Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде

Групповой тур в Нижнем Новгороде
5
3 отзыва
Увлекательное путешествие в Нижний Новгород на Новогодние праздники.

Вы увидите основные достопримечательности города на Волге и Оке, а также посетите все самые интересные места региона.
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Новогодний калейдоскоп в Нижнем Новгороде
Ближайшие даты:
30
дек

Что вас ожидает:

Святые места
Святые места
Пройдем по территории Дивеевского монастыря, ознакомимся с его историей и обычаями в монастыре
Волжские просторы
Волжские просторы
Побываем на смотровых площадках, откуда открываются прекрасные и «захватывающие дух» виды
Дух старинного купеческого городка
Дух старинного купеческого городка
В Городце едва ли не каждый дом уникален и украшен ажурной резьбой

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»

08:00 и 11:10 Встреча в центральном зале Московского вокзала справа от главного выхода в город около магазина «Роспечать».

Трансфер в гостиницу, вещи сдаются в камеру хранения.

Самостоятельное заселение в гостиницу после 14:00 (после экскурсии).

11:50 Сбор в холле гостиницы на экскурсию (возможно изменение времени сбора на экскурсию. Время уточняется при встрече).

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой» (продолжительность 4,5 часа).

Вы увидите основные достопримечательности Нижнего Новгорода: Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, памятник М. Горькому и др., посетите Строгановскую (Рождественскую) церковь, памятник архитектуры ХVII века. Вы проедете по историческим улочкам, сохранившим красоту и былое величие: Малой Покровской, Рождественской, Ильинской, Верхневолжской и Нижневолжской набережным, посетите площади Минина и Пожарского, М. Горького, Сенную и др., побываете на смотровых площадках, откуда открываются «захватывающие дух» виды на заречную часть города.

В Нижнем Новгороде самая высокая набережная Волги, и каждый может насладиться прекрасным видом на Волжские просторы.

После автобусной части экскурсии вы совершите увлекательную пешеходную прогулку по Нижегородскому Кремлю.

Здесь расположен старейший Нижегородский Собор – Михайло-Архангельский (памятник архитектуры ХVII века), именно в нем захоронен прах великого нижегородца Козьмы Минина.

С Волги ансамбль Нижегородского Кремля напоминает «каменное ожерелье, наброшенное на склоны дятловых гор».

Далее вас ожидает экскурсия в Вознесенский Печерский мужской монастырь.

Монастырь был основан в 1328 году.

Богатая история ставит этот объект в число главных достопримечательностей города и страны, этот объект охраняется на федеральном уровне.

Завершится экскурсионная программа прогулкой по канатной дороге по маршруту Нижний Новгород – Бор – Нижний Новгород (по кругу без выхода).

С самой высокой точки открываются великолепные виды на Нижний Новгород и заливные луга Борской поймы.

Экскурсия заканчивается на канатной дороге – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»Экскурсия по Нижнему Новгороду «Город над Волгой и Окой»
2 день

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»

Завтрак в гостинице.

12:50 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

13:00 Сбор по адресу ул. Большая Покровская, д. 52 (у скульптуры велосипедиста, для туристов из гостиницы «Courtyard»).

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду.

В ходе экскурсии Вы побываете в разных частях исторического центра Нижнего Новгорода и прогуляетесь по знаменитым улицам.

Улица Большая Покровская – одна из старейших пешеходных улиц города.

Сегодня прогулочная улица превратилась в настоящий музей.

Вымощенную брусчаткой и гранитом, пестрящую кафетериями, ресторанами, магазинами улицу со старинными особняками и усадьбами, которую как бы открывает бронзовый городовой, приглашая туристов подивиться красотам старинного города.

Улица Рождественская – одна из древнейших и красивейших в Нижнем Новгороде.

Здесь сохранилось много больших и красивых каменных домов, история которых начинается ещё в середине XVIII века.

По официальным данным, здесь насчитывается порядка 35 памятников архитектуры.

Улица Рождественская — вторая по значимости улица города после Большой Покровской, место сосредоточия ресторанов, кафе и ночной жизни Нижнего Новгорода, вместе с прилегающей площадью Маркина и Нижневолжской набережной.

Улица соединяет площадь Народного единства перед Кремлём с площадью перед Благовещенским монастырём.

16:00 Экскурсия заканчивается на ул. Рождественская – свободное время, до гостиницы туристы добираются самостоятельно.

Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду «Главные улицы Нижнего Новгорода»
3 день

Свободный день

Завтрак в гостинице.

Свободный день.

4 день

Дивеево и Арзамас

Завтрак в гостинице.

08:00 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

08:10 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

Обзорная экскурсия по Арзамасу.

Основное средоточие религиозных сооружений Арзамаса находится на соборной площади, недаром она так называется.

Величественный пятиглавый Воскресенский кафедральный собор и церковь живоносного источника, и комплекс Никольского женского монастыря, где находится чудотворная икона «избавление от бед».

Переезд в Дивеево.

Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.

Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.

Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.

В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.

Свободное время для подачи записок и треб.

Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.

Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы.

Вы сможете зайти в одну из трапезных на территории монастыря и купить монастырские пироги, хлеб, блины.

После этого вас ждет поездка на источник (Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).

Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).

19:00 Возвращение в Нижний Новгород.

Дивеево и АрзамасДивеево и АрзамасДивеево и АрзамасДивеево и АрзамасДивеево и Арзамас
5 день

Городец - древнейший город земли Нижегородской

Завтрак в гостинице.

08:20 Сбор в холле гостиницы «Ибис».

08:40 Сбор в холле гостиницы «Courtyard».

Сдача номеров, вещи с собой и после экскурсии сразу трансфер на ж/д вокзал.

Во время обзорной экскурсии по Городцу вы побываете в так называемом «музейном квартале» Городца, где едва ли не каждый дом уникален, украшен ажурной резьбой, а все вместе эти улочки воссоздают дух старинного купеческого городка.

Феодоровский монастырь.

В монастыре находится чтимый список Феодоровской иконы Божией Матери, одной из наиболее почитаемых богородичных икон в России.

Вы прогуляетесь по красивой ухоженной территории монастыря, познакомитесь с его историей и традициями.

Музей Город Мастеров.

В ходе экскурсии вы познакомитесь с различными промыслами Нижегородской области: произведениями древней русской живописи, изделиями городецкой росписи, золотной вышивкой, вышивкой в стиле гипюр, резьбой по дереву, гончарными изделиями и жбанниковской свистулькой.

Особая ценность архитектурных сооружений в том, что они представляют историю «глухой» домовой резьбы во всем ее богатстве и красоте, с присущей городецким мастерам-резчикам манере.

Музей Терема Русского самовара.

Музей Самоваров – уникальное собрание, самая большая коллекция самоваров в России.

Музей самоваров открылся в Городце в 2008 году в доме купца Гришаева.

Экспозиция насчитывает более 1000 самоваров.

Свободное время для питания.

17:00 Прибытие на Московский вокзал.

Городец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли НижегородскойГородец - древнейший город земли Нижегородской

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4*.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:

Размещение/стоимостьОдноместный номерДвухместный номерТрехместный номер
Ibis46 00034 90032 800
Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр60 00042 50040 000

Подселения нет. Если Вы путешествуете один/одна необходимо выбрать одноместное размещение.

Варианты проживания

Отель Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр

4 ночи

Отель «Courtyard by Marriott Нижний Новгород Сити Центр» с фитнес-центром находится в 20 минутах ходьбы от Нижегородского кремля. На территории предоставляется бесплатный Wi-Fi и оборудована бесплатная частная парковка.

В числе удобств всех номеров кондиционер, электрический чайник, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами и место для работы. Ванные комнаты укомплектованы феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

К услугам гостей отеля ресторан и круглосуточная стойка регистрации.

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Отель Ibis

4 ночи

Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором с плоским экраном, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.

В каждом номере отеля «Ibis Нижний Новгород» с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.

В ресторане Ibis Kitchen, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню. В ресторане также предлагают блюда традиционной китайской кухни. Бар Ibis Kitchen работает круглосуточно.

В лобби отеля «Ibis Нижний Новгород» можно воспользоваться бесплатными компьютерами с доступом в интернет. Стойка регистрации открыта круглосуточно.

Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля «Ibis Нижний Новгород». До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.

Отель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель IbisОтель Ibis

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в гостинице Ibis 3* или Кортъярд Нижний Новгород Сити Центр 4* с завтраком шведский стол
  • Входные билеты в музеи по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
  • Дополнительные услуги
  • Питание, не указанное в программе тура (обеды, ужины)
Место начала и завершения?
г. Нижний Новгород
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
11 янв 2024
Тур в Нижний Новгород «Новогодний калейдоскоп» очень понравился, интересные экскурсии, хорошие гиды, красивый город, отличная гостиница.
О
24 апр 2024
Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.Организация тура на высоком уровне, быстрая и доступная и подробная информация предоставляется сразу.
У
9 апр 2024
Я приехала в город одна из моей группы, и все же для меня одной организован трансфер. Спасибо большое.

Тур входит в следующие категории Нижнего Новгорода

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