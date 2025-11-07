Мои заказы

Дом-музей семьи Морозова – экскурсии в Ногинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Дом-музей семьи Морозова» в Ногинске, цены от 4500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Глухово - времён связующая нить
Пешая
3 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Глухово - времён связующая нить: индивидуальная экскурсия по Ногинску
Погрузитесь в историю Ногинска, исследуя старинный микрорайон Глухово. Узнайте о промышленниках Морозовых, революционных событиях и знаменитых горожанах
Начало: Школа №1
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
От села Рогожи до Ногинска - обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От села Рогожи до Ногинска
Погрузитесь в историю Ногинска с местным гидом. Узнайте о знаменитых жителях и событиях, которые формировали облик города
Начало: у памятника В.П. Ногину
11 дек в 10:00
12 дек в 16:00
4500 ₽ за всё до 3 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
Погрузиться в атмосферу купеческой России - через историю старинного города, его улицы и легенды
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
4900 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    7 ноября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Прекрасный город, прекрасный экскурсовод, всё понравилось
  • А
    Анастасия
    2 ноября 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Отличная и познавательная экскурсия! Остались под огромным впечатлением от рассказа Евгении — показала нам значимые места города и подробно рассказала о любопытных фактах. Рекомендуем к посещению.
  • А
    Андрей
    4 октября 2025
    Открывая Ногинск: семь веков в одном путешествии
    Экскурсия нам очень понравилась! Мы заранее созвонились с Марианной, она всё подробно объяснила, после отвечала на вопросы в мессенджере. Весь
    маршрут был продуманным и насыщенным — нам показали не только основные достопримечательности, но и те уголки, мимо которых обычно проходишь, не догадываясь об их истории (а мы живём в Ногинске уже несколько лет). Особенно приятно, что использовались радиогиды — слышимость была хорошей, не нужно было толпиться вокруг экскурсовода, такое в небольших городах нечасто встречается. Понравилась сама манера рассказа: с любовью к городу, с чувством и знанием дела. Марианна не просто пересказывала даты, а помогала увидеть живую историю — объясняла, почему какие-то здания перестраивались, чем отличаются эпохи и стили, показывала старые фото, даже прочитала стихи (мы не знали, что патриархи бывают поэтами) и включала старую аудиозапись старообрядческого хора. В целом остались отличные впечатления, несмотря на переменчивую погоду — познавательно, душевно и с вниманием к деталям. Спасибо за чудесную прогулку!

  • А
    Анна
    14 августа 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Экскурсия по городу Ногинск стала незабываемым событием благодаря нашему замечательному экскурсоводу! Она поразила нас своими глубокими знаниями истории города, увлекательными
    рассказами о жизни местных жителей и значимых событиях прошлого. Благодаря ей мы смогли погрузиться в атмосферу Ногинска, ощутив дух времени и места. Мы остались в полном восторге от общения с таким профессионалом и получили массу удовольствия от прогулки.

  • Е
    Елена
    10 марта 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Решили сделать себе подарок на 8 марта!!
    Остались ооочень довольны! Мы все из Черноооловки, но у многих детство и молодость прошли
    в Ногинске.
    Евгения прекрасный гид, отлично знает историю города и людей, которые ее создавали. Лично я посмотрела на Глухово, да и на Ногинск совсем другими глазами. Уже планируем следующую экскурсию с Евгенией!!!

  • К
    Ксения
    25 февраля 2025
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения прекрасный, эрудированный экскурсовод, истинный патриот своего города и края, искренняя ногинчанка. За время экскурсии получили очень много интересной информации
    об истории города, фабриках, семье Морозовых, о Ногине, советской эпохе, выдающихся жителях города, спортсменах и текущем состоянии дел. Ногинск интересен как с исторической точки зрения, так и со стороны современного осмысления исторического наследия. Евгения была очень благожелательна, ответила на все вопросы, рекомендовала, что еще можно посетить и посмотреть. Идите на экскурсию, не пожалеете!

  • Е
    Елена
    6 декабря 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Благодаря Евгении Владимировне открыли для себя Ногинск. Увлекательный рассказ гида позволил взглянуть на историю города через призму судеб связанных с
    ним людей. А еще было интересно почувствовать, как буквально оживает прошлое в сохранившихся зданиях, в планировке города, в его соборах и памятниках. Экскурсия прошла на одном дыхании, обязательно вернемся сюда!

  • Т
    Татьяна
    3 ноября 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Чудесный день мы провели в Ногинске, совершенно удивительном городе. Евгения - влюбленный в свой город гид с огромным количеством очень интересной информации. Спасибо!!!
  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Данная экскурсия была организована в подарок маме, которая с детства знает Ногинск и Глухово.
    Евгения прекрасно провела нас по Глухово, много
    интересных фактов и показаны красивые места и архитектура. Частично передвигались на своей машине, чем сэкономили время экскурсии, так как мама уже в возрасте. Рекомендую Евгению как экскурсовода!

  • В
    Вероника
    4 мая 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения - великолепный гид.
    Интересно, не скучно, ооочень интересно!
    Однозначно советуем Евгению!
  • Т
    Татьяна
    29 февраля 2024
    Глухово - времён связующая нить
    От экскурсии остались самые позитивные впечатления. Евгения - настоящий энтузиаст своего дела, отлично знает историю города и людей, которые ее
    создавали. Не ожидали, что в этом небольшом городке столько интересного! И с Евгенией было очень комфортно - прекрасный язык, интересный маршрут, внимание к нашим пожеланиям… Спасибо!

  • Е
    Елена
    24 февраля 2024
    Глухово - времён связующая нить
    Спасибо Евгении! Отличное погружение в историю с надеждой на будущее! Энергия, знания, любовь к родному городу- это Евгения!
  • А
    Алексей
    31 октября 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Большое спасибо за проведенную экскурсию. Экскурсовод Евгения очень любит свой город и всю его историю передала нам. 3 часа пролетели незаметно. Посетили интересные и знаковые места.
  • О
    Оксана
    16 октября 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Были на экскурсии 14.10.2023, остались в восторге! Спасибо Евгении за огромный исторический материал и интересный маршрут!
    Обязательно воспользуемся ее услугами ещё раз!
  • Д
    Даша
    25 сентября 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Экскурсия понравилась. Было много интересных мест, зашли внутрь нескольких старых зданий, принадлежавших Морозовым.
    Евгения показала старые фото, интересно отвечала на мои
    вопросы.
    Часть экскурсии была не про Морозовых, хотя запрос был именно про династию, в результате не хватило времени;(
    Поэтому в график посещения Ногинска закладывайте доп время …

  • Л
    Любовь
    17 августа 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Большое спасибо гиду Евгении за интересную экскурсию по Глухово. Жителям Ногинска просто повезло, что рядом с ними живёт человек, обладающий
    обширными знаниями о своём крае, который с такой любовью делится ими с нами. Три часа пешей экскурсии пролетели как одно мгновенье. Рекомендую всем эту экскурсию.

    Большое спасибо гиду Евгении за интересную экскурсию по Глухово. Жителям Ногинска просто повезло, что рядом с
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Первая экскурсия в городе Ногинск. 3,5 часа пролетели, как одно мгновение. Очень познавательно и содержательно.

    Наш экскурсовод Евгения - выше всяких похвал. Столько увидели, столько показали! Обратили внимания на здания, которые раньше даже не замечали в повседневной жизни, Огромное СПАСИБО! Рекомендую.
  • О
    Ольга
    11 июня 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Были на экскурсии Глухово - времен связующая нить семьей 10.06.23. Очень понравилось, 3 часа пролетели незаметно. Большое спасибо Евгении! Всем рекомендуем.
  • А
    Анна
    13 мая 2023
    Глухово - времён связующая нить
    Евгения может рассказывать о Ногинске бесконечно.
    3 часов нам хватило. Просто устали физически. Посмотрели оставшиеся красивые здания школ позапрошлого века. Узнали
    историю создания памятников современных. Думала про Ногинск мало, что можно рассказать. Теперь знаю - Евгения может рассказывать и показывать целый день!
    Спасибо.

  • Д
    Дмитрий
    5 сентября 2022
    Глухово - времён связующая нить
    Наша дача находится недалеко от Ногинска, и мы частенько заезжаем в город по разным делам. Видели, конечно, что в городе
    есть интересные места, но и только – до осмысленного посещения дело не доходило. В конце этого лета вместе с друзьями мы решили съездить на экскурсию по Ногинску и Глухову. И тут нам повезло! Нашли гида Евгению, и она провела для нас полновесное путешествие по всем основным местам Ногинска (Богородск + Глухово + окрестности). Это были фантастические 4 часа (в стандартное время мы не уложились). Вот что значит встретить экскурсовода, который не только отлично знает своё дело, но и влюблён в то место, о котором рассказывает! Женя – настоящий краевед-энтузиаст, знаток и просто замечательный человек. Спасибо за чудесно проведенное время и удовольствие, которое мы получили от знакомства с городом (в нём есть абсолютно уникальные объекты – а мы в этой жизни много чего повидали).

