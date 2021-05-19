Полезная информация о Нижнем Тагиле
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Местное время в Нижнем Тагиле
02:1610
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Нижний Тагил
|По-английски
|Nizhny Tagil
|Население города
|381 116 чел.
|Часовой пояс
|Asia/Yekaterinburg
|Средняя высота
|185 м. от уровня моря
Где находится Нижний Тагил на карте
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5
4 отзыва
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₽
за чел.
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