Новогодний Нижний Новгород

В преддверии Нового года Нижний Новгород преображается, становясь местом проведения праздничных мероприятий и ярмарок. Здесь устанавливаются нарядные ёлки, зажигаются гирлянды и открываются сувенирные лавки. Вы окунётесь в атмосферу праздника и
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веселья, увидите украшенные улицы и площади.

Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы. Отпраздновав Новый год, Вы отправитесь в увлекательную поездку в Городец или Дивеево на ваш выбор!

5
3 отзыва
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Новогодний Нижний Новгород
Ближайшие даты:
30
дек
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Вечерняя экскурсия по Г.Н. Новгороду

Самостоятельное прибытие туристов в Н. Новгород.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

18:00 Сбор группы в фойе гостиницы Маринс Парк Отель 4*.

Посадка в автобус.

18:20 Сбор группы в фойе гостиницы Ока 3*.

18:40 Сбор группы в фойе гостиницы Ибис 3*.

18:50 Сбор группы у скульптуры Городовому (ул. Б. Покровская д. 2), для тех, кто по прибытии отправится на прогулку по центру города.

19:00 Начало вечерней новогодней экскурсии по городу.

Во время экскурсии маршрут проходит через площадь Минина и Пожарского — центральную площадь города, где расположены такие знаменитые достопримечательности, как памятник Минину и Пожарскому, Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница и другие.

В преддверии Нового года площадь преображается, становясь местом проведения праздничных мероприятий и ярмарок.

Здесь устанавливаются нарядные ёлки, зажигаются гирлянды и открываются сувенирные лавки.

Одной из ярких остановок нашего маршрута станет Чкаловская лестница — одна из самых длинных в России.

С её вершины открывается великолепный вид на Волгу и город.

Рядом с лестницей расположен памятник легендарному лётчику Валерию Чкалову.

Это удивительное архитектурное сооружение является не только символом красоты и величия, но и важной исторической достопримечательностью.

Насладитесь видом места слияния Волги и Оки, которое называется Стрелка.

Рядом с ярмаркой вы увидите величественный собор Александра Невского и стадион “Нижний Новгород”, построенный к Чемпионату мира по футболу.

Посетим самую яркую новогоднюю площадку города – территорию Нижегородской ярмарки.

Окунуться в атмосферу праздника и волшебства.

Вы посетите увидите ярмарочные павильоны, украшенные гирляндами и новогодними игрушками, и полюбуетесь инсталляциями из живых елей и пихт.

Во время экскурсии вы увидите гигантские качели-балансиры и ярмарочную бабу, украшенную огнями.

Также вы сможете прокатиться на карусели, которая была подарена Нижнему Новгороду Москвой.

21:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по улице Большой Покровской!

Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.

Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.

22:00 Окончание экскурсионной программы на ул. Большой Покровской.

Трансфер в гостиницу (по желанию).

Вечерняя экскурсия по Г.Н. НовгородуВечерняя экскурсия по Г.Н. НовгородуВечерняя экскурсия по Г.Н. НовгородуВечерняя экскурсия по Г.Н. НовгородуВечерняя экскурсия по Г.Н. НовгородуВечерняя экскурсия по Г.Н. НовгородуВечерняя экскурсия по Г.Н. Новгороду
2 день

Экскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского Кремля

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

12:00 Сбор группы в фойе гостиницы Ибис 3*.

12:20 Сбор группы в фойе гостиницы Ока 3*.

12:45 Сбор группы в фойе гостинцы Маринс Парк Отель 4*.

13:00 Начало экскурсионной программы.

Переезд до ул. Рождественской.

Пешеходная экскурсия (автобус отпускает до вечера).

Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и узнаете много интересного об истории города.

Во время экскурсии мы расскажем вам о достопримечательностях улицы Рождественской, узнаете о жизни известных нижегородцев, которые жили на этой улице, и о том, как они внесли свой вклад в историю города.

В этом районе можно увидеть великолепные образцы купеческой архитектуры прошлых веков: банки, церкви и доходные дома.

Неподалёку от улицы Рождественской находятся руины квартала “Миллиошка”, описанного Максимом Горьким.

Это придаёт прогулке особую атмосферу и колорит.

Остановимся памятника Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому — героям народного ополчения 1612 года.

14:00 Обед в кафе города с дегустацией настоек "Сордис".

После обеда поднимемся в Нижегородский Кремль на открытом в сентябре 2024 года Кремлевском фуникулере.

Это единственный в России фуникулер, путь которого проходит под кремлевской стеной — современные вагоны идут тем же маршрутом, что был проложен здесь еще в конце 19 века.

15:00 Пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля.

Здесь вы окажетесь в атмосфере старинного города-крепости и узнаете об истории этого древнего фортификационного сооружения, а также о легендах и преданиях, связанных со строительством башен нижегородского кремля.

Во время прогулки по территории крепости вы увидите памятники основателям города — Георгию Всеволодовичу и святителю Симону, знаменитый Михайло-Архангельский собор, обелиск в честь Минина и Пожарского, а также кадетский корпус имени Аракчеева, здание в форме самолёта (Дом Советов), Губернаторский дом и аллею с военной техникой под открытым небом "Горьковчане — фронту".

16:00 Окончание экскурсионной программы.

Свободное время в центре города.

17:30 Для всех желающих отправится в гостиницу будет организован трансфер.

Экскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского КремляЭкскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского КремляЭкскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского КремляЭкскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского КремляЭкскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского КремляЭкскурсия по ул. Рождественской и территории Нижегородского Кремля
3 день

Экскурсия на выбор в г. Городец или Дивеево с квиз-игрой о Нижнем Новгороде

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров. Вещи с собой.

Экскурсию необходимо выбрать при бронировании тура.

1 Вариант — Городец.

  • 08:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы Ибис 3*.
  • 08:20 Встреча в фойе гостиницы Ока 3*. Трансфер на пл. Ленина.
  • 08:45 Начало посадки на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).

09:00 Переезд в Городец. Ориентировочно 1 час пути (53 км.)

10:00 Прибытие в Городец.

Обзорная экскурсия по исторической части Городца.

Экскурсия по Городцу позволит вам насладиться красотой этого старинного русского города.

Вы увидите его исторические достопримечательности, архитектурные памятники и живописные пейзажи.

Экскурсия начнётся с посещения музея “Город мастеров”, где вы узнаете об истории Городца и его ремеслах.

Затем вы отправитесь на прогулку по исторической части города, где расположены старинные церкви, купеческие дома и музеи.

Обязательно обратите внимание на архитектуру города: деревянные дома с резными наличниками, каменные храмы и монастыри.

Прогуляйтесь по набережной реки Волги, откуда открывается великолепный вид на город и окрестности.

Посещение Феодоровского монастыря.

Фёдоровский монастырь — мужской монастырь в Городце, известный обретением одноимённой иконы Богоматери.

В монастыре хранится почитаемый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из самых уважаемых икон Богородицы в России.

Во время экскурсии вы прогуляетесь по красивой и ухоженной территории монастыря, узнаете удивительную и богатую историю этого места от гида.

Посещение музея "Терем русского самовара".

Музей расположен в усадьбе Гришаева.

Самовар издавна считался символом домашнего уюта и благополучия.

Он занимал почётное место в доме и служил своеобразным оберегом.

Несмотря на то, что в XVIII–XIX веках стоимость самовара составляла в среднем 25 рублей (корову можно было купить за 1 рубль), каждая семья стремилась иметь этот предмет.

Самовары передавались по наследству, и возникали целые школы по их изготовлению.

В настоящее время в экспозиции музея представлено более 500 самоваров, а также другие чайные принадлежности.

Обед в кафе города (входит в стоимость).

Свободное время для прогулки, фотографирования и приобретения сувениров.

15:30 Выезд из г. Городца.

На обратном пути мы проведем квиз-игру с вопросами о Нижнем Новгороде, победители будут награждены памятными подарками и сладкими призами.

17:00-18:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.

Окончание экскурсионной программы.

При приобретении доп. суток проживания трансфер в гостиницу.

2 вариант — Дивеево.

Внимание! На территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. Расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.

Завтрак в гостинице по системе шведский стол.

  • 07:40 Сбор группы в фойе гостиницы Ибис 3*.
  • 08:00 Сбор группы в фойе гостиницы Маринс Парк Отель 4*.
  • 08:15 Отправление от пл. Ленина.
  • 08:30 Посадка у гостиницы Ока 3*.

10:30 Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.

Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.

Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.

12:30 Прибытие в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою; благословенна ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко Спаса родила еси душ наших». Про Канавку завещал батюшка Серафим Саровский:"Когда век-то кончится, сначала станет антихрист с храмов кресты снимать да монастыри разорять, и все монастыри разорит! А к вашему-то подойдет, а Канавка-то и станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит Канавка, так прочь и уйдет. Кто Канавку эту с молитвой пройдет, да полтораста "Богородиц" прочтет, тому всё тут: и Афон, и Иерусалим, и Киев".

15:00 Обед в кафе Дивеево.

После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.

20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.

Трансфер на железнодорожный вокзал.

Экскурсия на выбор в г. Городец или Дивеево с квиз-игрой о Нижнем НовгородеЭкскурсия на выбор в г. Городец или Дивеево с квиз-игрой о Нижнем НовгородеЭкскурсия на выбор в г. Городец или Дивеево с квиз-игрой о Нижнем НовгородеЭкскурсия на выбор в г. Городец или Дивеево с квиз-игрой о Нижнем Новгороде

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница3-местное2-местное1-местное
Ибис 3* 21 00023 10029 100
Ока 3* 21 00023 00029 000
Маринс Парк отель 4* 23 10027 00029 100

Стоимость дополнительных суток проживания, руб:

Гостиница3-местное2-местное1-местное
Ибис 3* 3500
5000
8000
Ока 3* 350050008000
Маринс Парк отель 4* 400060008000

Варианты проживания

Гостиница Ибис 3

2 ночи

Современный отель "Ибис", международного уровня, находится в Нижнем Новгороде, недалеко от центра, где в нескольких минутах ходьбы расположены основные достопримечательности. Для личного авто предоставляется охраняемая паркова, доступен трансфер.

Гости могут расположиться в комфортабельных номерах с собственной ванной комнатой, кондиционером, телевизором, и всей необходимой мебелью.

Здесь работает ресторан со средиземноморской кухней и бар с элегантным интерьером. Каждое утро сервируется завтрак в виде «шведского стола».

Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3Гостиница Ибис 3

Маринс Парк отель 4

2 ночи

«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Предоставлены тарифы как с питанием, так и без. По утрам сервируется завтрак «Шведский стол». Предоставляются переговорные комнаты и конференц-залы. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.

Для комфортного размещения гостей приготовлены недорогие уютные номера с большим набором услуг. Для постояльцев представлены номера различных категорий в зависимости от предпочтений и желаний гостей. Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены от фирмы Challet, махровые халаты и фен.

Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4Маринс Парк отель 4

Ока 3

2 ночи

Гранд Отель «Ока» находится в центральной части Нижнего Новгорода. Этот гостиничный комплекс отличается первоклассным уровнем обслуживания и развитой инфраструктурой.

Гостям предоставляется несколько вариантов размещения в одном из 250 уютных номеров, дизайнерское оформление и удобство которых обеспечивается современной техникой и мебелью европейского производства. К услугам постояльцев один из крупнейших развлекательных центров «Capital Club», объединяющий в себе боулинг, бильярд и спорт-бар, а оставаться в форме даже во время командировки поможет фитнес-клуб, включающий бассейн и тренажёрный зал, саун-клуб, салон красоты и SPA.

Другой особенностью отеля являются рестораны, расположенные на территории комплекса. «Ока» порадует воздушным светлым интерьером в классическом стиле, блюдами русской и европейской кухни, а завтрак здесь проводится в формате «шведский стол». «Elleven», высокий во всех смыслах. В нём гости смогут насладиться не только кулинарными изысками из меню от известного бренд-шефа К. Ивлеева, но и шикарными видами города из панорамных окон 11-го этажа.

Ока 3Ока 3Ока 3Ока 3Ока 3Ока 3Ока 3Ока 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
  • Экскурсионное обслуживание по программе с гидом
  • Питание: 2 завтрака (в гостинице по системе шведский стол), 3 обеда (в кафе города), дегустация настоек «Сордис»
  • Экскурсия по Г.Н. Новгороду
  • Экскурсия на выбор: по г. Городцу, посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара" или в Дивеево
  • По г. Городцу, посещение музея деревянного зодчества "Город Мастеров", музея "Терем русского самовара"
  • Или в Дивеево
  • Трансфер в гостиницу по окончании экскурсионных дней
  • Трансфер на железнодорожный вокзал по окончании экскурсионной программы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Личные расходы
  • Посещение объектов, не заявленных в программе
  • Питание: завтрак в первый день, ужины
  • Дополнительная ночь проживания в отеле
  • Экскурсия по территории Дивеевского монастыря
Место начала и завершения?
Нижний Новгород
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

На чем будем передвигаться?
Тип транспорта зависит от количества человек в группе:
  • если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
  • 3-5 человек – минивен;
  • 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
  • группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Все автобусы и автомобили оснащены кондиционерами. Большие автобусы: ютонг, кинг лонг, зонг тонг, мерседес.
Какие организационные особенности тура?

Информация о контактах представителя в Н. Новгороде будет сообщена в смс (Wats App) за два дня до начала путешествия.

Если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования.

Телефон, с которого поступит смс-сообщении используется в качестве контактного по всем вопросам, связанным с пребыванием в Н. Новгороде

Если приезжаете в Нижний Новгород рано, можно самостоятельно отвезти свои вещи в камеру хранения Вашей гостиницы и подъехать к 11:00 на железнодорожный вокзал или к 11:25 к месту сбора группы на площади Ленина у памятника Ленина.

В автобусе предварительное распределение мест

В случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно

Сколько стоит Новогодний банкет и какое будет меню?

Гостиница Ока:

Проведение банкета организовано в 2х залах: Панорамный и Барный.

Новогодняя программа только в панорамном зале, в барном зале программа с ведущим.

Рассадка по 10 человек за столом с 21:30 приветственный фуршет, мастер-классы для детей.

Рассадка по 10 человек за столом Начало новогодней программы в 23:00.

Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол), скидка на барную карту 20%.

Стоимость: в Банкетном зале 15000 рублей, в Барном зале 12000 рублей.

Скидка на детей с 7 до 14 лет 50%, дети до 6 лет бесплатно (без питания).

Гостиница Маринс Парк Отель:

Сбор гостей в 22:30. Рассадка по 10 человек за столом.

Начало программы 23:00.

В течение всей ночи игристое на фуршетной зоне без ограничений.

Алкоголь не включен, с собой без дополнительных сборов в закрытой таре с акцизами.

Окончание в 03:00.

Стоимость 15 000 рублей (взрослый), дети до 10 лет включительно 7500 рублей.

Гостиница Кортьярд:

Начало программы 23:00.

Алкогольные напитки входят в стоимость (согласно меню на стол).

Стоимость: 25000 рублей (взрослый).

Скидка на детей с 5 до 9 лет 13000 рублей, дети до 4 лет бесплатно (без питания).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
14 янв 2025
Мне понравилось, как организатор "вел" нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после всей программы всех желающих - отвезли на вокзал. Служба заботы замечательная.
Мне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом послеМне понравилось, как организатор &quot;вел&quot; нас до встречи. Всех встретили, отвезли в гостиницу, и потом после
Е
11 янв 2025
Всё было замечательно!
Я
11 янв 2025
Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.
Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.Все четко по программе и своевременное оповещение по туру.

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