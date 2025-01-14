1 день

Обзорная экскурсия по Н. Новгороду

Рекомендуем Вам поезда с прибытием в Нижний Новгород до 11:10.

11:00-11:20 Встреча с представителем туроператора на ж/д вокзале.

Место встречи с представителем туроператора в центральном зале вокзала, у киоска с сувенирами слева от выхода.

Посадка в автобус. Вещи в автобус. Заселение после экскурсионной программы (возможно раннее заселение за доп. плату).

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

Вас ждет автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по городу.

Первой остановкой станет место слияния двух величественных рек: Оки и Волги, называемое “Стрелкой”.

Вашему взору предстанет кафедральный собор им. Александра Невского.

Во время экскурсии у вас будет возможность насладиться купеческими особняками, доходными домами на Рождественской улице и Нижневолжской набережной.

Вы увидите знаменитые площади города и памятники Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому, Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Далее мы остановимся у подножия Чкаловской лестницы на набережной Волги.

Со смотровой площадки вы сможете оценить величие лестницы и размеры Нижегородского кремля, а также полюбоваться панорамным видом на заречную часть города и район Стрелки.

Наша новогодняя экскурсия продолжится на территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.

Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом «Горьковчане — фронту».

14:30 Обед в кафе города (входит в стоимость).

15:30 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.

Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.

Верхне-Волжская набережная — это одно из самых живописных и исторических мест в Нижнем Новгороде.

Эта набережная была построена в XIX веке и с тех пор стала любимым местом отдыха жителей и гостей города.

На набережной можно увидеть множество архитектурных памятников, таких как дом губернатора и дом купца Рукавишникова.

16:30 Посещение музея “Усадьба Рукавишниковых”.

Здание музея поистине царский дворец как снаружи, так и внутри.

Фасад украшен ангелочками и кариатидами.

Великолепная кованая решётка ворот ведущих во двор здания.

Внутри восхищает парадная лестница, бальный зал, декор потолка и стен…

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.