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Программа тура по дням
Вечерняя экскурсия по Г.Н. Новгороду
Самостоятельное прибытие туристов в Н. Новгород.
Самостоятельное заселение в гостиницу.
18:00 Сбор группы в фойе гостиницы Маринс Парк Отель 4*.
Посадка в автобус.
18:20 Сбор группы в фойе гостиницы Ока 3*.
18:40 Сбор группы в фойе гостиницы Ибис 3*.
18:50 Сбор группы у скульптуры Городовому (ул. Б. Покровская д. 2), для тех, кто по прибытии отправится на прогулку по центру города.
19:00 Начало вечерней новогодней экскурсии по городу.
Во время экскурсии маршрут проходит через площадь Минина и Пожарского — центральную площадь города, где расположены такие знаменитые достопримечательности, как памятник Минину и Пожарскому, Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница и другие.
В преддверии Нового года площадь преображается, становясь местом проведения праздничных мероприятий и ярмарок.
Здесь устанавливаются нарядные ёлки, зажигаются гирлянды и открываются сувенирные лавки.
Одной из ярких остановок нашего маршрута станет Чкаловская лестница — одна из самых длинных в России.
С её вершины открывается великолепный вид на Волгу и город.
Рядом с лестницей расположен памятник легендарному лётчику Валерию Чкалову.
Это удивительное архитектурное сооружение является не только символом красоты и величия, но и важной исторической достопримечательностью.
Насладитесь видом места слияния Волги и Оки, которое называется Стрелка.
Рядом с ярмаркой вы увидите величественный собор Александра Невского и стадион “Нижний Новгород”, построенный к Чемпионату мира по футболу.
Посетим самую яркую новогоднюю площадку города – территорию Нижегородской ярмарки.
Окунуться в атмосферу праздника и волшебства.
Вы посетите увидите ярмарочные павильоны, украшенные гирляндами и новогодними игрушками, и полюбуетесь инсталляциями из живых елей и пихт.
Во время экскурсии вы увидите гигантские качели-балансиры и ярмарочную бабу, украшенную огнями.
Также вы сможете прокатиться на карусели, которая была подарена Нижнему Новгороду Москвой.
21:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.
Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по улице Большой Покровской!
Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.
Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.
22:00 Окончание экскурсионной программы на ул. Большой Покровской.
Трансфер в гостиницу (по желанию).
Экскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского Кремля
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
12:00 Сбор группы в фойе гостиницы Ибис 3*.
12:20 Сбор группы в фойе гостиницы Ока 3*.
12:45 Сбор группы в фойе гостинцы Маринс Парк Отель 4*.
13:00 Начало экскурсионной программы.
Переезд до ул. Рождественской.
Пешеходная экскурсия (автобус отпускает до вечера).
Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и узнаете много интересного об истории города.
Во время экскурсии мы расскажем вам о достопримечательностях улицы Рождественской, узнаете о жизни известных нижегородцев, которые жили на этой улице, и о том, как они внесли свой вклад в историю города.
В этом районе можно увидеть великолепные образцы купеческой архитектуры прошлых веков: банки, церкви и доходные дома.
Неподалёку от улицы Рождественской находятся руины квартала “Миллиошка”, описанного Максимом Горьким.
Это придаёт прогулке особую атмосферу и колорит.
Остановимся памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — героям народного ополчения 1612 года.
14:00 Обед в кафе города с дегустацией настоек "Сордис".
После обеда поднимемся в Нижегородский Кремль на открытом в сентябре 2024 года Кремлевском фуникулере.
Это единственный в России фуникулер, путь которого проходит под кремлевской стеной — современные вагоны идут тем же маршрутом, что был проложен здесь еще в конце 19 века.
15:00 Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля.
Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.
Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом "Горьковчане — фронту".
16:00 Окончание экскурсионной программы.
Свободное время в центре города.
17:30 Для всех желающих отправится в гостиницу будет организован трансфер.
Экскурсия на выбор в г. Городец или Дивеево с квиз-игрой о Нижнем Новгороде
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи с собой.
Экскурсию необходимо выбрать при бронировании тура.
1 Вариант — Городец.
- 08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы Ибис 3*.
- 08:20 Встреча в фойе гостиницы Ока 3*. Трансфер на пл. Ленина.
- 08:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
09:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.)
10:00 Прибытие в Городец.
Обзорная экскурсия по исторической части Городца.
Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.
Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.
Экскурсия начнётся с посещения музея “Город мастеров”, где вы узнаете об истории Городца и его ремеслах.
Затем вы отправитесь на прогулку по исторической части города, где расположены старинные церкви, купеческие дома и музеи.
Обязательно обратите внимание на архитектуру города: деревянные дома с резными наличниками, каменные храмы и монастыри.
Прогуляйтесь по набережной реки Волги, откуда открывается великолепный вид на город и окрестности.
Посещение Феодоровского монастыря.
Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.
В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.
Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.
Посещение музея "Терем русского самовара".
Музей расположен в усадьбе Гришаева.
Самовар издавна считался символом домашнего уюта и благополучия.
Он занимал почётное место в доме и служил своеобразным оберегом.
Несмотря на то, что в XVIII–XIX веках стоимость самовара составляла в среднем 25 рублей (корову можно было купить за 1 рубль), каждая семья стремилась иметь этот предмет.
Самовары передавались по наследству, и возникали целые школы по их изготовлению.
В настоящее время в экспозиции музея представлено более 500 самоваров, а также другие чайные принадлежности.
Обед в кафе города (входит в стоимость).
Свободное время для прогулки, фотографирования и приобретения сувениров.
15:30 Выезд из г. Городца.
На обратном пути мы проведем квиз-игру с вопросами о Нижнем Новгороде, победители будут награждены памятными подарками и сладкими призами.
17:00-18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.
2 вариант — Дивеево.
Внимание! На территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.
Завтрак в гостинице по системе шведский стол.
- 07:40 Сбор группы в фойе гостиницы Ибис 3*.
- 08:00 Сбор группы в фойе гостиницы Маринс Парк Отель 4*.
- 08:15 Отправление от пл. Ленина.
- 08:30 Посадка у гостиницы Ока 3*.
10:30 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.
Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.
Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.
12:30 Прибытие в Дивеево.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский:"Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев".
15:00 Обед в кафе Дивеево.
После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.
20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Трансфер на железнодорожный вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|3-местное
|2-местное
|1-местное
|Ибис 3*
|21 000
|23 100
|29 100
|Ока 3*
|21 000
|23 000
|29 000
|Маринс Парк отель 4*
|23 100
|27 000
|29 100
Стоимость дополнительных суток проживания, руб:
|Гостиница
|3-местное
|2-местное
|1-местное
|Ибис 3*
|3500
5000
|8000
|Ока 3*
|3500
|5000
|8000
|Маринс Парк отель 4*
|4000
|6000
|8000
Варианты проживания
Гостиница Ибис 3
Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.
Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.
Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».
Маринс Парк отель 4
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.
Ока 3
Гранд Отель «Ока» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой.
Гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 250 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.
Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол». «Elleven», высокий во всех смыслах. В нём гости смогут насладиться не только кулинарными изысками из меню от известного бренд-шефа К. Ивлеева, но и шикарными видами города из панорамных окон 11-го этажа.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
- Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 3 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис»
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Экскурсия на выбор: по г. Городцу, посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара" или в Дивеево
- По г. Городцу, посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара"
- Или в Дивеево
- Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионных дней
- Трансфер на железнодорожный вокзал по окончании экскурсионной программы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Личные расходы
- Посещение объектов, не заявленных в программе
- Питание: завтрак в первый день, ужины
- Дополнительная ночь проживания в отеле
- Экскурсия по территории Дивеевского монастыря
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные особенности тура?
Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.
Если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования.
Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде
Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.
В автобусе предварительное распределение мест
В случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно
Сколько стоит Новогодний банкет и какое будет меню?
Гостиница Ока:
Проведение банкета организовано в 2х залах: Панорамный и Барный.
Новогодняя программа только в панорамном зале, в барном зале программа с ведущим.
Рассадка по 10 человек за столом с 21:30 приветственный фуршет, мастер-классы для детей.
Рассадка по 10 человек за столом Начало новогодней программы в 23:00.
Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол), скидка на барную карту 20%.
Стоимость: в Банкетном зале 15000 рублей, в Барном зале 12000 рублей.
Скидка на детей с 7 до 14 лет 50%, дети до 6 лет бесплатно (без питания).
Гостиница Маринс Парк Отель:
Сбор гостей в 22:30. Рассадка по 10 человек за столом.
Начало программы 23:00.
В течение всей ночи игристое на фуршетной зоне без ограничений.
Алкоголь не включен, с собой без дополнительных сборов в закрытой таре с акцизами.
Окончание в 03:00.
Стоимость 15 000 рублей (взрослый), дети до 10 лет включительно 7500 рублей.
Гостиница Кортьярд:
Начало программы 23:00.
Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол).
Стоимость: 25000 рублей (взрослый).
Скидка на детей с 5 до 9 лет 13000 рублей, дети до 4 лет бесплатно (без питания).