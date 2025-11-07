Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл7 ноября 2025Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
- ААндрей4 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
- ИИрина25 июня 2025Гулять по городу с Евгенией было очень интересно. Сразу видно, что это неравнодушный человек и специалист, влюбленный в Ногинск. Интересные факты, городские легенды, прекрасные и логично подобранные локации, эмоциональный и передающий энергетику рассказа экскурсовод. Евгения, вы топ!
- ООльга12 мая 2025Экскурсия очень понравилось. Экскурсовод очень глубоко владеет историей края и при этом умеет ее интересно подать
- ППавел9 марта 2025Экскурсия нам очень понравилась. Евгении большое спасибо.
Здорово, что есть такие увлеченные историей родного края люди.
- ММайя5 января 2025Новогодний Ногинск порадовал прекрасным пешеходным пространством в центре, солнечным днем и небольшим волшебным снегопадом. Евгения помогла погрузиться в новогоднее настроение и набраться позитивных впечатлений.
- ЕЕлена20 июня 2024Очень понравилось, было интересно и понятным языком) Спасибо большое)
- ММарианна7 ноября 2023Очень хорошая экскурсия! Спасибо большое Евгении! Не ожидали, что в Ногинске столько всего интересного. Незаслуженно забытый туристами город оказался необыкновенно интересным. Причем,мы еще и не все посмотрели за одну экскурсию. Будем приезжать еще и с удовольствием советуем экскурсовода Евгению!
- ККсения24 июля 2023Огромное спасибо Евгении за интереснейшую экскурсию и большую любовь к своему городу! Евгения - отличный гид, с очень глубокими знаниями
- ААнастасия23 июля 2023На экскурсии были дедушка 68 лет и мальчик 11 лет. Понравилось обоим - было интересно и познавательно. Евгения зарядила позитивным настроением на весь день. Ногинск теперь воспринимается иначе.
- ЕЕлисеева12 мая 2023Все было замечательно! Увлекательный рассказчик с прекрасным грамотным русским языком.
- ММихаил23 января 2023Замечательная экскурсия! Всем рекомендую! С Евгенией очень интересно! Хочется посетить и другие её экскурсии.
- ООльга4 января 2023Замечательно провели время на экскурсии по Ногинску. Евгения познакомила нас с неизвестной историей города. Интересно и познавательно.
- ЯЯна31 октября 2022Были приятно удивлены сколько интересного кроется в этом, казалось, непопулярном месте. Восприятие Ногинска перевернулось с ног на голову:) Спасибо за столь интересную и познавательную прогулку!
- ЕЕвгения14 августа 2022Мы даже не предполагали, что экскурсия по не очень популярному у туристов Ногинску окажется такой интересной! Евгения - квалифицированный гид,
- ННаталья14 июля 2022Экскурсия понравилась, нам было интересно. Разнообразили походом в чебуречную, дети довольны. Евгения очень любит свой родной город, рассказала нам много интересных фактов и историй.
- ААлександра22 мая 2022Прекрасная экскурсия с замечательным гидом!!! Советуем зайти за чебуреками;)
- ММаксим6 апреля 2022Всё понравилось!!! Евгения, умный и приятный человек. По настоящему любит свой родной город и может интересно и вдохновенно рассказывать о нём часами, время пролетело незаметно. Спасибо!
- ССергей10 марта 2022Евгения прекрасный гид и увлеченный родным краем человек!!! Огромное спасибо, продолжим знакомство с этим интересным городом!
- ННиколай5 января 2022Мы все смотрим на новые города глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид владеет своей профессией,
