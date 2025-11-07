Индивидуальная
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
11 дек в 10:00
12 дек в 16:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл7 ноября 2025Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
- ААнастасия2 ноября 2025Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
- ААндрей4 октября 2025Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
- ААнна14 августа 2025Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
- ЕЕлена10 марта 2025Решили сделать себе подарок на 8 марта!!
Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
- ККсения25 февраля 2025Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации
- ЕЕлена6 декабря 2024Благодаря Евгении Владимировне открыли для себя Ногинск. Увлекательный рассказ гида позволил взглянуть на историю города через призму судеб связанных с
- ТТатьяна3 ноября 2024Чудесный день мы провели в Ногинске, совершенно удивительном городе. Евгения - влюбленный в свой город гид с огромным количеством очень интересной информации. Спасибо!!!
- ЕЕкатерина9 сентября 2024Данная экскурсия была организована в подарок маме, которая с детства знает Ногинск и Глухово.
Евгения прекрасно провела нас по Глухово, много
- ВВероника4 мая 2024Евгения - великолепный гид.
Интересно, не скучно, ооочень интересно!
Однозначно советуем Евгению!
- ТТатьяна29 февраля 2024От экскурсии остались самые позитивные впечатления. Евгения - настоящий энтузиаст своего дела, отлично знает историю города и людей, которые ее
- ЕЕлена24 февраля 2024Спасибо Евгении! Отличное погружение в историю с надеждой на будущее! Энергия, знания, любовь к родному городу- это Евгения!
- ААлексей31 октября 2023Большое спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Евгения очень любит свой город и всю его историю передала нам. 3 часа пролетели незаметно. Посетили интересные и знаковые места.
- ООксана16 октября 2023Были на экскурсии 14.10.2023, остались в восторге! Спасибо Евгении за огромный исторический материал и интересный маршрут!
Обязательно воспользуемся ее услугами ещё раз!
- ДДаша25 сентября 2023Экскурсия понравилась. Было много интересных мест, зашли внутрь нескольких старых зданий, принадлежавших Морозовым.
Евгения показала старые фото, интересно отвечала на мои
- ЛЛюбовь17 августа 2023Большое спасибо гиду Евгении за интересную экскурсию по Глухово. Жителям Ногинска просто повезло, что рядом с ними живёт человек, обладающий
- ТТатьяна21 июня 2023Первая экскурсия в городе Ногинск. 3,5 часа пролетели, как одно мгновение. Очень познавательно и содержательно.
Наш экскурсовод Евгения - выше всяких похвал. Столько увидели, столько показали! Обратили внимания на здания, которые раньше даже не замечали в повседневной жизни, Огромное СПАСИБО! Рекомендую.
- ООльга11 июня 2023Были на экскурсии Глухово - времен связующая нить семьей 10.06.23. Очень понравилось, 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо Евгении! Всем рекомендуем.
- ААнна13 мая 2023Евгения может рассказывать о Ногинске бесконечно.
3 часов нам хватило. Просто устали физически. Посмотрели оставшиеся красивые здания школ позапрошлого века. Узнали
- ДДмитрий5 сентября 2022Наша дача находится недалеко от Ногинска, и мы частенько заезжаем в город по разным делам. Видели, конечно, что в городе
