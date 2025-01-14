1 день

Вечерняя экскурсия по Г.Н. Новгороду

Самостоятельное прибытие туристов в Н. Новгород.

Самостоятельное заселение в гостиницу.

18:00 Сбор группы в фойе гостиницы Маринс Парк Отель 4*.

Посадка в автобус.

18:20 Сбор группы в фойе гостиницы Ока 3*.

18:40 Сбор группы в фойе гостиницы Ибис 3*.

18:50 Сбор группы у скульптуры Городовому (ул. Б. Покровская д. 2), для тех, кто по прибытии отправится на прогулку по центру города.

19:00 Начало вечерней новогодней экскурсии по городу.

Во время экскурсии маршрут проходит через площадь Минина и Пожарского — центральную площадь города, где расположены такие знаменитые достопримечательности, как памятник Минину и Пожарскому, Нижегородский Кремль, Чкаловская лестница и другие.

В преддверии Нового года площадь преображается, становясь местом проведения праздничных мероприятий и ярмарок.

Здесь устанавливаются нарядные ёлки, зажигаются гирлянды и открываются сувенирные лавки.

Одной из ярких остановок нашего маршрута станет Чкаловская лестница — одна из самых длинных в России.

С её вершины открывается великолепный вид на Волгу и город.

Рядом с лестницей расположен памятник легендарному лётчику Валерию Чкалову.

Это удивительное архитектурное сооружение является не только символом красоты и величия, но и важной исторической достопримечательностью.

Насладитесь видом места слияния Волги и Оки, которое называется Стрелка.

Рядом с ярмаркой вы увидите величественный собор Александра Невского и стадион “Нижний Новгород”, построенный к Чемпионату мира по футболу.

Посетим самую яркую новогоднюю площадку города – территорию Нижегородской ярмарки.

Окунуться в атмосферу праздника и волшебства.

Вы посетите увидите ярмарочные павильоны, украшенные гирляндами и новогодними игрушками, и полюбуетесь инсталляциями из живых елей и пихт.

Во время экскурсии вы увидите гигантские качели-балансиры и ярмарочную бабу, украшенную огнями.

Также вы сможете прокатиться на карусели, которая была подарена Нижнему Новгороду Москвой.

21:00 Пешеходная экскурсия по ул. Б. Покровская.

Приглашаем вас на новогоднюю экскурсию по улице Большой Покровской!

Во время этой прогулки вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья, увидите украшенные улицы и площади.

Вы полюбуетесь нарядными ёлками, гирляндами и новогодними инсталляциями, а также сможете сделать яркие фотографии на фоне праздничной атмосферы.

22:00 Окончание экскурсионной программы на ул. Большой Покровской.

Трансфер в гостиницу (по желанию).