Всё о Нижнем Тагиле

Полезная информация о Нижнем Тагиле

Что нужно знать о Нижнем Тагиле: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 1 экскурсия
Местное время в Нижнем Тагиле
02:1610
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаНижний Тагил
По-английскиNizhny Tagil
Население города381 116 чел.
Часовой поясAsia/Yekaterinburg
Средняя высота185 м. от уровня моря

Где находится Нижний Тагил на карте

Популярные экскурсии в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил — столица Демидовской империи
Нижний Тагил — столица Демидовской империи
5
4 отзыва
от
1200
за чел.
Значение династии Демидовых в развитии города — увлекательный квест по историческим местам

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