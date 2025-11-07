читать дальше

маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только основные достопримечательности, но и те уголки, мимо которых обычно проходишь, не догадываясь об их истории (а мы живём в Ногинске уже несколько лет). Особенно приятно, что использовались радиогиды — слышимость была хорошей, не нужно было толпиться вокруг экскурсовода, такое в небольших городах нечасто встречается. Понравилась сама манера рассказа: с любовью к городу, с чувством и знанием дела. Марианна не просто пересказывала даты, а помогала увидеть живую историю — объясняла, почему какие-то здания перестраивались, чем отличаются эпохи и стили, показывала старые фото, даже прочитала стихи (мы не знали, что патриархи бывают поэтами) и включала старую аудиозапись старообрядческого хора. В целом остались отличные впечатления, несмотря на переменчивую погоду — познавательно, душевно и с вниманием к деталям. Спасибо за чудесную прогулку!