед в кафе города.

С дегустацией настоек “Сордис”.

14:00 Пешеходная экскурсия по территории Нижегородской ярмарки.

Приглашаем Вас посетить самую яркую новогоднюю площадку города – территорию Нижегородской ярмарки.

Окунуться в атмосферу праздника и волшебства.

Вы посетите ярмарочные павильоны, украшенные гирляндами и новогодними игрушками, и полюбуетесь инсталляциями из живых елей и пихт.

Во время экскурсии вы увидите гигантские качели-балансиры и ярмарочную бабу, украшенную огнями.

Также вы сможете прокатиться на карусели, которая была подарена Нижнему Новгороду Москвой.

15:00 Окончание экскурсии на территории Нижегородской ярмарки.

Свободное время.

На территории ярмарки организован городской каток (сеансы), и рождественская ярмарка, где Вы сможете провести свободное время, приобрести в аренду катки.

Вас ждет праздничная концертная программа, рождественский базар, игры и хороводы на свежем воздухе, квесты и мастер-классы и много новогодних сюрпризов.

Не забудьте заглянуть в резиденцию Деда Мороза, где вы сможете пообщаться с новогодними персонажами и загадать желание.

Завершится экскурсия посещением рождественского базара, где можно приобрести подарки и сувениры ручной работы.

Для тех, кто желает провести свободное время в центре города или вернуться в гостиницу Ибис 3* в 15:30 будет организован трансфер до гостиницы Ибис 3* и на пл. Горького.

Свободное время.

Экскурсия на канатную дорогу и в Печерский монастырь с дегустацией настоек и посещением Нижегородской ЯрмаркиЭкскурсия на канатную дорогу и в Печерский монастырь с дегустацией настоек и посещением Нижегородской ЯрмаркиЭкскурсия на канатную дорогу и в Печерский монастырь с дегустацией настоек и посещением Нижегородской ЯрмаркиЭкскурсия на канатную дорогу и в Печерский монастырь с дегустацией настоек и посещением Нижегородской Ярмарки
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

1 января в Нижнем Новгороде можно провести активно, весело и культурно.

Вот несколько идей:

  • посетите новогоднюю ярмарку. Покатайтесь на коньках, горке, примите участие в сказочной программе Деда Мороза и насладитесь праздничными угощениями;
  • отправляйтесь в парк, например, в парк имени Горького или «Швейцария». Там вы найдёте тематические фотозоны, аниматоров и игровые программы для детей и взрослых;
  • примите участие в бесплатных праздничных мероприятиях в рамках программы «Новый год в каждый двор». Вас ждут хороводы, песни и конкурсы с Дедом Морозом и Снегурочкой;
  • уделите время культурному развитию: посетите арт-пространство ЦЕХ, где проходит новогодняя инсталляция «Фиджитал сказка».
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Экскурсия в Городец с квиз-игрой о Нижнем Новгороде

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Вещи с собой.

08:20 Ибис 3* встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Трансфер на пл. Ленина.

08:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).

09:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.).

10:00 Прибытие в Городец.

Обзорная экскурсия по исторической части Городца.

Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.

Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.

Экскурсия начнётся с посещения музея “Город мастеров”, где вы узнаете об истории Городца и его ремеслах.

Затем вы отправитесь на прогулку по исторической части города, где расположены старинные церкви, купеческие дома и музеи.

Обязательно обратите внимание на архитектуру города: деревянные дома с резными наличниками, каменные храмы и монастыри.

Прогуляйтесь по набережной реки Волги, откуда открывается великолепный вид на город и окрестности.

Посещение Феодоровского монастыря.

Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.

Посещение музея "Терем русского самовара".

Музей расположен в усадьбе Гришаева.

Самовар издавна считался символом домашнего уюта и благополучия.

Он занимал почётное место в доме и служил своеобразным оберегом.

Несмотря на то, что в XVIII–XIX веках стоимость самовара составляла в среднем 25 рублей (корову можно было купить за 1 рубль), каждая семья стремилась иметь этот предмет.

Самовары передавались по наследству, и возникали целые школы по их изготовлению.

В настоящее время в экспозиции музея представлено более 500 самоваров, а также другие чайные принадлежности.

Обед в кафе города (входит в стоимость).

Свободное время для прогулки, фотографирования и приобретения сувениров.

15:30 Выезд из г. Городца.

На обратном пути мы проведем квиз-игру с вопросами о Нижнем Новгороде, победители будут награждены памятными подарками и сладкими призами.

17:00-18.00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.

Окончание экскурсионной программы.

При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.

Рекомендованное время для приобретения железнодорожных билетов: после 18 часов.

Экскурсия в Городец с квиз-игрой о Нижнем НовгородеЭкскурсия в Городец с квиз-игрой о Нижнем НовгородеЭкскурсия в Городец с квиз-игрой о Нижнем НовгородеЭкскурсия в Городец с квиз-игрой о Нижнем Новгороде

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница3-местное2-местное1-местное
Ибис 3* 27 00030 00040 000
Маринс Парк отель 4*30 00035 00040 000

Стоимость дополнительных суток проживания:

Гостиница3-местное2-местное1-местное
Ибис 3* 350050008000
Маринс Парк отель 4*400060008000

Варианты проживания

Гостиница Ибис 3

3 ночи

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3

Маринс Парк отель 4

3 ночи

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории 3 ночи
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Питание: 3 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 3 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис»
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
  • Прогулка на канатной дороге
  • Экскурсия по г. Городцу, посещение Музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара"
  • Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионных дней
  • Трансфер на железнодорожный вокзал по окончании экскурсионной программы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Личные расходы
  • Посещение объектов, не заявленных в программе
  • Питание: завтрак в первый день, ужины
  • Дополнительная ночь проживания в отеле
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Какие организационные особенности тура?

Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.

Если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования.

Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде

Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

В автобусе предварительное распределение мест

В случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно

Сколько стоит Новогодний банкет и какое будет меню?

Гостиница Ока:

Проведение банкета организовано в 2х залах: Панорамный и Барный.

Новогодняя программа только в панорамном зале, в барном зале программа с ведущим.

Рассадка по 10 человек за столом с 21:30 приветственный фуршет, мастер-классы для детей.

Рассадка по 10 человек за столом Начало новогодней программы в 23:00.

Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол), скидка на барную карту 20%.

Стоимость: в Банкетном зале 15000 рублей, в Барном зале 12000 рублей.

Скидка на детей с 7 до 14 лет 50%, дети до 6 лет бесплатно (без питания).

Гостиница Маринс Парк Отель:

Сбор гостей в 22:30. Рассадка по 10 человек за столом.

Начало программы 23:00.

В течение всей ночи игристое на фуршетной зоне без ограничений.

Алкоголь не включен, с собой без дополнительных сборов в закрытой таре с акцизами.

Окончание в 03:00.

Стоимость 15 000 рублей (взрослый), дети до 10 лет включительно 7500 рублей.

Гостиница Кортьярд:

Начало программы 23:00.

Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол).

Стоимость: 25000 рублей (взрослый).

Скидка на детей с 5 до 9 лет 13000 рублей, дети до 4 лет бесплатно (без питания).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
14 янв 2025
Мне понравилось, как организатор "вел" нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после всей программы всех желающих - отвезли на вокзал. Служба заботы замечательная.
Мне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после
Е
11 янв 2025
Всё было замечательно!
Я
11 янв 2025
Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.
Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новогодняя сказка в Нижнем Новгороде
Начало: Россия, Нижний Новгород
3 дек в 10:00
10 дек в 10:00
от 21 600 за человека
Нижегородские панорамы весной
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Нижегородские панорамы весной
Начало: Россия, Нижний Новгород
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
от 16 100 за человека
Встречаем Новый год в Нижнем Новгороде
На автобусе
3 отзыва
2 дня
Встречаем Новый год в Нижнем Новгороде
Начало: Нижний Новгород
30 дек в 10:00
от 11 800 за человека