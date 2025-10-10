Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:30
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
