Тихвинская церковь – экскурсии в Ногинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Тихвинская церковь» в Ногинске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Глухово - времён связующая нить
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    7 ноября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
  • А
    Андрей
    4 октября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
    маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только основные достопримечательности, но и те уголки, мимо которых обычно проходишь, не догадываясь об их истории (а мы живём в Ногинске уже несколько лет). Особенно приятно, что использовались радиогиды — слышимость была хорошей, не нужно было толпиться вокруг экскурсовода, такое в небольших городах нечасто встречается. Понравилась сама манера рассказа: с любовью к городу, с чувством и знанием дела. Марианна не просто пересказывала даты, а помогала увидеть живую историю — объясняла, почему какие-то здания перестраивались, чем отличаются эпохи и стили, показывала старые фото, даже прочитала стихи (мы не знали, что патриархи бывают поэтами) и включала старую аудиозапись старообрядческого хора. В целом остались отличные впечатления, несмотря на переменчивую погоду — познавательно, душевно и с вниманием к деталям. Спасибо за чудесную прогулку!

    Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала наЭкскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала наЭкскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала наЭкскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на
  • И
    Ирина
    25 июня 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
    Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
  • О
    Ольга
    12 мая 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод очень глубоко владеет историей края и при этом умеет ее интересно подать
  • П
    Павел
    9 марта 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
    Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
    Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
    Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
  • М
    Майя
    5 января 2025
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Новогодний Ногинск порадовал прекрасным пешеходным пространством в центре, солнечным днем и небольшим волшебным снегопадом. Евгения помогла погрузиться в новогоднее настроение и набраться позитивных впечатлений.
  • Е
    Елена
    20 июня 2024
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Очень понравилось, было интересно и понятным языком) Спасибо большое)
  • М
    Марианна
    7 ноября 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!
  • К
    Ксения
    24 июля 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Евгении за интереснейшую экскурсию и большую любовь к своему городу! Евгения - отличный гид, с очень глубокими знаниями
    и хорошей речью. Она учла все наши пожелания по экскурсии и показала нам много очень красивых и «нетуристмческих» мест.
    Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгенией!
    Однозначно рекомендуем экскурсии с Евгенией!

  • А
    Анастасия
    23 июля 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    На экскурсии были дедушка 68 лет и мальчик 11 лет. Понравилось обоим - было интересно и познавательно. Евгения зарядила позитивным настроением на весь день. Ногинск теперь воспринимается иначе.
  • Е
    Елисеева
    12 мая 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Все было замечательно! Увлекательный рассказчик с прекрасным грамотным русским языком.
  • М
    Михаил
    23 января 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Замечательная экскурсия! Всем рекомендую! С Евгенией очень интересно! Хочется посетить и другие её экскурсии.
  • О
    Ольга
    4 января 2023
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Замечательно провели время на экскурсии по Ногинску. Евгения познакомила нас с неизвестной историей города. Интересно и познавательно.
  • Я
    Яна
    31 октября 2022
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног на голову:) Спасибо за столь интересную и познавательную прогулку!
    Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног на голову:) Спасибо за столь интересную и познавательную прогулку!
  • Е
    Евгения
    14 августа 2022
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Мы даже не предполагали, что экскурсия по не очень популярному у туристов Ногинску окажется такой интересной! Евгения - квалифицированный гид,
    доброжелательный человек, внимательный к запросам гостей. Мы увидели больше, чем ожидали: по окончании запланированной пешеходной экскурсии Евгения предложила нам посмотреть еще несколько объектов, до которых удобно добираться на автомобиле. Поскольку мы были на своей машине, это оказалось несложно - и по-настоящему увлекательно. Мы увидели замечательные церкви и старейшую гидроэлектростанцию, побывали к еще только готовящемся к открытию Музее Богородской ткацко-ниточной фабрики. Гид дала все необходимые рекомендации: где припарковаться, где пообедать, что посмотреть в свободное время. Огромное спасибо!

  • Н
    Наталья
    14 июля 2022
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Экскурсия понравилась, нам было интересно. Разнообразили походом в чебуречную, дети довольны. Евгения очень любит свой родной город, рассказала нам много интересных фактов и историй.
    Экскурсия понравилась, нам было интересно. Разнообразили походом в чебуречную, дети довольны. Евгения очень любит свой родной город, рассказала нам много интересных фактов и историй.
  • А
    Александра
    22 мая 2022
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Прекрасная экскурсия с замечательным гидом!!! Советуем зайти за чебуреками;)
  • М
    Максим
    6 апреля 2022
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Всё понравилось!!! Евгения, умный и приятный человек. По настоящему любит свой родной город и может интересно и вдохновенно рассказывать о нём часами, время пролетело незаметно. Спасибо!
  • С
    Сергей
    10 марта 2022
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Евгения прекрасный гид и увлеченный родным краем человек!!! Огромное спасибо, продолжим знакомство с этим интересным городом!
  • Н
    Николай
    5 января 2022
    От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
    Мы все смотрим на новые города глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид владеет своей профессией,
    насколько любит и знает город и край, в котором живет, во многом зависит и наше восприятие увиденного.
    Евгения великолепный гид, бесконечно влюблённый в свой город, прекрасно владеющая мастерством рассказчика, с колоссальным массивом знаний по истории города Ногинска—Богородска. Имена купцов и промышленников, архитекторов и учёных, священнослужителей и революционеров, военных и спортсменов превращались в яркие живые образы со всеми их достоинствами и недостатками, с характерами и настроениями. Евгения — очень красивый и обаятельный человек, экскурсия с ней в холодный январский день пролетела на одном дыхании.
    Спасибо Вам за глубокий и героический Ногинск, с которым, благодаря Вам, пусть и очень не надолго, мы были единым целым!

